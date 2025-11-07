Apa yang dimaksud dengan Artfi (ARTFI)

Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.

Prediksi Harga Artfi (USD)

Berapa nilai Artfi (ARTFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Artfi (ARTFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Artfi.

Tokenomi Artfi (ARTFI)

Cara membeli Artfi (ARTFI)

ARTFI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Artfi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Artfi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Artfi Berapa nilai Artfi (ARTFI) hari ini? Harga live ARTFI dalam USD adalah 0.001897 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ARTFI ke USD saat ini? $ 0.001897 . Cobalah Harga ARTFI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Artfi? Kapitalisasi pasar ARTFI adalah $ 247.31K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ARTFI? Suplai beredar ARTFI adalah 130.37M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ARTFI? ARTFI mencapai harga ATH sebesar 0.03968435458968684 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ARTFI? ARTFI mencapai harga ATL 0.001729076311463615 USD . Berapa volume perdagangan ARTFI? Volume perdagangan 24 jam live ARTFI adalah $ 18.28K USD . Akankah harga ARTFI naik lebih tinggi tahun ini? ARTFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARTFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Artfi (ARTFI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

