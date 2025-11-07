BursaDEX+
Harga live Hey Anon hari ini adalah 1.2155 USD. Lacak informasi harga aktual ANON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hey Anon(ANON)

Harga Live 1 ANON ke USD:

$1.2155
+4.41%1D
USD
Grafik Harga Live Hey Anon (ANON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:08:48 (UTC+8)

Informasi Harga Hey Anon (ANON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.1479
Low 24 Jam
$ 1.348
High 24 Jam

$ 1.1479
$ 1.348
$ 24.74602845086711
$ 0.5558186098040149
-1.28%

+4.41%

-12.08%

-12.08%

Harga aktual Hey Anon (ANON) adalah $ 1.2155. Selama 24 jam terakhir, ANON diperdagangkan antara low $ 1.1479 dan high $ 1.348, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANON adalah $ 24.74602845086711, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5558186098040149.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANON telah berubah sebesar -1.28% selama 1 jam terakhir, +4.41% selama 24 jam, dan -12.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hey Anon (ANON)

No.886

$ 16.33M
$ 82.09K
$ 25.53M
13.43M
21,000,000
21,000,000
63.97%

SOL

Kapitalisasi Pasar Hey Anon saat ini adalah $ 16.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 82.09K. Suplai beredar ANON adalah 13.43M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.53M.

Riwayat Harga Hey Anon (ANON) USD

Pantau perubahan harga Hey Anon untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.051339+4.41%
30 Days$ -0.2495-17.04%
60 Hari$ -1.5225-55.61%
90 Hari$ -1.2355-50.41%
Perubahan Harga Hey Anon Hari Ini

Hari ini, ANON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.051339 (+4.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hey Anon 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2495 (-17.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hey Anon 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ANON terlihat mengalami perubahan $ -1.5225 (-55.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hey Anon 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.2355 (-50.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hey Anon (ANON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hey Anon sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Hey Anon tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hey Anon Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ANON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hey Anon di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hey Anon dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hey Anon (USD)

Berapa nilai Hey Anon (ANON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hey Anon (ANON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hey Anon.

Cek prediksi harga Hey Anon sekarang!

Tokenomi Hey Anon (ANON)

Memahami tokenomi Hey Anon (ANON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANON sekarang!

Cara membeli Hey Anon (ANON)

Ingin mengetahui cara membeli Hey Anon? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hey Anon di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Hey Anon

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hey Anon, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hey Anon
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hey Anon

Berapa nilai Hey Anon (ANON) hari ini?
Harga live ANON dalam USD adalah 1.2155 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANON ke USD saat ini?
Harga ANON ke USD saat ini adalah $ 1.2155. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hey Anon?
Kapitalisasi pasar ANON adalah $ 16.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANON?
Suplai beredar ANON adalah 13.43M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANON?
ANON mencapai harga ATH sebesar 24.74602845086711 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANON?
ANON mencapai harga ATL 0.5558186098040149 USD.
Berapa volume perdagangan ANON?
Volume perdagangan 24 jam live ANON adalah $ 82.09K USD.
Akankah harga ANON naik lebih tinggi tahun ini?
ANON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Hey Anon (ANON)

11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

