Harga LONGLONG Hari Ini

Harga live LONGLONG (龙LONG) hari ini adalah $ 0.0001405, dengan perubahan 6.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 龙LONG ke USD saat ini adalah $ 0.0001405 per 龙LONG.

LONGLONG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 龙LONG. Selama 24 jam terakhir, 龙LONG diperdagangkan antara $ 0.00009451 (low) dan $ 0.00043311 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 龙LONG bergerak +4.46% dalam satu jam terakhir dan +60.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 58.14K.

Informasi Pasar LONGLONG (龙LONG)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 58.14K$ 58.14K $ 58.14K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar LONGLONG saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.14K. Suplai beredar 龙LONG adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.