APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Prediksi Harga Apertum (USD)

Berapa nilai Apertum (APTM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Apertum (APTM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apertum.

Tokenomi Apertum (APTM)

Memahami tokenomi Apertum (APTM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APTM sekarang!

Cara membeli Apertum (APTM)

Ingin mengetahui cara membeli Apertum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Apertum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

APTM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Apertum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Apertum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Apertum Berapa nilai Apertum (APTM) hari ini? Harga live APTM dalam USD adalah 0.582 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga APTM ke USD saat ini? $ 0.582 . Cobalah Harga APTM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Apertum? Kapitalisasi pasar APTM adalah $ 36.60M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar APTM? Suplai beredar APTM adalah 62.88M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) APTM? APTM mencapai harga ATH sebesar 1.972488445629584 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) APTM? APTM mencapai harga ATL 0.5260487092850401 USD . Berapa volume perdagangan APTM? Volume perdagangan 24 jam live APTM adalah $ 80.94K USD . Akankah harga APTM naik lebih tinggi tahun ini? APTM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APTM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Apertum (APTM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

