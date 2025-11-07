BursaDEX+
Harga live 5ire hari ini adalah 0.0004777 USD. Lacak informasi harga aktual 5IRE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 5IRE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 5IRE

Info Harga 5IRE

Penjelasan 5IRE

Whitepaper 5IRE

Situs Web Resmi 5IRE

Tokenomi 5IRE

Prakiraan Harga 5IRE

Riwayat 5IRE

Panduan Membeli 5IRE

Konverter 5IRE ke Mata Uang Fiat

Spot 5IRE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo 5ire

Harga 5ire(5IRE)

Harga Live 1 5IRE ke USD:

$0.0004778
$0.0004778
+1.12%1D
USD
Grafik Harga Live 5ire (5IRE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:37 (UTC+8)

Informasi Harga 5ire (5IRE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000462
$ 0.000462
Low 24 Jam
$ 0.0004835
$ 0.0004835
High 24 Jam

$ 0.000462
$ 0.000462

$ 0.0004835
$ 0.0004835

$ 0.5080177927965925
$ 0.5080177927965925

$ 0.000312200594146269
$ 0.000312200594146269

+0.10%

+1.12%

-1.12%

-1.12%

Harga aktual 5ire (5IRE) adalah $ 0.0004777. Selama 24 jam terakhir, 5IRE diperdagangkan antara low $ 0.000462 dan high $ 0.0004835, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high5IRE adalah $ 0.5080177927965925, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000312200594146269.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 5IRE telah berubah sebesar +0.10% selama 1 jam terakhir, +1.12% selama 24 jam, dan -1.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 5ire (5IRE)

No.2311

$ 699.66K
$ 699.66K

$ 105.19K
$ 105.19K

$ 716.55K
$ 716.55K

1.46B
1.46B

1,500,000,000
1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000

97.64%

ETH

Kapitalisasi Pasar 5ire saat ini adalah $ 699.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 105.19K. Suplai beredar 5IRE adalah 1.46B, dan total suplainya sebesar 1500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 716.55K.

Riwayat Harga 5ire (5IRE) USD

Pantau perubahan harga 5ire untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000005292+1.12%
30 Days$ -0.000529-52.55%
60 Hari$ -0.0005289-52.55%
90 Hari$ +0.0001465+44.23%
Perubahan Harga 5ire Hari Ini

Hari ini, 5IRE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000005292 (+1.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga 5ire 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000529 (-52.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga 5ire 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 5IRE terlihat mengalami perubahan $ -0.0005289 (-52.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga 5ire 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0001465 (+44.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari 5ire (5IRE)?

Lihat halaman Riwayat Harga 5ire sekarang.

Apa yang dimaksud dengan 5ire (5IRE)

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

5ire tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi 5ire Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 5IRE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang 5ire di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli 5ire dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga 5ire (USD)

Berapa nilai 5ire (5IRE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 5ire (5IRE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 5ire.

Cek prediksi harga 5ire sekarang!

Tokenomi 5ire (5IRE)

Memahami tokenomi 5ire (5IRE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 5IRE sekarang!

Cara membeli 5ire (5IRE)

Ingin mengetahui cara membeli 5ire? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli 5ire di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

5IRE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya 5ire

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 5ire, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi 5ire
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 5ire

Berapa nilai 5ire (5IRE) hari ini?
Harga live 5IRE dalam USD adalah 0.0004777 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 5IRE ke USD saat ini?
Harga 5IRE ke USD saat ini adalah $ 0.0004777. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar 5ire?
Kapitalisasi pasar 5IRE adalah $ 699.66K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 5IRE?
Suplai beredar 5IRE adalah 1.46B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 5IRE?
5IRE mencapai harga ATH sebesar 0.5080177927965925 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 5IRE?
5IRE mencapai harga ATL 0.000312200594146269 USD.
Berapa volume perdagangan 5IRE?
Volume perdagangan 24 jam live 5IRE adalah $ 105.19K USD.
Akankah harga 5IRE naik lebih tinggi tahun ini?
5IRE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 5IRE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 5ire (5IRE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.0004778
$101,358.74

$3,319.29

$156.38

$1.0427

$1.0004

$101,358.74

$3,319.29

$156.38

$2.2159

$1.0265

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.55

$0.0866

$0.018517

$0.008688

$4.104

$0.0866

$0.0000002437

