Harga live BONE SHIBASWAP hari ini adalah 0.09578 USD. Lacak informasi harga aktual BONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BONE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BONE SHIBASWAP(BONE)

$0.0958
+1.70%1D
Grafik Harga Live BONE SHIBASWAP (BONE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:11 (UTC+8)

Informasi Harga BONE SHIBASWAP (BONE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09156
Low 24 Jam
$ 0.1
High 24 Jam

$ 0.09156
$ 0.1
$ 41.67355339721391
$ 0.08345159280713041
+0.96%

+1.70%

-6.83%

-6.83%

Harga aktual BONE SHIBASWAP (BONE) adalah $ 0.09578. Selama 24 jam terakhir, BONE diperdagangkan antara low $ 0.09156 dan high $ 0.1, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBONE adalah $ 41.67355339721391, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.08345159280713041.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BONE telah berubah sebesar +0.96% selama 1 jam terakhir, +1.70% selama 24 jam, dan -6.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BONE SHIBASWAP (BONE)

No.753

$ 22.02M
$ 103.56K
$ 23.95M
229.92M
250,000,000
249,999,401.82484713
91.96%

ETH

Kapitalisasi Pasar BONE SHIBASWAP saat ini adalah $ 22.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.56K. Suplai beredar BONE adalah 229.92M, dan total suplainya sebesar 249999401.82484713. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.95M.

Riwayat Harga BONE SHIBASWAP (BONE) USD

Pantau perubahan harga BONE SHIBASWAP untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0016014+1.70%
30 Days$ -0.04462-31.79%
60 Hari$ -0.06082-38.84%
90 Hari$ -0.08432-46.82%
Perubahan Harga BONE SHIBASWAP Hari Ini

Hari ini, BONE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0016014 (+1.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BONE SHIBASWAP 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04462 (-31.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BONE SHIBASWAP 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BONE terlihat mengalami perubahan $ -0.06082 (-38.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BONE SHIBASWAP 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08432 (-46.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BONE SHIBASWAP (BONE)?

Lihat halaman Riwayat Harga BONE SHIBASWAP sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BONE SHIBASWAP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BONE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BONE SHIBASWAP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BONE SHIBASWAP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BONE SHIBASWAP (USD)

Berapa nilai BONE SHIBASWAP (BONE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BONE SHIBASWAP (BONE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BONE SHIBASWAP.

Cek prediksi harga BONE SHIBASWAP sekarang!

Tokenomi BONE SHIBASWAP (BONE)

Memahami tokenomi BONE SHIBASWAP (BONE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BONE sekarang!

Cara membeli BONE SHIBASWAP (BONE)

Ingin mengetahui cara membeli BONE SHIBASWAP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BONE SHIBASWAP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BONE ke Mata Uang Lokal

1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke VND
2,520.4507
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke AUD
A$0.1475012
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke GBP
0.0727928
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke EUR
0.0823708
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke USD
$0.09578
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MYR
RM0.4003604
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke TRY
4.0409582
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke JPY
¥14.55856
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke ARS
ARS$139.0122186
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke RUB
7.7811672
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke INR
8.4928126
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke IDR
Rp1,596.3326948
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke PHP
5.6529356
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke EGP
￡E.4.530394
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BRL
R$0.512423
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke CAD
C$0.1350498
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BDT
11.6861178
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke NGN
137.8120952
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke COP
$366.9724498
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke ZAR
R.1.6646564
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke UAH
4.0285068
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke TZS
T.Sh.235.33146
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke VES
Bs21.74206
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke CLP
$90.32054
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke PKR
Rs27.0712592
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke KZT
50.3831534
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke THB
฿3.1023142
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke TWD
NT$2.9682222
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke AED
د.إ0.3515126
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke CHF
Fr0.076624
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke HKD
HK$0.7442106
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke AMD
֏36.626272
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MAD
.د.م0.890754
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MXN
$1.7795924
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke SAR
ريال0.359175
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke ETB
Br14.7395842
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke KES
KSh12.3709448
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke JOD
د.أ0.06790802
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke PLN
0.3524704
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke RON
лв0.421432
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke SEK
kr0.9156568
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BGN
лв0.1618682
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke HUF
Ft32.0221274
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke CZK
2.0180846
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke KWD
د.ك0.02930868
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke ILS
0.3132006
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BOB
Bs0.660882
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke AZN
0.162826
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke TJS
SM0.8830916
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke GEL
0.2595638
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke AOA
Kz87.7909902
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BHD
.د.ب0.03610906
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BMD
$0.09578
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke DKK
kr0.6187388
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke HNL
L2.5228452
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MUR
4.40588
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke NAD
$1.6636986
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke NOK
kr0.9759982
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke NZD
$0.1695306
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke PAB
B/.0.09578
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke PGK
K0.402276
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke QAR
ر.ق0.3486392
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke RSD
дин.9.72167
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke UZS
soʻm1,153.9756382
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke ALL
L8.031153
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke ANG
ƒ0.1714462
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke AWG
ƒ0.172404
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BBD
$0.19156
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BAM
KM0.1618682
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BIF
Fr282.45522
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BND
$0.124514
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BSD
$0.09578
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke JMD
$15.358323
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke KHR
384.6582268
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke KMF
Fr40.2276
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke LAK
2,082.1738714
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke LKR
රු29.2004486
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MDL
L1.62826
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MGA
Ar431.44101
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MOP
P0.76624
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MVR
1.475012
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MWK
MK166.2846158
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke MZN
MT6.125131
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke NPR
रु13.572026
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke PYG
679.27176
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke RWF
Fr138.97678
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke SBD
$0.7882694
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke SCR
1.441489
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke SRD
$3.68753
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke SVC
$0.8371172
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke SZL
L1.6627408
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke TMT
m0.33523
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke TND
د.ت0.28341302
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke TTD
$0.6484306
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke UGX
Sh334.84688
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke XAF
Fr54.30726
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke XCD
$0.258606
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke XOF
Fr54.30726
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke XPF
Fr9.86534
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BWP
P1.288241
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke BZD
$0.1925178
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke CVE
$9.1795552
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke DJF
Fr16.95306
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke DOP
$6.1596118
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke DZD
د.ج12.4973744
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke FJD
$0.2183784
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke GNF
Fr832.8071
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke GTQ
Q0.7336748
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke GYD
$20.0333448
1 BONE SHIBASWAP(BONE) ke ISK
kr12.06828

Sumber Daya BONE SHIBASWAP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BONE SHIBASWAP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BONE SHIBASWAP
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BONE SHIBASWAP

Berapa nilai BONE SHIBASWAP (BONE) hari ini?
Harga live BONE dalam USD adalah 0.09578 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BONE ke USD saat ini?
Harga BONE ke USD saat ini adalah $ 0.09578. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BONE SHIBASWAP?
Kapitalisasi pasar BONE adalah $ 22.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BONE?
Suplai beredar BONE adalah 229.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BONE?
BONE mencapai harga ATH sebesar 41.67355339721391 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BONE?
BONE mencapai harga ATL 0.08345159280713041 USD.
Berapa volume perdagangan BONE?
Volume perdagangan 24 jam live BONE adalah $ 103.56K USD.
Akankah harga BONE naik lebih tinggi tahun ini?
BONE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BONE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BONE SHIBASWAP (BONE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 BONE = 0.09578 USD

