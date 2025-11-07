BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AP3X hari ini adalah 0.0612 USD. Lacak informasi harga aktual AP3X ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AP3X dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AP3X hari ini adalah 0.0612 USD. Lacak informasi harga aktual AP3X ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AP3X dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AP3X

Info Harga AP3X

Penjelasan AP3X

Whitepaper AP3X

Situs Web Resmi AP3X

Tokenomi AP3X

Prakiraan Harga AP3X

Riwayat AP3X

Panduan Membeli AP3X

Konverter AP3X ke Mata Uang Fiat

Spot AP3X

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AP3X

Harga AP3X(AP3X)

Harga Live 1 AP3X ke USD:

$0.0612
$0.0612$0.0612
+0.49%1D
USD
Grafik Harga Live AP3X (AP3X)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:24:38 (UTC+8)

Informasi Harga AP3X (AP3X) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0594
$ 0.0594$ 0.0594
Low 24 Jam
$ 0.0625
$ 0.0625$ 0.0625
High 24 Jam

$ 0.0594
$ 0.0594$ 0.0594

$ 0.0625
$ 0.0625$ 0.0625

$ 0.25266104433191
$ 0.25266104433191$ 0.25266104433191

$ 0.059277967268780284
$ 0.059277967268780284$ 0.059277967268780284

+0.16%

+0.49%

-8.93%

-8.93%

Harga aktual AP3X (AP3X) adalah $ 0.0612. Selama 24 jam terakhir, AP3X diperdagangkan antara low $ 0.0594 dan high $ 0.0625, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAP3X adalah $ 0.25266104433191, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.059277967268780284.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AP3X telah berubah sebesar +0.16% selama 1 jam terakhir, +0.49% selama 24 jam, dan -8.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AP3X (AP3X)

No.3662

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 103.14K
$ 103.14K$ 103.14K

$ 183.60M
$ 183.60M$ 183.60M

0.00
0.00 0.00

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.00%

AP3X

Kapitalisasi Pasar AP3X saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.14K. Suplai beredar AP3X adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 183.60M.

Riwayat Harga AP3X (AP3X) USD

Pantau perubahan harga AP3X untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000298+0.49%
30 Days$ -0.0355-36.72%
60 Hari$ -0.0338-35.58%
90 Hari$ -0.045-42.38%
Perubahan Harga AP3X Hari Ini

Hari ini, AP3X tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000298 (+0.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AP3X 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0355 (-36.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AP3X 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AP3X terlihat mengalami perubahan $ -0.0338 (-35.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AP3X 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.045 (-42.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AP3X (AP3X)?

Lihat halaman Riwayat Harga AP3X sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AP3X (AP3X)

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

AP3X tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AP3X Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AP3X ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AP3X di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AP3X dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AP3X (USD)

Berapa nilai AP3X (AP3X) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AP3X (AP3X) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AP3X.

Cek prediksi harga AP3X sekarang!

Tokenomi AP3X (AP3X)

Memahami tokenomi AP3X (AP3X) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AP3X sekarang!

Cara membeli AP3X (AP3X)

Ingin mengetahui cara membeli AP3X? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AP3X di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AP3X ke Mata Uang Lokal

1 AP3X(AP3X) ke VND
1,610.478
1 AP3X(AP3X) ke AUD
A$0.094248
1 AP3X(AP3X) ke GBP
0.046512
1 AP3X(AP3X) ke EUR
0.052632
1 AP3X(AP3X) ke USD
$0.0612
1 AP3X(AP3X) ke MYR
RM0.255816
1 AP3X(AP3X) ke TRY
2.582028
1 AP3X(AP3X) ke JPY
¥9.3636
1 AP3X(AP3X) ke ARS
ARS$88.823844
1 AP3X(AP3X) ke RUB
4.9725
1 AP3X(AP3X) ke INR
5.426604
1 AP3X(AP3X) ke IDR
Rp1,019.999592
1 AP3X(AP3X) ke PHP
3.607128
1 AP3X(AP3X) ke EGP
￡E.2.894148
1 AP3X(AP3X) ke BRL
R$0.326808
1 AP3X(AP3X) ke CAD
C$0.086292
1 AP3X(AP3X) ke BDT
7.467012
1 AP3X(AP3X) ke NGN
88.057008
1 AP3X(AP3X) ke COP
$234.482292
1 AP3X(AP3X) ke ZAR
R.1.063044
1 AP3X(AP3X) ke UAH
2.574072
1 AP3X(AP3X) ke TZS
T.Sh.150.3684
1 AP3X(AP3X) ke VES
Bs13.8924
1 AP3X(AP3X) ke CLP
$57.7116
1 AP3X(AP3X) ke PKR
Rs17.297568
1 AP3X(AP3X) ke KZT
32.193036
1 AP3X(AP3X) ke THB
฿1.981656
1 AP3X(AP3X) ke TWD
NT$1.895976
1 AP3X(AP3X) ke AED
د.إ0.224604
1 AP3X(AP3X) ke CHF
Fr0.04896
1 AP3X(AP3X) ke HKD
HK$0.475524
1 AP3X(AP3X) ke AMD
֏23.40288
1 AP3X(AP3X) ke MAD
.د.م0.56916
1 AP3X(AP3X) ke MXN
$1.136484
1 AP3X(AP3X) ke SAR
ريال0.2295
1 AP3X(AP3X) ke ETB
Br9.418068
1 AP3X(AP3X) ke KES
KSh7.903368
1 AP3X(AP3X) ke JOD
د.أ0.0433908
1 AP3X(AP3X) ke PLN
0.225216
1 AP3X(AP3X) ke RON
лв0.26928
1 AP3X(AP3X) ke SEK
kr0.585684
1 AP3X(AP3X) ke BGN
лв0.103428
1 AP3X(AP3X) ke HUF
Ft20.488536
1 AP3X(AP3X) ke CZK
1.290708
1 AP3X(AP3X) ke KWD
د.ك0.0187272
1 AP3X(AP3X) ke ILS
0.200124
1 AP3X(AP3X) ke BOB
Bs0.42228
1 AP3X(AP3X) ke AZN
0.10404
1 AP3X(AP3X) ke TJS
SM0.564264
1 AP3X(AP3X) ke GEL
0.165852
1 AP3X(AP3X) ke AOA
Kz56.095308
1 AP3X(AP3X) ke BHD
.د.ب0.0230724
1 AP3X(AP3X) ke BMD
$0.0612
1 AP3X(AP3X) ke DKK
kr0.395964
1 AP3X(AP3X) ke HNL
L1.612008
1 AP3X(AP3X) ke MUR
2.811528
1 AP3X(AP3X) ke NAD
$1.063044
1 AP3X(AP3X) ke NOK
kr0.623628
1 AP3X(AP3X) ke NZD
$0.108324
1 AP3X(AP3X) ke PAB
B/.0.0612
1 AP3X(AP3X) ke PGK
K0.25704
1 AP3X(AP3X) ke QAR
ر.ق0.222768
1 AP3X(AP3X) ke RSD
дин.6.216696
1 AP3X(AP3X) ke UZS
soʻm737.349228
1 AP3X(AP3X) ke ALL
L5.13162
1 AP3X(AP3X) ke ANG
ƒ0.109548
1 AP3X(AP3X) ke AWG
ƒ0.11016
1 AP3X(AP3X) ke BBD
$0.1224
1 AP3X(AP3X) ke BAM
KM0.103428
1 AP3X(AP3X) ke BIF
Fr180.4788
1 AP3X(AP3X) ke BND
$0.07956
1 AP3X(AP3X) ke BSD
$0.0612
1 AP3X(AP3X) ke JMD
$9.81342
1 AP3X(AP3X) ke KHR
245.782872
1 AP3X(AP3X) ke KMF
Fr25.704
1 AP3X(AP3X) ke LAK
1,330.434756
1 AP3X(AP3X) ke LKR
රු18.658044
1 AP3X(AP3X) ke MDL
L1.0404
1 AP3X(AP3X) ke MGA
Ar275.6754
1 AP3X(AP3X) ke MOP
P0.4896
1 AP3X(AP3X) ke MVR
0.94248
1 AP3X(AP3X) ke MWK
MK106.249932
1 AP3X(AP3X) ke MZN
MT3.91374
1 AP3X(AP3X) ke NPR
रु8.67204
1 AP3X(AP3X) ke PYG
434.0304
1 AP3X(AP3X) ke RWF
Fr88.8012
1 AP3X(AP3X) ke SBD
$0.503676
1 AP3X(AP3X) ke SCR
0.8568
1 AP3X(AP3X) ke SRD
$2.3562
1 AP3X(AP3X) ke SVC
$0.534888
1 AP3X(AP3X) ke SZL
L1.062432
1 AP3X(AP3X) ke TMT
m0.2142
1 AP3X(AP3X) ke TND
د.ت0.1810908
1 AP3X(AP3X) ke TTD
$0.414324
1 AP3X(AP3X) ke UGX
Sh213.9552
1 AP3X(AP3X) ke XAF
Fr34.7616
1 AP3X(AP3X) ke XCD
$0.16524
1 AP3X(AP3X) ke XOF
Fr34.7616
1 AP3X(AP3X) ke XPF
Fr6.3036
1 AP3X(AP3X) ke BWP
P0.82314
1 AP3X(AP3X) ke BZD
$0.123012
1 AP3X(AP3X) ke CVE
$5.865408
1 AP3X(AP3X) ke DJF
Fr10.8324
1 AP3X(AP3X) ke DOP
$3.935772
1 AP3X(AP3X) ke DZD
د.ج7.984152
1 AP3X(AP3X) ke FJD
$0.139536
1 AP3X(AP3X) ke GNF
Fr532.134
1 AP3X(AP3X) ke GTQ
Q0.468792
1 AP3X(AP3X) ke GYD
$12.800592
1 AP3X(AP3X) ke ISK
kr7.7112

Sumber Daya AP3X

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AP3X, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AP3X
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AP3X

Berapa nilai AP3X (AP3X) hari ini?
Harga live AP3X dalam USD adalah 0.0612 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AP3X ke USD saat ini?
Harga AP3X ke USD saat ini adalah $ 0.0612. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AP3X?
Kapitalisasi pasar AP3X adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AP3X?
Suplai beredar AP3X adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AP3X?
AP3X mencapai harga ATH sebesar 0.25266104433191 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AP3X?
AP3X mencapai harga ATL 0.059277967268780284 USD.
Berapa volume perdagangan AP3X?
Volume perdagangan 24 jam live AP3X adalah $ 103.14K USD.
Akankah harga AP3X naik lebih tinggi tahun ini?
AP3X mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AP3X untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:24:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AP3X (AP3X)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AP3X ke USD

Jumlah

AP3X
AP3X
USD
USD

1 AP3X = 0.0612 USD

Perdagangkan AP3X

AP3X/USDT
$0.0612
$0.0612$0.0612
+0.32%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,792.25
$101,792.25$101,792.25

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.15
$3,325.15$3,325.15

+0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.15
$157.15$157.15

+0.78%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0143
$1.0143$1.0143

+18.21%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,792.25
$101,792.25$101,792.25

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.15
$3,325.15$3,325.15

+0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2246
$2.2246$2.2246

-0.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.15
$157.15$157.15

+0.78%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0290
$1.0290$1.0290

+1.26%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.23
$31.23$31.23

+108.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0939
$0.0939$0.0939

+87.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013386
$0.013386$0.013386

+1,238.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009587
$0.009587$0.009587

+349.25%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.339
$4.339$4.339

+333.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0939
$0.0939$0.0939

+87.80%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.195
$2.195$2.195

+59.17%