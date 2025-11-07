Apa yang dimaksud dengan Bluefin (BLUE)

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Bluefin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dengan membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BLUE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Bluefin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bluefin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bluefin (USD)

Berapa nilai Bluefin (BLUE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bluefin (BLUE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bluefin.

Cek prediksi harga Bluefin sekarang!

Tokenomi Bluefin (BLUE)

Memahami tokenomi Bluefin (BLUE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLUE sekarang!

Cara membeli Bluefin (BLUE)

Ingin mengetahui cara membeli Bluefin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bluefin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLUE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Bluefin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bluefin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bluefin Berapa nilai Bluefin (BLUE) hari ini? Harga live BLUE dalam USD adalah 0.04931 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BLUE ke USD saat ini? $ 0.04931 . Cobalah Harga BLUE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bluefin? Kapitalisasi pasar BLUE adalah $ 16.28M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BLUE? Suplai beredar BLUE adalah 330.13M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BLUE? BLUE mencapai harga ATH sebesar 0.8407586553598296 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BLUE? BLUE mencapai harga ATL 0.043133742650167506 USD . Berapa volume perdagangan BLUE? Volume perdagangan 24 jam live BLUE adalah $ 70.94K USD . Akankah harga BLUE naik lebih tinggi tahun ini? BLUE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLUE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Bluefin (BLUE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

