BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Arbitrum hari ini adalah 0.2634 USD. Lacak informasi harga aktual ARB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Arbitrum hari ini adalah 0.2634 USD. Lacak informasi harga aktual ARB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ARB

Info Harga ARB

Penjelasan ARB

Whitepaper ARB

Situs Web Resmi ARB

Tokenomi ARB

Prakiraan Harga ARB

Riwayat ARB

Panduan Membeli ARB

Konverter ARB ke Mata Uang Fiat

Spot ARB

Futures USDT-M ARB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Arbitrum

Harga Arbitrum(ARB)

Harga Live 1 ARB ke USD:

$0.2634
$0.2634$0.2634
+2.21%1D
USD
Grafik Harga Live Arbitrum (ARB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:09:27 (UTC+8)

Informasi Harga Arbitrum (ARB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2533
$ 0.2533$ 0.2533
Low 24 Jam
$ 0.2714
$ 0.2714$ 0.2714
High 24 Jam

$ 0.2533
$ 0.2533$ 0.2533

$ 0.2714
$ 0.2714$ 0.2714

$ 2.397491937512469
$ 2.397491937512469$ 2.397491937512469

$ 0.13595105818233405
$ 0.13595105818233405$ 0.13595105818233405

-0.38%

+2.21%

-8.36%

-8.36%

Harga aktual Arbitrum (ARB) adalah $ 0.2634. Selama 24 jam terakhir, ARB diperdagangkan antara low $ 0.2533 dan high $ 0.2714, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARB adalah $ 2.397491937512469, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.13595105818233405.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARB telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, +2.21% selama 24 jam, dan -8.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Arbitrum (ARB)

No.52

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M

$ 2.63B
$ 2.63B$ 2.63B

5.51B
5.51B 5.51B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.04%

ARB

Kapitalisasi Pasar Arbitrum saat ini adalah $ 1.45B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.19M. Suplai beredar ARB adalah 5.51B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.63B.

Riwayat Harga Arbitrum (ARB) USD

Pantau perubahan harga Arbitrum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005695+2.21%
30 Days$ -0.1581-37.51%
60 Hari$ -0.2328-46.92%
90 Hari$ -0.1706-39.31%
Perubahan Harga Arbitrum Hari Ini

Hari ini, ARB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.005695 (+2.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Arbitrum 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1581 (-37.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Arbitrum 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARB terlihat mengalami perubahan $ -0.2328 (-46.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Arbitrum 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1706 (-39.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Arbitrum (ARB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Arbitrum sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Arbitrum (ARB)

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

Arbitrum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Arbitrum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Arbitrum di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Arbitrum dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Arbitrum (USD)

Berapa nilai Arbitrum (ARB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arbitrum (ARB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arbitrum.

Cek prediksi harga Arbitrum sekarang!

Tokenomi Arbitrum (ARB)

Memahami tokenomi Arbitrum (ARB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARB sekarang!

Cara membeli Arbitrum (ARB)

Ingin mengetahui cara membeli Arbitrum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Arbitrum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARB ke Mata Uang Lokal

1 Arbitrum(ARB) ke VND
6,931.371
1 Arbitrum(ARB) ke AUD
A$0.405636
1 Arbitrum(ARB) ke GBP
0.200184
1 Arbitrum(ARB) ke EUR
0.226524
1 Arbitrum(ARB) ke USD
$0.2634
1 Arbitrum(ARB) ke MYR
RM1.101012
1 Arbitrum(ARB) ke TRY
11.112846
1 Arbitrum(ARB) ke JPY
¥40.0368
1 Arbitrum(ARB) ke ARS
ARS$382.290858
1 Arbitrum(ARB) ke RUB
21.398616
1 Arbitrum(ARB) ke INR
23.355678
1 Arbitrum(ARB) ke IDR
Rp4,389.998244
1 Arbitrum(ARB) ke PHP
15.545868
1 Arbitrum(ARB) ke EGP
￡E.12.45882
1 Arbitrum(ARB) ke BRL
R$1.40919
1 Arbitrum(ARB) ke CAD
C$0.371394
1 Arbitrum(ARB) ke BDT
32.137434
1 Arbitrum(ARB) ke NGN
378.990456
1 Arbitrum(ARB) ke COP
$1,009.193394
1 Arbitrum(ARB) ke ZAR
R.4.577892
1 Arbitrum(ARB) ke UAH
11.078604
1 Arbitrum(ARB) ke TZS
T.Sh.647.1738
1 Arbitrum(ARB) ke VES
Bs59.7918
1 Arbitrum(ARB) ke CLP
$248.3862
1 Arbitrum(ARB) ke PKR
Rs74.447376
1 Arbitrum(ARB) ke KZT
138.556302
1 Arbitrum(ARB) ke THB
฿8.531526
1 Arbitrum(ARB) ke TWD
NT$8.162766
1 Arbitrum(ARB) ke AED
د.إ0.966678
1 Arbitrum(ARB) ke CHF
Fr0.21072
1 Arbitrum(ARB) ke HKD
HK$2.046618
1 Arbitrum(ARB) ke AMD
֏100.72416
1 Arbitrum(ARB) ke MAD
.د.م2.44962
1 Arbitrum(ARB) ke MXN
$4.893972
1 Arbitrum(ARB) ke SAR
ريال0.98775
1 Arbitrum(ARB) ke ETB
Br40.534626
1 Arbitrum(ARB) ke KES
KSh34.020744
1 Arbitrum(ARB) ke JOD
د.أ0.1867506
1 Arbitrum(ARB) ke PLN
0.969312
1 Arbitrum(ARB) ke RON
лв1.15896
1 Arbitrum(ARB) ke SEK
kr2.518104
1 Arbitrum(ARB) ke BGN
лв0.445146
1 Arbitrum(ARB) ke HUF
Ft88.062522
1 Arbitrum(ARB) ke CZK
5.549838
1 Arbitrum(ARB) ke KWD
د.ك0.0806004
1 Arbitrum(ARB) ke ILS
0.861318
1 Arbitrum(ARB) ke BOB
Bs1.81746
1 Arbitrum(ARB) ke AZN
0.44778
1 Arbitrum(ARB) ke TJS
SM2.428548
1 Arbitrum(ARB) ke GEL
0.713814
1 Arbitrum(ARB) ke AOA
Kz241.429806
1 Arbitrum(ARB) ke BHD
.د.ب0.0993018
1 Arbitrum(ARB) ke BMD
$0.2634
1 Arbitrum(ARB) ke DKK
kr1.701564
1 Arbitrum(ARB) ke HNL
L6.937956
1 Arbitrum(ARB) ke MUR
12.1164
1 Arbitrum(ARB) ke NAD
$4.575258
1 Arbitrum(ARB) ke NOK
kr2.684046
1 Arbitrum(ARB) ke NZD
$0.466218
1 Arbitrum(ARB) ke PAB
B/.0.2634
1 Arbitrum(ARB) ke PGK
K1.10628
1 Arbitrum(ARB) ke QAR
ر.ق0.958776
1 Arbitrum(ARB) ke RSD
дин.26.7351
1 Arbitrum(ARB) ke UZS
soʻm3,173.493246
1 Arbitrum(ARB) ke ALL
L22.08609
1 Arbitrum(ARB) ke ANG
ƒ0.471486
1 Arbitrum(ARB) ke AWG
ƒ0.47412
1 Arbitrum(ARB) ke BBD
$0.5268
1 Arbitrum(ARB) ke BAM
KM0.445146
1 Arbitrum(ARB) ke BIF
Fr776.7666
1 Arbitrum(ARB) ke BND
$0.34242
1 Arbitrum(ARB) ke BSD
$0.2634
1 Arbitrum(ARB) ke JMD
$42.23619
1 Arbitrum(ARB) ke KHR
1,057.830204
1 Arbitrum(ARB) ke KMF
Fr110.628
1 Arbitrum(ARB) ke LAK
5,726.086842
1 Arbitrum(ARB) ke LKR
රු80.302758
1 Arbitrum(ARB) ke MDL
L4.506774
1 Arbitrum(ARB) ke MGA
Ar1,186.4853
1 Arbitrum(ARB) ke MOP
P2.1072
1 Arbitrum(ARB) ke MVR
4.05636
1 Arbitrum(ARB) ke MWK
MK457.291374
1 Arbitrum(ARB) ke MZN
MT16.84443
1 Arbitrum(ARB) ke NPR
रु37.32378
1 Arbitrum(ARB) ke PYG
1,868.0328
1 Arbitrum(ARB) ke RWF
Fr382.1934
1 Arbitrum(ARB) ke SBD
$2.167782
1 Arbitrum(ARB) ke SCR
3.96417
1 Arbitrum(ARB) ke SRD
$10.1409
1 Arbitrum(ARB) ke SVC
$2.302116
1 Arbitrum(ARB) ke SZL
L4.572624
1 Arbitrum(ARB) ke TMT
m0.9219
1 Arbitrum(ARB) ke TND
د.ت0.7794006
1 Arbitrum(ARB) ke TTD
$1.783218
1 Arbitrum(ARB) ke UGX
Sh920.8464
1 Arbitrum(ARB) ke XAF
Fr149.3478
1 Arbitrum(ARB) ke XCD
$0.71118
1 Arbitrum(ARB) ke XOF
Fr149.3478
1 Arbitrum(ARB) ke XPF
Fr27.1302
1 Arbitrum(ARB) ke BWP
P3.54273
1 Arbitrum(ARB) ke BZD
$0.529434
1 Arbitrum(ARB) ke CVE
$25.244256
1 Arbitrum(ARB) ke DJF
Fr46.6218
1 Arbitrum(ARB) ke DOP
$16.939254
1 Arbitrum(ARB) ke DZD
د.ج34.368432
1 Arbitrum(ARB) ke FJD
$0.600552
1 Arbitrum(ARB) ke GNF
Fr2,290.263
1 Arbitrum(ARB) ke GTQ
Q2.017644
1 Arbitrum(ARB) ke GYD
$55.092744
1 Arbitrum(ARB) ke ISK
kr33.1884

Sumber Daya Arbitrum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Arbitrum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Arbitrum
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arbitrum

Berapa nilai Arbitrum (ARB) hari ini?
Harga live ARB dalam USD adalah 0.2634 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARB ke USD saat ini?
Harga ARB ke USD saat ini adalah $ 0.2634. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Arbitrum?
Kapitalisasi pasar ARB adalah $ 1.45B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARB?
Suplai beredar ARB adalah 5.51B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARB?
ARB mencapai harga ATH sebesar 2.397491937512469 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARB?
ARB mencapai harga ATL 0.13595105818233405 USD.
Berapa volume perdagangan ARB?
Volume perdagangan 24 jam live ARB adalah $ 6.19M USD.
Akankah harga ARB naik lebih tinggi tahun ini?
ARB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:09:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Arbitrum (ARB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ARB ke USD

Jumlah

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0.2634 USD

Perdagangkan ARB

ARB/USDT
$0.2634
$0.2634$0.2634
+2.17%
ARB/USDC
$0.2637
$0.2637$0.2637
+2.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,248.57
$101,248.57$101,248.57

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.98
$3,306.98$3,306.98

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.49
$154.49$154.49

-0.91%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0800
$1.0800$1.0800

+25.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,248.57
$101,248.57$101,248.57

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.98
$3,306.98$3,306.98

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.49
$154.49$154.49

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2054
$2.2054$2.2054

-1.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0094
$1.0094$1.0094

-0.65%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0375
$0.0375$0.0375

-25.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004038
$0.0004038$0.0004038

+169.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.934
$3.934$3.934

+293.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007503
$0.007503$0.007503

+251.59%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002059
$0.002059$0.002059

+89.24%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002224
$0.0000002224$0.0000002224

+48.26%