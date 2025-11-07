BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Solidus Ai Tech hari ini adalah 0.01576 USD. Lacak informasi harga aktual AITECH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AITECH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Solidus Ai Tech hari ini adalah 0.01576 USD. Lacak informasi harga aktual AITECH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AITECH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AITECH

Info Harga AITECH

Penjelasan AITECH

Whitepaper AITECH

Situs Web Resmi AITECH

Tokenomi AITECH

Prakiraan Harga AITECH

Riwayat AITECH

Panduan Membeli AITECH

Konverter AITECH ke Mata Uang Fiat

Spot AITECH

Futures USDT-M AITECH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Solidus Ai Tech

Harga Solidus Ai Tech(AITECH)

Harga Live 1 AITECH ke USD:

$0.01576
$0.01576$0.01576
-0.31%1D
USD
Grafik Harga Live Solidus Ai Tech (AITECH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:40 (UTC+8)

Informasi Harga Solidus Ai Tech (AITECH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01532
$ 0.01532$ 0.01532
Low 24 Jam
$ 0.01713
$ 0.01713$ 0.01713
High 24 Jam

$ 0.01532
$ 0.01532$ 0.01532

$ 0.01713
$ 0.01713$ 0.01713

$ 0.49763528365825555
$ 0.49763528365825555$ 0.49763528365825555

$ 0.012467981829482607
$ 0.012467981829482607$ 0.012467981829482607

+2.13%

-0.31%

-27.31%

-27.31%

Harga aktual Solidus Ai Tech (AITECH) adalah $ 0.01576. Selama 24 jam terakhir, AITECH diperdagangkan antara low $ 0.01532 dan high $ 0.01713, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAITECH adalah $ 0.49763528365825555, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.012467981829482607.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AITECH telah berubah sebesar +2.13% selama 1 jam terakhir, -0.31% selama 24 jam, dan -27.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solidus Ai Tech (AITECH)

No.668

$ 27.14M
$ 27.14M$ 27.14M

$ 997.27K
$ 997.27K$ 997.27K

$ 31.52M
$ 31.52M$ 31.52M

1.72B
1.72B 1.72B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,986,786,555
1,986,786,555 1,986,786,555

86.09%

BSC

Kapitalisasi Pasar Solidus Ai Tech saat ini adalah $ 27.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 997.27K. Suplai beredar AITECH adalah 1.72B, dan total suplainya sebesar 1986786555. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.52M.

Riwayat Harga Solidus Ai Tech (AITECH) USD

Pantau perubahan harga Solidus Ai Tech untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000049-0.31%
30 Days$ -0.0186-54.14%
60 Hari$ -0.01318-45.55%
90 Hari$ -0.02724-63.35%
Perubahan Harga Solidus Ai Tech Hari Ini

Hari ini, AITECH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000049 (-0.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Solidus Ai Tech 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0186 (-54.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Solidus Ai Tech 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AITECH terlihat mengalami perubahan $ -0.01318 (-45.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Solidus Ai Tech 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02724 (-63.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Solidus Ai Tech (AITECH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Solidus Ai Tech sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Solidus Ai Tech (AITECH)

Solidus AI Tech is a blockchain-based project that combines high-performance computing (HPC), artificial intelligence (AI), and decentralized finance (DeFi) through its native utility token, AITECH. The token powers the entire ecosystem, allowing users to rent computing power, deploy AI models, and access AI tools. It has a deflationary design, meaning some tokens used in transactions are burned to help maintain scarcity and long-term value. The project runs an eco-friendly 20MW HPC data centre in Europe, using NVIDIA and SambaNova technologies to provide scalable computing infrastructure. Its Compute Marketplace lets users rent GPU power or monetize unused capacity, while the AI Marketplace connects developers and businesses to buy, sell, and deploy AI models and services. Agent Forge, a no-code platform, enables users to create and automate AI workflows for both simple and complex tasks. Founded in 2017 as Solidus Technologies, the company originally mined Ethereum before pivoting to AI and HPC when Ethereum moved from proof-of-work to proof-of-stake. The AITECH token is used to pay for services, stake for rewards, and participate in governance via a DAO. It also grants access to AITECH Pad, a launchpad for new blockchain and AI projects. Solidus AI Tech partners with major industry names like NVIDIA, IBM, Adobe, Chainlink, BNB Chain, Solana, Tron, CertiK, Fireblocks, and Circle. Together, they support a secure, decentralized ecosystem that makes AI and computing power more accessible, helping individuals and organizations innovate and grow in the expanding AI economy.

Solidus Ai Tech tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Solidus Ai Tech Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AITECH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Solidus Ai Tech di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Solidus Ai Tech dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Solidus Ai Tech (USD)

Berapa nilai Solidus Ai Tech (AITECH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solidus Ai Tech (AITECH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solidus Ai Tech.

Cek prediksi harga Solidus Ai Tech sekarang!

Tokenomi Solidus Ai Tech (AITECH)

Memahami tokenomi Solidus Ai Tech (AITECH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AITECH sekarang!

Cara membeli Solidus Ai Tech (AITECH)

Ingin mengetahui cara membeli Solidus Ai Tech? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Solidus Ai Tech di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AITECH ke Mata Uang Lokal

1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke VND
414.7244
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AUD
A$0.0242704
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke GBP
0.0119776
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke EUR
0.0135536
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke USD
$0.01576
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MYR
RM0.0658768
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke TRY
0.6649144
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke JPY
¥2.39552
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ARS
ARS$22.8735912
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke RUB
1.2803424
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke INR
1.3974392
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke IDR
Rp262.6665616
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PHP
0.9287368
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke EGP
￡E.0.745448
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BRL
R$0.084316
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke CAD
C$0.0222216
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BDT
1.9228776
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke NGN
22.6761184
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke COP
$60.3830216
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ZAR
R.0.2737512
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke UAH
0.6628656
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke TZS
T.Sh.38.72232
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke VES
Bs3.57752
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke CLP
$14.86168
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PKR
Rs4.4544064
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke KZT
8.2902328
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke THB
฿0.510624
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke TWD
NT$0.4884024
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AED
د.إ0.0578392
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke CHF
Fr0.012608
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke HKD
HK$0.1224552
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AMD
֏6.026624
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MAD
.د.م0.146568
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MXN
$0.2926632
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke SAR
ريال0.0591
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ETB
Br2.4253064
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke KES
KSh2.0355616
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke JOD
د.أ0.01117384
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PLN
0.0579968
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke RON
лв0.069344
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke SEK
kr0.1508232
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BGN
лв0.0266344
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke HUF
Ft5.2707744
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke CZK
0.3320632
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke KWD
د.ك0.00482256
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ILS
0.0515352
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BOB
Bs0.108744
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AZN
0.026792
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke TJS
SM0.1453072
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke GEL
0.0427096
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AOA
Kz14.4454584
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BHD
.د.ب0.00592576
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BMD
$0.01576
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke DKK
kr0.1018096
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke HNL
L0.4151184
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MUR
0.72496
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke NAD
$0.2737512
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke NOK
kr0.1605944
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke NZD
$0.0278952
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PAB
B/.0.01576
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PGK
K0.066192
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke QAR
ر.ق0.0573664
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke RSD
дин.1.5999552
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke UZS
soʻm189.8794744
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ALL
L1.321476
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ANG
ƒ0.0282104
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AWG
ƒ0.028368
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BBD
$0.03152
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BAM
KM0.0266344
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BIF
Fr46.47624
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BND
$0.020488
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BSD
$0.01576
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke JMD
$2.527116
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke KHR
63.2931056
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke KMF
Fr6.6192
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke LAK
342.6086888
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke LKR
රු4.8047512
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MDL
L0.26792
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MGA
Ar70.99092
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MOP
P0.12608
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MVR
0.242704
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MWK
MK27.3610936
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MZN
MT1.007852
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke NPR
रु2.233192
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PYG
111.76992
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke RWF
Fr22.86776
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke SBD
$0.1297048
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke SCR
0.2274168
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke SRD
$0.60676
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke SVC
$0.1377424
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke SZL
L0.2735936
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke TMT
m0.05516
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke TND
د.ت0.04663384
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke TTD
$0.1066952
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke UGX
Sh55.09696
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke XAF
Fr8.95168
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke XCD
$0.042552
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke XOF
Fr8.95168
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke XPF
Fr1.62328
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BWP
P0.211972
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BZD
$0.0316776
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke CVE
$1.5104384
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke DJF
Fr2.78952
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke DOP
$1.0135256
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke DZD
د.ج2.0576256
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke FJD
$0.0359328
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke GNF
Fr137.0332
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke GTQ
Q0.1207216
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke GYD
$3.2963616
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ISK
kr1.98576

Sumber Daya Solidus Ai Tech

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solidus Ai Tech, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Solidus Ai Tech
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solidus Ai Tech

Berapa nilai Solidus Ai Tech (AITECH) hari ini?
Harga live AITECH dalam USD adalah 0.01576 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AITECH ke USD saat ini?
Harga AITECH ke USD saat ini adalah $ 0.01576. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solidus Ai Tech?
Kapitalisasi pasar AITECH adalah $ 27.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AITECH?
Suplai beredar AITECH adalah 1.72B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AITECH?
AITECH mencapai harga ATH sebesar 0.49763528365825555 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AITECH?
AITECH mencapai harga ATL 0.012467981829482607 USD.
Berapa volume perdagangan AITECH?
Volume perdagangan 24 jam live AITECH adalah $ 997.27K USD.
Akankah harga AITECH naik lebih tinggi tahun ini?
AITECH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AITECH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Solidus Ai Tech (AITECH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AITECH ke USD

Jumlah

AITECH
AITECH
USD
USD

1 AITECH = 0.01576 USD

Perdagangkan AITECH

AITECH/USDT
$0.01576
$0.01576$0.01576
-0.31%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,490.94
$101,490.94$101,490.94

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.38
$3,326.38$3,326.38

+0.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0328
$1.0328$1.0328

+20.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,490.94
$101,490.94$101,490.94

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.38
$3,326.38$3,326.38

+0.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2208
$2.2208$2.2208

-0.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0282
$1.0282$1.0282

+1.19%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0900
$0.0900$0.0900

+80.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.021210
$0.021210$0.021210

+2,021.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009644
$0.009644$0.009644

+351.92%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.085
$4.085$4.085

+308.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0900
$0.0900$0.0900

+80.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002435
$0.0000002435$0.0000002435

+62.33%