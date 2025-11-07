Apa yang dimaksud dengan BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BONE SHIBASWAP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BONE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BONE SHIBASWAP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BONE SHIBASWAP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BONE SHIBASWAP (USD)

Berapa nilai BONE SHIBASWAP (BONE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BONE SHIBASWAP (BONE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BONE SHIBASWAP.

Cek prediksi harga BONE SHIBASWAP sekarang!

Tokenomi BONE SHIBASWAP (BONE)

Memahami tokenomi BONE SHIBASWAP (BONE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BONE sekarang!

Cara membeli BONE SHIBASWAP (BONE)

Ingin mengetahui cara membeli BONE SHIBASWAP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BONE SHIBASWAP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BONE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BONE SHIBASWAP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BONE SHIBASWAP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BONE SHIBASWAP Berapa nilai BONE SHIBASWAP (BONE) hari ini? Harga live BONE dalam USD adalah 0.09578 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BONE ke USD saat ini? $ 0.09578 . Cobalah Harga BONE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BONE SHIBASWAP? Kapitalisasi pasar BONE adalah $ 22.02M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BONE? Suplai beredar BONE adalah 229.92M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BONE? BONE mencapai harga ATH sebesar 41.67355339721391 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BONE? BONE mencapai harga ATL 0.08345159280713041 USD . Berapa volume perdagangan BONE? Volume perdagangan 24 jam live BONE adalah $ 103.56K USD . Akankah harga BONE naik lebih tinggi tahun ini? BONE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BONE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BONE SHIBASWAP (BONE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi