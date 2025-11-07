Apa yang dimaksud dengan Solidus Ai Tech (AITECH)

Solidus AI Tech is a blockchain-based project that combines high-performance computing (HPC), artificial intelligence (AI), and decentralized finance (DeFi) through its native utility token, AITECH. The token powers the entire ecosystem, allowing users to rent computing power, deploy AI models, and access AI tools. It has a deflationary design, meaning some tokens used in transactions are burned to help maintain scarcity and long-term value. The project runs an eco-friendly 20MW HPC data centre in Europe, using NVIDIA and SambaNova technologies to provide scalable computing infrastructure. Its Compute Marketplace lets users rent GPU power or monetize unused capacity, while the AI Marketplace connects developers and businesses to buy, sell, and deploy AI models and services. Agent Forge, a no-code platform, enables users to create and automate AI workflows for both simple and complex tasks. Founded in 2017 as Solidus Technologies, the company originally mined Ethereum before pivoting to AI and HPC when Ethereum moved from proof-of-work to proof-of-stake. The AITECH token is used to pay for services, stake for rewards, and participate in governance via a DAO. It also grants access to AITECH Pad, a launchpad for new blockchain and AI projects. Solidus AI Tech partners with major industry names like NVIDIA, IBM, Adobe, Chainlink, BNB Chain, Solana, Tron, CertiK, Fireblocks, and Circle. Together, they support a secure, decentralized ecosystem that makes AI and computing power more accessible, helping individuals and organizations innovate and grow in the expanding AI economy.

Selain itu, Anda dapat:

Prediksi Harga Solidus Ai Tech (USD)

Tokenomi Solidus Ai Tech (AITECH)

Cara membeli Solidus Ai Tech (AITECH)

Sumber Daya Solidus Ai Tech

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solidus Ai Tech, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solidus Ai Tech Berapa nilai Solidus Ai Tech (AITECH) hari ini? Harga live AITECH dalam USD adalah 0.01576 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AITECH ke USD saat ini? $ 0.01576 . Cobalah Harga AITECH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Solidus Ai Tech? Kapitalisasi pasar AITECH adalah $ 27.14M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AITECH? Suplai beredar AITECH adalah 1.72B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AITECH? AITECH mencapai harga ATH sebesar 0.49763528365825555 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AITECH? AITECH mencapai harga ATL 0.012467981829482607 USD . Berapa volume perdagangan AITECH? Volume perdagangan 24 jam live AITECH adalah $ 997.27K USD . Akankah harga AITECH naik lebih tinggi tahun ini? AITECH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AITECH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Solidus Ai Tech (AITECH)

