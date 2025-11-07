BursaDEX+
Harga live Newton hari ini adalah 0.005339 USD. Lacak informasi harga aktual AB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 AB ke USD:

$0.005339
+0.77%1D
USD
Grafik Harga Live Newton (AB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:15:12 (UTC+8)

Informasi Harga Newton (AB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005214
Low 24 Jam
$ 0.005405
High 24 Jam

$ 0.005214
$ 0.005405
$ 0.01729000494512941
$ 0.000021727235152132
+0.81%

+0.77%

-15.54%

-15.54%

Harga aktual Newton (AB) adalah $ 0.005339. Selama 24 jam terakhir, AB diperdagangkan antara low $ 0.005214 dan high $ 0.005405, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAB adalah $ 0.01729000494512941, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000021727235152132.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AB telah berubah sebesar +0.81% selama 1 jam terakhir, +0.77% selama 24 jam, dan -15.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Newton (AB)

No.107

$ 456.45M
$ 39.91K
$ 527.62M
85.49B
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46
86.51%

0.01%

2019-04-16 00:00:00

$ 0.0024
NEW

Kapitalisasi Pasar Newton saat ini adalah $ 456.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 39.91K. Suplai beredar AB adalah 85.49B, dan total suplainya sebesar 98823661261.46. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 527.62M.

Riwayat Harga Newton (AB) USD

Pantau perubahan harga Newton untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000408+0.77%
30 Days$ -0.003056-36.41%
60 Hari$ -0.003271-38.00%
90 Hari$ -0.002796-34.38%
Perubahan Harga Newton Hari Ini

Hari ini, AB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000408 (+0.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Newton 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003056 (-36.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Newton 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AB terlihat mengalami perubahan $ -0.003271 (-38.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Newton 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002796 (-34.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Newton (AB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Newton sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Newton (AB)

Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.

Newton tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Newton Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Newton di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Newton dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Newton (USD)

Berapa nilai Newton (AB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Newton (AB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Newton.

Cek prediksi harga Newton sekarang!

Tokenomi Newton (AB)

Memahami tokenomi Newton (AB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AB sekarang!

Cara membeli Newton (AB)

Ingin mengetahui cara membeli Newton? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Newton di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AB ke Mata Uang Lokal

1 Newton(AB) ke VND
140.495785
1 Newton(AB) ke AUD
A$0.00822206
1 Newton(AB) ke GBP
0.00405764
1 Newton(AB) ke EUR
0.00459154
1 Newton(AB) ke USD
$0.005339
1 Newton(AB) ke MYR
RM0.02231702
1 Newton(AB) ke TRY
0.22525241
1 Newton(AB) ke JPY
¥0.811528
1 Newton(AB) ke ARS
ARS$7.74886443
1 Newton(AB) ke RUB
0.43374036
1 Newton(AB) ke INR
0.47340913
1 Newton(AB) ke IDR
Rp88.98329774
1 Newton(AB) ke PHP
0.31462727
1 Newton(AB) ke EGP
￡E.0.2525347
1 Newton(AB) ke BRL
R$0.02856365
1 Newton(AB) ke CAD
C$0.00752799
1 Newton(AB) ke BDT
0.65141139
1 Newton(AB) ke NGN
7.68196676
1 Newton(AB) ke COP
$20.45589799
1 Newton(AB) ke ZAR
R.0.09273843
1 Newton(AB) ke UAH
0.22455834
1 Newton(AB) ke TZS
T.Sh.13.117923
1 Newton(AB) ke VES
Bs1.211953
1 Newton(AB) ke CLP
$5.034677
1 Newton(AB) ke PKR
Rs1.50901496
1 Newton(AB) ke KZT
2.80847417
1 Newton(AB) ke THB
฿0.1729836
1 Newton(AB) ke TWD
NT$0.16545561
1 Newton(AB) ke AED
د.إ0.01959413
1 Newton(AB) ke CHF
Fr0.0042712
1 Newton(AB) ke HKD
HK$0.04148403
1 Newton(AB) ke AMD
֏2.0416336
1 Newton(AB) ke MAD
.د.م0.0496527
1 Newton(AB) ke MXN
$0.09914523
1 Newton(AB) ke SAR
ريال0.02002125
1 Newton(AB) ke ETB
Br0.82161871
1 Newton(AB) ke KES
KSh0.68958524
1 Newton(AB) ke JOD
د.أ0.003785351
1 Newton(AB) ke PLN
0.01964752
1 Newton(AB) ke RON
лв0.0234916
1 Newton(AB) ke SEK
kr0.05109423
1 Newton(AB) ke BGN
лв0.00902291
1 Newton(AB) ke HUF
Ft1.78557516
1 Newton(AB) ke CZK
0.11249273
1 Newton(AB) ke KWD
د.ك0.001633734
1 Newton(AB) ke ILS
0.01745853
1 Newton(AB) ke BOB
Bs0.0368391
1 Newton(AB) ke AZN
0.0090763
1 Newton(AB) ke TJS
SM0.04922558
1 Newton(AB) ke GEL
0.01446869
1 Newton(AB) ke AOA
Kz4.89367401
1 Newton(AB) ke BHD
.د.ب0.002007464
1 Newton(AB) ke BMD
$0.005339
1 Newton(AB) ke DKK
kr0.03448994
1 Newton(AB) ke HNL
L0.14062926
1 Newton(AB) ke MUR
0.245594
1 Newton(AB) ke NAD
$0.09273843
1 Newton(AB) ke NOK
kr0.05440441
1 Newton(AB) ke NZD
$0.00945003
1 Newton(AB) ke PAB
B/.0.005339
1 Newton(AB) ke PGK
K0.0224238
1 Newton(AB) ke QAR
ر.ق0.01943396
1 Newton(AB) ke RSD
дин.0.54201528
1 Newton(AB) ke UZS
soʻm64.32528641
1 Newton(AB) ke ALL
L0.44767515
1 Newton(AB) ke ANG
ƒ0.00955681
1 Newton(AB) ke AWG
ƒ0.0096102
1 Newton(AB) ke BBD
$0.010678
1 Newton(AB) ke BAM
KM0.00902291
1 Newton(AB) ke BIF
Fr15.744711
1 Newton(AB) ke BND
$0.0069407
1 Newton(AB) ke BSD
$0.005339
1 Newton(AB) ke JMD
$0.85610865
1 Newton(AB) ke KHR
21.44174434
1 Newton(AB) ke KMF
Fr2.24238
1 Newton(AB) ke LAK
116.06521507
1 Newton(AB) ke LKR
රු1.62770093
1 Newton(AB) ke MDL
L0.090763
1 Newton(AB) ke MGA
Ar24.0495255
1 Newton(AB) ke MOP
P0.042712
1 Newton(AB) ke MVR
0.0822206
1 Newton(AB) ke MWK
MK9.26909129
1 Newton(AB) ke MZN
MT0.34142905
1 Newton(AB) ke NPR
रु0.7565363
1 Newton(AB) ke PYG
37.864188
1 Newton(AB) ke RWF
Fr7.746889
1 Newton(AB) ke SBD
$0.04393997
1 Newton(AB) ke SCR
0.07704177
1 Newton(AB) ke SRD
$0.2055515
1 Newton(AB) ke SVC
$0.04666286
1 Newton(AB) ke SZL
L0.09268504
1 Newton(AB) ke TMT
m0.0186865
1 Newton(AB) ke TND
د.ت0.015798101
1 Newton(AB) ke TTD
$0.03614503
1 Newton(AB) ke UGX
Sh18.665144
1 Newton(AB) ke XAF
Fr3.032552
1 Newton(AB) ke XCD
$0.0144153
1 Newton(AB) ke XOF
Fr3.032552
1 Newton(AB) ke XPF
Fr0.549917
1 Newton(AB) ke BWP
P0.07180955
1 Newton(AB) ke BZD
$0.01073139
1 Newton(AB) ke CVE
$0.51168976
1 Newton(AB) ke DJF
Fr0.945003
1 Newton(AB) ke DOP
$0.34335109
1 Newton(AB) ke DZD
د.ج0.69705984
1 Newton(AB) ke FJD
$0.01217292
1 Newton(AB) ke GNF
Fr46.422605
1 Newton(AB) ke GTQ
Q0.04089674
1 Newton(AB) ke GYD
$1.11670524
1 Newton(AB) ke ISK
kr0.672714

Sumber Daya Newton

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Newton, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Newton
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Newton

Berapa nilai Newton (AB) hari ini?
Harga live AB dalam USD adalah 0.005339 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AB ke USD saat ini?
Harga AB ke USD saat ini adalah $ 0.005339. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Newton?
Kapitalisasi pasar AB adalah $ 456.45M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AB?
Suplai beredar AB adalah 85.49B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AB?
AB mencapai harga ATH sebesar 0.01729000494512941 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AB?
AB mencapai harga ATL 0.000021727235152132 USD.
Berapa volume perdagangan AB?
Volume perdagangan 24 jam live AB adalah $ 39.91K USD.
Akankah harga AB naik lebih tinggi tahun ini?
AB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:15:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Newton (AB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

