Apa yang dimaksud dengan BAS (BAS)

BAS adalah lapisan verifikasi dan reputasi asli BNB Chain, yang memungkinkan KYC on-chain, identitas, dan bukti aset untuk RWA, DeFi, dan peluncuran token—dibuat untuk skalabilitas dan kepatuhan ekosistem Binance. BAS adalah lapisan verifikasi dan reputasi asli BNB Chain, yang memungkinkan KYC on-chain, identitas, dan bukti aset untuk RWA, DeFi, dan peluncuran token—dibuat untuk skalabilitas dan kepatuhan ekosistem Binance.

BAS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BAS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BAS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BAS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BAS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BAS (USD)

Berapa nilai BAS (BAS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BAS (BAS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BAS.

Cek prediksi harga BAS sekarang!

Tokenomi BAS (BAS)

Memahami tokenomi BAS (BAS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAS sekarang!

Cara membeli BAS (BAS)

Ingin mengetahui cara membeli BAS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BAS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BAS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BAS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BAS Berapa nilai BAS (BAS) hari ini? Harga live BAS dalam USD adalah 0.009004 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BAS ke USD saat ini? $ 0.009004 . Cobalah Harga BAS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BAS? Kapitalisasi pasar BAS adalah $ 22.51M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BAS? Suplai beredar BAS adalah 2.50B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BAS? BAS mencapai harga ATH sebesar 0.16763449915565898 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BAS? BAS mencapai harga ATL 0.004194192410779678 USD . Berapa volume perdagangan BAS? Volume perdagangan 24 jam live BAS adalah $ 594.80K USD . Akankah harga BAS naik lebih tinggi tahun ini? BAS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BAS (BAS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

