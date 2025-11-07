BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Big Data Protocol hari ini adalah 0.02121 USD. Lacak informasi harga aktual BDP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BDP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Big Data Protocol hari ini adalah 0.02121 USD. Lacak informasi harga aktual BDP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BDP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BDP

Info Harga BDP

Penjelasan BDP

Situs Web Resmi BDP

Tokenomi BDP

Prakiraan Harga BDP

Riwayat BDP

Panduan Membeli BDP

Konverter BDP ke Mata Uang Fiat

Spot BDP

Futures USDT-M BDP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Big Data Protocol

Harga Big Data Protocol(BDP)

Harga Live 1 BDP ke USD:

$0.02119
$0.02119$0.02119
-0.93%1D
USD
Grafik Harga Live Big Data Protocol (BDP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:46 (UTC+8)

Informasi Harga Big Data Protocol (BDP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02033
$ 0.02033$ 0.02033
Low 24 Jam
$ 0.02224
$ 0.02224$ 0.02224
High 24 Jam

$ 0.02033
$ 0.02033$ 0.02033

$ 0.02224
$ 0.02224$ 0.02224

$ 15.00228273
$ 15.00228273$ 15.00228273

$ 0.01474429158777362
$ 0.01474429158777362$ 0.01474429158777362

0.00%

-0.92%

-7.22%

-7.22%

Harga aktual Big Data Protocol (BDP) adalah $ 0.02121. Selama 24 jam terakhir, BDP diperdagangkan antara low $ 0.02033 dan high $ 0.02224, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBDP adalah $ 15.00228273, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01474429158777362.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BDP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.92% selama 24 jam, dan -7.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Big Data Protocol (BDP)

No.2040

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 55.01K
$ 55.01K$ 55.01K

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

52.86M
52.86M 52.86M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

64,923,252.85185185
64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

66.07%

2021-03-04 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Big Data Protocol saat ini adalah $ 1.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.01K. Suplai beredar BDP adalah 52.86M, dan total suplainya sebesar 64923252.85185185. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.70M.

Riwayat Harga Big Data Protocol (BDP) USD

Pantau perubahan harga Big Data Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001989-0.92%
30 Days$ -0.00366-14.72%
60 Hari$ -0.00577-21.39%
90 Hari$ -0.01045-33.01%
Perubahan Harga Big Data Protocol Hari Ini

Hari ini, BDP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001989 (-0.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Big Data Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00366 (-14.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Big Data Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BDP terlihat mengalami perubahan $ -0.00577 (-21.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Big Data Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01045 (-33.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Big Data Protocol (BDP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Big Data Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data

BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Big Data Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BDP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Big Data Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Big Data Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Big Data Protocol (USD)

Berapa nilai Big Data Protocol (BDP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Big Data Protocol (BDP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Big Data Protocol.

Cek prediksi harga Big Data Protocol sekarang!

Tokenomi Big Data Protocol (BDP)

Memahami tokenomi Big Data Protocol (BDP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BDP sekarang!

Cara membeli Big Data Protocol (BDP)

Ingin mengetahui cara membeli Big Data Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Big Data Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BDP ke Mata Uang Lokal

1 Big Data Protocol(BDP) ke VND
558.14115
1 Big Data Protocol(BDP) ke AUD
A$0.0326634
1 Big Data Protocol(BDP) ke GBP
0.0161196
1 Big Data Protocol(BDP) ke EUR
0.0182406
1 Big Data Protocol(BDP) ke USD
$0.02121
1 Big Data Protocol(BDP) ke MYR
RM0.0886578
1 Big Data Protocol(BDP) ke TRY
0.8948499
1 Big Data Protocol(BDP) ke JPY
¥3.22392
1 Big Data Protocol(BDP) ke ARS
ARS$30.7835577
1 Big Data Protocol(BDP) ke RUB
1.7231004
1 Big Data Protocol(BDP) ke INR
1.8806907
1 Big Data Protocol(BDP) ke IDR
Rp353.4998586
1 Big Data Protocol(BDP) ke PHP
1.2518142
1 Big Data Protocol(BDP) ke EGP
￡E.1.003233
1 Big Data Protocol(BDP) ke BRL
R$0.1134735
1 Big Data Protocol(BDP) ke CAD
C$0.0299061
1 Big Data Protocol(BDP) ke BDT
2.5878321
1 Big Data Protocol(BDP) ke NGN
30.5177964
1 Big Data Protocol(BDP) ke COP
$81.2642061
1 Big Data Protocol(BDP) ke ZAR
R.0.3686298
1 Big Data Protocol(BDP) ke UAH
0.8920926
1 Big Data Protocol(BDP) ke TZS
T.Sh.52.11297
1 Big Data Protocol(BDP) ke VES
Bs4.81467
1 Big Data Protocol(BDP) ke CLP
$20.00103
1 Big Data Protocol(BDP) ke PKR
Rs5.9947944
1 Big Data Protocol(BDP) ke KZT
11.1570963
1 Big Data Protocol(BDP) ke THB
฿0.6869919
1 Big Data Protocol(BDP) ke TWD
NT$0.6572979
1 Big Data Protocol(BDP) ke AED
د.إ0.0778407
1 Big Data Protocol(BDP) ke CHF
Fr0.016968
1 Big Data Protocol(BDP) ke HKD
HK$0.1648017
1 Big Data Protocol(BDP) ke AMD
֏8.110704
1 Big Data Protocol(BDP) ke MAD
.د.م0.197253
1 Big Data Protocol(BDP) ke MXN
$0.3940818
1 Big Data Protocol(BDP) ke SAR
ريال0.0795375
1 Big Data Protocol(BDP) ke ETB
Br3.2640069
1 Big Data Protocol(BDP) ke KES
KSh2.7394836
1 Big Data Protocol(BDP) ke JOD
د.أ0.01503789
1 Big Data Protocol(BDP) ke PLN
0.0780528
1 Big Data Protocol(BDP) ke RON
лв0.093324
1 Big Data Protocol(BDP) ke SEK
kr0.2027676
1 Big Data Protocol(BDP) ke BGN
лв0.0358449
1 Big Data Protocol(BDP) ke HUF
Ft7.0911393
1 Big Data Protocol(BDP) ke CZK
0.4468947
1 Big Data Protocol(BDP) ke KWD
د.ك0.00649026
1 Big Data Protocol(BDP) ke ILS
0.0693567
1 Big Data Protocol(BDP) ke BOB
Bs0.146349
1 Big Data Protocol(BDP) ke AZN
0.036057
1 Big Data Protocol(BDP) ke TJS
SM0.1955562
1 Big Data Protocol(BDP) ke GEL
0.0574791
1 Big Data Protocol(BDP) ke AOA
Kz19.4408739
1 Big Data Protocol(BDP) ke BHD
.د.ب0.00799617
1 Big Data Protocol(BDP) ke BMD
$0.02121
1 Big Data Protocol(BDP) ke DKK
kr0.1370166
1 Big Data Protocol(BDP) ke HNL
L0.5586714
1 Big Data Protocol(BDP) ke MUR
0.97566
1 Big Data Protocol(BDP) ke NAD
$0.3684177
1 Big Data Protocol(BDP) ke NOK
kr0.2161299
1 Big Data Protocol(BDP) ke NZD
$0.0375417
1 Big Data Protocol(BDP) ke PAB
B/.0.02121
1 Big Data Protocol(BDP) ke PGK
K0.089082
1 Big Data Protocol(BDP) ke QAR
ر.ق0.0772044
1 Big Data Protocol(BDP) ke RSD
дин.2.152815
1 Big Data Protocol(BDP) ke UZS
soʻm255.5421099
1 Big Data Protocol(BDP) ke ALL
L1.7784585
1 Big Data Protocol(BDP) ke ANG
ƒ0.0379659
1 Big Data Protocol(BDP) ke AWG
ƒ0.038178
1 Big Data Protocol(BDP) ke BBD
$0.04242
1 Big Data Protocol(BDP) ke BAM
KM0.0358449
1 Big Data Protocol(BDP) ke BIF
Fr62.54829
1 Big Data Protocol(BDP) ke BND
$0.027573
1 Big Data Protocol(BDP) ke BSD
$0.02121
1 Big Data Protocol(BDP) ke JMD
$3.4010235
1 Big Data Protocol(BDP) ke KHR
85.1806326
1 Big Data Protocol(BDP) ke KMF
Fr8.9082
1 Big Data Protocol(BDP) ke LAK
461.0869473
1 Big Data Protocol(BDP) ke LKR
රු6.4662927
1 Big Data Protocol(BDP) ke MDL
L0.36057
1 Big Data Protocol(BDP) ke MGA
Ar95.540445
1 Big Data Protocol(BDP) ke MOP
P0.16968
1 Big Data Protocol(BDP) ke MVR
0.326634
1 Big Data Protocol(BDP) ke MWK
MK36.8228931
1 Big Data Protocol(BDP) ke MZN
MT1.3563795
1 Big Data Protocol(BDP) ke NPR
रु3.005457
1 Big Data Protocol(BDP) ke PYG
150.42132
1 Big Data Protocol(BDP) ke RWF
Fr30.77571
1 Big Data Protocol(BDP) ke SBD
$0.1745583
1 Big Data Protocol(BDP) ke SCR
0.3192105
1 Big Data Protocol(BDP) ke SRD
$0.816585
1 Big Data Protocol(BDP) ke SVC
$0.1853754
1 Big Data Protocol(BDP) ke SZL
L0.3682056
1 Big Data Protocol(BDP) ke TMT
m0.074235
1 Big Data Protocol(BDP) ke TND
د.ت0.06276039
1 Big Data Protocol(BDP) ke TTD
$0.1435917
1 Big Data Protocol(BDP) ke UGX
Sh74.15016
1 Big Data Protocol(BDP) ke XAF
Fr12.02607
1 Big Data Protocol(BDP) ke XCD
$0.057267
1 Big Data Protocol(BDP) ke XOF
Fr12.02607
1 Big Data Protocol(BDP) ke XPF
Fr2.18463
1 Big Data Protocol(BDP) ke BWP
P0.2852745
1 Big Data Protocol(BDP) ke BZD
$0.0426321
1 Big Data Protocol(BDP) ke CVE
$2.0327664
1 Big Data Protocol(BDP) ke DJF
Fr3.75417
1 Big Data Protocol(BDP) ke DOP
$1.3640151
1 Big Data Protocol(BDP) ke DZD
د.ج2.7674808
1 Big Data Protocol(BDP) ke FJD
$0.0483588
1 Big Data Protocol(BDP) ke GNF
Fr184.42095
1 Big Data Protocol(BDP) ke GTQ
Q0.1624686
1 Big Data Protocol(BDP) ke GYD
$4.4362836
1 Big Data Protocol(BDP) ke ISK
kr2.67246

Sumber Daya Big Data Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Big Data Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Big Data Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Big Data Protocol

Berapa nilai Big Data Protocol (BDP) hari ini?
Harga live BDP dalam USD adalah 0.02121 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BDP ke USD saat ini?
Harga BDP ke USD saat ini adalah $ 0.02121. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Big Data Protocol?
Kapitalisasi pasar BDP adalah $ 1.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BDP?
Suplai beredar BDP adalah 52.86M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BDP?
BDP mencapai harga ATH sebesar 15.00228273 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BDP?
BDP mencapai harga ATL 0.01474429158777362 USD.
Berapa volume perdagangan BDP?
Volume perdagangan 24 jam live BDP adalah $ 55.01K USD.
Akankah harga BDP naik lebih tinggi tahun ini?
BDP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BDP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Big Data Protocol (BDP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BDP ke USD

Jumlah

BDP
BDP
USD
USD

1 BDP = 0.02121 USD

Perdagangkan BDP

BDP/USDT
$0.02119
$0.02119$0.02119
-0.98%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,412.55
$101,412.55$101,412.55

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.32
$3,312.32$3,312.32

+0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.91
$154.91$154.91

-0.64%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0634
$1.0634$1.0634

+23.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,412.55
$101,412.55$101,412.55

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.32
$3,312.32$3,312.32

+0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.91
$154.91$154.91

-0.64%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2091
$2.2091$2.2091

-1.13%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0125
$1.0125$1.0125

-0.35%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0348
$0.0348$0.0348

-30.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004038
$0.0004038$0.0004038

+169.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.039
$4.039$4.039

+303.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007408
$0.007408$0.007408

+247.14%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001970
$0.001970$0.001970

+81.06%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002225
$0.0000002225$0.0000002225

+48.33%