Harga aktual Artfi (ARTFI) adalah $ 0.001897. Selama 24 jam terakhir, ARTFI diperdagangkan antara low $ 0.001712 dan high $ 0.001931, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARTFI adalah $ 0.03968435458968684, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001729076311463615.
Dalam hal kinerja jangka pendek, ARTFI telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, +4.34% selama 24 jam, dan -29.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Artfi saat ini adalah $ 247.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 18.28K. Suplai beredar ARTFI adalah 130.37M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.90M.
Pantau perubahan harga Artfi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00007891
|+4.34%
|30 Days
|$ -0.00151
|-44.33%
|60 Hari
|$ -0.001582
|-45.48%
|90 Hari
|$ -0.001782
|-48.44%
Hari ini, ARTFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00007891 (+4.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00151 (-44.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARTFI terlihat mengalami perubahan $ -0.001582 (-45.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001782 (-48.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Artfi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.
Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARTFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Artfi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.
Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Artfi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.
Memahami tokenomi Artfi (ARTFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Artfi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
