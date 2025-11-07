BursaDEX+
Harga live Aurix hari ini adalah 0.3905 USD. Lacak informasi harga aktual AUR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AUR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 AUR ke USD:

$0.3903
$0.3903
-0.71%1D
USD
Grafik Harga Live Aurix (AUR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:45 (UTC+8)

Informasi Harga Aurix (AUR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3885
$ 0.3885
Low 24 Jam
$ 0.3991
$ 0.3991
High 24 Jam

$ 0.3885
$ 0.3885

$ 0.3991
$ 0.3991

$ 2.396338467130361
$ 2.396338467130361

$ 0.00598702
$ 0.00598702

-0.16%

-0.71%

-5.06%

-5.06%

Harga aktual Aurix (AUR) adalah $ 0.3905. Selama 24 jam terakhir, AUR diperdagangkan antara low $ 0.3885 dan high $ 0.3991, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAUR adalah $ 2.396338467130361, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00598702.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AUR telah berubah sebesar -0.16% selama 1 jam terakhir, -0.71% selama 24 jam, dan -5.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aurix (AUR)

No.4329

$ 0.00
$ 0.00

$ 91.22K
$ 91.22K

$ 7.81M
$ 7.81M

0.00
0.00

20,000,000
20,000,000

17,000,000
17,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Aurix saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 91.22K. Suplai beredar AUR adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 17000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.81M.

Riwayat Harga Aurix (AUR) USD

Pantau perubahan harga Aurix untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002791-0.71%
30 Days$ -0.0758-16.26%
60 Hari$ -0.0441-10.15%
90 Hari$ -0.06-13.32%
Perubahan Harga Aurix Hari Ini

Hari ini, AUR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.002791 (-0.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aurix 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0758 (-16.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aurix 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AUR terlihat mengalami perubahan $ -0.0441 (-10.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aurix 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06 (-13.32%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aurix (AUR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aurix sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aurix (AUR)

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Aurix tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aurix Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AUR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aurix di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aurix dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aurix (USD)

Berapa nilai Aurix (AUR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aurix (AUR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aurix.

Cek prediksi harga Aurix sekarang!

Tokenomi Aurix (AUR)

Memahami tokenomi Aurix (AUR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AUR sekarang!

Cara membeli Aurix (AUR)

Ingin mengetahui cara membeli Aurix? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aurix di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AUR ke Mata Uang Lokal

1 Aurix(AUR) ke VND
10,276.0075
1 Aurix(AUR) ke AUD
A$0.60137
1 Aurix(AUR) ke GBP
0.29678
1 Aurix(AUR) ke EUR
0.33583
1 Aurix(AUR) ke USD
$0.3905
1 Aurix(AUR) ke MYR
RM1.63229
1 Aurix(AUR) ke TRY
16.475195
1 Aurix(AUR) ke JPY
¥59.356
1 Aurix(AUR) ke ARS
ARS$566.759985
1 Aurix(AUR) ke RUB
31.72422
1 Aurix(AUR) ke INR
34.625635
1 Aurix(AUR) ke IDR
Rp6,508.33073
1 Aurix(AUR) ke PHP
23.012165
1 Aurix(AUR) ke EGP
￡E.18.47065
1 Aurix(AUR) ke BRL
R$2.089175
1 Aurix(AUR) ke CAD
C$0.550605
1 Aurix(AUR) ke BDT
47.644905
1 Aurix(AUR) ke NGN
561.86702
1 Aurix(AUR) ke COP
$1,496.165605
1 Aurix(AUR) ke ZAR
R.6.782985
1 Aurix(AUR) ke UAH
16.42443
1 Aurix(AUR) ke TZS
T.Sh.959.4585
1 Aurix(AUR) ke VES
Bs88.6435
1 Aurix(AUR) ke CLP
$368.2415
1 Aurix(AUR) ke PKR
Rs110.37092
1 Aurix(AUR) ke KZT
205.414715
1 Aurix(AUR) ke THB
฿12.6522
1 Aurix(AUR) ke TWD
NT$12.101595
1 Aurix(AUR) ke AED
د.إ1.433135
1 Aurix(AUR) ke CHF
Fr0.3124
1 Aurix(AUR) ke HKD
HK$3.034185
1 Aurix(AUR) ke AMD
֏149.3272
1 Aurix(AUR) ke MAD
.د.م3.63165
1 Aurix(AUR) ke MXN
$7.251585
1 Aurix(AUR) ke SAR
ريال1.464375
1 Aurix(AUR) ke ETB
Br60.094045
1 Aurix(AUR) ke KES
KSh50.43698
1 Aurix(AUR) ke JOD
د.أ0.2768645
1 Aurix(AUR) ke PLN
1.43704
1 Aurix(AUR) ke RON
лв1.7182
1 Aurix(AUR) ke SEK
kr3.737085
1 Aurix(AUR) ke BGN
лв0.659945
1 Aurix(AUR) ke HUF
Ft130.59882
1 Aurix(AUR) ke CZK
8.227835
1 Aurix(AUR) ke KWD
د.ك0.119493
1 Aurix(AUR) ke ILS
1.276935
1 Aurix(AUR) ke BOB
Bs2.69445
1 Aurix(AUR) ke AZN
0.66385
1 Aurix(AUR) ke TJS
SM3.60041
1 Aurix(AUR) ke GEL
1.058255
1 Aurix(AUR) ke AOA
Kz357.928395
1 Aurix(AUR) ke BHD
.د.ب0.146828
1 Aurix(AUR) ke BMD
$0.3905
1 Aurix(AUR) ke DKK
kr2.52263
1 Aurix(AUR) ke HNL
L10.28577
1 Aurix(AUR) ke MUR
17.963
1 Aurix(AUR) ke NAD
$6.782985
1 Aurix(AUR) ke NOK
kr3.979195
1 Aurix(AUR) ke NZD
$0.691185
1 Aurix(AUR) ke PAB
B/.0.3905
1 Aurix(AUR) ke PGK
K1.6401
1 Aurix(AUR) ke QAR
ر.ق1.42142
1 Aurix(AUR) ke RSD
дин.39.64356
1 Aurix(AUR) ke UZS
soʻm4,704.818195
1 Aurix(AUR) ke ALL
L32.743425
1 Aurix(AUR) ke ANG
ƒ0.698995
1 Aurix(AUR) ke AWG
ƒ0.7029
1 Aurix(AUR) ke BBD
$0.781
1 Aurix(AUR) ke BAM
KM0.659945
1 Aurix(AUR) ke BIF
Fr1,151.5845
1 Aurix(AUR) ke BND
$0.50765
1 Aurix(AUR) ke BSD
$0.3905
1 Aurix(AUR) ke JMD
$62.616675
1 Aurix(AUR) ke KHR
1,568.27143
1 Aurix(AUR) ke KMF
Fr164.01
1 Aurix(AUR) ke LAK
8,489.130265
1 Aurix(AUR) ke LKR
රු119.051735
1 Aurix(AUR) ke MDL
L6.6385
1 Aurix(AUR) ke MGA
Ar1,759.00725
1 Aurix(AUR) ke MOP
P3.124
1 Aurix(AUR) ke MVR
6.0137
1 Aurix(AUR) ke MWK
MK677.950955
1 Aurix(AUR) ke MZN
MT24.972475
1 Aurix(AUR) ke NPR
रु55.33385
1 Aurix(AUR) ke PYG
2,769.426
1 Aurix(AUR) ke RWF
Fr566.6155
1 Aurix(AUR) ke SBD
$3.213815
1 Aurix(AUR) ke SCR
5.634915
1 Aurix(AUR) ke SRD
$15.03425
1 Aurix(AUR) ke SVC
$3.41297
1 Aurix(AUR) ke SZL
L6.77908
1 Aurix(AUR) ke TMT
m1.36675
1 Aurix(AUR) ke TND
د.ت1.1554895
1 Aurix(AUR) ke TTD
$2.643685
1 Aurix(AUR) ke UGX
Sh1,365.188
1 Aurix(AUR) ke XAF
Fr221.804
1 Aurix(AUR) ke XCD
$1.05435
1 Aurix(AUR) ke XOF
Fr221.804
1 Aurix(AUR) ke XPF
Fr40.2215
1 Aurix(AUR) ke BWP
P5.252225
1 Aurix(AUR) ke BZD
$0.784905
1 Aurix(AUR) ke CVE
$37.42552
1 Aurix(AUR) ke DJF
Fr69.1185
1 Aurix(AUR) ke DOP
$25.113055
1 Aurix(AUR) ke DZD
د.ج50.98368
1 Aurix(AUR) ke FJD
$0.89034
1 Aurix(AUR) ke GNF
Fr3,395.3975
1 Aurix(AUR) ke GTQ
Q2.99123
1 Aurix(AUR) ke GYD
$81.67698
1 Aurix(AUR) ke ISK
kr49.203

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aurix, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Aurix
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aurix

Berapa nilai Aurix (AUR) hari ini?
Harga live AUR dalam USD adalah 0.3905 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AUR ke USD saat ini?
Harga AUR ke USD saat ini adalah $ 0.3905. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aurix?
Kapitalisasi pasar AUR adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AUR?
Suplai beredar AUR adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AUR?
AUR mencapai harga ATH sebesar 2.396338467130361 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AUR?
AUR mencapai harga ATL 0.00598702 USD.
Berapa volume perdagangan AUR?
Volume perdagangan 24 jam live AUR adalah $ 91.22K USD.
Akankah harga AUR naik lebih tinggi tahun ini?
AUR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AUR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Aurix (AUR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AUR ke USD

Jumlah

AUR
AUR
USD
USD

1 AUR = 0.3905 USD

Perdagangkan AUR

AUR/USDT
$0.3903
$0.3903
-0.73%

$101,045.75

$3,304.25

$155.68

$1.0246

$1.0004

$101,045.75

$3,304.25

$155.68

$2.2086

$1.0211

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.55

$0.0947

$0.022251

$0.009924

$3.966

$0.0947

$0.0000002422

