Apa yang dimaksud dengan Akita (AKITA)

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

Prediksi Harga Akita (USD)

Berapa nilai Akita (AKITA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Akita (AKITA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Akita.

Tokenomi Akita (AKITA)

Memahami tokenomi Akita (AKITA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AKITA sekarang!

Cara membeli Akita (AKITA)

AKITA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Akita

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Akita, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Akita Berapa nilai Akita (AKITA) hari ini? Harga live AKITA dalam USD adalah 0.00000003003 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AKITA ke USD saat ini? $ 0.00000003003 . Cobalah Harga AKITA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Akita? Kapitalisasi pasar AKITA adalah $ 2.04M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AKITA? Suplai beredar AKITA adalah 68.07T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AKITA? AKITA mencapai harga ATH sebesar 0.00002886 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AKITA? AKITA mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan AKITA? Volume perdagangan 24 jam live AKITA adalah $ 57.41K USD . Akankah harga AKITA naik lebih tinggi tahun ini? AKITA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AKITA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Akita (AKITA)

