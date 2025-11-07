BursaDEX+
Harga live Bluefin hari ini adalah 0.04931 USD. Lacak informasi harga aktual BLUE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLUE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bluefin hari ini adalah 0.04931 USD. Lacak informasi harga aktual BLUE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLUE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Bluefin(BLUE)

Harga Live 1 BLUE ke USD:

$0.04933
+1.60%1D
USD
Grafik Harga Live Bluefin (BLUE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:39 (UTC+8)

Informasi Harga Bluefin (BLUE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04715
Low 24 Jam
$ 0.05125
High 24 Jam

$ 0.04715
$ 0.05125
$ 0.8407586553598296
$ 0.043133742650167506
+0.06%

+1.60%

-19.97%

-19.97%

Harga aktual Bluefin (BLUE) adalah $ 0.04931. Selama 24 jam terakhir, BLUE diperdagangkan antara low $ 0.04715 dan high $ 0.05125, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLUE adalah $ 0.8407586553598296, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.043133742650167506.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLUE telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, +1.60% selama 24 jam, dan -19.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bluefin (BLUE)

No.907

$ 16.28M
$ 70.94K
$ 49.31M
330.13M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.01%

SUI

Kapitalisasi Pasar Bluefin saat ini adalah $ 16.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 70.94K. Suplai beredar BLUE adalah 330.13M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.31M.

Riwayat Harga Bluefin (BLUE) USD

Pantau perubahan harga Bluefin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007769+1.60%
30 Days$ -0.05696-53.60%
60 Hari$ -0.01548-23.90%
90 Hari$ -0.02902-37.05%
Perubahan Harga Bluefin Hari Ini

Hari ini, BLUE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007769 (+1.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bluefin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05696 (-53.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bluefin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BLUE terlihat mengalami perubahan $ -0.01548 (-23.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bluefin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02902 (-37.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bluefin (BLUE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bluefin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bluefin (BLUE)

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Bluefin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bluefin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BLUE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bluefin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bluefin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bluefin (USD)

Berapa nilai Bluefin (BLUE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bluefin (BLUE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bluefin.

Cek prediksi harga Bluefin sekarang!

Tokenomi Bluefin (BLUE)

Memahami tokenomi Bluefin (BLUE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLUE sekarang!

Cara membeli Bluefin (BLUE)

Ingin mengetahui cara membeli Bluefin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bluefin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLUE ke Mata Uang Lokal

1 Bluefin(BLUE) ke VND
1,297.59265
1 Bluefin(BLUE) ke AUD
A$0.0759374
1 Bluefin(BLUE) ke GBP
0.0374756
1 Bluefin(BLUE) ke EUR
0.0424066
1 Bluefin(BLUE) ke USD
$0.04931
1 Bluefin(BLUE) ke MYR
RM0.2061158
1 Bluefin(BLUE) ke TRY
2.0803889
1 Bluefin(BLUE) ke JPY
¥7.49512
1 Bluefin(BLUE) ke ARS
ARS$71.5670547
1 Bluefin(BLUE) ke RUB
4.0059444
1 Bluefin(BLUE) ke INR
4.3723177
1 Bluefin(BLUE) ke IDR
Rp821.8330046
1 Bluefin(BLUE) ke PHP
2.9058383
1 Bluefin(BLUE) ke EGP
￡E.2.332363
1 Bluefin(BLUE) ke BRL
R$0.2638085
1 Bluefin(BLUE) ke CAD
C$0.0695271
1 Bluefin(BLUE) ke BDT
6.0163131
1 Bluefin(BLUE) ke NGN
70.9492004
1 Bluefin(BLUE) ke COP
$188.9268271
1 Bluefin(BLUE) ke ZAR
R.0.8565147
1 Bluefin(BLUE) ke UAH
2.0739786
1 Bluefin(BLUE) ke TZS
T.Sh.121.15467
1 Bluefin(BLUE) ke VES
Bs11.19337
1 Bluefin(BLUE) ke CLP
$46.49933
1 Bluefin(BLUE) ke PKR
Rs13.9369784
1 Bluefin(BLUE) ke KZT
25.9385393
1 Bluefin(BLUE) ke THB
฿1.597644
1 Bluefin(BLUE) ke TWD
NT$1.5281169
1 Bluefin(BLUE) ke AED
د.إ0.1809677
1 Bluefin(BLUE) ke CHF
Fr0.039448
1 Bluefin(BLUE) ke HKD
HK$0.3831387
1 Bluefin(BLUE) ke AMD
֏18.856144
1 Bluefin(BLUE) ke MAD
.د.م0.458583
1 Bluefin(BLUE) ke MXN
$0.9156867
1 Bluefin(BLUE) ke SAR
ريال0.1849125
1 Bluefin(BLUE) ke ETB
Br7.5883159
1 Bluefin(BLUE) ke KES
KSh6.3688796
1 Bluefin(BLUE) ke JOD
د.أ0.03496079
1 Bluefin(BLUE) ke PLN
0.1814608
1 Bluefin(BLUE) ke RON
лв0.216964
1 Bluefin(BLUE) ke SEK
kr0.4718967
1 Bluefin(BLUE) ke BGN
лв0.0833339
1 Bluefin(BLUE) ke HUF
Ft16.4912364
1 Bluefin(BLUE) ke CZK
1.0389617
1 Bluefin(BLUE) ke KWD
د.ك0.01508886
1 Bluefin(BLUE) ke ILS
0.1612437
1 Bluefin(BLUE) ke BOB
Bs0.340239
1 Bluefin(BLUE) ke AZN
0.083827
1 Bluefin(BLUE) ke TJS
SM0.4546382
1 Bluefin(BLUE) ke GEL
0.1336301
1 Bluefin(BLUE) ke AOA
Kz45.1970529
1 Bluefin(BLUE) ke BHD
.د.ب0.01854056
1 Bluefin(BLUE) ke BMD
$0.04931
1 Bluefin(BLUE) ke DKK
kr0.3185426
1 Bluefin(BLUE) ke HNL
L1.2988254
1 Bluefin(BLUE) ke MUR
2.26826
1 Bluefin(BLUE) ke NAD
$0.8565147
1 Bluefin(BLUE) ke NOK
kr0.5024689
1 Bluefin(BLUE) ke NZD
$0.0872787
1 Bluefin(BLUE) ke PAB
B/.0.04931
1 Bluefin(BLUE) ke PGK
K0.207102
1 Bluefin(BLUE) ke QAR
ر.ق0.1794884
1 Bluefin(BLUE) ke RSD
дин.5.0059512
1 Bluefin(BLUE) ke UZS
soʻm594.0962489
1 Bluefin(BLUE) ke ALL
L4.1346435
1 Bluefin(BLUE) ke ANG
ƒ0.0882649
1 Bluefin(BLUE) ke AWG
ƒ0.088758
1 Bluefin(BLUE) ke BBD
$0.09862
1 Bluefin(BLUE) ke BAM
KM0.0833339
1 Bluefin(BLUE) ke BIF
Fr145.41519
1 Bluefin(BLUE) ke BND
$0.064103
1 Bluefin(BLUE) ke BSD
$0.04931
1 Bluefin(BLUE) ke JMD
$7.9068585
1 Bluefin(BLUE) ke KHR
198.0319186
1 Bluefin(BLUE) ke KMF
Fr20.7102
1 Bluefin(BLUE) ke LAK
1,071.9565003
1 Bluefin(BLUE) ke LKR
රු15.0331397
1 Bluefin(BLUE) ke MDL
L0.83827
1 Bluefin(BLUE) ke MGA
Ar222.116895
1 Bluefin(BLUE) ke MOP
P0.39448
1 Bluefin(BLUE) ke MVR
0.759374
1 Bluefin(BLUE) ke MWK
MK85.6075841
1 Bluefin(BLUE) ke MZN
MT3.1533745
1 Bluefin(BLUE) ke NPR
रु6.987227
1 Bluefin(BLUE) ke PYG
349.70652
1 Bluefin(BLUE) ke RWF
Fr71.54881
1 Bluefin(BLUE) ke SBD
$0.4058213
1 Bluefin(BLUE) ke SCR
0.7115433
1 Bluefin(BLUE) ke SRD
$1.898435
1 Bluefin(BLUE) ke SVC
$0.4309694
1 Bluefin(BLUE) ke SZL
L0.8560216
1 Bluefin(BLUE) ke TMT
m0.172585
1 Bluefin(BLUE) ke TND
د.ت0.14590829
1 Bluefin(BLUE) ke TTD
$0.3338287
1 Bluefin(BLUE) ke UGX
Sh172.38776
1 Bluefin(BLUE) ke XAF
Fr28.00808
1 Bluefin(BLUE) ke XCD
$0.133137
1 Bluefin(BLUE) ke XOF
Fr28.00808
1 Bluefin(BLUE) ke XPF
Fr5.07893
1 Bluefin(BLUE) ke BWP
P0.6632195
1 Bluefin(BLUE) ke BZD
$0.0991131
1 Bluefin(BLUE) ke CVE
$4.7258704
1 Bluefin(BLUE) ke DJF
Fr8.72787
1 Bluefin(BLUE) ke DOP
$3.1711261
1 Bluefin(BLUE) ke DZD
د.ج6.4379136
1 Bluefin(BLUE) ke FJD
$0.1124268
1 Bluefin(BLUE) ke GNF
Fr428.75045
1 Bluefin(BLUE) ke GTQ
Q0.3777146
1 Bluefin(BLUE) ke GYD
$10.3136796
1 Bluefin(BLUE) ke ISK
kr6.21306

Sumber Daya Bluefin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bluefin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bluefin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bluefin

Berapa nilai Bluefin (BLUE) hari ini?
Harga live BLUE dalam USD adalah 0.04931 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLUE ke USD saat ini?
Harga BLUE ke USD saat ini adalah $ 0.04931. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bluefin?
Kapitalisasi pasar BLUE adalah $ 16.28M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLUE?
Suplai beredar BLUE adalah 330.13M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLUE?
BLUE mencapai harga ATH sebesar 0.8407586553598296 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLUE?
BLUE mencapai harga ATL 0.043133742650167506 USD.
Berapa volume perdagangan BLUE?
Volume perdagangan 24 jam live BLUE adalah $ 70.94K USD.
Akankah harga BLUE naik lebih tinggi tahun ini?
BLUE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLUE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BLUE ke USD

Jumlah

BLUE
BLUE
USD
USD

1 BLUE = 0.04931 USD

Perdagangkan BLUE

BLUE/USDT
$0.04933
$0.04933$0.04933
+1.64%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

