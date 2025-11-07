BursaDEX+
Harga live Bovine Verse Game hari ini adalah 0.085 USD. Lacak informasi harga aktual BVG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BVG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BVG

Info Harga BVG

Penjelasan BVG

Whitepaper BVG

Situs Web Resmi BVG

Tokenomi BVG

Prakiraan Harga BVG

Riwayat BVG

Panduan Membeli BVG

Konverter BVG ke Mata Uang Fiat

Spot BVG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bovine Verse Game

Harga Bovine Verse Game(BVG)

Harga Live 1 BVG ke USD:

$0.085
$0.085$0.085
-2.29%1D
USD
Grafik Harga Live Bovine Verse Game (BVG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:22 (UTC+8)

Informasi Harga Bovine Verse Game (BVG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Low 24 Jam
$ 0.09699
$ 0.09699$ 0.09699
High 24 Jam

$ 0.085
$ 0.085$ 0.085

$ 0.09699
$ 0.09699$ 0.09699

--
----

--
----

-1.36%

-2.29%

-15.85%

-15.85%

Harga aktual Bovine Verse Game (BVG) adalah $ 0.085. Selama 24 jam terakhir, BVG diperdagangkan antara low $ 0.085 dan high $ 0.09699, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBVG adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BVG telah berubah sebesar -1.36% selama 1 jam terakhir, -2.29% selama 24 jam, dan -15.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bovine Verse Game (BVG)

--
----

$ 9.24K
$ 9.24K$ 9.24K

$ 85.00M
$ 85.00M$ 85.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Bovine Verse Game saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.24K. Suplai beredar BVG adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.00M.

Riwayat Harga Bovine Verse Game (BVG) USD

Pantau perubahan harga Bovine Verse Game untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0019921-2.29%
30 Days$ -0.00601-6.61%
60 Hari$ -0.00053-0.62%
90 Hari$ +0.00099+1.17%
Perubahan Harga Bovine Verse Game Hari Ini

Hari ini, BVG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0019921 (-2.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bovine Verse Game 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00601 (-6.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bovine Verse Game 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BVG terlihat mengalami perubahan $ -0.00053 (-0.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bovine Verse Game 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00099 (+1.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bovine Verse Game (BVG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bovine Verse Game sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bovine Verse Game (BVG)

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Bovine Verse Game tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bovine Verse Game Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BVG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bovine Verse Game di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bovine Verse Game dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bovine Verse Game (USD)

Berapa nilai Bovine Verse Game (BVG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bovine Verse Game (BVG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bovine Verse Game.

Cek prediksi harga Bovine Verse Game sekarang!

Tokenomi Bovine Verse Game (BVG)

Memahami tokenomi Bovine Verse Game (BVG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BVG sekarang!

Cara membeli Bovine Verse Game (BVG)

Ingin mengetahui cara membeli Bovine Verse Game? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bovine Verse Game di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BVG ke Mata Uang Lokal

1 Bovine Verse Game(BVG) ke VND
2,236.775
1 Bovine Verse Game(BVG) ke AUD
A$0.1309
1 Bovine Verse Game(BVG) ke GBP
0.0646
1 Bovine Verse Game(BVG) ke EUR
0.0731
1 Bovine Verse Game(BVG) ke USD
$0.085
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MYR
RM0.35445
1 Bovine Verse Game(BVG) ke TRY
3.587
1 Bovine Verse Game(BVG) ke JPY
¥13.005
1 Bovine Verse Game(BVG) ke ARS
ARS$123.36645
1 Bovine Verse Game(BVG) ke RUB
6.90625
1 Bovine Verse Game(BVG) ke INR
7.53695
1 Bovine Verse Game(BVG) ke IDR
Rp1,416.6661
1 Bovine Verse Game(BVG) ke PHP
5.0167
1 Bovine Verse Game(BVG) ke EGP
￡E.4.01965
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BRL
R$0.45475
1 Bovine Verse Game(BVG) ke CAD
C$0.11985
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BDT
10.37085
1 Bovine Verse Game(BVG) ke NGN
122.3014
1 Bovine Verse Game(BVG) ke COP
$325.66985
1 Bovine Verse Game(BVG) ke ZAR
R.1.47645
1 Bovine Verse Game(BVG) ke UAH
3.5751
1 Bovine Verse Game(BVG) ke TZS
T.Sh.208.845
1 Bovine Verse Game(BVG) ke VES
Bs19.295
1 Bovine Verse Game(BVG) ke CLP
$80.155
1 Bovine Verse Game(BVG) ke PKR
Rs24.0244
1 Bovine Verse Game(BVG) ke KZT
44.71255
1 Bovine Verse Game(BVG) ke THB
฿2.7523
1 Bovine Verse Game(BVG) ke TWD
NT$2.6333
1 Bovine Verse Game(BVG) ke AED
د.إ0.31195
1 Bovine Verse Game(BVG) ke CHF
Fr0.068
1 Bovine Verse Game(BVG) ke HKD
HK$0.66045
1 Bovine Verse Game(BVG) ke AMD
֏32.504
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MAD
.د.م0.7905
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MXN
$1.57845
1 Bovine Verse Game(BVG) ke SAR
ريال0.31875
1 Bovine Verse Game(BVG) ke ETB
Br13.08065
1 Bovine Verse Game(BVG) ke KES
KSh10.9769
1 Bovine Verse Game(BVG) ke JOD
د.أ0.060265
1 Bovine Verse Game(BVG) ke PLN
0.3128
1 Bovine Verse Game(BVG) ke RON
лв0.374
1 Bovine Verse Game(BVG) ke SEK
kr0.81345
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BGN
лв0.14365
1 Bovine Verse Game(BVG) ke HUF
Ft28.4563
1 Bovine Verse Game(BVG) ke CZK
1.79265
1 Bovine Verse Game(BVG) ke KWD
د.ك0.02601
1 Bovine Verse Game(BVG) ke ILS
0.27795
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BOB
Bs0.5865
1 Bovine Verse Game(BVG) ke AZN
0.1445
1 Bovine Verse Game(BVG) ke TJS
SM0.7837
1 Bovine Verse Game(BVG) ke GEL
0.23035
1 Bovine Verse Game(BVG) ke AOA
Kz77.91015
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BHD
.د.ب0.032045
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BMD
$0.085
1 Bovine Verse Game(BVG) ke DKK
kr0.54995
1 Bovine Verse Game(BVG) ke HNL
L2.2389
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MUR
3.9049
1 Bovine Verse Game(BVG) ke NAD
$1.47645
1 Bovine Verse Game(BVG) ke NOK
kr0.86615
1 Bovine Verse Game(BVG) ke NZD
$0.15045
1 Bovine Verse Game(BVG) ke PAB
B/.0.085
1 Bovine Verse Game(BVG) ke PGK
K0.357
1 Bovine Verse Game(BVG) ke QAR
ر.ق0.3094
1 Bovine Verse Game(BVG) ke RSD
дин.8.6343
1 Bovine Verse Game(BVG) ke UZS
soʻm1,024.09615
1 Bovine Verse Game(BVG) ke ALL
L7.12725
1 Bovine Verse Game(BVG) ke ANG
ƒ0.15215
1 Bovine Verse Game(BVG) ke AWG
ƒ0.153
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BBD
$0.17
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BAM
KM0.14365
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BIF
Fr250.665
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BND
$0.1105
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BSD
$0.085
1 Bovine Verse Game(BVG) ke JMD
$13.62975
1 Bovine Verse Game(BVG) ke KHR
341.3651
1 Bovine Verse Game(BVG) ke KMF
Fr35.7
1 Bovine Verse Game(BVG) ke LAK
1,847.82605
1 Bovine Verse Game(BVG) ke LKR
රු25.91395
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MDL
L1.445
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MGA
Ar382.8825
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MOP
P0.68
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MVR
1.309
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MWK
MK147.56935
1 Bovine Verse Game(BVG) ke MZN
MT5.43575
1 Bovine Verse Game(BVG) ke NPR
रु12.0445
1 Bovine Verse Game(BVG) ke PYG
602.82
1 Bovine Verse Game(BVG) ke RWF
Fr123.335
1 Bovine Verse Game(BVG) ke SBD
$0.69955
1 Bovine Verse Game(BVG) ke SCR
1.19
1 Bovine Verse Game(BVG) ke SRD
$3.2725
1 Bovine Verse Game(BVG) ke SVC
$0.7429
1 Bovine Verse Game(BVG) ke SZL
L1.4756
1 Bovine Verse Game(BVG) ke TMT
m0.2975
1 Bovine Verse Game(BVG) ke TND
د.ت0.251515
1 Bovine Verse Game(BVG) ke TTD
$0.57545
1 Bovine Verse Game(BVG) ke UGX
Sh297.16
1 Bovine Verse Game(BVG) ke XAF
Fr48.28
1 Bovine Verse Game(BVG) ke XCD
$0.2295
1 Bovine Verse Game(BVG) ke XOF
Fr48.28
1 Bovine Verse Game(BVG) ke XPF
Fr8.755
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BWP
P1.14325
1 Bovine Verse Game(BVG) ke BZD
$0.17085
1 Bovine Verse Game(BVG) ke CVE
$8.1464
1 Bovine Verse Game(BVG) ke DJF
Fr15.045
1 Bovine Verse Game(BVG) ke DOP
$5.46635
1 Bovine Verse Game(BVG) ke DZD
د.ج11.0891
1 Bovine Verse Game(BVG) ke FJD
$0.1938
1 Bovine Verse Game(BVG) ke GNF
Fr739.075
1 Bovine Verse Game(BVG) ke GTQ
Q0.6511
1 Bovine Verse Game(BVG) ke GYD
$17.7786
1 Bovine Verse Game(BVG) ke ISK
kr10.71

Sumber Daya Bovine Verse Game

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bovine Verse Game, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bovine Verse Game
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bovine Verse Game

Berapa nilai Bovine Verse Game (BVG) hari ini?
Harga live BVG dalam USD adalah 0.085 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BVG ke USD saat ini?
Harga BVG ke USD saat ini adalah $ 0.085. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bovine Verse Game?
Kapitalisasi pasar BVG adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BVG?
Suplai beredar BVG adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BVG?
BVG mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BVG?
BVG mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BVG?
Volume perdagangan 24 jam live BVG adalah $ 9.24K USD.
Akankah harga BVG naik lebih tinggi tahun ini?
BVG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BVG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

