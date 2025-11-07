BursaDEX+
Harga live 8Pay hari ini adalah 0.00123432 USD. Lacak informasi harga aktual 8PAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 8PAY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live 8Pay hari ini adalah 0.00123432 USD. Lacak informasi harga aktual 8PAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 8PAY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 8PAY

Info Harga 8PAY

Penjelasan 8PAY

Situs Web Resmi 8PAY

Tokenomi 8PAY

Prakiraan Harga 8PAY

Logo 8Pay

Harga 8Pay (8PAY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 8PAY ke USD:

$0.00123432
$0.00123432$0.00123432
-60.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live 8Pay (8PAY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:42:02 (UTC+8)

Informasi Harga 8Pay (8PAY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00106559
$ 0.00106559$ 0.00106559
Low 24 Jam
$ 0.00313519
$ 0.00313519$ 0.00313519
High 24 Jam

$ 0.00106559
$ 0.00106559$ 0.00106559

$ 0.00313519
$ 0.00313519$ 0.00313519

$ 2.9
$ 2.9$ 2.9

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-60.58%

-4.49%

-4.49%

Harga aktual 8Pay (8PAY) adalah $0.00123432. Selama 24 jam terakhir, 8PAY diperdagangkan antara low $ 0.00106559 dan high $ 0.00313519, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high8PAY adalah $ 2.9, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 8PAY telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, -60.58% selama 24 jam, dan -4.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 8Pay (8PAY)

$ 79.90K
$ 79.90K$ 79.90K

--
----

$ 109.72K
$ 109.72K$ 109.72K

64.73M
64.73M 64.73M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Kapitalisasi Pasar 8Pay saat ini adalah $ 79.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 8PAY adalah 64.73M, dan total suplainya sebesar 88888888.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.72K.

Riwayat Harga 8Pay (8PAY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 8Pay ke USD adalah $ -0.001897160751787408.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 8Pay ke USD adalah $ -0.0002010116.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 8Pay ke USD adalah $ -0.0004015317.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 8Pay ke USD adalah $ -0.003322698425968811.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001897160751787408-60.58%
30 Days$ -0.0002010116-16.28%
60 Hari$ -0.0004015317-32.53%
90 Hari$ -0.003322698425968811-72.91%

Apa yang dimaksud dengan 8Pay (8PAY)

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya 8Pay (8PAY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga 8Pay (USD)

Berapa nilai 8Pay (8PAY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 8Pay (8PAY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 8Pay.

Cek prediksi harga 8Pay sekarang!

8PAY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi 8Pay (8PAY)

Memahami tokenomi 8Pay (8PAY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 8PAY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang 8Pay (8PAY)

Berapa nilai 8Pay (8PAY) hari ini?
Harga live 8PAY dalam USD adalah 0.00123432 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 8PAY ke USD saat ini?
Harga 8PAY ke USD saat ini adalah $ 0.00123432. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar 8Pay?
Kapitalisasi pasar 8PAY adalah $ 79.90K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 8PAY?
Suplai beredar 8PAY adalah 64.73M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 8PAY?
8PAY mencapai harga ATH sebesar 2.9 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 8PAY?
8PAY mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan 8PAY?
Volume perdagangan 24 jam live 8PAY adalah -- USD.
Akankah harga 8PAY naik lebih tinggi tahun ini?
8PAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 8PAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:42:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 8Pay (8PAY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

