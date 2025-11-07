BursaDEX+
Harga live BOOK OF ETHEREUM hari ini adalah 0.14702 USD. Lacak informasi harga aktual BOOE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:30:15 (UTC+8)

Harga aktual BOOK OF ETHEREUM (BOOE) adalah $ 0.14702. Selama 24 jam terakhir, BOOE diperdagangkan antara low $ 0.13159 dan high $ 0.15893, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOOE adalah $ 0.8132865790759094, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008879381003767716.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOOE telah berubah sebesar +0.10% selama 1 jam terakhir, -0.80% selama 24 jam, dan -3.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar BOOK OF ETHEREUM saat ini adalah $ 14.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 72.84K. Suplai beredar BOOE adalah 96.19M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.70M.

Pantau perubahan harga BOOK OF ETHEREUM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

Hari ini$ -0.0011856-0.80%
30 Days$ -0.03768-20.41%
60 Hari$ -0.16787-53.32%
90 Hari$ -0.07972-35.16%
Perubahan Harga BOOK OF ETHEREUM Hari Ini

Hari ini, BOOE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0011856 (-0.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BOOK OF ETHEREUM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03768 (-20.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BOOK OF ETHEREUM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOOE terlihat mengalami perubahan $ -0.16787 (-53.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BOOK OF ETHEREUM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07972 (-35.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BOOK OF ETHEREUM (BOOE)?

Lihat halaman Riwayat Harga BOOK OF ETHEREUM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

BOOK OF ETHEREUM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BOOK OF ETHEREUM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOOE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BOOK OF ETHEREUM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BOOK OF ETHEREUM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BOOK OF ETHEREUM (USD)

Berapa nilai BOOK OF ETHEREUM (BOOE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BOOK OF ETHEREUM (BOOE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOOK OF ETHEREUM.

Cek prediksi harga BOOK OF ETHEREUM sekarang!

Tokenomi BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Memahami tokenomi BOOK OF ETHEREUM (BOOE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOOE sekarang!

Cara membeli BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Ingin mengetahui cara membeli BOOK OF ETHEREUM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BOOK OF ETHEREUM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOOE ke Mata Uang Lokal

1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke VND
3,868.8313
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AUD
A$0.2264108
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke GBP
0.1117352
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke EUR
0.1264372
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke USD
$0.14702
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MYR
RM0.6145436
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke TRY
6.2027738
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke JPY
¥22.49406
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ARS
ARS$213.3804174
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke RUB
11.945375
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke INR
13.0362634
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke IDR
Rp2,450.3323532
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PHP
8.6653588
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke EGP
￡E.6.9525758
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BRL
R$0.7850868
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke CAD
C$0.2072982
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BDT
17.9379102
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke NGN
211.5382568
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke COP
$563.2938982
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ZAR
R.2.5537374
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke UAH
6.1836612
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke TZS
T.Sh.361.22814
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke VES
Bs33.37354
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke CLP
$138.63986
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PKR
Rs41.5537328
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke KZT
77.3369306
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke THB
฿4.7605076
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke TWD
NT$4.5546796
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AED
د.إ0.5395634
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke CHF
Fr0.117616
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke HKD
HK$1.1423454
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AMD
֏56.220448
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MAD
.د.م1.367286
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MXN
$2.7301614
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke SAR
ريال0.551325
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ETB
Br22.6249078
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke KES
KSh18.9861628
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke JOD
د.أ0.10423718
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PLN
0.5410336
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke RON
лв0.646888
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke SEK
kr1.4069814
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BGN
лв0.2484638
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke HUF
Ft49.2193556
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke CZK
3.1006518
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke KWD
د.ك0.04498812
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ILS
0.4807554
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BOB
Bs1.014438
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AZN
0.249934
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke TJS
SM1.3555244
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke GEL
0.3984242
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AOA
Kz134.7570618
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BHD
.د.ب0.05542654
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BMD
$0.14702
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke DKK
kr0.9512194
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke HNL
L3.8725068
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MUR
6.7540988
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke NAD
$2.5537374
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke NOK
kr1.4981338
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke NZD
$0.2602254
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PAB
B/.0.14702
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PGK
K0.617484
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke QAR
ر.ق0.5351528
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke RSD
дин.14.9342916
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke UZS
soʻm1,771.3248938
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ALL
L12.327627
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ANG
ƒ0.2631658
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AWG
ƒ0.264636
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BBD
$0.29404
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BAM
KM0.2484638
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BIF
Fr433.56198
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BND
$0.191126
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BSD
$0.14702
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke JMD
$23.574657
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke KHR
590.4411412
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke KMF
Fr61.7484
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke LAK
3,196.0868926
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke LKR
රු44.8219874
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MDL
L2.49934
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MGA
Ar662.25159
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MOP
P1.17616
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MVR
2.264108
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MWK
MK255.2428922
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MZN
MT9.401929
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke NPR
रु20.832734
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PYG
1,042.66584
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke RWF
Fr213.32602
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke SBD
$1.2099746
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke SCR
2.05828
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke SRD
$5.66027
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke SVC
$1.2849548
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke SZL
L2.5522672
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke TMT
m0.51457
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke TND
د.ت0.43503218
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke TTD
$0.9953254
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke UGX
Sh513.98192
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke XAF
Fr83.50736
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke XCD
$0.396954
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke XOF
Fr83.50736
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke XPF
Fr15.14306
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BWP
P1.977419
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BZD
$0.2955102
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke CVE
$14.0903968
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke DJF
Fr26.02254
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke DOP
$9.4548562
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke DZD
د.ج19.1802292
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke FJD
$0.3352056
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke GNF
Fr1,278.3389
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke GTQ
Q1.1261732
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke GYD
$30.7507032
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ISK
kr18.52452

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BOOK OF ETHEREUM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BOOK OF ETHEREUM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BOOK OF ETHEREUM

Berapa nilai BOOK OF ETHEREUM (BOOE) hari ini?
Harga live BOOE dalam USD adalah 0.14702 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOOE ke USD saat ini?
Harga BOOE ke USD saat ini adalah $ 0.14702. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BOOK OF ETHEREUM?
Kapitalisasi pasar BOOE adalah $ 14.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOOE?
Suplai beredar BOOE adalah 96.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOOE?
BOOE mencapai harga ATH sebesar 0.8132865790759094 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOOE?
BOOE mencapai harga ATL 0.008879381003767716 USD.
Berapa volume perdagangan BOOE?
Volume perdagangan 24 jam live BOOE adalah $ 72.84K USD.
Akankah harga BOOE naik lebih tinggi tahun ini?
BOOE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOOE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

