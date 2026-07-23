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Harga live ALEX Lab hari ini adalah 0.001986 IDR. Kapitalisasi pasar ALEX adalah 1,204,488.8963178 IDR. Lacak informasi harga aktual ALEX ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live ALEX Lab hari ini adalah 0.001986 IDR. Kapitalisasi pasar ALEX adalah 1,204,488.8963178 IDR. Lacak informasi harga aktual ALEX ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga ALEX Lab(ALEX)

Harga Live 1 ALEX ke IDR:

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1D
IDR
Grafik Harga Live ALEX Lab (ALEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:29:02 (UTC+8)

Harga ALEX Lab Hari Ini

Harga live ALEX Lab (ALEX) hari ini adalah Rp 0.001986, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALEX ke IDR saat ini adalah Rp 0.001986 per ALEX.

ALEX Lab saat ini berada di peringkat #1918 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 1.20M, dengan suplai yang beredar 606.49M ALEX. Selama 24 jam terakhir, ALEX diperdagangkan antara Rp 0.001913 (low) dan Rp 0.002062 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 9,880.293333370435153752, sementara all-time low aset ini adalah Rp 9.3056174346924007968.

Dalam kinerja jangka pendek, ALEX bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan +8.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 83.42K.

Informasi Pasar ALEX Lab (ALEX)

No.1918

Rp 1.20M
Rp 1.20MRp 1.20M

Rp 83.42K
Rp 83.42KRp 83.42K

Rp 1.99M
Rp 1.99MRp 1.99M

606.49M
606.49M 606.49M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

606,489,877.3
606,489,877.3 606,489,877.3

60.64%

STACKS

Kapitalisasi Pasar ALEX Lab saat ini adalah Rp 1.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 83.42K. Suplai beredar ALEX adalah 606.49M, dan total suplainya sebesar 606489877.3. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 1.99M.

Riwayat Harga ALEX Lab IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.001913
Rp 0.001913Rp 0.001913
Low 24 Jam
Rp 0.002062
Rp 0.002062Rp 0.002062
High 24 Jam

Rp 0.001913
Rp 0.001913Rp 0.001913

Rp 0.002062
Rp 0.002062Rp 0.002062

Rp 9,880.293333370435153752
Rp 9,880.293333370435153752Rp 9,880.293333370435153752

Rp 9.3056174346924007968
Rp 9.3056174346924007968Rp 9.3056174346924007968

-0.06%

--

+8.28%

+8.28%

Riwayat Harga ALEX Lab (ALEX) IDR

Pantau perubahan harga ALEX Lab untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp +0.000056+2.90%
60 HariRp +0.000096+5.07%
90 HariRp +0.001226+161.31%
Perubahan Harga ALEX Lab Hari Ini

Hari ini, ALEX tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ALEX Lab 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.000056 (+2.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ALEX Lab 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALEX terlihat mengalami perubahan Rp +0.000096 (+5.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ALEX Lab 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp +0.001226 (+161.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ALEX Lab (ALEX)?

Lihat halaman Riwayat Harga ALEX Lab sekarang.

Analisis untuk ALEX Lab

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga ALEX Lab terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga ALEX Lab?

Harga ALEX Lab (ALEX) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Adopsi ekosistem Bitcoin - Karena ALEX beroperasi pada Bitcoin melalui Stacks, pertumbuhan jaringan Bitcoin memengaruhi permintaan.
2. Aktivitas DeFi - Volume perdagangan dan penyediaan likuiditas di platform DEX ALEX.
3. Utilitas token - Hadiah staking dan partisipasi dalam tata kelola mendorong permintaan untuk memegang token.
4. Sentimen pasar - Tren umum pasar kripto dan selera risiko.
5. Pengumuman kemitraan - Integrasi dengan protokol DeFi Bitcoin lainnya.
6. Perkembangan regulasi - Kepastian regulasi terhadap Bitcoin dan DeFi memengaruhi adopsi.
7. Perkembangan teknis - Peningkatan platform dan peluncuran fitur baru.
8. Persaingan - Kinerja relatif dibandingkan dengan platform DeFi Bitcoin lainnya.

Mengapa orang ingin tahu harga ALEX Lab hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga ALEX Lab (ALEX) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengidentifikasi tren pasar, menentukan waktu untuk melakukan order beli/jual, menilai peluang investasi, serta tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas pasar guna tujuan manajemen risiko.

Prediksi Harga untuk ALEX Lab

Prediksi Harga ALEX Lab (ALEX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ALEX pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga ALEX Lab (ALEX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ALEX Lab berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga ALEX Lab yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ALEX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga ALEX Lab.

Tentang ALEX Lab

ALEX adalah aset kripto yang beroperasi di blockchain Ethereum. Ini terutama digunakan sebagai token asli untuk platform Alex Finance, sebuah ekosistem keuangan desentralisasi (DeFi) yang menawarkan rangkaian layanan keuangan termasuk pinjaman, peminjaman, dan pertanian hasil. ALEX digunakan untuk tata kelola dalam platform, memungkinkan pemegang untuk memilih berbagai proposal dan perubahan pada sistem, dan juga berfungsi sebagai mekanisme insentif, memberi penghargaan kepada pengguna atas partisipasi mereka di platform. Token ini beroperasi pada mekanisme konsensus proof-of-stake, sejalan dengan model Ethereum, dan pasokannya ditentukan oleh keputusan tata kelola platform.

Cara membeli & berinvestasi ALEX Lab di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan ALEX Lab? Pembelian ALEX dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli ALEX Lab. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian ALEX Lab (ALEX) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan ALEX Lab akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli ALEX Lab (ALEX)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan ALEX Lab

Dengan memiliki ALEX Lab, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli ALEX Lab (ALEX) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
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Biaya perdagangan Futures:
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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan ALEX Lab (ALEX)

At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

Sumber Daya ALEX Lab

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ALEX Lab, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ALEX Lab
Explorer Blok

Kategori :

BTCfi ProtocolDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ALEX Lab

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:29:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ALEX Lab (ALEX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi ALEX Lab Selengkapnya

ALEX USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada ALEX dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ALEX USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar ALEX Lab (ALEX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ALEX Lab secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ALEX/USDT
Rp35.46428004
Rp35.46428004Rp35.46428004
0.00%
0.00% (USDT)

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Rp8.14285584Rp8.14285584

+20.31%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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