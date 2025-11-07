BursaDEX+
Harga live Biometric Financial hari ini adalah 0.0001017 USD. Lacak informasi harga aktual BIOFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIOFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Biometric Financial(BIOFI)

Harga Live 1 BIOFI ke USD:

$0.0001016
$0.0001016$0.0001016
+0.59%1D
USD
Grafik Harga Live Biometric Financial (BIOFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:14:11 (UTC+8)

Informasi Harga Biometric Financial (BIOFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001
Low 24 Jam
$ 0.0001048
$ 0.0001048$ 0.0001048
High 24 Jam

$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001

$ 0.0001048
$ 0.0001048$ 0.0001048

$ 0.030337844902959543
$ 0.030337844902959543$ 0.030337844902959543

$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818

+1.09%

+0.59%

-10.56%

-10.56%

Harga aktual Biometric Financial (BIOFI) adalah $ 0.0001017. Selama 24 jam terakhir, BIOFI diperdagangkan antara low $ 0.0001 dan high $ 0.0001048, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBIOFI adalah $ 0.030337844902959543, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000068186806932818.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BIOFI telah berubah sebesar +1.09% selama 1 jam terakhir, +0.59% selama 24 jam, dan -10.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Biometric Financial (BIOFI)

No.2573

$ 398.09K
$ 398.09K$ 398.09K

$ 57.05K
$ 57.05K$ 57.05K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.14%

BSC

Kapitalisasi Pasar Biometric Financial saat ini adalah $ 398.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.05K. Suplai beredar BIOFI adalah 3.91B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.02M.

Riwayat Harga Biometric Financial (BIOFI) USD

Pantau perubahan harga Biometric Financial untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000596+0.59%
30 Days$ -0.0000497-32.83%
60 Hari$ -0.0001482-59.31%
90 Hari$ -0.0002128-67.67%
Perubahan Harga Biometric Financial Hari Ini

Hari ini, BIOFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000596 (+0.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Biometric Financial 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000497 (-32.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Biometric Financial 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BIOFI terlihat mengalami perubahan $ -0.0001482 (-59.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Biometric Financial 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002128 (-67.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Biometric Financial (BIOFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Biometric Financial sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Biometric Financial Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BIOFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Biometric Financial di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Biometric Financial dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Biometric Financial (USD)

Berapa nilai Biometric Financial (BIOFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Biometric Financial (BIOFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Biometric Financial.

Cek prediksi harga Biometric Financial sekarang!

Tokenomi Biometric Financial (BIOFI)

Memahami tokenomi Biometric Financial (BIOFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BIOFI sekarang!

Cara membeli Biometric Financial (BIOFI)

Ingin mengetahui cara membeli Biometric Financial? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Biometric Financial di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BIOFI ke Mata Uang Lokal

1 Biometric Financial(BIOFI) ke VND
2.6762355
1 Biometric Financial(BIOFI) ke AUD
A$0.000156618
1 Biometric Financial(BIOFI) ke GBP
0.000077292
1 Biometric Financial(BIOFI) ke EUR
0.000087462
1 Biometric Financial(BIOFI) ke USD
$0.0001017
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MYR
RM0.000425106
1 Biometric Financial(BIOFI) ke TRY
0.00428157
1 Biometric Financial(BIOFI) ke JPY
¥0.0155601
1 Biometric Financial(BIOFI) ke ARS
ARS$0.147604329
1 Biometric Financial(BIOFI) ke RUB
0.008262108
1 Biometric Financial(BIOFI) ke INR
0.009016722
1 Biometric Financial(BIOFI) ke IDR
Rp1.694999322
1 Biometric Financial(BIOFI) ke PHP
0.005999283
1 Biometric Financial(BIOFI) ke EGP
￡E.0.00481041
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BRL
R$0.000544095
1 Biometric Financial(BIOFI) ke CAD
C$0.000143397
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BDT
0.012408417
1 Biometric Financial(BIOFI) ke NGN
0.146330028
1 Biometric Financial(BIOFI) ke COP
$0.389654397
1 Biometric Financial(BIOFI) ke ZAR
R.0.001766529
1 Biometric Financial(BIOFI) ke UAH
0.004277502
1 Biometric Financial(BIOFI) ke TZS
T.Sh.0.2498769
1 Biometric Financial(BIOFI) ke VES
Bs0.0226791
1 Biometric Financial(BIOFI) ke CLP
$0.0958014
1 Biometric Financial(BIOFI) ke PKR
Rs0.028744488
1 Biometric Financial(BIOFI) ke KZT
0.053497251
1 Biometric Financial(BIOFI) ke THB
฿0.00329508
1 Biometric Financial(BIOFI) ke TWD
NT$0.003150666
1 Biometric Financial(BIOFI) ke AED
د.إ0.000373239
1 Biometric Financial(BIOFI) ke CHF
Fr0.00008136
1 Biometric Financial(BIOFI) ke HKD
HK$0.000790209
1 Biometric Financial(BIOFI) ke AMD
֏0.03889008
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MAD
.د.م0.000946827
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MXN
$0.001888569
1 Biometric Financial(BIOFI) ke SAR
ريال0.000381375
1 Biometric Financial(BIOFI) ke ETB
Br0.015609933
1 Biometric Financial(BIOFI) ke KES
KSh0.013133538
1 Biometric Financial(BIOFI) ke JOD
د.أ0.0000721053
1 Biometric Financial(BIOFI) ke PLN
0.000374256
1 Biometric Financial(BIOFI) ke RON
лв0.00044748
1 Biometric Financial(BIOFI) ke SEK
kr0.000972252
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BGN
лв0.000171873
1 Biometric Financial(BIOFI) ke HUF
Ft0.034001361
1 Biometric Financial(BIOFI) ke CZK
0.002142819
1 Biometric Financial(BIOFI) ke KWD
د.ك0.0000311202
1 Biometric Financial(BIOFI) ke ILS
0.000332559
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BOB
Bs0.00070173
1 Biometric Financial(BIOFI) ke AZN
0.00017289
1 Biometric Financial(BIOFI) ke TJS
SM0.000937674
1 Biometric Financial(BIOFI) ke GEL
0.000275607
1 Biometric Financial(BIOFI) ke AOA
Kz0.09279108
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BHD
.د.ب0.0000382392
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BMD
$0.0001017
1 Biometric Financial(BIOFI) ke DKK
kr0.000656982
1 Biometric Financial(BIOFI) ke HNL
L0.002672676
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MUR
0.0046782
1 Biometric Financial(BIOFI) ke NAD
$0.001766529
1 Biometric Financial(BIOFI) ke NOK
kr0.00103734
1 Biometric Financial(BIOFI) ke NZD
$0.000180009
1 Biometric Financial(BIOFI) ke PAB
B/.0.0001017
1 Biometric Financial(BIOFI) ke PGK
K0.000434259
1 Biometric Financial(BIOFI) ke QAR
ر.ق0.000370188
1 Biometric Financial(BIOFI) ke RSD
дин.0.01032255
1 Biometric Financial(BIOFI) ke UZS
soʻm1.210714092
1 Biometric Financial(BIOFI) ke ALL
L0.008529579
1 Biometric Financial(BIOFI) ke ANG
ƒ0.000182043
1 Biometric Financial(BIOFI) ke AWG
ƒ0.00018306
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BBD
$0.0002034
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BAM
KM0.000171873
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BIF
Fr0.2999133
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BND
$0.00013221
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BSD
$0.0001017
1 Biometric Financial(BIOFI) ke JMD
$0.016307595
1 Biometric Financial(BIOFI) ke KHR
0.408433302
1 Biometric Financial(BIOFI) ke KMF
Fr0.0434259
1 Biometric Financial(BIOFI) ke LAK
2.210869521
1 Biometric Financial(BIOFI) ke LKR
රු0.031005279
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MDL
L0.001740087
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MGA
Ar0.45810765
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MOP
P0.0008136
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MVR
0.00156618
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MWK
MK0.17625627
1 Biometric Financial(BIOFI) ke MZN
MT0.006503715
1 Biometric Financial(BIOFI) ke NPR
रु0.01441089
1 Biometric Financial(BIOFI) ke PYG
0.7212564
1 Biometric Financial(BIOFI) ke RWF
Fr0.1477701
1 Biometric Financial(BIOFI) ke SBD
$0.000835974
1 Biometric Financial(BIOFI) ke SCR
0.001416681
1 Biometric Financial(BIOFI) ke SRD
$0.00391545
1 Biometric Financial(BIOFI) ke SVC
$0.000888858
1 Biometric Financial(BIOFI) ke SZL
L0.001764495
1 Biometric Financial(BIOFI) ke TMT
m0.00035595
1 Biometric Financial(BIOFI) ke TND
د.ت0.0003009303
1 Biometric Financial(BIOFI) ke TTD
$0.000688509
1 Biometric Financial(BIOFI) ke UGX
Sh0.3555432
1 Biometric Financial(BIOFI) ke XAF
Fr0.0577656
1 Biometric Financial(BIOFI) ke XCD
$0.00027459
1 Biometric Financial(BIOFI) ke XOF
Fr0.0577656
1 Biometric Financial(BIOFI) ke XPF
Fr0.0104751
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BWP
P0.001367865
1 Biometric Financial(BIOFI) ke BZD
$0.000204417
1 Biometric Financial(BIOFI) ke CVE
$0.009746928
1 Biometric Financial(BIOFI) ke DJF
Fr0.0181026
1 Biometric Financial(BIOFI) ke DOP
$0.00653931
1 Biometric Financial(BIOFI) ke DZD
د.ج0.013267782
1 Biometric Financial(BIOFI) ke FJD
$0.000231876
1 Biometric Financial(BIOFI) ke GNF
Fr0.8842815
1 Biometric Financial(BIOFI) ke GTQ
Q0.000779022
1 Biometric Financial(BIOFI) ke GYD
$0.021271572
1 Biometric Financial(BIOFI) ke ISK
kr0.0128142

Sumber Daya Biometric Financial

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Biometric Financial, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Biometric Financial
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Biometric Financial

Berapa nilai Biometric Financial (BIOFI) hari ini?
Harga live BIOFI dalam USD adalah 0.0001017 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BIOFI ke USD saat ini?
Harga BIOFI ke USD saat ini adalah $ 0.0001017. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Biometric Financial?
Kapitalisasi pasar BIOFI adalah $ 398.09K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BIOFI?
Suplai beredar BIOFI adalah 3.91B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BIOFI?
BIOFI mencapai harga ATH sebesar 0.030337844902959543 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BIOFI?
BIOFI mencapai harga ATL 0.000068186806932818 USD.
Berapa volume perdagangan BIOFI?
Volume perdagangan 24 jam live BIOFI adalah $ 57.05K USD.
Akankah harga BIOFI naik lebih tinggi tahun ini?
BIOFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BIOFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

