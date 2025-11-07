BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ANyONe Protocol hari ini adalah 0.4998 USD. Lacak informasi harga aktual ANYONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANYONE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ANyONe Protocol hari ini adalah 0.4998 USD. Lacak informasi harga aktual ANYONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANYONE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ANYONE

Info Harga ANYONE

Penjelasan ANYONE

Whitepaper ANYONE

Situs Web Resmi ANYONE

Tokenomi ANYONE

Prakiraan Harga ANYONE

Riwayat ANYONE

Panduan Membeli ANYONE

Konverter ANYONE ke Mata Uang Fiat

Spot ANYONE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ANyONe Protocol

Harga ANyONe Protocol(ANYONE)

Harga Live 1 ANYONE ke USD:

$0.4998
$0.4998$0.4998
-0.89%1D
USD
Grafik Harga Live ANyONe Protocol (ANYONE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:14 (UTC+8)

Informasi Harga ANyONe Protocol (ANYONE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.485
$ 0.485$ 0.485
Low 24 Jam
$ 0.5521
$ 0.5521$ 0.5521
High 24 Jam

$ 0.485
$ 0.485$ 0.485

$ 0.5521
$ 0.5521$ 0.5521

$ 2.2902790570354257
$ 2.2902790570354257$ 2.2902790570354257

$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092$ 0.22281469458291092

-2.18%

-0.89%

+0.02%

+0.02%

Harga aktual ANyONe Protocol (ANYONE) adalah $ 0.4998. Selama 24 jam terakhir, ANYONE diperdagangkan antara low $ 0.485 dan high $ 0.5521, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANYONE adalah $ 2.2902790570354257, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.22281469458291092.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANYONE telah berubah sebesar -2.18% selama 1 jam terakhir, -0.89% selama 24 jam, dan +0.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ANyONe Protocol (ANYONE)

No.461

$ 48.73M
$ 48.73M$ 48.73M

$ 223.37K
$ 223.37K$ 223.37K

$ 49.98M
$ 49.98M$ 49.98M

97.50M
97.50M 97.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97.49%

ETH

Kapitalisasi Pasar ANyONe Protocol saat ini adalah $ 48.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 223.37K. Suplai beredar ANYONE adalah 97.50M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.98M.

Riwayat Harga ANyONe Protocol (ANYONE) USD

Pantau perubahan harga ANyONe Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.004488-0.89%
30 Days$ +0.0468+10.33%
60 Hari$ -0.0885-15.05%
90 Hari$ -0.1299-20.63%
Perubahan Harga ANyONe Protocol Hari Ini

Hari ini, ANYONE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.004488 (-0.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ANyONe Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0468 (+10.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ANyONe Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ANYONE terlihat mengalami perubahan $ -0.0885 (-15.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ANyONe Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1299 (-20.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ANyONe Protocol (ANYONE)?

Lihat halaman Riwayat Harga ANyONe Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ANyONe Protocol (ANYONE)

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards.

Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

ANyONe Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ANyONe Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ANYONE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ANyONe Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ANyONe Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ANyONe Protocol (USD)

Berapa nilai ANyONe Protocol (ANYONE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ANyONe Protocol (ANYONE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ANyONe Protocol.

Cek prediksi harga ANyONe Protocol sekarang!

Tokenomi ANyONe Protocol (ANYONE)

Memahami tokenomi ANyONe Protocol (ANYONE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANYONE sekarang!

Cara membeli ANyONe Protocol (ANYONE)

Ingin mengetahui cara membeli ANyONe Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ANyONe Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANYONE ke Mata Uang Lokal

1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke VND
13,152.237
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AUD
A$0.769692
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke GBP
0.379848
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke EUR
0.429828
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke USD
$0.4998
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MYR
RM2.089164
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke TRY
21.086562
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke JPY
¥75.9696
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ARS
ARS$725.394726
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke RUB
40.603752
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke INR
44.317266
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke IDR
Rp8,329.996668
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PHP
29.453214
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke EGP
￡E.23.64054
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BRL
R$2.67393
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke CAD
C$0.704718
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BDT
60.980598
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke NGN
719.132232
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke COP
$1,914.938718
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ZAR
R.8.681526
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke UAH
21.021588
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke TZS
T.Sh.1,228.0086
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke VES
Bs113.4546
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke CLP
$471.3114
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PKR
Rs141.263472
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke KZT
262.909794
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke THB
฿16.19352
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke TWD
NT$15.488802
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AED
د.إ1.834266
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke CHF
Fr0.39984
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke HKD
HK$3.883446
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AMD
֏191.12352
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MAD
.د.م4.64814
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MXN
$9.281286
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke SAR
ريال1.87425
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ETB
Br76.914222
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke KES
KSh64.554168
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke JOD
د.أ0.3543582
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PLN
1.839264
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke RON
лв2.19912
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke SEK
kr4.783086
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BGN
лв0.844662
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke HUF
Ft167.153112
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke CZK
10.530786
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke KWD
د.ك0.1529388
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ILS
1.634346
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BOB
Bs3.44862
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AZN
0.84966
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke TJS
SM4.608156
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke GEL
1.354458
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AOA
Kz458.111682
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BHD
.د.ب0.1879248
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BMD
$0.4998
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke DKK
kr3.228708
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke HNL
L13.164732
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MUR
22.9908
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke NAD
$8.681526
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke NOK
kr5.092962
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke NZD
$0.884646
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PAB
B/.0.4998
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PGK
K2.09916
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke QAR
ر.ق1.819272
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke RSD
дин.50.739696
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke UZS
soʻm6,021.685362
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ALL
L41.90823
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ANG
ƒ0.894642
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AWG
ƒ0.89964
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BBD
$0.9996
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BAM
KM0.844662
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BIF
Fr1,473.9102
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BND
$0.64974
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BSD
$0.4998
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke JMD
$80.14293
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke KHR
2,007.226788
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke KMF
Fr209.916
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke LAK
10,865.217174
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke LKR
රු152.374026
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MDL
L8.4966
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MGA
Ar2,251.3491
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MOP
P3.9984
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MVR
7.69692
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MWK
MK867.707778
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MZN
MT31.96221
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke NPR
रु70.82166
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PYG
3,544.5816
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke RWF
Fr725.2098
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke SBD
$4.113354
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke SCR
7.212114
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke SRD
$19.2423
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke SVC
$4.368252
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke SZL
L8.676528
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke TMT
m1.7493
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke TND
د.ت1.4789082
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke TTD
$3.383646
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke UGX
Sh1,747.3008
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke XAF
Fr283.8864
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke XCD
$1.34946
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke XOF
Fr283.8864
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke XPF
Fr51.4794
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BWP
P6.72231
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BZD
$1.004598
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke CVE
$47.900832
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke DJF
Fr88.4646
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke DOP
$32.142138
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke DZD
د.ج65.253888
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke FJD
$1.139544
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke GNF
Fr4,345.761
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke GTQ
Q3.828468
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke GYD
$104.538168
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ISK
kr62.9748

Sumber Daya ANyONe Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ANyONe Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ANyONe Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ANyONe Protocol

Berapa nilai ANyONe Protocol (ANYONE) hari ini?
Harga live ANYONE dalam USD adalah 0.4998 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANYONE ke USD saat ini?
Harga ANYONE ke USD saat ini adalah $ 0.4998. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ANyONe Protocol?
Kapitalisasi pasar ANYONE adalah $ 48.73M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANYONE?
Suplai beredar ANYONE adalah 97.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANYONE?
ANYONE mencapai harga ATH sebesar 2.2902790570354257 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANYONE?
ANYONE mencapai harga ATL 0.22281469458291092 USD.
Berapa volume perdagangan ANYONE?
Volume perdagangan 24 jam live ANYONE adalah $ 223.37K USD.
Akankah harga ANYONE naik lebih tinggi tahun ini?
ANYONE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANYONE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ANyONe Protocol (ANYONE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ANYONE ke USD

Jumlah

ANYONE
ANYONE
USD
USD

1 ANYONE = 0.4998 USD

Perdagangkan ANYONE

ANYONE/USDT
$0.4998
$0.4998$0.4998
-0.89%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,230.41
$101,230.41$101,230.41

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.13
$3,313.13$3,313.13

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.94
$155.94$155.94

+0.01%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0320
$1.0320$1.0320

+20.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,230.41
$101,230.41$101,230.41

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.13
$3,313.13$3,313.13

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.94
$155.94$155.94

+0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2128
$2.2128$2.2128

-0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0260
$1.0260$1.0260

+0.97%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0860
$0.0860$0.0860

+72.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.022000
$0.022000$0.022000

+2,100.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009590
$0.009590$0.009590

+349.39%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.106
$4.106$4.106

+310.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0860
$0.0860$0.0860

+72.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002432
$0.0000002432$0.0000002432

+62.13%