Apa yang dimaksud dengan AASToken (AAST)

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

Tokenomi AASToken (AAST)

Memahami tokenomi AASToken (AAST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AAST sekarang!

Sumber Daya AASToken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AASToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AASToken Berapa nilai AASToken (AAST) hari ini? Harga live AAST dalam USD adalah 0.001328 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AAST ke USD saat ini? $ 0.001328 . Cobalah Harga AAST ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar AASToken? Kapitalisasi pasar AAST adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AAST? Suplai beredar AAST adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AAST? AAST mencapai harga ATH sebesar 3.1872697207469383 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AAST? AAST mencapai harga ATL 0.000807830115768365 USD . Berapa volume perdagangan AAST? Volume perdagangan 24 jam live AAST adalah $ 2.36K USD . Akankah harga AAST naik lebih tinggi tahun ini? AAST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AAST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

