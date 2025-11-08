Harga 9to5io Hari Ini

Harga live 9to5io (9TO5) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 9TO5 ke USD saat ini adalah -- per 9TO5.

9to5io saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,037.75, dengan suplai yang beredar 998.60M 9TO5. Selama 24 jam terakhir, 9TO5 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 9TO5 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 9to5io (9TO5)

Kapitalisasi Pasar $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Suplai Peredaran 998.60M 998.60M 998.60M Total Suplai 998,596,015.0 998,596,015.0 998,596,015.0

