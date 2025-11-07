BursaDEX+
Harga live Apple xStock hari ini adalah 270.72 USD. Lacak informasi harga aktual AAPLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AAPLX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 AAPLX ke USD:

$270.72
$270.72$270.72
-0.97%1D
USD
Grafik Harga Live Apple xStock (AAPLX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:01:41 (UTC+8)

Informasi Harga Apple xStock (AAPLX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 268.81
$ 268.81$ 268.81
Low 24 Jam
$ 273.64
$ 273.64$ 273.64
High 24 Jam

$ 268.81
$ 268.81$ 268.81

$ 273.64
$ 273.64$ 273.64

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

-0.30%

-0.97%

-4.78%

-4.78%

Harga aktual Apple xStock (AAPLX) adalah $ 270.72. Selama 24 jam terakhir, AAPLX diperdagangkan antara low $ 268.81 dan high $ 273.64, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAAPLX adalah $ 218.05582778461107, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 204.46269321696604.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AAPLX telah berubah sebesar -0.30% selama 1 jam terakhir, -0.97% selama 24 jam, dan -4.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 60.95K
$ 60.95K$ 60.95K

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Kapitalisasi Pasar Apple xStock saat ini adalah $ 1.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.95K. Suplai beredar AAPLX adalah 6.00K, dan total suplainya sebesar 8999.85946485. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.44M.

Riwayat Harga Apple xStock (AAPLX) USD

Pantau perubahan harga Apple xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -2.6517-0.97%
30 Days$ +14.04+5.46%
60 Hari$ +31.55+13.19%
90 Hari$ +40.93+17.81%
Perubahan Harga Apple xStock Hari Ini

Hari ini, AAPLX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -2.6517 (-0.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Apple xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +14.04 (+5.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Apple xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AAPLX terlihat mengalami perubahan $ +31.55 (+13.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Apple xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +40.93 (+17.81%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Apple xStock (AAPLX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Apple xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Apple xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AAPLX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Apple xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Apple xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Apple xStock (USD)

Berapa nilai Apple xStock (AAPLX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Apple xStock (AAPLX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apple xStock.

Cek prediksi harga Apple xStock sekarang!

Tokenomi Apple xStock (AAPLX)

Memahami tokenomi Apple xStock (AAPLX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AAPLX sekarang!

Cara membeli Apple xStock (AAPLX)

Ingin mengetahui cara membeli Apple xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Apple xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AAPLX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Apple xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Apple xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Apple xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Apple xStock

Berapa nilai Apple xStock (AAPLX) hari ini?
Harga live AAPLX dalam USD adalah 270.72 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AAPLX ke USD saat ini?
Harga AAPLX ke USD saat ini adalah $ 270.72. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Apple xStock?
Kapitalisasi pasar AAPLX adalah $ 1.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AAPLX?
Suplai beredar AAPLX adalah 6.00K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AAPLX?
AAPLX mencapai harga ATH sebesar 218.05582778461107 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AAPLX?
AAPLX mencapai harga ATL 204.46269321696604 USD.
Berapa volume perdagangan AAPLX?
Volume perdagangan 24 jam live AAPLX adalah $ 60.95K USD.
Akankah harga AAPLX naik lebih tinggi tahun ini?
AAPLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AAPLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:01:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

