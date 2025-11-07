Apa yang dimaksud dengan 5ire (5IRE)

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN's 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire's native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Prediksi Harga 5ire (USD)

Berapa nilai 5ire (5IRE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 5ire (5IRE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 5ire.

Tokenomi 5ire (5IRE)

Cara membeli 5ire (5IRE)

5IRE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya 5ire

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 5ire, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 5ire Berapa nilai 5ire (5IRE) hari ini? Harga live 5IRE dalam USD adalah 0.0004777 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga 5IRE ke USD saat ini? $ 0.0004777 . Cobalah Harga 5IRE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar 5ire? Kapitalisasi pasar 5IRE adalah $ 699.66K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar 5IRE? Suplai beredar 5IRE adalah 1.46B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) 5IRE? 5IRE mencapai harga ATH sebesar 0.5080177927965925 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) 5IRE? 5IRE mencapai harga ATL 0.000312200594146269 USD . Berapa volume perdagangan 5IRE? Volume perdagangan 24 jam live 5IRE adalah $ 105.19K USD . Akankah harga 5IRE naik lebih tinggi tahun ini? 5IRE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 5IRE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

