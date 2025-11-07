BursaDEX+
Harga live BAS hari ini adalah 0.009004 USD. Lacak informasi harga aktual BAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BAS(BAS)

Harga Live 1 BAS ke USD:

$0.009033
$0.009033$0.009033
+10.33%1D
USD
Grafik Harga Live BAS (BAS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:10 (UTC+8)

Informasi Harga BAS (BAS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007975
$ 0.007975$ 0.007975
Low 24 Jam
$ 0.010365
$ 0.010365$ 0.010365
High 24 Jam

$ 0.007975
$ 0.007975$ 0.007975

$ 0.010365
$ 0.010365$ 0.010365

$ 0.16763449915565898
$ 0.16763449915565898$ 0.16763449915565898

$ 0.004194192410779678
$ 0.004194192410779678$ 0.004194192410779678

-2.23%

+10.33%

-27.54%

-27.54%

Harga aktual BAS (BAS) adalah $ 0.009004. Selama 24 jam terakhir, BAS diperdagangkan antara low $ 0.007975 dan high $ 0.010365, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAS adalah $ 0.16763449915565898, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004194192410779678.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAS telah berubah sebesar -2.23% selama 1 jam terakhir, +10.33% selama 24 jam, dan -27.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BAS (BAS)

No.665

$ 22.51M
$ 22.51M$ 22.51M

$ 594.80K
$ 594.80K$ 594.80K

$ 90.04M
$ 90.04M$ 90.04M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar BAS saat ini adalah $ 22.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 594.80K. Suplai beredar BAS adalah 2.50B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 90.04M.

Riwayat Harga BAS (BAS) USD

Pantau perubahan harga BAS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00084574+10.33%
30 Days$ -0.011506-56.10%
60 Hari$ -0.013866-60.63%
90 Hari$ +0.008504+1,700.80%
Perubahan Harga BAS Hari Ini

Hari ini, BAS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00084574 (+10.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BAS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.011506 (-56.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BAS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAS terlihat mengalami perubahan $ -0.013866 (-60.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BAS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.008504 (+1,700.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BAS (BAS)?

Lihat halaman Riwayat Harga BAS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BAS (BAS)

BAS adalah lapisan verifikasi dan reputasi asli BNB Chain, yang memungkinkan KYC on-chain, identitas, dan bukti aset untuk RWA, DeFi, dan peluncuran token—dibuat untuk skalabilitas dan kepatuhan ekosistem Binance.

BAS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BAS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BAS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BAS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BAS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BAS (USD)

Berapa nilai BAS (BAS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BAS (BAS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BAS.

Cek prediksi harga BAS sekarang!

Tokenomi BAS (BAS)

Memahami tokenomi BAS (BAS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAS sekarang!

Cara membeli BAS (BAS)

Ingin mengetahui cara membeli BAS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BAS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya BAS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BAS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BAS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BAS

Berapa nilai BAS (BAS) hari ini?
Harga live BAS dalam USD adalah 0.009004 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAS ke USD saat ini?
Harga BAS ke USD saat ini adalah $ 0.009004. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BAS?
Kapitalisasi pasar BAS adalah $ 22.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAS?
Suplai beredar BAS adalah 2.50B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAS?
BAS mencapai harga ATH sebesar 0.16763449915565898 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAS?
BAS mencapai harga ATL 0.004194192410779678 USD.
Berapa volume perdagangan BAS?
Volume perdagangan 24 jam live BAS adalah $ 594.80K USD.
Akankah harga BAS naik lebih tinggi tahun ini?
BAS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

