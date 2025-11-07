Apa yang dimaksud dengan Blub (BLUB)

A Dirty Fish in the Waters of the Sui Ocean. A Dirty Fish in the Waters of the Sui Ocean.

Blub tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Blub Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BLUB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Blub di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Blub dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Blub (USD)

Berapa nilai Blub (BLUB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blub (BLUB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blub.

Cek prediksi harga Blub sekarang!

Tokenomi Blub (BLUB)

Memahami tokenomi Blub (BLUB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLUB sekarang!

Cara membeli Blub (BLUB)

Ingin mengetahui cara membeli Blub? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Blub di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLUB ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Blub

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blub, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blub Berapa nilai Blub (BLUB) hari ini? Harga live BLUB dalam USD adalah 0.000000006343 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BLUB ke USD saat ini? $ 0.000000006343 . Cobalah Harga BLUB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Blub? Kapitalisasi pasar BLUB adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BLUB? Suplai beredar BLUB adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BLUB? BLUB mencapai harga ATH sebesar 0.000000251053799589 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BLUB? BLUB mencapai harga ATL 0.00000000445331588 USD . Berapa volume perdagangan BLUB? Volume perdagangan 24 jam live BLUB adalah $ 62.37K USD . Akankah harga BLUB naik lebih tinggi tahun ini? BLUB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLUB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Blub (BLUB)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi