BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AlpineF1TeamFanToken hari ini adalah 0.6729 USD. Lacak informasi harga aktual ALPINE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALPINE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AlpineF1TeamFanToken hari ini adalah 0.6729 USD. Lacak informasi harga aktual ALPINE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALPINE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ALPINE

Info Harga ALPINE

Penjelasan ALPINE

Whitepaper ALPINE

Situs Web Resmi ALPINE

Tokenomi ALPINE

Prakiraan Harga ALPINE

Riwayat ALPINE

Panduan Membeli ALPINE

Konverter ALPINE ke Mata Uang Fiat

Spot ALPINE

Futures USDT-M ALPINE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AlpineF1TeamFanToken

Harga AlpineF1TeamFanToken(ALPINE)

Harga Live 1 ALPINE ke USD:

$0.6724
$0.6724$0.6724
+1.55%1D
USD
Grafik Harga Live AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:08:06 (UTC+8)

Informasi Harga AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.652
$ 0.652$ 0.652
Low 24 Jam
$ 0.7211
$ 0.7211$ 0.7211
High 24 Jam

$ 0.652
$ 0.652$ 0.652

$ 0.7211
$ 0.7211$ 0.7211

$ 13.359555315943771
$ 13.359555315943771$ 13.359555315943771

$ 0.4147114025844155
$ 0.4147114025844155$ 0.4147114025844155

-0.33%

+1.55%

-5.32%

-5.32%

Harga aktual AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) adalah $ 0.6729. Selama 24 jam terakhir, ALPINE diperdagangkan antara low $ 0.652 dan high $ 0.7211, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALPINE adalah $ 13.359555315943771, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.4147114025844155.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALPINE telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, +1.55% selama 24 jam, dan -5.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

No.979

$ 12.60M
$ 12.60M$ 12.60M

$ 921.01K
$ 921.01K$ 921.01K

$ 26.92M
$ 26.92M$ 26.92M

18.72M
18.72M 18.72M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

46.79%

BSC

Kapitalisasi Pasar AlpineF1TeamFanToken saat ini adalah $ 12.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 921.01K. Suplai beredar ALPINE adalah 18.72M, dan total suplainya sebesar 40000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.92M.

Riwayat Harga AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) USD

Pantau perubahan harga AlpineF1TeamFanToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010263+1.55%
30 Days$ -0.8118-54.68%
60 Hari$ -1.564-69.92%
90 Hari$ -0.4693-41.09%
Perubahan Harga AlpineF1TeamFanToken Hari Ini

Hari ini, ALPINE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.010263 (+1.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AlpineF1TeamFanToken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.8118 (-54.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AlpineF1TeamFanToken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALPINE terlihat mengalami perubahan $ -1.564 (-69.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AlpineF1TeamFanToken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4693 (-41.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)?

Lihat halaman Riwayat Harga AlpineF1TeamFanToken sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AlpineF1TeamFanToken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ALPINE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AlpineF1TeamFanToken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AlpineF1TeamFanToken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AlpineF1TeamFanToken (USD)

Berapa nilai AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AlpineF1TeamFanToken.

Cek prediksi harga AlpineF1TeamFanToken sekarang!

Tokenomi AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Memahami tokenomi AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALPINE sekarang!

Cara membeli AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Ingin mengetahui cara membeli AlpineF1TeamFanToken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AlpineF1TeamFanToken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALPINE ke Mata Uang Lokal

1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke VND
17,707.3635
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AUD
A$1.036266
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke GBP
0.511404
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke EUR
0.578694
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke USD
$0.6729
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MYR
RM2.812722
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke TRY
28.389651
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke JPY
¥102.2808
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ARS
ARS$976.626873
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke RUB
54.666396
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke INR
59.666043
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke IDR
Rp11,214.995514
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PHP
39.714558
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke EGP
￡E.31.82817
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BRL
R$3.600015
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke CAD
C$0.948789
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BDT
82.100529
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke NGN
968.195436
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke COP
$2,578.155789
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ZAR
R.11.695002
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke UAH
28.302174
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke TZS
T.Sh.1,653.3153
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke VES
Bs152.7483
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke CLP
$634.5447
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PKR
Rs190.188456
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke KZT
353.965587
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke THB
฿21.795231
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke TWD
NT$20.853171
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AED
د.إ2.469543
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke CHF
Fr0.53832
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke HKD
HK$5.228433
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AMD
֏257.31696
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MAD
.د.م6.25797
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MXN
$12.502482
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke SAR
ريال2.523375
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ETB
Br103.552581
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke KES
KSh86.911764
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke JOD
د.أ0.4770861
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PLN
2.476272
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke RON
лв2.96076
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke SEK
kr6.432924
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BGN
лв1.137201
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke HUF
Ft224.970657
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke CZK
14.178003
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke KWD
د.ك0.2059074
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ILS
2.200383
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BOB
Bs4.64301
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AZN
1.14393
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke TJS
SM6.204138
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke GEL
1.823559
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AOA
Kz616.773411
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BHD
.د.ب0.2530104
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BMD
$0.6729
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke DKK
kr4.346934
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke HNL
L17.724186
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MUR
30.9534
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke NAD
$11.688273
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke NOK
kr6.856851
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke NZD
$1.191033
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PAB
B/.0.6729
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PGK
K2.82618
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke QAR
ر.ق2.449356
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke RSD
дин.68.29935
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke UZS
soʻm8,107.227051
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ALL
L56.422665
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ANG
ƒ1.204491
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AWG
ƒ1.21122
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BBD
$1.3458
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BAM
KM1.137201
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BIF
Fr1,984.3821
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BND
$0.87477
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BSD
$0.6729
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke JMD
$107.899515
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke KHR
2,702.406774
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke KMF
Fr282.618
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke LAK
14,628.260577
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke LKR
රු205.147023
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MDL
L11.513319
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MGA
Ar3,031.07805
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MOP
P5.3832
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MVR
10.36266
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MWK
MK1,168.228419
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MZN
MT43.031955
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke NPR
रु95.34993
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PYG
4,772.2068
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke RWF
Fr976.3779
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke SBD
$5.537967
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke SCR
10.127145
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke SRD
$25.90665
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke SVC
$5.881146
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke SZL
L11.681544
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke TMT
m2.35515
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke TND
د.ت1.9911111
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke TTD
$4.555533
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke UGX
Sh2,352.4584
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke XAF
Fr382.2072
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke XCD
$1.81683
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke XOF
Fr382.2072
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke XPF
Fr69.3087
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BWP
P9.050505
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BZD
$1.352529
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke CVE
$64.490736
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke DJF
Fr119.1033
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke DOP
$43.274199
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke DZD
د.ج87.853824
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke FJD
$1.534212
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke GNF
Fr5,850.8655
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke GTQ
Q5.154414
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke GYD
$140.743764
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ISK
kr84.7854

Sumber Daya AlpineF1TeamFanToken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AlpineF1TeamFanToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AlpineF1TeamFanToken
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AlpineF1TeamFanToken

Berapa nilai AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) hari ini?
Harga live ALPINE dalam USD adalah 0.6729 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALPINE ke USD saat ini?
Harga ALPINE ke USD saat ini adalah $ 0.6729. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AlpineF1TeamFanToken?
Kapitalisasi pasar ALPINE adalah $ 12.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALPINE?
Suplai beredar ALPINE adalah 18.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALPINE?
ALPINE mencapai harga ATH sebesar 13.359555315943771 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALPINE?
ALPINE mencapai harga ATL 0.4147114025844155 USD.
Berapa volume perdagangan ALPINE?
Volume perdagangan 24 jam live ALPINE adalah $ 921.01K USD.
Akankah harga ALPINE naik lebih tinggi tahun ini?
ALPINE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALPINE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:08:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ALPINE ke USD

Jumlah

ALPINE
ALPINE
USD
USD

1 ALPINE = 0.6729 USD

Perdagangkan ALPINE

ALPINE/USDT
$0.6724
$0.6724$0.6724
+1.66%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,340.00
$101,340.00$101,340.00

-0.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.27
$3,309.27$3,309.27

+0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0809
$1.0809$1.0809

+25.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,340.00
$101,340.00$101,340.00

-0.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.27
$3,309.27$3,309.27

+0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2092
$2.2092$2.2092

-1.13%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0115
$1.0115$1.0115

-0.45%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0339
$0.0339$0.0339

-32.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004018
$0.0004018$0.0004018

+167.86%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.022
$4.022$4.022

+302.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007462
$0.007462$0.007462

+249.67%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002064
$0.002064$0.002064

+89.70%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002229
$0.0000002229$0.0000002229

+48.60%