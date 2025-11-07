BursaDEX+
Harga live BabyBoomToken hari ini adalah 0.23908 USD. Lacak informasi harga aktual BBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BBT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BBT

Info Harga BBT

Penjelasan BBT

Whitepaper BBT

Situs Web Resmi BBT

Tokenomi BBT

Prakiraan Harga BBT

Riwayat BBT

Panduan Membeli BBT

Konverter BBT ke Mata Uang Fiat

Spot BBT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BabyBoomToken

Harga BabyBoomToken(BBT)

Harga Live 1 BBT ke USD:

$0.23914
$0.23914
-0.48%1D
USD
Grafik Harga Live BabyBoomToken (BBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:31 (UTC+8)

Informasi Harga BabyBoomToken (BBT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2326
$ 0.2326
Low 24 Jam
$ 0.24074
$ 0.24074
High 24 Jam

$ 0.2326
$ 0.2326

$ 0.24074
$ 0.24074

$ 0.6459990226629364
$ 0.6459990226629364

$ 0.07048383039149238
$ 0.07048383039149238

+0.07%

-0.48%

-26.91%

-26.91%

Harga aktual BabyBoomToken (BBT) adalah $ 0.23908. Selama 24 jam terakhir, BBT diperdagangkan antara low $ 0.2326 dan high $ 0.24074, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBBT adalah $ 0.6459990226629364, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07048383039149238.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BBT telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, -0.48% selama 24 jam, dan -26.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BabyBoomToken (BBT)

No.4175

$ 0.00
$ 0.00

$ 62.32K
$ 62.32K

$ 239.08M
$ 239.08M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

999,932,570
999,932,570

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar BabyBoomToken saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.32K. Suplai beredar BBT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 999932570. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 239.08M.

Riwayat Harga BabyBoomToken (BBT) USD

Pantau perubahan harga BabyBoomToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011534-0.48%
30 Days$ +0.1191+99.26%
60 Hari$ +0.10615+79.85%
90 Hari$ -0.05389-18.40%
Perubahan Harga BabyBoomToken Hari Ini

Hari ini, BBT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0011534 (-0.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BabyBoomToken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.1191 (+99.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BabyBoomToken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BBT terlihat mengalami perubahan $ +0.10615 (+79.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BabyBoomToken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05389 (-18.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BabyBoomToken (BBT)?

Lihat halaman Riwayat Harga BabyBoomToken sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BabyBoomToken (BBT)

BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families.

BabyBoomToken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BabyBoomToken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BBT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BabyBoomToken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BabyBoomToken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BabyBoomToken (USD)

Berapa nilai BabyBoomToken (BBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BabyBoomToken (BBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BabyBoomToken.

Cek prediksi harga BabyBoomToken sekarang!

Tokenomi BabyBoomToken (BBT)

Memahami tokenomi BabyBoomToken (BBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BBT sekarang!

Cara membeli BabyBoomToken (BBT)

Ingin mengetahui cara membeli BabyBoomToken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BabyBoomToken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BBT ke Mata Uang Lokal

1 BabyBoomToken(BBT) ke VND
6,291.3902
1 BabyBoomToken(BBT) ke AUD
A$0.3681832
1 BabyBoomToken(BBT) ke GBP
0.1817008
1 BabyBoomToken(BBT) ke EUR
0.2056088
1 BabyBoomToken(BBT) ke USD
$0.23908
1 BabyBoomToken(BBT) ke MYR
RM0.9993544
1 BabyBoomToken(BBT) ke TRY
10.0867852
1 BabyBoomToken(BBT) ke JPY
¥36.34016
1 BabyBoomToken(BBT) ke ARS
ARS$346.9935396
1 BabyBoomToken(BBT) ke RUB
19.4228592
1 BabyBoomToken(BBT) ke INR
21.1992236
1 BabyBoomToken(BBT) ke IDR
Rp3,984.6650728
1 BabyBoomToken(BBT) ke PHP
14.1105016
1 BabyBoomToken(BBT) ke EGP
￡E.11.308484
1 BabyBoomToken(BBT) ke BRL
R$1.279078
1 BabyBoomToken(BBT) ke CAD
C$0.3371028
1 BabyBoomToken(BBT) ke BDT
29.1701508
1 BabyBoomToken(BBT) ke NGN
343.9978672
1 BabyBoomToken(BBT) ke COP
$916.0135028
1 BabyBoomToken(BBT) ke ZAR
R.4.1552104
1 BabyBoomToken(BBT) ke UAH
10.0557048
1 BabyBoomToken(BBT) ke TZS
T.Sh.587.41956
1 BabyBoomToken(BBT) ke VES
Bs54.27116
1 BabyBoomToken(BBT) ke CLP
$225.45244
1 BabyBoomToken(BBT) ke PKR
Rs67.5735712
1 BabyBoomToken(BBT) ke KZT
125.7632524
1 BabyBoomToken(BBT) ke THB
฿7.7438012
1 BabyBoomToken(BBT) ke TWD
NT$7.4090892
1 BabyBoomToken(BBT) ke AED
د.إ0.8774236
1 BabyBoomToken(BBT) ke CHF
Fr0.191264
1 BabyBoomToken(BBT) ke HKD
HK$1.8576516
1 BabyBoomToken(BBT) ke AMD
֏91.424192
1 BabyBoomToken(BBT) ke MAD
.د.م2.223444
1 BabyBoomToken(BBT) ke MXN
$4.4421064
1 BabyBoomToken(BBT) ke SAR
ريال0.89655
1 BabyBoomToken(BBT) ke ETB
Br36.7920212
1 BabyBoomToken(BBT) ke KES
KSh30.8795728
1 BabyBoomToken(BBT) ke JOD
د.أ0.16950772
1 BabyBoomToken(BBT) ke PLN
0.8798144
1 BabyBoomToken(BBT) ke RON
лв1.051952
1 BabyBoomToken(BBT) ke SEK
kr2.2856048
1 BabyBoomToken(BBT) ke BGN
лв0.4040452
1 BabyBoomToken(BBT) ke HUF
Ft79.9316164
1 BabyBoomToken(BBT) ke CZK
5.0374156
1 BabyBoomToken(BBT) ke KWD
د.ك0.07315848
1 BabyBoomToken(BBT) ke ILS
0.7817916
1 BabyBoomToken(BBT) ke BOB
Bs1.649652
1 BabyBoomToken(BBT) ke AZN
0.406436
1 BabyBoomToken(BBT) ke TJS
SM2.2043176
1 BabyBoomToken(BBT) ke GEL
0.6479068
1 BabyBoomToken(BBT) ke AOA
Kz219.1383372
1 BabyBoomToken(BBT) ke BHD
.د.ب0.09013316
1 BabyBoomToken(BBT) ke BMD
$0.23908
1 BabyBoomToken(BBT) ke DKK
kr1.5444568
1 BabyBoomToken(BBT) ke HNL
L6.2973672
1 BabyBoomToken(BBT) ke MUR
10.99768
1 BabyBoomToken(BBT) ke NAD
$4.1528196
1 BabyBoomToken(BBT) ke NOK
kr2.4362252
1 BabyBoomToken(BBT) ke NZD
$0.4231716
1 BabyBoomToken(BBT) ke PAB
B/.0.23908
1 BabyBoomToken(BBT) ke PGK
K1.004136
1 BabyBoomToken(BBT) ke QAR
ر.ق0.8702512
1 BabyBoomToken(BBT) ke RSD
дин.24.26662
1 BabyBoomToken(BBT) ke UZS
soʻm2,880.4812652
1 BabyBoomToken(BBT) ke ALL
L20.046858
1 BabyBoomToken(BBT) ke ANG
ƒ0.4279532
1 BabyBoomToken(BBT) ke AWG
ƒ0.430344
1 BabyBoomToken(BBT) ke BBD
$0.47816
1 BabyBoomToken(BBT) ke BAM
KM0.4040452
1 BabyBoomToken(BBT) ke BIF
Fr705.04692
1 BabyBoomToken(BBT) ke BND
$0.310804
1 BabyBoomToken(BBT) ke BSD
$0.23908
1 BabyBoomToken(BBT) ke JMD
$38.336478
1 BabyBoomToken(BBT) ke KHR
960.1596248
1 BabyBoomToken(BBT) ke KMF
Fr100.4136
1 BabyBoomToken(BBT) ke LAK
5,197.3912004
1 BabyBoomToken(BBT) ke LKR
රු72.8883196
1 BabyBoomToken(BBT) ke MDL
L4.06436
1 BabyBoomToken(BBT) ke MGA
Ar1,076.93586
1 BabyBoomToken(BBT) ke MOP
P1.91264
1 BabyBoomToken(BBT) ke MVR
3.681832
1 BabyBoomToken(BBT) ke MWK
MK415.0691788
1 BabyBoomToken(BBT) ke MZN
MT15.289166
1 BabyBoomToken(BBT) ke NPR
रु33.877636
1 BabyBoomToken(BBT) ke PYG
1,695.55536
1 BabyBoomToken(BBT) ke RWF
Fr346.90508
1 BabyBoomToken(BBT) ke SBD
$1.9676284
1 BabyBoomToken(BBT) ke SCR
3.598154
1 BabyBoomToken(BBT) ke SRD
$9.20458
1 BabyBoomToken(BBT) ke SVC
$2.0895592
1 BabyBoomToken(BBT) ke SZL
L4.1504288
1 BabyBoomToken(BBT) ke TMT
m0.83678
1 BabyBoomToken(BBT) ke TND
د.ت0.70743772
1 BabyBoomToken(BBT) ke TTD
$1.6185716
1 BabyBoomToken(BBT) ke UGX
Sh835.82368
1 BabyBoomToken(BBT) ke XAF
Fr135.55836
1 BabyBoomToken(BBT) ke XCD
$0.645516
1 BabyBoomToken(BBT) ke XOF
Fr135.55836
1 BabyBoomToken(BBT) ke XPF
Fr24.62524
1 BabyBoomToken(BBT) ke BWP
P3.215626
1 BabyBoomToken(BBT) ke BZD
$0.4805508
1 BabyBoomToken(BBT) ke CVE
$22.9134272
1 BabyBoomToken(BBT) ke DJF
Fr42.31716
1 BabyBoomToken(BBT) ke DOP
$15.3752348
1 BabyBoomToken(BBT) ke DZD
د.ج31.1951584
1 BabyBoomToken(BBT) ke FJD
$0.5451024
1 BabyBoomToken(BBT) ke GNF
Fr2,078.8006
1 BabyBoomToken(BBT) ke GTQ
Q1.8313528
1 BabyBoomToken(BBT) ke GYD
$50.0059728
1 BabyBoomToken(BBT) ke ISK
kr30.12408

Sumber Daya BabyBoomToken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BabyBoomToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BabyBoomToken
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BabyBoomToken

Berapa nilai BabyBoomToken (BBT) hari ini?
Harga live BBT dalam USD adalah 0.23908 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BBT ke USD saat ini?
Harga BBT ke USD saat ini adalah $ 0.23908. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BabyBoomToken?
Kapitalisasi pasar BBT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BBT?
Suplai beredar BBT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BBT?
BBT mencapai harga ATH sebesar 0.6459990226629364 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BBT?
BBT mencapai harga ATL 0.07048383039149238 USD.
Berapa volume perdagangan BBT?
Volume perdagangan 24 jam live BBT adalah $ 62.32K USD.
Akankah harga BBT naik lebih tinggi tahun ini?
BBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BabyBoomToken (BBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BBT ke USD

Jumlah

BBT
BBT
USD
USD

1 BBT = 0.23908 USD

Perdagangkan BBT

BBT/USDT
$0.23914
$0.23914
-0.54%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

