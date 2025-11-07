BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Apertum hari ini adalah 0.582 USD. Lacak informasi harga aktual APTM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APTM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Apertum hari ini adalah 0.582 USD. Lacak informasi harga aktual APTM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APTM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang APTM

Info Harga APTM

Penjelasan APTM

Whitepaper APTM

Situs Web Resmi APTM

Tokenomi APTM

Prakiraan Harga APTM

Riwayat APTM

Panduan Membeli APTM

Konverter APTM ke Mata Uang Fiat

Spot APTM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Apertum

Harga Apertum(APTM)

Harga Live 1 APTM ke USD:

$0.582
$0.582$0.582
+1.21%1D
USD
Grafik Harga Live Apertum (APTM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:07 (UTC+8)

Informasi Harga Apertum (APTM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.542
$ 0.542$ 0.542
Low 24 Jam
$ 0.593
$ 0.593$ 0.593
High 24 Jam

$ 0.542
$ 0.542$ 0.542

$ 0.593
$ 0.593$ 0.593

$ 1.972488445629584
$ 1.972488445629584$ 1.972488445629584

$ 0.5260487092850401
$ 0.5260487092850401$ 0.5260487092850401

-0.18%

+1.21%

+1.39%

+1.39%

Harga aktual Apertum (APTM) adalah $ 0.582. Selama 24 jam terakhir, APTM diperdagangkan antara low $ 0.542 dan high $ 0.593, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPTM adalah $ 1.972488445629584, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5260487092850401.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APTM telah berubah sebesar -0.18% selama 1 jam terakhir, +1.21% selama 24 jam, dan +1.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Apertum (APTM)

No.589

$ 36.60M
$ 36.60M$ 36.60M

$ 80.94K
$ 80.94K$ 80.94K

$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B

62.88M
62.88M 62.88M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

63,179,723.827393
63,179,723.827393 63,179,723.827393

2.99%

APERTUM

Kapitalisasi Pasar Apertum saat ini adalah $ 36.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 80.94K. Suplai beredar APTM adalah 62.88M, dan total suplainya sebesar 63179723.827393. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.22B.

Riwayat Harga Apertum (APTM) USD

Pantau perubahan harga Apertum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00696+1.21%
30 Days$ -0.418-41.80%
60 Hari$ -0.913-61.08%
90 Hari$ -1.145-66.30%
Perubahan Harga Apertum Hari Ini

Hari ini, APTM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00696 (+1.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Apertum 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.418 (-41.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Apertum 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, APTM terlihat mengalami perubahan $ -0.913 (-61.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Apertum 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.145 (-66.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Apertum (APTM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Apertum sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Apertum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Apertum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa APTM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Apertum di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Apertum dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Apertum (USD)

Berapa nilai Apertum (APTM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Apertum (APTM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apertum.

Cek prediksi harga Apertum sekarang!

Tokenomi Apertum (APTM)

Memahami tokenomi Apertum (APTM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APTM sekarang!

Cara membeli Apertum (APTM)

Ingin mengetahui cara membeli Apertum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Apertum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

APTM ke Mata Uang Lokal

1 Apertum(APTM) ke VND
15,315.33
1 Apertum(APTM) ke AUD
A$0.89628
1 Apertum(APTM) ke GBP
0.44232
1 Apertum(APTM) ke EUR
0.50052
1 Apertum(APTM) ke USD
$0.582
1 Apertum(APTM) ke MYR
RM2.43276
1 Apertum(APTM) ke TRY
24.55458
1 Apertum(APTM) ke JPY
¥89.046
1 Apertum(APTM) ke ARS
ARS$844.69734
1 Apertum(APTM) ke RUB
47.2875
1 Apertum(APTM) ke INR
51.60594
1 Apertum(APTM) ke IDR
Rp9,699.99612
1 Apertum(APTM) ke PHP
34.30308
1 Apertum(APTM) ke EGP
￡E.27.52278
1 Apertum(APTM) ke BRL
R$3.10788
1 Apertum(APTM) ke CAD
C$0.82062
1 Apertum(APTM) ke BDT
71.00982
1 Apertum(APTM) ke NGN
837.40488
1 Apertum(APTM) ke COP
$2,229.88062
1 Apertum(APTM) ke ZAR
R.10.10934
1 Apertum(APTM) ke UAH
24.47892
1 Apertum(APTM) ke TZS
T.Sh.1,429.974
1 Apertum(APTM) ke VES
Bs132.114
1 Apertum(APTM) ke CLP
$548.826
1 Apertum(APTM) ke PKR
Rs164.49648
1 Apertum(APTM) ke KZT
306.14946
1 Apertum(APTM) ke THB
฿18.84516
1 Apertum(APTM) ke TWD
NT$18.03036
1 Apertum(APTM) ke AED
د.إ2.13594
1 Apertum(APTM) ke CHF
Fr0.4656
1 Apertum(APTM) ke HKD
HK$4.52214
1 Apertum(APTM) ke AMD
֏222.5568
1 Apertum(APTM) ke MAD
.د.م5.4126
1 Apertum(APTM) ke MXN
$10.80774
1 Apertum(APTM) ke SAR
ريال2.1825
1 Apertum(APTM) ke ETB
Br89.56398
1 Apertum(APTM) ke KES
KSh75.15948
1 Apertum(APTM) ke JOD
د.أ0.412638
1 Apertum(APTM) ke PLN
2.14176
1 Apertum(APTM) ke RON
лв2.5608
1 Apertum(APTM) ke SEK
kr5.56974
1 Apertum(APTM) ke BGN
лв0.98358
1 Apertum(APTM) ke HUF
Ft194.84196
1 Apertum(APTM) ke CZK
12.27438
1 Apertum(APTM) ke KWD
د.ك0.178092
1 Apertum(APTM) ke ILS
1.90314
1 Apertum(APTM) ke BOB
Bs4.0158
1 Apertum(APTM) ke AZN
0.9894
1 Apertum(APTM) ke TJS
SM5.36604
1 Apertum(APTM) ke GEL
1.57722
1 Apertum(APTM) ke AOA
Kz533.45538
1 Apertum(APTM) ke BHD
.د.ب0.219414
1 Apertum(APTM) ke BMD
$0.582
1 Apertum(APTM) ke DKK
kr3.76554
1 Apertum(APTM) ke HNL
L15.32988
1 Apertum(APTM) ke MUR
26.73708
1 Apertum(APTM) ke NAD
$10.10934
1 Apertum(APTM) ke NOK
kr5.93058
1 Apertum(APTM) ke NZD
$1.03014
1 Apertum(APTM) ke PAB
B/.0.582
1 Apertum(APTM) ke PGK
K2.4444
1 Apertum(APTM) ke QAR
ر.ق2.11848
1 Apertum(APTM) ke RSD
дин.59.11956
1 Apertum(APTM) ke UZS
soʻm7,012.04658
1 Apertum(APTM) ke ALL
L48.8007
1 Apertum(APTM) ke ANG
ƒ1.04178
1 Apertum(APTM) ke AWG
ƒ1.0476
1 Apertum(APTM) ke BBD
$1.164
1 Apertum(APTM) ke BAM
KM0.98358
1 Apertum(APTM) ke BIF
Fr1,716.318
1 Apertum(APTM) ke BND
$0.7566
1 Apertum(APTM) ke BSD
$0.582
1 Apertum(APTM) ke JMD
$93.3237
1 Apertum(APTM) ke KHR
2,337.34692
1 Apertum(APTM) ke KMF
Fr244.44
1 Apertum(APTM) ke LAK
12,652.17366
1 Apertum(APTM) ke LKR
රු177.43434
1 Apertum(APTM) ke MDL
L9.894
1 Apertum(APTM) ke MGA
Ar2,621.619
1 Apertum(APTM) ke MOP
P4.656
1 Apertum(APTM) ke MVR
8.9628
1 Apertum(APTM) ke MWK
MK1,010.41602
1 Apertum(APTM) ke MZN
MT37.2189
1 Apertum(APTM) ke NPR
रु82.4694
1 Apertum(APTM) ke PYG
4,127.544
1 Apertum(APTM) ke RWF
Fr844.482
1 Apertum(APTM) ke SBD
$4.78986
1 Apertum(APTM) ke SCR
8.148
1 Apertum(APTM) ke SRD
$22.407
1 Apertum(APTM) ke SVC
$5.08668
1 Apertum(APTM) ke SZL
L10.10352
1 Apertum(APTM) ke TMT
m2.037
1 Apertum(APTM) ke TND
د.ت1.722138
1 Apertum(APTM) ke TTD
$3.94014
1 Apertum(APTM) ke UGX
Sh2,034.672
1 Apertum(APTM) ke XAF
Fr330.576
1 Apertum(APTM) ke XCD
$1.5714
1 Apertum(APTM) ke XOF
Fr330.576
1 Apertum(APTM) ke XPF
Fr59.946
1 Apertum(APTM) ke BWP
P7.8279
1 Apertum(APTM) ke BZD
$1.16982
1 Apertum(APTM) ke CVE
$55.77888
1 Apertum(APTM) ke DJF
Fr103.014
1 Apertum(APTM) ke DOP
$37.42842
1 Apertum(APTM) ke DZD
د.ج75.92772
1 Apertum(APTM) ke FJD
$1.32696
1 Apertum(APTM) ke GNF
Fr5,060.49
1 Apertum(APTM) ke GTQ
Q4.45812
1 Apertum(APTM) ke GYD
$121.73112
1 Apertum(APTM) ke ISK
kr73.332

Sumber Daya Apertum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Apertum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Apertum
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Apertum

Berapa nilai Apertum (APTM) hari ini?
Harga live APTM dalam USD adalah 0.582 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APTM ke USD saat ini?
Harga APTM ke USD saat ini adalah $ 0.582. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Apertum?
Kapitalisasi pasar APTM adalah $ 36.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APTM?
Suplai beredar APTM adalah 62.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APTM?
APTM mencapai harga ATH sebesar 1.972488445629584 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APTM?
APTM mencapai harga ATL 0.5260487092850401 USD.
Berapa volume perdagangan APTM?
Volume perdagangan 24 jam live APTM adalah $ 80.94K USD.
Akankah harga APTM naik lebih tinggi tahun ini?
APTM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APTM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Apertum (APTM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator APTM ke USD

Jumlah

APTM
APTM
USD
USD

1 APTM = 0.582 USD

Perdagangkan APTM

APTM/USDT
$0.582
$0.582$0.582
+1.21%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,867.40
$101,867.40$101,867.40

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.82
$3,327.82$3,327.82

+0.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0220
$1.0220$1.0220

+19.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,867.40
$101,867.40$101,867.40

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.82
$3,327.82$3,327.82

+0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2248
$2.2248$2.2248

-0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0307
$1.0307$1.0307

+1.43%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.23
$31.23$31.23

+108.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0949
$0.0949$0.0949

+89.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013229
$0.013229$0.013229

+1,222.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009552
$0.009552$0.009552

+347.61%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.360
$4.360$4.360

+336.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0949
$0.0949$0.0949

+89.80%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.189
$2.189$2.189

+58.73%