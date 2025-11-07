BursaDEX+
Harga live APE and PEPE hari ini adalah 0.000001386 USD. Lacak informasi harga aktual APEPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APEPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang APEPE

Info Harga APEPE

Penjelasan APEPE

Situs Web Resmi APEPE

Tokenomi APEPE

Prakiraan Harga APEPE

Riwayat APEPE

Panduan Membeli APEPE

Konverter APEPE ke Mata Uang Fiat

Logo APE and PEPE

Harga APE and PEPE(APEPE)

Harga Live 1 APEPE ke USD:

$0.000001386
$0.000001386
-1.42%1D
USD
Grafik Harga Live APE and PEPE (APEPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:35 (UTC+8)

Informasi Harga APE and PEPE (APEPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000001325
$ 0.000001325
Low 24 Jam
$ 0.000001478
$ 0.000001478
High 24 Jam

$ 0.000001325
$ 0.000001325

$ 0.000001478
$ 0.000001478

$ 0.000006921315694487
$ 0.000006921315694487

$ 0.000000630152321878
$ 0.000000630152321878

-0.08%

-1.42%

-4.55%

-4.55%

Harga aktual APE and PEPE (APEPE) adalah $ 0.000001386. Selama 24 jam terakhir, APEPE diperdagangkan antara low $ 0.000001325 dan high $ 0.000001478, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPEPE adalah $ 0.000006921315694487, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000630152321878.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APEPE telah berubah sebesar -0.08% selama 1 jam terakhir, -1.42% selama 24 jam, dan -4.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar APE and PEPE (APEPE)

No.481

$ 49.73M
$ 49.73M

$ 548.92K
$ 548.92K

$ 291.06M
$ 291.06M

35.88T
35.88T

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000

17.08%

MATIC

Kapitalisasi Pasar APE and PEPE saat ini adalah $ 49.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 548.92K. Suplai beredar APEPE adalah 35.88T, dan total suplainya sebesar 210000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 291.06M.

Riwayat Harga APE and PEPE (APEPE) USD

Pantau perubahan harga APE and PEPE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000001996-1.42%
30 Days$ -0.000000135-8.88%
60 Hari$ +0.000000043+3.20%
90 Hari$ -0.000001587-53.39%
Perubahan Harga APE and PEPE Hari Ini

Hari ini, APEPE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000001996 (-1.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga APE and PEPE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000135 (-8.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga APE and PEPE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, APEPE terlihat mengalami perubahan $ +0.000000043 (+3.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga APE and PEPE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000001587 (-53.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari APE and PEPE (APEPE)?

Lihat halaman Riwayat Harga APE and PEPE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan APE and PEPE (APEPE)

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

APE and PEPE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi APE and PEPE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa APEPE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang APE and PEPE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli APE and PEPE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga APE and PEPE (USD)

Berapa nilai APE and PEPE (APEPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda APE and PEPE (APEPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk APE and PEPE.

Cek prediksi harga APE and PEPE sekarang!

Tokenomi APE and PEPE (APEPE)

Memahami tokenomi APE and PEPE (APEPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APEPE sekarang!

Cara membeli APE and PEPE (APEPE)

Ingin mengetahui cara membeli APE and PEPE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli APE and PEPE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

APEPE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya APE and PEPE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai APE and PEPE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi APE and PEPE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang APE and PEPE

Berapa nilai APE and PEPE (APEPE) hari ini?
Harga live APEPE dalam USD adalah 0.000001386 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APEPE ke USD saat ini?
Harga APEPE ke USD saat ini adalah $ 0.000001386. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar APE and PEPE?
Kapitalisasi pasar APEPE adalah $ 49.73M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APEPE?
Suplai beredar APEPE adalah 35.88T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APEPE?
APEPE mencapai harga ATH sebesar 0.000006921315694487 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APEPE?
APEPE mencapai harga ATL 0.000000630152321878 USD.
Berapa volume perdagangan APEPE?
Volume perdagangan 24 jam live APEPE adalah $ 548.92K USD.
Akankah harga APEPE naik lebih tinggi tahun ini?
APEPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APEPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting APE and PEPE (APEPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.000001386
$101,158.76

$3,310.82

$155.82

$1.0380

$1.0004

$101,158.76

$3,310.82

$155.82

$2.2116

$1.0237

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.55

$0.0917

$0.022066

$0.009677

$4.093

$0.0917

$0.0000002425

