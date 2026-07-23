Harga ALEX Lab Hari Ini

Harga live ALEX Lab (ALEX) hari ini adalah Rp 0.001986, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALEX ke IDR saat ini adalah Rp 0.001986 per ALEX.

ALEX Lab saat ini berada di peringkat #1918 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 1.20M, dengan suplai yang beredar 606.49M ALEX. Selama 24 jam terakhir, ALEX diperdagangkan antara Rp 0.001913 (low) dan Rp 0.002062 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 9,880.293333370435153752, sementara all-time low aset ini adalah Rp 9.3056174346924007968.

Dalam kinerja jangka pendek, ALEX bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan +8.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 83.42K.

Informasi Pasar ALEX Lab (ALEX)

Peringkat No.1918 Kapitalisasi Pasar Rp 1.20MRp 1.20M Rp 1.20M Volume (24 Jam) Rp 83.42KRp 83.42K Rp 83.42K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 1.99MRp 1.99M Rp 1.99M Suplai Peredaran 606.49M 606.49M 606.49M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 606,489,877.3 606,489,877.3 606,489,877.3 Tingkat Peredaran 60.64% Blockchain Publik STACKS

Kapitalisasi Pasar ALEX Lab saat ini adalah Rp 1.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 83.42K. Suplai beredar ALEX adalah 606.49M, dan total suplainya sebesar 606489877.3. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 1.99M.