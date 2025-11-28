BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Giveaway Emas Batangan & BTC2000g
Harga live LONGLONG hari ini adalah 0.0001405 USD. Kapitalisasi pasar 龙LONG adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 龙LONG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live LONGLONG hari ini adalah 0.0001405 USD. Kapitalisasi pasar 龙LONG adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 龙LONG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang 龙LONG

Info Harga 龙LONG

Penjelasan 龙LONG

Tokenomi 龙LONG

Prakiraan Harga 龙LONG

Riwayat 龙LONG

Panduan Membeli 龙LONG

Konverter 龙LONG ke Mata Uang Fiat

Spot 龙LONG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LONGLONG

Harga LONGLONG(龙LONG)

Harga Live 1 龙LONG ke USD:

$0.00014059
$0.00014059$0.00014059
-6.46%1D
USD
Grafik Harga Live LONGLONG (龙LONG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-28 04:37:53 (UTC+8)

Harga LONGLONG Hari Ini

Harga live LONGLONG (龙LONG) hari ini adalah $ 0.0001405, dengan perubahan 6.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 龙LONG ke USD saat ini adalah $ 0.0001405 per 龙LONG.

LONGLONG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 龙LONG. Selama 24 jam terakhir, 龙LONG diperdagangkan antara $ 0.00009451 (low) dan $ 0.00043311 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 龙LONG bergerak +4.46% dalam satu jam terakhir dan +60.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 58.14K.

Informasi Pasar LONGLONG (龙LONG)

--
----

$ 58.14K
$ 58.14K$ 58.14K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar LONGLONG saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.14K. Suplai beredar 龙LONG adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga LONGLONG USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00009451
$ 0.00009451$ 0.00009451
Low 24 Jam
$ 0.00043311
$ 0.00043311$ 0.00043311
High 24 Jam

$ 0.00009451
$ 0.00009451$ 0.00009451

$ 0.00043311
$ 0.00043311$ 0.00043311

--
----

--
----

+4.46%

-6.46%

+60.92%

+60.92%

Riwayat Harga LONGLONG (龙LONG) USD

Pantau perubahan harga LONGLONG untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000097093-6.46%
30 Days$ -0.000118-45.65%
60 Hari$ -0.0058595-97.66%
90 Hari$ -0.0058595-97.66%
Perubahan Harga LONGLONG Hari Ini

Hari ini, 龙LONG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000097093 (-6.46%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LONGLONG 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000118 (-45.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LONGLONG 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 龙LONG terlihat mengalami perubahan $ -0.0058595 (-97.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LONGLONG 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0058595 (-97.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LONGLONG (龙LONG)?

Lihat halaman Riwayat Harga LONGLONG sekarang.

Prediksi Harga untuk LONGLONG

Prediksi Harga LONGLONG (龙LONG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 龙LONG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga LONGLONG (龙LONG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga LONGLONG berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga LONGLONG yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga 龙LONG untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga LONGLONG.

Cara membeli & berinvestasi LONGLONG di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan LONGLONG? Pembelian 龙LONG dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli LONGLONG. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian LONGLONG (龙LONG) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan LONGLONG akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli LONGLONG (龙LONG)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan LONGLONG

Dengan memiliki LONGLONG, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli LONGLONG (龙LONG) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan LONGLONG (龙LONG)

Nama LONGLONG menggabungkan makna simbolis naga dalam budaya Tiongkok, mengambil inspirasi dari “Meme Naga” yang populer di Tieba dan QQ Space sekitar tahun 2013, dan bermain pada homofon “Long” yang berarti “bullish.”

Sumber Daya LONGLONG

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LONGLONG, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LONGLONG

Berapa nilai 1 LONGLONG pada tahun 2030?
Jika LONGLONG tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga LONGLONG tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-28 04:37:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LONGLONG (龙LONG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-27 19:52:56Kabar Industri Terkini
Peringkat Aliran Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: BTC Aliran Masuk Bersih sebesar $473 Juta, ETH Aliran Keluar Bersih sebesar $33,22 Juta
11-27 17:01:21Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 22, Sentimen "Ketakutan Ekstrem" Terus Mereda
11-27 14:34:40Wawasan Para Ahli
CEO Tether Menanggapi Penurunan Peringkat USDT oleh S&P: Kerapuhan Sistem Lama Membuat Mereka yang Berkuasa Gelisah
11-27 10:31:06Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas, Bitcoin Kembali ke $90.000 Setelah Seminggu
11-27 04:17:57Kabar Industri Terkini
$226 juta dilikuidasi di seluruh pasar dalam 24 jam terakhir, posisi long dan short sama-sama terdampak
11-27 03:53:25Kabar Industri Terkini
Vitalik: Batas Gas Ethereum Diperkirakan Akan Terus Bertambah Tahun Depan

Berita Populer

Top Gainer dan Top Losers di MEXC (27 November 2025)

November 27, 2025

ETF Zcash dan Kekhawatiran Sentralisasi

November 27, 2025

ETF Solana: 21 Hari Arus Masuk Berturut-turut

November 27, 2025
Lihat Selengkapnya

Jelajahi LONGLONG Selengkapnya

龙LONG USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada 龙LONG dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures 龙LONG USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar LONGLONG (龙LONG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume LONGLONG secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
龙LONG/USDT
$0.00014059
$0.00014059$0.00014059
-6.39%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Antix

Antix

ANTIX

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Best Wallet

Best Wallet

BEST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Trovio wallet

Trovio wallet

TROW

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

GaiAI

GaiAI

GAIX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TEN Protocol

TEN Protocol

TEN

$0.01682
$0.01682$0.01682

-78.97%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

$0.13137
$0.13137$0.13137

+162.74%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.0000007400
$0.0000007400$0.0000007400

+60.86%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.000000004600
$0.000000004600$0.000000004600

+83.41%

Tradoor

Tradoor

TRADOOR

$2.0631
$2.0631$2.0631

+33.11%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.00780
$0.00780$0.00780

+35.41%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 龙LONG ke USD

Jumlah

龙LONG
龙LONG
USD
USD

1 龙LONG = 0.0001405 USD