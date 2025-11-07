BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BlackCardCoin hari ini adalah 0.10501 USD. Lacak informasi harga aktual BCCOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BCCOIN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BlackCardCoin hari ini adalah 0.10501 USD. Lacak informasi harga aktual BCCOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BCCOIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BCCOIN

Info Harga BCCOIN

Penjelasan BCCOIN

Whitepaper BCCOIN

Situs Web Resmi BCCOIN

Tokenomi BCCOIN

Prakiraan Harga BCCOIN

Riwayat BCCOIN

Panduan Membeli BCCOIN

Konverter BCCOIN ke Mata Uang Fiat

Spot BCCOIN

Futures USDT-M BCCOIN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BlackCardCoin

Harga BlackCardCoin(BCCOIN)

Harga Live 1 BCCOIN ke USD:

$0.1049
$0.1049$0.1049
+2.02%1D
USD
Grafik Harga Live BlackCardCoin (BCCOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:22:10 (UTC+8)

Informasi Harga BlackCardCoin (BCCOIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.10103
$ 0.10103$ 0.10103
Low 24 Jam
$ 0.12439
$ 0.12439$ 0.12439
High 24 Jam

$ 0.10103
$ 0.10103$ 0.10103

$ 0.12439
$ 0.12439$ 0.12439

$ 31.27256325463208
$ 31.27256325463208$ 31.27256325463208

$ 0.013807670630145886
$ 0.013807670630145886$ 0.013807670630145886

+0.96%

+2.02%

+1.37%

+1.37%

Harga aktual BlackCardCoin (BCCOIN) adalah $ 0.10501. Selama 24 jam terakhir, BCCOIN diperdagangkan antara low $ 0.10103 dan high $ 0.12439, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBCCOIN adalah $ 31.27256325463208, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.013807670630145886.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BCCOIN telah berubah sebesar +0.96% selama 1 jam terakhir, +2.02% selama 24 jam, dan +1.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BlackCardCoin (BCCOIN)

No.2071

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 353.58K
$ 353.58K$ 353.58K

$ 15.75M
$ 15.75M$ 15.75M

10.00M
10.00M 10.00M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

70,000,000
70,000,000 70,000,000

6.66%

BSC

Kapitalisasi Pasar BlackCardCoin saat ini adalah $ 1.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 353.58K. Suplai beredar BCCOIN adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 70000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.75M.

Riwayat Harga BlackCardCoin (BCCOIN) USD

Pantau perubahan harga BlackCardCoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002077+2.02%
30 Days$ +0.01013+10.67%
60 Hari$ +0.05261+100.40%
90 Hari$ -0.04753-31.16%
Perubahan Harga BlackCardCoin Hari Ini

Hari ini, BCCOIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002077 (+2.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BlackCardCoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01013 (+10.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BlackCardCoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BCCOIN terlihat mengalami perubahan $ +0.05261 (+100.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BlackCardCoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04753 (-31.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BlackCardCoin (BCCOIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga BlackCardCoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BlackCardCoin (BCCOIN)

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

BlackCardCoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BlackCardCoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BCCOIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BlackCardCoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BlackCardCoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BlackCardCoin (USD)

Berapa nilai BlackCardCoin (BCCOIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BlackCardCoin (BCCOIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BlackCardCoin.

Cek prediksi harga BlackCardCoin sekarang!

Tokenomi BlackCardCoin (BCCOIN)

Memahami tokenomi BlackCardCoin (BCCOIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BCCOIN sekarang!

Cara membeli BlackCardCoin (BCCOIN)

Ingin mengetahui cara membeli BlackCardCoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BlackCardCoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BCCOIN ke Mata Uang Lokal

1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke VND
2,763.33815
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke AUD
A$0.1617154
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke GBP
0.0798076
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke EUR
0.0903086
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke USD
$0.10501
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MYR
RM0.4389418
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke TRY
4.4303719
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke JPY
¥15.96152
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke ARS
ARS$152.4083637
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke RUB
8.5310124
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke INR
9.3112367
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke IDR
Rp1,750.1659666
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke PHP
6.1882393
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke EGP
￡E.4.966973
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BRL
R$0.5618035
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke CAD
C$0.1480641
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BDT
12.8122701
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke NGN
151.0925884
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke COP
$402.3363641
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke ZAR
R.1.8240237
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke UAH
4.4167206
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke TZS
T.Sh.258.00957
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke VES
Bs23.83727
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke CLP
$99.02443
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke PKR
Rs29.6800264
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke KZT
55.2384103
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke THB
฿3.402324
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke TWD
NT$3.2542599
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke AED
د.إ0.3853867
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke CHF
Fr0.084008
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke HKD
HK$0.8159277
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke AMD
֏40.155824
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MAD
.د.م0.976593
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MXN
$1.9500357
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke SAR
ريال0.3937875
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke ETB
Br16.1599889
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke KES
KSh13.5630916
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke JOD
د.أ0.07445209
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke PLN
0.3864368
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke RON
лв0.462044
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke SEK
kr1.0049457
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BGN
лв0.1774669
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke HUF
Ft35.1195444
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke CZK
2.2125607
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke KWD
د.ك0.03213306
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke ILS
0.3433827
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BOB
Bs0.724569
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke AZN
0.178517
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke TJS
SM0.9681922
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke GEL
0.2845771
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke AOA
Kz96.2511159
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BHD
.د.ب0.03948376
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BMD
$0.10501
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke DKK
kr0.6783646
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke HNL
L2.7659634
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MUR
4.83046
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke NAD
$1.8240237
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke NOK
kr1.0700519
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke NZD
$0.1858677
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke PAB
B/.0.10501
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke PGK
K0.441042
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke QAR
ر.ق0.3822364
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke RSD
дин.10.6606152
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke UZS
soʻm1,265.1804319
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke ALL
L8.8050885
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke ANG
ƒ0.1879679
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke AWG
ƒ0.189018
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BBD
$0.21002
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BAM
KM0.1774669
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BIF
Fr309.67449
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BND
$0.136513
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BSD
$0.10501
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke JMD
$16.8383535
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke KHR
421.7264606
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke KMF
Fr44.1042
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke LAK
2,282.8260413
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke LKR
රු32.0143987
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MDL
L1.78517
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MGA
Ar473.017545
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MOP
P0.84008
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MVR
1.617154
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MWK
MK182.3089111
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke MZN
MT6.7153895
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke NPR
रु14.879917
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke PYG
744.73092
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke RWF
Fr152.36951
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke SBD
$0.8642323
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke SCR
1.5152943
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke SRD
$4.042885
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke SVC
$0.9177874
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke SZL
L1.8229736
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke TMT
m0.367535
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke TND
د.ت0.31072459
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke TTD
$0.7109177
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke UGX
Sh367.11496
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke XAF
Fr59.64568
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke XCD
$0.283527
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke XOF
Fr59.64568
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke XPF
Fr10.81603
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BWP
P1.4123845
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke BZD
$0.2110701
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke CVE
$10.0641584
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke DJF
Fr18.58677
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke DOP
$6.7531931
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke DZD
د.ج13.7101056
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke FJD
$0.2394228
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke GNF
Fr913.06195
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke GTQ
Q0.8043766
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke GYD
$21.9638916
1 BlackCardCoin(BCCOIN) ke ISK
kr13.23126

Sumber Daya BlackCardCoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BlackCardCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BlackCardCoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BlackCardCoin

Berapa nilai BlackCardCoin (BCCOIN) hari ini?
Harga live BCCOIN dalam USD adalah 0.10501 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BCCOIN ke USD saat ini?
Harga BCCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.10501. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BlackCardCoin?
Kapitalisasi pasar BCCOIN adalah $ 1.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BCCOIN?
Suplai beredar BCCOIN adalah 10.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BCCOIN?
BCCOIN mencapai harga ATH sebesar 31.27256325463208 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BCCOIN?
BCCOIN mencapai harga ATL 0.013807670630145886 USD.
Berapa volume perdagangan BCCOIN?
Volume perdagangan 24 jam live BCCOIN adalah $ 353.58K USD.
Akankah harga BCCOIN naik lebih tinggi tahun ini?
BCCOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BCCOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:22:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BlackCardCoin (BCCOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BCCOIN ke USD

Jumlah

BCCOIN
BCCOIN
USD
USD

1 BCCOIN = 0.10501 USD

Perdagangkan BCCOIN

BCCOIN/USDT
$0.1049
$0.1049$0.1049
+1.99%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,061.29
$101,061.29$101,061.29

-0.92%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.15
$3,307.15$3,307.15

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.72
$155.72$155.72

-0.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0404
$1.0404$1.0404

+21.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,061.29
$101,061.29$101,061.29

-0.92%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.15
$3,307.15$3,307.15

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.72
$155.72$155.72

-0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2112
$2.2112$2.2112

-1.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0198
$1.0198$1.0198

+0.36%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0992
$0.0992$0.0992

+98.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.022961
$0.022961$0.022961

+2,196.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009987
$0.009987$0.009987

+367.99%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.937
$3.937$3.937

+293.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0992
$0.0992$0.0992

+98.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002417
$0.0000002417$0.0000002417

+61.13%