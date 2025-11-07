BursaDEX+
Harga live AASToken hari ini adalah 0.001328 USD. Lacak informasi harga aktual AAST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AAST dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AASToken(AAST)

Harga Live 1 AAST ke USD:

$0.001328
$0.001328$0.001328
+2.78%1D
USD
Grafik Harga Live AASToken (AAST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:52 (UTC+8)

Informasi Harga AASToken (AAST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00126
$ 0.00126$ 0.00126
Low 24 Jam
$ 0.001379
$ 0.001379$ 0.001379
High 24 Jam

$ 0.00126
$ 0.00126$ 0.00126

$ 0.001379
$ 0.001379$ 0.001379

$ 3.1872697207469383
$ 3.1872697207469383$ 3.1872697207469383

$ 0.000807830115768365
$ 0.000807830115768365$ 0.000807830115768365

-2.86%

+2.78%

-3.21%

-3.21%

Harga aktual AASToken (AAST) adalah $ 0.001328. Selama 24 jam terakhir, AAST diperdagangkan antara low $ 0.00126 dan high $ 0.001379, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAAST adalah $ 3.1872697207469383, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000807830115768365.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AAST telah berubah sebesar -2.86% selama 1 jam terakhir, +2.78% selama 24 jam, dan -3.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AASToken (AAST)

No.5544

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.36K
$ 2.36K$ 2.36K

$ 13.28M
$ 13.28M$ 13.28M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar AASToken saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.36K. Suplai beredar AAST adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.28M.

Riwayat Harga AASToken (AAST) USD

Pantau perubahan harga AASToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00003592+2.78%
30 Days$ -0.000564-29.81%
60 Hari$ -0.000822-38.24%
90 Hari$ -0.001671-55.72%
Perubahan Harga AASToken Hari Ini

Hari ini, AAST tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00003592 (+2.78%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AASToken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000564 (-29.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AASToken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AAST terlihat mengalami perubahan $ -0.000822 (-38.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AASToken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001671 (-55.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AASToken (AAST)?

Lihat halaman Riwayat Harga AASToken sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AASToken (AAST)

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

AASToken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AASToken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AAST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AASToken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AASToken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AASToken (USD)

Berapa nilai AASToken (AAST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AASToken (AAST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AASToken.

Cek prediksi harga AASToken sekarang!

Tokenomi AASToken (AAST)

Memahami tokenomi AASToken (AAST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AAST sekarang!

Cara membeli AASToken (AAST)

Ingin mengetahui cara membeli AASToken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AASToken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya AASToken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AASToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AASToken
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AASToken

Berapa nilai AASToken (AAST) hari ini?
Harga live AAST dalam USD adalah 0.001328 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AAST ke USD saat ini?
Harga AAST ke USD saat ini adalah $ 0.001328. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AASToken?
Kapitalisasi pasar AAST adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AAST?
Suplai beredar AAST adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AAST?
AAST mencapai harga ATH sebesar 3.1872697207469383 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AAST?
AAST mencapai harga ATL 0.000807830115768365 USD.
Berapa volume perdagangan AAST?
Volume perdagangan 24 jam live AAST adalah $ 2.36K USD.
Akankah harga AAST naik lebih tinggi tahun ini?
AAST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AAST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AASToken (AAST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

