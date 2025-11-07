Apa yang dimaksud dengan ANTTIME (ANT)

ANTTIME adalah proyek Web 3.0 yang memadukan Game-Fi dan Social-Fi untuk membangun ekosistem terdesentralisasi berdasarkan nilai waktu yang adil dan universal. Dengan memberi penghargaan kepada pengguna semata-mata atas waktu dan keterlibatan mereka, ANTTIME mendorong aksesibilitas, inklusivitas, dan pertumbuhan berkelanjutan bagi semua peserta.

ANTTIME tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ANTTIME Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ANT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang ANTTIME di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ANTTIME dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ANTTIME (USD)

Berapa nilai ANTTIME (ANT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ANTTIME (ANT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ANTTIME.

Cek prediksi harga ANTTIME sekarang!

Tokenomi ANTTIME (ANT)

Memahami tokenomi ANTTIME (ANT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANT sekarang!

Cara membeli ANTTIME (ANT)

Ingin mengetahui cara membeli ANTTIME? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ANTTIME di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya ANTTIME

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ANTTIME, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ANTTIME Berapa nilai ANTTIME (ANT) hari ini? Harga live ANT dalam USD adalah 0.000310293 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ANT ke USD saat ini? $ 0.000310293 . Cobalah Harga ANT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ANTTIME? Kapitalisasi pasar ANT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ANT? Suplai beredar ANT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ANT? ANT mencapai harga ATH sebesar 1.9004102997265195 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ANT? ANT mencapai harga ATL 0.000008276908536787 USD . Berapa volume perdagangan ANT? Volume perdagangan 24 jam live ANT adalah $ 19.82K USD . Akankah harga ANT naik lebih tinggi tahun ini? ANT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting ANTTIME (ANT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

