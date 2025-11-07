Apa yang dimaksud dengan BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

BILLION DOLLAR CAT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BILLION DOLLAR CAT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BDC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BILLION DOLLAR CAT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BILLION DOLLAR CAT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BILLION DOLLAR CAT (USD)

Berapa nilai BILLION DOLLAR CAT (BDC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BILLION DOLLAR CAT (BDC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BILLION DOLLAR CAT.

Cek prediksi harga BILLION DOLLAR CAT sekarang!

Tokenomi BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Memahami tokenomi BILLION DOLLAR CAT (BDC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BDC sekarang!

Cara membeli BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Ingin mengetahui cara membeli BILLION DOLLAR CAT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BILLION DOLLAR CAT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BDC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BILLION DOLLAR CAT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BILLION DOLLAR CAT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BILLION DOLLAR CAT Berapa nilai BILLION DOLLAR CAT (BDC) hari ini? Harga live BDC dalam USD adalah 0.003001 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BDC ke USD saat ini? $ 0.003001 . Cobalah Harga BDC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BILLION DOLLAR CAT? Kapitalisasi pasar BDC adalah $ 3.00M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BDC? Suplai beredar BDC adalah 1.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BDC? BDC mencapai harga ATH sebesar 0.1662948067913333 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BDC? BDC mencapai harga ATL 0.002802713397640393 USD . Berapa volume perdagangan BDC? Volume perdagangan 24 jam live BDC adalah $ 5.56K USD . Akankah harga BDC naik lebih tinggi tahun ini? BDC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BDC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi