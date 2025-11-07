BursaDEX+
Harga live Artfi hari ini adalah 0.001897 USD. Lacak informasi harga aktual ARTFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARTFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Artfi

Harga Artfi(ARTFI)

Harga Live 1 ARTFI ke USD:

$0.001897
$0.001897$0.001897
+4.34%1D
USD
Grafik Harga Live Artfi (ARTFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:19:33 (UTC+8)

Informasi Harga Artfi (ARTFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001712
$ 0.001712$ 0.001712
Low 24 Jam
$ 0.001931
$ 0.001931$ 0.001931
High 24 Jam

$ 0.001712
$ 0.001712$ 0.001712

$ 0.001931
$ 0.001931$ 0.001931

$ 0.03968435458968684
$ 0.03968435458968684$ 0.03968435458968684

$ 0.001729076311463615
$ 0.001729076311463615$ 0.001729076311463615

-0.06%

+4.34%

-29.82%

-29.82%

Harga aktual Artfi (ARTFI) adalah $ 0.001897. Selama 24 jam terakhir, ARTFI diperdagangkan antara low $ 0.001712 dan high $ 0.001931, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARTFI adalah $ 0.03968435458968684, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001729076311463615.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARTFI telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, +4.34% selama 24 jam, dan -29.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Artfi (ARTFI)

No.2778

$ 247.31K
$ 247.31K$ 247.31K

$ 18.28K
$ 18.28K$ 18.28K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

130.37M
130.37M 130.37M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.03%

2024-06-03 00:00:00

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

SUI

Kapitalisasi Pasar Artfi saat ini adalah $ 247.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 18.28K. Suplai beredar ARTFI adalah 130.37M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.90M.

Riwayat Harga Artfi (ARTFI) USD

Pantau perubahan harga Artfi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00007891+4.34%
30 Days$ -0.00151-44.33%
60 Hari$ -0.001582-45.48%
90 Hari$ -0.001782-48.44%
Perubahan Harga Artfi Hari Ini

Hari ini, ARTFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00007891 (+4.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Artfi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00151 (-44.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Artfi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARTFI terlihat mengalami perubahan $ -0.001582 (-45.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Artfi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001782 (-48.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Artfi (ARTFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Artfi sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Artfi (ARTFI)

Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.

Artfi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Artfi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARTFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Artfi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Artfi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Artfi (USD)

Berapa nilai Artfi (ARTFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Artfi (ARTFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Artfi.

Cek prediksi harga Artfi sekarang!

Tokenomi Artfi (ARTFI)

Memahami tokenomi Artfi (ARTFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARTFI sekarang!

Cara membeli Artfi (ARTFI)

Ingin mengetahui cara membeli Artfi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Artfi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARTFI ke Mata Uang Lokal

1 Artfi(ARTFI) ke VND
49.919555
1 Artfi(ARTFI) ke AUD
A$0.00292138
1 Artfi(ARTFI) ke GBP
0.00144172
1 Artfi(ARTFI) ke EUR
0.00163142
1 Artfi(ARTFI) ke USD
$0.001897
1 Artfi(ARTFI) ke MYR
RM0.00792946
1 Artfi(ARTFI) ke TRY
0.08003443
1 Artfi(ARTFI) ke JPY
¥0.288344
1 Artfi(ARTFI) ke ARS
ARS$2.75324889
1 Artfi(ARTFI) ke RUB
0.15411228
1 Artfi(ARTFI) ke INR
0.16820699
1 Artfi(ARTFI) ke IDR
Rp31.61665402
1 Artfi(ARTFI) ke PHP
0.11179021
1 Artfi(ARTFI) ke EGP
￡E.0.0897281
1 Artfi(ARTFI) ke BRL
R$0.01014895
1 Artfi(ARTFI) ke CAD
C$0.00267477
1 Artfi(ARTFI) ke BDT
0.23145297
1 Artfi(ARTFI) ke NGN
2.72947948
1 Artfi(ARTFI) ke COP
$7.26818477
1 Artfi(ARTFI) ke ZAR
R.0.03295089
1 Artfi(ARTFI) ke UAH
0.07978782
1 Artfi(ARTFI) ke TZS
T.Sh.4.660929
1 Artfi(ARTFI) ke VES
Bs0.430619
1 Artfi(ARTFI) ke CLP
$1.788871
1 Artfi(ARTFI) ke PKR
Rs0.53616808
1 Artfi(ARTFI) ke KZT
0.99787891
1 Artfi(ARTFI) ke THB
฿0.0614628
1 Artfi(ARTFI) ke TWD
NT$0.05878803
1 Artfi(ARTFI) ke AED
د.إ0.00696199
1 Artfi(ARTFI) ke CHF
Fr0.0015176
1 Artfi(ARTFI) ke HKD
HK$0.01473969
1 Artfi(ARTFI) ke AMD
֏0.7254128
1 Artfi(ARTFI) ke MAD
.د.م0.0176421
1 Artfi(ARTFI) ke MXN
$0.03522729
1 Artfi(ARTFI) ke SAR
ريال0.00711375
1 Artfi(ARTFI) ke ETB
Br0.29192933
1 Artfi(ARTFI) ke KES
KSh0.24501652
1 Artfi(ARTFI) ke JOD
د.أ0.001344973
1 Artfi(ARTFI) ke PLN
0.00698096
1 Artfi(ARTFI) ke RON
лв0.0083468
1 Artfi(ARTFI) ke SEK
kr0.01815429
1 Artfi(ARTFI) ke BGN
лв0.00320593
1 Artfi(ARTFI) ke HUF
Ft0.63443268
1 Artfi(ARTFI) ke CZK
0.03996979
1 Artfi(ARTFI) ke KWD
د.ك0.000580482
1 Artfi(ARTFI) ke ILS
0.00620319
1 Artfi(ARTFI) ke BOB
Bs0.0130893
1 Artfi(ARTFI) ke AZN
0.0032249
1 Artfi(ARTFI) ke TJS
SM0.01749034
1 Artfi(ARTFI) ke GEL
0.00514087
1 Artfi(ARTFI) ke AOA
Kz1.73877123
1 Artfi(ARTFI) ke BHD
.د.ب0.000713272
1 Artfi(ARTFI) ke BMD
$0.001897
1 Artfi(ARTFI) ke DKK
kr0.01225462
1 Artfi(ARTFI) ke HNL
L0.04996698
1 Artfi(ARTFI) ke MUR
0.087262
1 Artfi(ARTFI) ke NAD
$0.03295089
1 Artfi(ARTFI) ke NOK
kr0.01933043
1 Artfi(ARTFI) ke NZD
$0.00335769
1 Artfi(ARTFI) ke PAB
B/.0.001897
1 Artfi(ARTFI) ke PGK
K0.0079674
1 Artfi(ARTFI) ke QAR
ر.ق0.00690508
1 Artfi(ARTFI) ke RSD
дин.0.19258344
1 Artfi(ARTFI) ke UZS
soʻm22.85541643
1 Artfi(ARTFI) ke ALL
L0.15906345
1 Artfi(ARTFI) ke ANG
ƒ0.00339563
1 Artfi(ARTFI) ke AWG
ƒ0.0034146
1 Artfi(ARTFI) ke BBD
$0.003794
1 Artfi(ARTFI) ke BAM
KM0.00320593
1 Artfi(ARTFI) ke BIF
Fr5.594253
1 Artfi(ARTFI) ke BND
$0.0024661
1 Artfi(ARTFI) ke BSD
$0.001897
1 Artfi(ARTFI) ke JMD
$0.30418395
1 Artfi(ARTFI) ke KHR
7.61846582
1 Artfi(ARTFI) ke KMF
Fr0.79674
1 Artfi(ARTFI) ke LAK
41.23912961
1 Artfi(ARTFI) ke LKR
රු0.57833839
1 Artfi(ARTFI) ke MDL
L0.032249
1 Artfi(ARTFI) ke MGA
Ar8.5450365
1 Artfi(ARTFI) ke MOP
P0.015176
1 Artfi(ARTFI) ke MVR
0.0292138
1 Artfi(ARTFI) ke MWK
MK3.29340067
1 Artfi(ARTFI) ke MZN
MT0.12131315
1 Artfi(ARTFI) ke NPR
रु0.2688049
1 Artfi(ARTFI) ke PYG
13.453524
1 Artfi(ARTFI) ke RWF
Fr2.752547
1 Artfi(ARTFI) ke SBD
$0.01561231
1 Artfi(ARTFI) ke SCR
0.02737371
1 Artfi(ARTFI) ke SRD
$0.0730345
1 Artfi(ARTFI) ke SVC
$0.01657978
1 Artfi(ARTFI) ke SZL
L0.03293192
1 Artfi(ARTFI) ke TMT
m0.0066395
1 Artfi(ARTFI) ke TND
د.ت0.005613223
1 Artfi(ARTFI) ke TTD
$0.01284269
1 Artfi(ARTFI) ke UGX
Sh6.631912
1 Artfi(ARTFI) ke XAF
Fr1.077496
1 Artfi(ARTFI) ke XCD
$0.0051219
1 Artfi(ARTFI) ke XOF
Fr1.077496
1 Artfi(ARTFI) ke XPF
Fr0.195391
1 Artfi(ARTFI) ke BWP
P0.02551465
1 Artfi(ARTFI) ke BZD
$0.00381297
1 Artfi(ARTFI) ke CVE
$0.18180848
1 Artfi(ARTFI) ke DJF
Fr0.335769
1 Artfi(ARTFI) ke DOP
$0.12199607
1 Artfi(ARTFI) ke DZD
د.ج0.24767232
1 Artfi(ARTFI) ke FJD
$0.00432516
1 Artfi(ARTFI) ke GNF
Fr16.494415
1 Artfi(ARTFI) ke GTQ
Q0.01453102
1 Artfi(ARTFI) ke GYD
$0.39677652
1 Artfi(ARTFI) ke ISK
kr0.239022

Sumber Daya Artfi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Artfi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Artfi
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Artfi

Berapa nilai Artfi (ARTFI) hari ini?
Harga live ARTFI dalam USD adalah 0.001897 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARTFI ke USD saat ini?
Harga ARTFI ke USD saat ini adalah $ 0.001897. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Artfi?
Kapitalisasi pasar ARTFI adalah $ 247.31K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARTFI?
Suplai beredar ARTFI adalah 130.37M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARTFI?
ARTFI mencapai harga ATH sebesar 0.03968435458968684 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARTFI?
ARTFI mencapai harga ATL 0.001729076311463615 USD.
Berapa volume perdagangan ARTFI?
Volume perdagangan 24 jam live ARTFI adalah $ 18.28K USD.
Akankah harga ARTFI naik lebih tinggi tahun ini?
ARTFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARTFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:19:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

