Harga live Brazil National Fan hari ini adalah 0.013954 USD. Lacak informasi harga aktual BFT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BFT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Brazil National Fan

Harga Brazil National Fan(BFT)

Harga Live 1 BFT ke USD:

$0.013954
-3.19%1D
USD
Grafik Harga Live Brazil National Fan (BFT)
Informasi Harga Brazil National Fan (BFT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.012246
Low 24 Jam
$ 0.015
High 24 Jam

$ 0.012246
$ 0.015
$ 1.7131523790128653
$ 0.008904049261934482
+3.18%

-3.19%

+9.53%

+9.53%

Harga aktual Brazil National Fan (BFT) adalah $ 0.013954. Selama 24 jam terakhir, BFT diperdagangkan antara low $ 0.012246 dan high $ 0.015, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBFT adalah $ 1.7131523790128653, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008904049261934482.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BFT telah berubah sebesar +3.18% selama 1 jam terakhir, -3.19% selama 24 jam, dan +9.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Brazil National Fan (BFT)

No.2433

$ 401.49K
$ 59.11K
$ 1.40M
28.77M
100,000,000
28,772,500
28.77%

BITCI

Kapitalisasi Pasar Brazil National Fan saat ini adalah $ 401.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.11K. Suplai beredar BFT adalah 28.77M, dan total suplainya sebesar 28772500. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.40M.

Riwayat Harga Brazil National Fan (BFT) USD

Pantau perubahan harga Brazil National Fan untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004598-3.19%
30 Days$ -0.005529-28.38%
60 Hari$ -0.009919-41.55%
90 Hari$ -0.000064-0.46%
Perubahan Harga Brazil National Fan Hari Ini

Hari ini, BFT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0004598 (-3.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Brazil National Fan 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.005529 (-28.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Brazil National Fan 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BFT terlihat mengalami perubahan $ -0.009919 (-41.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Brazil National Fan 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000064 (-0.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Brazil National Fan (BFT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Brazil National Fan sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Brazil National Fan (BFT)

Token Penggemar Tim Sepak Bola Nasional Brasil dirancang untuk merevolusi pengalaman penggemar. Dengan Token, Tim Sepak Bola Nasional Brasil menawarkan kepada penggemar kesempatan untuk berpartisipasi dalam survei dan acara eksklusif, membuat koleksi digital, membeli NFT, menerima penghargaan penggemar, dan berpartisipasi dalam permainan dan atribut tugas yang terkait dengan peran dan pengalaman hebat.

Brazil National Fan tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Brazil National Fan Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BFT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Brazil National Fan di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Brazil National Fan dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Brazil National Fan (USD)

Berapa nilai Brazil National Fan (BFT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Brazil National Fan (BFT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brazil National Fan.

Cek prediksi harga Brazil National Fan sekarang!

Tokenomi Brazil National Fan (BFT)

Memahami tokenomi Brazil National Fan (BFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BFT sekarang!

Cara membeli Brazil National Fan (BFT)

Ingin mengetahui cara membeli Brazil National Fan? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Brazil National Fan di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BFT ke Mata Uang Lokal

1 Brazil National Fan(BFT) ke VND
367.19951
1 Brazil National Fan(BFT) ke AUD
A$0.02148916
1 Brazil National Fan(BFT) ke GBP
0.01060504
1 Brazil National Fan(BFT) ke EUR
0.01200044
1 Brazil National Fan(BFT) ke USD
$0.013954
1 Brazil National Fan(BFT) ke MYR
RM0.05832772
1 Brazil National Fan(BFT) ke TRY
0.58871926
1 Brazil National Fan(BFT) ke JPY
¥2.121008
1 Brazil National Fan(BFT) ke ARS
ARS$20.25241698
1 Brazil National Fan(BFT) ke RUB
1.13362296
1 Brazil National Fan(BFT) ke INR
1.23730118
1 Brazil National Fan(BFT) ke IDR
Rp232.56657364
1 Brazil National Fan(BFT) ke PHP
0.82230922
1 Brazil National Fan(BFT) ke EGP
￡E.0.6600242
1 Brazil National Fan(BFT) ke BRL
R$0.0746539
1 Brazil National Fan(BFT) ke CAD
C$0.01967514
1 Brazil National Fan(BFT) ke BDT
1.70252754
1 Brazil National Fan(BFT) ke NGN
20.07757336
1 Brazil National Fan(BFT) ke COP
$53.46349514
1 Brazil National Fan(BFT) ke ZAR
R.0.24238098
1 Brazil National Fan(BFT) ke UAH
0.58690524
1 Brazil National Fan(BFT) ke TZS
T.Sh.34.284978
1 Brazil National Fan(BFT) ke VES
Bs3.167558
1 Brazil National Fan(BFT) ke CLP
$13.158622
1 Brazil National Fan(BFT) ke PKR
Rs3.94395856
1 Brazil National Fan(BFT) ke KZT
7.34022262
1 Brazil National Fan(BFT) ke THB
฿0.4521096
1 Brazil National Fan(BFT) ke TWD
NT$0.43243446
1 Brazil National Fan(BFT) ke AED
د.إ0.05121118
1 Brazil National Fan(BFT) ke CHF
Fr0.0111632
1 Brazil National Fan(BFT) ke HKD
HK$0.10842258
1 Brazil National Fan(BFT) ke AMD
֏5.3360096
1 Brazil National Fan(BFT) ke MAD
.د.م0.1297722
1 Brazil National Fan(BFT) ke MXN
$0.25912578
1 Brazil National Fan(BFT) ke SAR
ريال0.0523275
1 Brazil National Fan(BFT) ke ETB
Br2.14738106
1 Brazil National Fan(BFT) ke KES
KSh1.80229864
1 Brazil National Fan(BFT) ke JOD
د.أ0.009893386
1 Brazil National Fan(BFT) ke PLN
0.05135072
1 Brazil National Fan(BFT) ke RON
лв0.0613976
1 Brazil National Fan(BFT) ke SEK
kr0.13353978
1 Brazil National Fan(BFT) ke BGN
лв0.02358226
1 Brazil National Fan(BFT) ke HUF
Ft4.66677576
1 Brazil National Fan(BFT) ke CZK
0.29401078
1 Brazil National Fan(BFT) ke KWD
د.ك0.004269924
1 Brazil National Fan(BFT) ke ILS
0.04562958
1 Brazil National Fan(BFT) ke BOB
Bs0.0962826
1 Brazil National Fan(BFT) ke AZN
0.0237218
1 Brazil National Fan(BFT) ke TJS
SM0.12865588
1 Brazil National Fan(BFT) ke GEL
0.03781534
1 Brazil National Fan(BFT) ke AOA
Kz12.79009686
1 Brazil National Fan(BFT) ke BHD
.د.ب0.005246704
1 Brazil National Fan(BFT) ke BMD
$0.013954
1 Brazil National Fan(BFT) ke DKK
kr0.09014284
1 Brazil National Fan(BFT) ke HNL
L0.36754836
1 Brazil National Fan(BFT) ke MUR
0.641884
1 Brazil National Fan(BFT) ke NAD
$0.24238098
1 Brazil National Fan(BFT) ke NOK
kr0.14219126
1 Brazil National Fan(BFT) ke NZD
$0.02469858
1 Brazil National Fan(BFT) ke PAB
B/.0.013954
1 Brazil National Fan(BFT) ke PGK
K0.0586068
1 Brazil National Fan(BFT) ke QAR
ر.ق0.05079256
1 Brazil National Fan(BFT) ke RSD
дин.1.41661008
1 Brazil National Fan(BFT) ke UZS
soʻm168.12044326
1 Brazil National Fan(BFT) ke ALL
L1.1700429
1 Brazil National Fan(BFT) ke ANG
ƒ0.02497766
1 Brazil National Fan(BFT) ke AWG
ƒ0.0251172
1 Brazil National Fan(BFT) ke BBD
$0.027908
1 Brazil National Fan(BFT) ke BAM
KM0.02358226
1 Brazil National Fan(BFT) ke BIF
Fr41.150346
1 Brazil National Fan(BFT) ke BND
$0.0181402
1 Brazil National Fan(BFT) ke BSD
$0.013954
1 Brazil National Fan(BFT) ke JMD
$2.2375239
1 Brazil National Fan(BFT) ke KHR
56.04010124
1 Brazil National Fan(BFT) ke KMF
Fr5.86068
1 Brazil National Fan(BFT) ke LAK
303.34782002
1 Brazil National Fan(BFT) ke LKR
රු4.25415598
1 Brazil National Fan(BFT) ke MDL
L0.237218
1 Brazil National Fan(BFT) ke MGA
Ar62.855793
1 Brazil National Fan(BFT) ke MOP
P0.111632
1 Brazil National Fan(BFT) ke MVR
0.2148916
1 Brazil National Fan(BFT) ke MWK
MK24.22567894
1 Brazil National Fan(BFT) ke MZN
MT0.8923583
1 Brazil National Fan(BFT) ke NPR
रु1.9772818
1 Brazil National Fan(BFT) ke PYG
98.961768
1 Brazil National Fan(BFT) ke RWF
Fr20.247254
1 Brazil National Fan(BFT) ke SBD
$0.11484142
1 Brazil National Fan(BFT) ke SCR
0.20135622
1 Brazil National Fan(BFT) ke SRD
$0.537229
1 Brazil National Fan(BFT) ke SVC
$0.12195796
1 Brazil National Fan(BFT) ke SZL
L0.24224144
1 Brazil National Fan(BFT) ke TMT
m0.048839
1 Brazil National Fan(BFT) ke TND
د.ت0.041289886
1 Brazil National Fan(BFT) ke TTD
$0.09446858
1 Brazil National Fan(BFT) ke UGX
Sh48.783184
1 Brazil National Fan(BFT) ke XAF
Fr7.925872
1 Brazil National Fan(BFT) ke XCD
$0.0376758
1 Brazil National Fan(BFT) ke XOF
Fr7.925872
1 Brazil National Fan(BFT) ke XPF
Fr1.437262
1 Brazil National Fan(BFT) ke BWP
P0.1876813
1 Brazil National Fan(BFT) ke BZD
$0.02804754
1 Brazil National Fan(BFT) ke CVE
$1.33735136
1 Brazil National Fan(BFT) ke DJF
Fr2.469858
1 Brazil National Fan(BFT) ke DOP
$0.89738174
1 Brazil National Fan(BFT) ke DZD
د.ج1.82183424
1 Brazil National Fan(BFT) ke FJD
$0.03181512
1 Brazil National Fan(BFT) ke GNF
Fr121.33003
1 Brazil National Fan(BFT) ke GTQ
Q0.10688764
1 Brazil National Fan(BFT) ke GYD
$2.91861864
1 Brazil National Fan(BFT) ke ISK
kr1.758204

Sumber Daya Brazil National Fan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Brazil National Fan, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Brazil National Fan
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Brazil National Fan

Berapa nilai Brazil National Fan (BFT) hari ini?
Harga live BFT dalam USD adalah 0.013954 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BFT ke USD saat ini?
Harga BFT ke USD saat ini adalah $ 0.013954. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Brazil National Fan?
Kapitalisasi pasar BFT adalah $ 401.49K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BFT?
Suplai beredar BFT adalah 28.77M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BFT?
BFT mencapai harga ATH sebesar 1.7131523790128653 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BFT?
BFT mencapai harga ATL 0.008904049261934482 USD.
Berapa volume perdagangan BFT?
Volume perdagangan 24 jam live BFT adalah $ 59.11K USD.
Akankah harga BFT naik lebih tinggi tahun ini?
BFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

