Harga live Artyfact hari ini adalah 0.2091 USD. Lacak informasi harga aktual ARTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARTY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Artyfact(ARTY)

Harga Live 1 ARTY ke USD:

$0.2091
$0.2091$0.2091
-1.46%1D
USD
Grafik Harga Live Artyfact (ARTY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:37 (UTC+8)

Informasi Harga Artyfact (ARTY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2056
$ 0.2056$ 0.2056
Low 24 Jam
$ 0.2229
$ 0.2229$ 0.2229
High 24 Jam

$ 0.2056
$ 0.2056$ 0.2056

$ 0.2229
$ 0.2229$ 0.2229

$ 4.504571539568279
$ 4.504571539568279$ 4.504571539568279

$ 0.12062367419152462
$ 0.12062367419152462$ 0.12062367419152462

+0.09%

-1.46%

-29.88%

-29.88%

Harga aktual Artyfact (ARTY) adalah $ 0.2091. Selama 24 jam terakhir, ARTY diperdagangkan antara low $ 0.2056 dan high $ 0.2229, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARTY adalah $ 4.504571539568279, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12062367419152462.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARTY telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, -1.46% selama 24 jam, dan -29.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Artyfact (ARTY)

No.1459

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

$ 592.98K
$ 592.98K$ 592.98K

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

19.48M
19.48M 19.48M

25,000,000
25,000,000 25,000,000

24,858,616
24,858,616 24,858,616

77.92%

BSC

Kapitalisasi Pasar Artyfact saat ini adalah $ 4.07M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 592.98K. Suplai beredar ARTY adalah 19.48M, dan total suplainya sebesar 24858616. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.23M.

Riwayat Harga Artyfact (ARTY) USD

Pantau perubahan harga Artyfact untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003098-1.46%
30 Days$ -0.0848-28.86%
60 Hari$ +0.0607+40.90%
90 Hari$ +0.0734+54.08%
Perubahan Harga Artyfact Hari Ini

Hari ini, ARTY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003098 (-1.46%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Artyfact 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0848 (-28.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Artyfact 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARTY terlihat mengalami perubahan $ +0.0607 (+40.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Artyfact 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0734 (+54.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Artyfact (ARTY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Artyfact sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Artyfact (ARTY)

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

Artyfact tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Artyfact Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARTY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Artyfact di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Artyfact dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Artyfact (USD)

Berapa nilai Artyfact (ARTY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Artyfact (ARTY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Artyfact.

Cek prediksi harga Artyfact sekarang!

Tokenomi Artyfact (ARTY)

Memahami tokenomi Artyfact (ARTY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARTY sekarang!

Cara membeli Artyfact (ARTY)

Ingin mengetahui cara membeli Artyfact? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Artyfact di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARTY ke Mata Uang Lokal

1 Artyfact(ARTY) ke VND
5,502.4665
1 Artyfact(ARTY) ke AUD
A$0.322014
1 Artyfact(ARTY) ke GBP
0.158916
1 Artyfact(ARTY) ke EUR
0.179826
1 Artyfact(ARTY) ke USD
$0.2091
1 Artyfact(ARTY) ke MYR
RM0.874038
1 Artyfact(ARTY) ke TRY
8.80311
1 Artyfact(ARTY) ke JPY
¥31.9923
1 Artyfact(ARTY) ke ARS
ARS$303.481467
1 Artyfact(ARTY) ke RUB
16.987284
1 Artyfact(ARTY) ke INR
18.538806
1 Artyfact(ARTY) ke IDR
Rp3,484.998606
1 Artyfact(ARTY) ke PHP
12.334809
1 Artyfact(ARTY) ke EGP
￡E.9.89043
1 Artyfact(ARTY) ke BRL
R$1.118685
1 Artyfact(ARTY) ke CAD
C$0.294831
1 Artyfact(ARTY) ke BDT
25.512291
1 Artyfact(ARTY) ke NGN
300.861444
1 Artyfact(ARTY) ke COP
$801.147831
1 Artyfact(ARTY) ke ZAR
R.3.632067
1 Artyfact(ARTY) ke UAH
8.794746
1 Artyfact(ARTY) ke TZS
T.Sh.513.7587
1 Artyfact(ARTY) ke VES
Bs46.6293
1 Artyfact(ARTY) ke CLP
$196.9722
1 Artyfact(ARTY) ke PKR
Rs59.100024
1 Artyfact(ARTY) ke KZT
109.992873
1 Artyfact(ARTY) ke THB
฿6.77484
1 Artyfact(ARTY) ke TWD
NT$6.477918
1 Artyfact(ARTY) ke AED
د.إ0.767397
1 Artyfact(ARTY) ke CHF
Fr0.16728
1 Artyfact(ARTY) ke HKD
HK$1.624707
1 Artyfact(ARTY) ke AMD
֏79.95984
1 Artyfact(ARTY) ke MAD
.د.م1.946721
1 Artyfact(ARTY) ke MXN
$3.882987
1 Artyfact(ARTY) ke SAR
ريال0.784125
1 Artyfact(ARTY) ke ETB
Br32.094759
1 Artyfact(ARTY) ke KES
KSh27.003174
1 Artyfact(ARTY) ke JOD
د.أ0.1482519
1 Artyfact(ARTY) ke PLN
0.769488
1 Artyfact(ARTY) ke RON
лв0.92004
1 Artyfact(ARTY) ke SEK
kr1.998996
1 Artyfact(ARTY) ke BGN
лв0.353379
1 Artyfact(ARTY) ke HUF
Ft69.908403
1 Artyfact(ARTY) ke CZK
4.405737
1 Artyfact(ARTY) ke KWD
د.ك0.0639846
1 Artyfact(ARTY) ke ILS
0.683757
1 Artyfact(ARTY) ke BOB
Bs1.44279
1 Artyfact(ARTY) ke AZN
0.35547
1 Artyfact(ARTY) ke TJS
SM1.927902
1 Artyfact(ARTY) ke GEL
0.566661
1 Artyfact(ARTY) ke AOA
Kz190.78284
1 Artyfact(ARTY) ke BHD
.د.ب0.0786216
1 Artyfact(ARTY) ke BMD
$0.2091
1 Artyfact(ARTY) ke DKK
kr1.350786
1 Artyfact(ARTY) ke HNL
L5.495148
1 Artyfact(ARTY) ke MUR
9.6186
1 Artyfact(ARTY) ke NAD
$3.632067
1 Artyfact(ARTY) ke NOK
kr2.13282
1 Artyfact(ARTY) ke NZD
$0.370107
1 Artyfact(ARTY) ke PAB
B/.0.2091
1 Artyfact(ARTY) ke PGK
K0.892857
1 Artyfact(ARTY) ke QAR
ر.ق0.761124
1 Artyfact(ARTY) ke RSD
дин.21.22365
1 Artyfact(ARTY) ke UZS
soʻm2,489.285316
1 Artyfact(ARTY) ke ALL
L17.537217
1 Artyfact(ARTY) ke ANG
ƒ0.374289
1 Artyfact(ARTY) ke AWG
ƒ0.37638
1 Artyfact(ARTY) ke BBD
$0.4182
1 Artyfact(ARTY) ke BAM
KM0.353379
1 Artyfact(ARTY) ke BIF
Fr616.6359
1 Artyfact(ARTY) ke BND
$0.27183
1 Artyfact(ARTY) ke BSD
$0.2091
1 Artyfact(ARTY) ke JMD
$33.529185
1 Artyfact(ARTY) ke KHR
839.758146
1 Artyfact(ARTY) ke KMF
Fr89.2857
1 Artyfact(ARTY) ke LAK
4,545.652083
1 Artyfact(ARTY) ke LKR
රු63.748317
1 Artyfact(ARTY) ke MDL
L3.577701
1 Artyfact(ARTY) ke MGA
Ar941.89095
1 Artyfact(ARTY) ke MOP
P1.6728
1 Artyfact(ARTY) ke MVR
3.22014
1 Artyfact(ARTY) ke MWK
MK362.39121
1 Artyfact(ARTY) ke MZN
MT13.371945
1 Artyfact(ARTY) ke NPR
रु29.62947
1 Artyfact(ARTY) ke PYG
1,482.9372
1 Artyfact(ARTY) ke RWF
Fr303.8223
1 Artyfact(ARTY) ke SBD
$1.718802
1 Artyfact(ARTY) ke SCR
2.912763
1 Artyfact(ARTY) ke SRD
$8.05035
1 Artyfact(ARTY) ke SVC
$1.827534
1 Artyfact(ARTY) ke SZL
L3.627885
1 Artyfact(ARTY) ke TMT
m0.73185
1 Artyfact(ARTY) ke TND
د.ت0.6187269
1 Artyfact(ARTY) ke TTD
$1.415607
1 Artyfact(ARTY) ke UGX
Sh731.0136
1 Artyfact(ARTY) ke XAF
Fr118.7688
1 Artyfact(ARTY) ke XCD
$0.56457
1 Artyfact(ARTY) ke XOF
Fr118.7688
1 Artyfact(ARTY) ke XPF
Fr21.5373
1 Artyfact(ARTY) ke BWP
P2.812395
1 Artyfact(ARTY) ke BZD
$0.420291
1 Artyfact(ARTY) ke CVE
$20.040144
1 Artyfact(ARTY) ke DJF
Fr37.2198
1 Artyfact(ARTY) ke DOP
$13.44513
1 Artyfact(ARTY) ke DZD
د.ج27.279186
1 Artyfact(ARTY) ke FJD
$0.476748
1 Artyfact(ARTY) ke GNF
Fr1,818.1245
1 Artyfact(ARTY) ke GTQ
Q1.601706
1 Artyfact(ARTY) ke GYD
$43.735356
1 Artyfact(ARTY) ke ISK
kr26.3466

Sumber Daya Artyfact

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Artyfact, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Artyfact
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Artyfact

Berapa nilai Artyfact (ARTY) hari ini?
Harga live ARTY dalam USD adalah 0.2091 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARTY ke USD saat ini?
Harga ARTY ke USD saat ini adalah $ 0.2091. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Artyfact?
Kapitalisasi pasar ARTY adalah $ 4.07M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARTY?
Suplai beredar ARTY adalah 19.48M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARTY?
ARTY mencapai harga ATH sebesar 4.504571539568279 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARTY?
ARTY mencapai harga ATL 0.12062367419152462 USD.
Berapa volume perdagangan ARTY?
Volume perdagangan 24 jam live ARTY adalah $ 592.98K USD.
Akankah harga ARTY naik lebih tinggi tahun ini?
ARTY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARTY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Artyfact (ARTY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

