BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live FC Barcelona FT hari ini adalah 0.6347 USD. Lacak informasi harga aktual BAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live FC Barcelona FT hari ini adalah 0.6347 USD. Lacak informasi harga aktual BAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BAR

Info Harga BAR

Penjelasan BAR

Situs Web Resmi BAR

Tokenomi BAR

Prakiraan Harga BAR

Riwayat BAR

Panduan Membeli BAR

Konverter BAR ke Mata Uang Fiat

Spot BAR

Futures USDT-M BAR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FC Barcelona FT

Harga FC Barcelona FT(BAR)

Harga Live 1 BAR ke USD:

$0.6347
$0.6347$0.6347
+1.73%1D
USD
Grafik Harga Live FC Barcelona FT (BAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:21:35 (UTC+8)

Informasi Harga FC Barcelona FT (BAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6219
$ 0.6219$ 0.6219
Low 24 Jam
$ 0.644
$ 0.644$ 0.644
High 24 Jam

$ 0.6219
$ 0.6219$ 0.6219

$ 0.644
$ 0.644$ 0.644

$ 79.25934055
$ 79.25934055$ 79.25934055

$ 0.5982886976305941
$ 0.5982886976305941$ 0.5982886976305941

+1.16%

+1.73%

-7.10%

-7.10%

Harga aktual FC Barcelona FT (BAR) adalah $ 0.6347. Selama 24 jam terakhir, BAR diperdagangkan antara low $ 0.6219 dan high $ 0.644, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAR adalah $ 79.25934055, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5982886976305941.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAR telah berubah sebesar +1.16% selama 1 jam terakhir, +1.73% selama 24 jam, dan -7.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FC Barcelona FT (BAR)

No.1085

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

$ 188.14K
$ 188.14K$ 188.14K

$ 25.36M
$ 25.36M$ 25.36M

16.51M
16.51M 16.51M

39,960,000
39,960,000 39,960,000

CHZ

Kapitalisasi Pasar FC Barcelona FT saat ini adalah $ 10.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 188.14K. Suplai beredar BAR adalah 16.51M, dan total suplainya sebesar 39960000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.36M.

Riwayat Harga FC Barcelona FT (BAR) USD

Pantau perubahan harga FC Barcelona FT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010794+1.73%
30 Days$ -0.3987-38.59%
60 Hari$ -0.5053-44.33%
90 Hari$ -0.6053-48.82%
Perubahan Harga FC Barcelona FT Hari Ini

Hari ini, BAR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.010794 (+1.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FC Barcelona FT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3987 (-38.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FC Barcelona FT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAR terlihat mengalami perubahan $ -0.5053 (-44.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FC Barcelona FT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.6053 (-48.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FC Barcelona FT (BAR)?

Lihat halaman Riwayat Harga FC Barcelona FT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

FC Barcelona FT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FC Barcelona FT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BAR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FC Barcelona FT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FC Barcelona FT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FC Barcelona FT (USD)

Berapa nilai FC Barcelona FT (BAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FC Barcelona FT (BAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FC Barcelona FT.

Cek prediksi harga FC Barcelona FT sekarang!

Tokenomi FC Barcelona FT (BAR)

Memahami tokenomi FC Barcelona FT (BAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAR sekarang!

Cara membeli FC Barcelona FT (BAR)

Ingin mengetahui cara membeli FC Barcelona FT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FC Barcelona FT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAR ke Mata Uang Lokal

1 FC Barcelona FT(BAR) ke VND
16,702.1305
1 FC Barcelona FT(BAR) ke AUD
A$0.977438
1 FC Barcelona FT(BAR) ke GBP
0.482372
1 FC Barcelona FT(BAR) ke EUR
0.545842
1 FC Barcelona FT(BAR) ke USD
$0.6347
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MYR
RM2.653046
1 FC Barcelona FT(BAR) ke TRY
26.777993
1 FC Barcelona FT(BAR) ke JPY
¥96.4744
1 FC Barcelona FT(BAR) ke ARS
ARS$921.184539
1 FC Barcelona FT(BAR) ke RUB
51.563028
1 FC Barcelona FT(BAR) ke INR
56.278849
1 FC Barcelona FT(BAR) ke IDR
Rp10,578.329102
1 FC Barcelona FT(BAR) ke PHP
37.402871
1 FC Barcelona FT(BAR) ke EGP
￡E.30.02131
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BRL
R$3.395645
1 FC Barcelona FT(BAR) ke CAD
C$0.894927
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BDT
77.439747
1 FC Barcelona FT(BAR) ke NGN
913.231748
1 FC Barcelona FT(BAR) ke COP
$2,431.795927
1 FC Barcelona FT(BAR) ke ZAR
R.11.024739
1 FC Barcelona FT(BAR) ke UAH
26.695482
1 FC Barcelona FT(BAR) ke TZS
T.Sh.1,559.4579
1 FC Barcelona FT(BAR) ke VES
Bs144.0769
1 FC Barcelona FT(BAR) ke CLP
$598.5221
1 FC Barcelona FT(BAR) ke PKR
Rs179.391608
1 FC Barcelona FT(BAR) ke KZT
333.871241
1 FC Barcelona FT(BAR) ke THB
฿20.56428
1 FC Barcelona FT(BAR) ke TWD
NT$19.669353
1 FC Barcelona FT(BAR) ke AED
د.إ2.329349
1 FC Barcelona FT(BAR) ke CHF
Fr0.50776
1 FC Barcelona FT(BAR) ke HKD
HK$4.931619
1 FC Barcelona FT(BAR) ke AMD
֏242.70928
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MAD
.د.م5.90271
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MXN
$11.786379
1 FC Barcelona FT(BAR) ke SAR
ريال2.380125
1 FC Barcelona FT(BAR) ke ETB
Br97.673983
1 FC Barcelona FT(BAR) ke KES
KSh81.977852
1 FC Barcelona FT(BAR) ke JOD
د.أ0.4500023
1 FC Barcelona FT(BAR) ke PLN
2.335696
1 FC Barcelona FT(BAR) ke RON
лв2.79268
1 FC Barcelona FT(BAR) ke SEK
kr6.074079
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BGN
лв1.072643
1 FC Barcelona FT(BAR) ke HUF
Ft212.269068
1 FC Barcelona FT(BAR) ke CZK
13.373129
1 FC Barcelona FT(BAR) ke KWD
د.ك0.1942182
1 FC Barcelona FT(BAR) ke ILS
2.075469
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BOB
Bs4.37943
1 FC Barcelona FT(BAR) ke AZN
1.07899
1 FC Barcelona FT(BAR) ke TJS
SM5.851934
1 FC Barcelona FT(BAR) ke GEL
1.720037
1 FC Barcelona FT(BAR) ke AOA
Kz581.759673
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BHD
.د.ب0.2386472
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BMD
$0.6347
1 FC Barcelona FT(BAR) ke DKK
kr4.100162
1 FC Barcelona FT(BAR) ke HNL
L16.717998
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MUR
29.1962
1 FC Barcelona FT(BAR) ke NAD
$11.024739
1 FC Barcelona FT(BAR) ke NOK
kr6.467593
1 FC Barcelona FT(BAR) ke NZD
$1.123419
1 FC Barcelona FT(BAR) ke PAB
B/.0.6347
1 FC Barcelona FT(BAR) ke PGK
K2.66574
1 FC Barcelona FT(BAR) ke QAR
ر.ق2.310308
1 FC Barcelona FT(BAR) ke RSD
дин.64.434744
1 FC Barcelona FT(BAR) ke UZS
soʻm7,646.986193
1 FC Barcelona FT(BAR) ke ALL
L53.219595
1 FC Barcelona FT(BAR) ke ANG
ƒ1.136113
1 FC Barcelona FT(BAR) ke AWG
ƒ1.14246
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BBD
$1.2694
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BAM
KM1.072643
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BIF
Fr1,871.7303
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BND
$0.82511
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BSD
$0.6347
1 FC Barcelona FT(BAR) ke JMD
$101.774145
1 FC Barcelona FT(BAR) ke KHR
2,548.993282
1 FC Barcelona FT(BAR) ke KMF
Fr266.574
1 FC Barcelona FT(BAR) ke LAK
13,797.825811
1 FC Barcelona FT(BAR) ke LKR
රු193.500989
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MDL
L10.7899
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MGA
Ar2,859.00615
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MOP
P5.0776
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MVR
9.77438
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MWK
MK1,101.909017
1 FC Barcelona FT(BAR) ke MZN
MT40.589065
1 FC Barcelona FT(BAR) ke NPR
रु89.93699
1 FC Barcelona FT(BAR) ke PYG
4,501.2924
1 FC Barcelona FT(BAR) ke RWF
Fr920.9497
1 FC Barcelona FT(BAR) ke SBD
$5.223581
1 FC Barcelona FT(BAR) ke SCR
9.158721
1 FC Barcelona FT(BAR) ke SRD
$24.43595
1 FC Barcelona FT(BAR) ke SVC
$5.547278
1 FC Barcelona FT(BAR) ke SZL
L11.018392
1 FC Barcelona FT(BAR) ke TMT
m2.22145
1 FC Barcelona FT(BAR) ke TND
د.ت1.8780773
1 FC Barcelona FT(BAR) ke TTD
$4.296919
1 FC Barcelona FT(BAR) ke UGX
Sh2,218.9112
1 FC Barcelona FT(BAR) ke XAF
Fr360.5096
1 FC Barcelona FT(BAR) ke XCD
$1.71369
1 FC Barcelona FT(BAR) ke XOF
Fr360.5096
1 FC Barcelona FT(BAR) ke XPF
Fr65.3741
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BWP
P8.536715
1 FC Barcelona FT(BAR) ke BZD
$1.275747
1 FC Barcelona FT(BAR) ke CVE
$60.829648
1 FC Barcelona FT(BAR) ke DJF
Fr112.3419
1 FC Barcelona FT(BAR) ke DOP
$40.817557
1 FC Barcelona FT(BAR) ke DZD
د.ج82.866432
1 FC Barcelona FT(BAR) ke FJD
$1.447116
1 FC Barcelona FT(BAR) ke GNF
Fr5,518.7165
1 FC Barcelona FT(BAR) ke GTQ
Q4.861802
1 FC Barcelona FT(BAR) ke GYD
$132.753852
1 FC Barcelona FT(BAR) ke ISK
kr79.9722

Sumber Daya FC Barcelona FT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FC Barcelona FT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi FC Barcelona FT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FC Barcelona FT

Berapa nilai FC Barcelona FT (BAR) hari ini?
Harga live BAR dalam USD adalah 0.6347 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAR ke USD saat ini?
Harga BAR ke USD saat ini adalah $ 0.6347. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FC Barcelona FT?
Kapitalisasi pasar BAR adalah $ 10.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAR?
Suplai beredar BAR adalah 16.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAR?
BAR mencapai harga ATH sebesar 79.25934055 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAR?
BAR mencapai harga ATL 0.5982886976305941 USD.
Berapa volume perdagangan BAR?
Volume perdagangan 24 jam live BAR adalah $ 188.14K USD.
Akankah harga BAR naik lebih tinggi tahun ini?
BAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:21:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FC Barcelona FT (BAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BAR ke USD

Jumlah

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 0.6347 USD

Perdagangkan BAR

BAR/USDT
$0.6347
$0.6347$0.6347
+1.79%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,046.66
$101,046.66$101,046.66

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.45
$3,303.45$3,303.45

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.66
$155.66$155.66

-0.16%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0406
$1.0406$1.0406

+21.28%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,046.66
$101,046.66$101,046.66

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.45
$3,303.45$3,303.45

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.66
$155.66$155.66

-0.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2098
$2.2098$2.2098

-1.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0187
$1.0187$1.0187

+0.25%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0975
$0.0975$0.0975

+95.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.023220
$0.023220$0.023220

+2,222.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009919
$0.009919$0.009919

+364.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.915
$3.915$3.915

+291.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0975
$0.0975$0.0975

+95.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002429
$0.0000002429$0.0000002429

+61.93%