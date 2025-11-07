BursaDEX+
Harga live BILLION DOLLAR CAT hari ini adalah 0.003001 USD. Lacak informasi harga aktual BDC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BDC dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo BILLION DOLLAR CAT

Harga BILLION DOLLAR CAT(BDC)

Harga Live 1 BDC ke USD:

$0.003001
$0.003001$0.003001
-5.18%1D
USD
Grafik Harga Live BILLION DOLLAR CAT (BDC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:45 (UTC+8)

Informasi Harga BILLION DOLLAR CAT (BDC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003001
$ 0.003001$ 0.003001
Low 24 Jam
$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035
High 24 Jam

$ 0.003001
$ 0.003001$ 0.003001

$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035

$ 0.1662948067913333
$ 0.1662948067913333$ 0.1662948067913333

$ 0.002802713397640393
$ 0.002802713397640393$ 0.002802713397640393

-0.34%

-5.18%

-10.21%

-10.21%

Harga aktual BILLION DOLLAR CAT (BDC) adalah $ 0.003001. Selama 24 jam terakhir, BDC diperdagangkan antara low $ 0.003001 dan high $ 0.0035, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBDC adalah $ 0.1662948067913333, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002802713397640393.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BDC telah berubah sebesar -0.34% selama 1 jam terakhir, -5.18% selama 24 jam, dan -10.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BILLION DOLLAR CAT (BDC)

No.1587

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

$ 5.56K
$ 5.56K$ 5.56K

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BTCRUNES

Kapitalisasi Pasar BILLION DOLLAR CAT saat ini adalah $ 3.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.56K. Suplai beredar BDC adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.00M.

Riwayat Harga BILLION DOLLAR CAT (BDC) USD

Pantau perubahan harga BILLION DOLLAR CAT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00016394-5.18%
30 Days$ -0.002888-49.05%
60 Hari$ -0.003909-56.58%
90 Hari$ -0.010592-77.93%
Perubahan Harga BILLION DOLLAR CAT Hari Ini

Hari ini, BDC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00016394 (-5.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BILLION DOLLAR CAT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002888 (-49.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BILLION DOLLAR CAT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BDC terlihat mengalami perubahan $ -0.003909 (-56.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BILLION DOLLAR CAT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.010592 (-77.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BILLION DOLLAR CAT (BDC)?

Lihat halaman Riwayat Harga BILLION DOLLAR CAT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

BILLION DOLLAR CAT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BILLION DOLLAR CAT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BDC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BILLION DOLLAR CAT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BILLION DOLLAR CAT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BILLION DOLLAR CAT (USD)

Berapa nilai BILLION DOLLAR CAT (BDC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BILLION DOLLAR CAT (BDC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BILLION DOLLAR CAT.

Cek prediksi harga BILLION DOLLAR CAT sekarang!

Tokenomi BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Memahami tokenomi BILLION DOLLAR CAT (BDC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BDC sekarang!

Cara membeli BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Ingin mengetahui cara membeli BILLION DOLLAR CAT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BILLION DOLLAR CAT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BDC ke Mata Uang Lokal

1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke VND
78.971315
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AUD
A$0.00462154
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke GBP
0.00228076
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke EUR
0.00258086
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke USD
$0.003001
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MYR
RM0.01254418
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke TRY
0.1263421
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke JPY
¥0.459153
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ARS
ARS$4.35556137
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke RUB
0.24380124
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke INR
0.26606866
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke IDR
Rp50.01664666
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PHP
0.17702899
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke EGP
￡E.0.1419473
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BRL
R$0.01605535
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke CAD
C$0.00423141
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BDT
0.36615201
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke NGN
4.31795884
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke COP
$11.49806141
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ZAR
R.0.05212737
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke UAH
0.12622206
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke TZS
T.Sh.7.373457
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke VES
Bs0.669223
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke CLP
$2.826942
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PKR
Rs0.84820264
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke KZT
1.57861603
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke THB
฿0.0972324
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke TWD
NT$0.09297098
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AED
د.إ0.01101367
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke CHF
Fr0.0024008
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke HKD
HK$0.02331777
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AMD
֏1.1475824
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MAD
.د.م0.02793931
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MXN
$0.05572857
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke SAR
ريال0.01125375
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ETB
Br0.46062349
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke KES
KSh0.38754914
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke JOD
د.أ0.002127709
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PLN
0.01104368
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke RON
лв0.0132044
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke SEK
kr0.02868956
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BGN
лв0.00507169
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke HUF
Ft1.00332433
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke CZK
0.06323107
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke KWD
د.ك0.000918306
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ILS
0.00981327
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BOB
Bs0.0207069
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AZN
0.0051017
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke TJS
SM0.02766922
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke GEL
0.00813271
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AOA
Kz2.7381124
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BHD
.د.ب0.001128376
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BMD
$0.003001
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke DKK
kr0.01938646
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke HNL
L0.07886628
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MUR
0.138046
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke NAD
$0.05212737
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke NOK
kr0.0306102
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke NZD
$0.00531177
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PAB
B/.0.003001
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PGK
K0.01281427
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke QAR
ر.ق0.01092364
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke RSD
дин.0.3046015
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke UZS
soʻm35.72618476
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ALL
L0.25169387
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ANG
ƒ0.00537179
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AWG
ƒ0.0054018
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BBD
$0.006002
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BAM
KM0.00507169
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BIF
Fr8.849949
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BND
$0.0039013
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BSD
$0.003001
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke JMD
$0.48121035
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke KHR
12.05219606
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke KMF
Fr1.281427
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke LAK
65.23912913
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke LKR
රු0.91491487
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MDL
L0.05134711
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MGA
Ar13.5180045
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MOP
P0.024008
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MVR
0.0462154
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MWK
MK5.2010331
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MZN
MT0.19191395
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke NPR
रु0.4252417
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PYG
21.283092
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke RWF
Fr4.360453
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke SBD
$0.02466822
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke SCR
0.04180393
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke SRD
$0.1155385
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke SVC
$0.02622874
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke SZL
L0.05206735
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke TMT
m0.0105035
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke TND
د.ت0.008879959
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke TTD
$0.02031677
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke UGX
Sh10.491496
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke XAF
Fr1.704568
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke XCD
$0.0081027
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke XOF
Fr1.704568
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke XPF
Fr0.309103
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BWP
P0.04036345
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BZD
$0.00603201
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke CVE
$0.28761584
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke DJF
Fr0.534178
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke DOP
$0.1929643
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke DZD
د.ج0.39151046
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke FJD
$0.00684228
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke GNF
Fr26.093695
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke GTQ
Q0.02298766
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke GYD
$0.62768916
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ISK
kr0.378126

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BILLION DOLLAR CAT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BILLION DOLLAR CAT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BILLION DOLLAR CAT

Berapa nilai BILLION DOLLAR CAT (BDC) hari ini?
Harga live BDC dalam USD adalah 0.003001 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BDC ke USD saat ini?
Harga BDC ke USD saat ini adalah $ 0.003001. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BILLION DOLLAR CAT?
Kapitalisasi pasar BDC adalah $ 3.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BDC?
Suplai beredar BDC adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BDC?
BDC mencapai harga ATH sebesar 0.1662948067913333 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BDC?
BDC mencapai harga ATL 0.002802713397640393 USD.
Berapa volume perdagangan BDC?
Volume perdagangan 24 jam live BDC adalah $ 5.56K USD.
Akankah harga BDC naik lebih tinggi tahun ini?
BDC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BDC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

