Harga live Aethir hari ini adalah 0.02335 USD. Lacak informasi harga aktual ATH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATH dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Aethir(ATH)

Harga Live 1 ATH ke USD:

$0.02335
$0.02335
-0.63%1D
USD
Grafik Harga Live Aethir (ATH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:24 (UTC+8)

Informasi Harga Aethir (ATH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02273
$ 0.02273
Low 24 Jam
$ 0.02477
$ 0.02477
High 24 Jam

$ 0.02273
$ 0.02273

$ 0.02477
$ 0.02477

$ 0.10592652062460939
$ 0.10592652062460939

$ 0.022548320828916026
$ 0.022548320828916026

+0.77%

-0.63%

-9.47%

-9.47%

Harga aktual Aethir (ATH) adalah $ 0.02335. Selama 24 jam terakhir, ATH diperdagangkan antara low $ 0.02273 dan high $ 0.02477, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATH adalah $ 0.10592652062460939, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022548320828916026.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATH telah berubah sebesar +0.77% selama 1 jam terakhir, -0.63% selama 24 jam, dan -9.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aethir (ATH)

No.128

$ 332.38M
$ 332.38M

$ 502.24K
$ 502.24K

$ 980.70M
$ 980.70M

14.23B
14.23B

42,000,000,000
42,000,000,000

42,000,000,000
42,000,000,000

33.89%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Aethir saat ini adalah $ 332.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 502.24K. Suplai beredar ATH adalah 14.23B, dan total suplainya sebesar 42000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 980.70M.

Riwayat Harga Aethir (ATH) USD

Pantau perubahan harga Aethir untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000148-0.63%
30 Days$ -0.03073-56.83%
60 Hari$ -0.00707-23.25%
90 Hari$ -0.01239-34.67%
Perubahan Harga Aethir Hari Ini

Hari ini, ATH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000148 (-0.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aethir 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03073 (-56.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aethir 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ATH terlihat mengalami perubahan $ -0.00707 (-23.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aethir 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01239 (-34.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aethir (ATH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aethir sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aethir (ATH)

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Aethir tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aethir Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ATH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aethir di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aethir dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aethir (USD)

Berapa nilai Aethir (ATH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aethir (ATH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aethir.

Cek prediksi harga Aethir sekarang!

Tokenomi Aethir (ATH)

Memahami tokenomi Aethir (ATH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATH sekarang!

Cara membeli Aethir (ATH)

Ingin mengetahui cara membeli Aethir? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aethir di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ATH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Aethir

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aethir, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Aethir
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aethir

Berapa nilai Aethir (ATH) hari ini?
Harga live ATH dalam USD adalah 0.02335 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATH ke USD saat ini?
Harga ATH ke USD saat ini adalah $ 0.02335. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aethir?
Kapitalisasi pasar ATH adalah $ 332.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATH?
Suplai beredar ATH adalah 14.23B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATH?
ATH mencapai harga ATH sebesar 0.10592652062460939 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATH?
ATH mencapai harga ATL 0.022548320828916026 USD.
Berapa volume perdagangan ATH?
Volume perdagangan 24 jam live ATH adalah $ 502.24K USD.
Akankah harga ATH naik lebih tinggi tahun ini?
ATH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Aethir (ATH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ATH ke USD

Jumlah

ATH
ATH
USD
USD

1 ATH = 0.02335 USD

Perdagangkan ATH

ATH/USDT
$0.02335
$0.02335
-0.59%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,010.58

$3,301.32

$155.48

$1.0250

$1.0004

