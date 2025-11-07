BursaDEX+
Harga live BoxBet hari ini adalah 0.01543 USD. Lacak informasi harga aktual BXBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BXBT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BXBT

Info Harga BXBT

Penjelasan BXBT

Situs Web Resmi BXBT

Tokenomi BXBT

Prakiraan Harga BXBT

Riwayat BXBT

Panduan Membeli BXBT

Konverter BXBT ke Mata Uang Fiat

Spot BXBT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BoxBet

Harga BoxBet(BXBT)

Harga Live 1 BXBT ke USD:

USD
Grafik Harga Live BoxBet (BXBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:29 (UTC+8)

Informasi Harga BoxBet (BXBT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Harga aktual BoxBet (BXBT) adalah $ 0.01543. Selama 24 jam terakhir, BXBT diperdagangkan antara low $ 0.0154 dan high $ 0.01615, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBXBT adalah $ 0.26953543762941407, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000147539917865889.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BXBT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.77% selama 24 jam, dan -10.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BoxBet (BXBT)

ETH

Kapitalisasi Pasar BoxBet saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.36K. Suplai beredar BXBT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.54M.

Riwayat Harga BoxBet (BXBT) USD

Pantau perubahan harga BoxBet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004396-2.77%
30 Days$ -0.00652-29.71%
60 Hari$ -0.00243-13.61%
90 Hari$ -0.0017-9.93%
Perubahan Harga BoxBet Hari Ini

Hari ini, BXBT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0004396 (-2.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BoxBet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00652 (-29.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BoxBet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BXBT terlihat mengalami perubahan $ -0.00243 (-13.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BoxBet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0017 (-9.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BoxBet (BXBT)?

Lihat halaman Riwayat Harga BoxBet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BoxBet (BXBT)

BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds.

The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.

BoxBet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BoxBet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BXBT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BoxBet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BoxBet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BoxBet (USD)

Berapa nilai BoxBet (BXBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BoxBet (BXBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BoxBet.

Cek prediksi harga BoxBet sekarang!

Tokenomi BoxBet (BXBT)

Memahami tokenomi BoxBet (BXBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BXBT sekarang!

Cara membeli BoxBet (BXBT)

Ingin mengetahui cara membeli BoxBet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BoxBet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BXBT ke Mata Uang Lokal

1 BoxBet(BXBT) ke VND
406.04045
1 BoxBet(BXBT) ke AUD
A$0.0237622
1 BoxBet(BXBT) ke GBP
0.0117268
1 BoxBet(BXBT) ke EUR
0.0132698
1 BoxBet(BXBT) ke USD
$0.01543
1 BoxBet(BXBT) ke MYR
RM0.0643431
1 BoxBet(BXBT) ke TRY
0.651146
1 BoxBet(BXBT) ke JPY
¥2.36079
1 BoxBet(BXBT) ke ARS
ARS$22.3946391
1 BoxBet(BXBT) ke RUB
1.2536875
1 BoxBet(BXBT) ke INR
1.3681781
1 BoxBet(BXBT) ke IDR
Rp257.1665638
1 BoxBet(BXBT) ke PHP
0.9106786
1 BoxBet(BXBT) ke EGP
￡E.0.7296847
1 BoxBet(BXBT) ke BRL
R$0.0825505
1 BoxBet(BXBT) ke CAD
C$0.0217563
1 BoxBet(BXBT) ke BDT
1.8826143
1 BoxBet(BXBT) ke NGN
22.2013012
1 BoxBet(BXBT) ke COP
$59.1186563
1 BoxBet(BXBT) ke ZAR
R.0.2680191
1 BoxBet(BXBT) ke UAH
0.6489858
1 BoxBet(BXBT) ke TZS
T.Sh.37.91151
1 BoxBet(BXBT) ke VES
Bs3.50261
1 BoxBet(BXBT) ke CLP
$14.55049
1 BoxBet(BXBT) ke PKR
Rs4.3611352
1 BoxBet(BXBT) ke KZT
8.1166429
1 BoxBet(BXBT) ke THB
฿0.4996234
1 BoxBet(BXBT) ke TWD
NT$0.4780214
1 BoxBet(BXBT) ke AED
د.إ0.0566281
1 BoxBet(BXBT) ke CHF
Fr0.012344
1 BoxBet(BXBT) ke HKD
HK$0.1198911
1 BoxBet(BXBT) ke AMD
֏5.900432
1 BoxBet(BXBT) ke MAD
.د.م0.143499
1 BoxBet(BXBT) ke MXN
$0.2865351
1 BoxBet(BXBT) ke SAR
ريال0.0578625
1 BoxBet(BXBT) ke ETB
Br2.3745227
1 BoxBet(BXBT) ke KES
KSh1.9926302
1 BoxBet(BXBT) ke JOD
د.أ0.01093987
1 BoxBet(BXBT) ke PLN
0.0567824
1 BoxBet(BXBT) ke RON
лв0.067892
1 BoxBet(BXBT) ke SEK
kr0.1476651
1 BoxBet(BXBT) ke BGN
лв0.0260767
1 BoxBet(BXBT) ke HUF
Ft5.1656554
1 BoxBet(BXBT) ke CZK
0.3254187
1 BoxBet(BXBT) ke KWD
د.ك0.00472158
1 BoxBet(BXBT) ke ILS
0.0504561
1 BoxBet(BXBT) ke BOB
Bs0.106467
1 BoxBet(BXBT) ke AZN
0.026231
1 BoxBet(BXBT) ke TJS
SM0.1422646
1 BoxBet(BXBT) ke GEL
0.0418153
1 BoxBet(BXBT) ke AOA
Kz14.1429837
1 BoxBet(BXBT) ke BHD
.د.ب0.00581711
1 BoxBet(BXBT) ke BMD
$0.01543
1 BoxBet(BXBT) ke DKK
kr0.0998321
1 BoxBet(BXBT) ke HNL
L0.4064262
1 BoxBet(BXBT) ke MUR
0.7088542
1 BoxBet(BXBT) ke NAD
$0.2680191
1 BoxBet(BXBT) ke NOK
kr0.1572317
1 BoxBet(BXBT) ke NZD
$0.0273111
1 BoxBet(BXBT) ke PAB
B/.0.01543
1 BoxBet(BXBT) ke PGK
K0.064806
1 BoxBet(BXBT) ke QAR
ر.ق0.0561652
1 BoxBet(BXBT) ke RSD
дин.1.5673794
1 BoxBet(BXBT) ke UZS
soʻm185.9035717
1 BoxBet(BXBT) ke ALL
L1.2938055
1 BoxBet(BXBT) ke ANG
ƒ0.0276197
1 BoxBet(BXBT) ke AWG
ƒ0.027774
1 BoxBet(BXBT) ke BBD
$0.03086
1 BoxBet(BXBT) ke BAM
KM0.0260767
1 BoxBet(BXBT) ke BIF
Fr45.50307
1 BoxBet(BXBT) ke BND
$0.020059
1 BoxBet(BXBT) ke BSD
$0.01543
1 BoxBet(BXBT) ke JMD
$2.4742005
1 BoxBet(BXBT) ke KHR
61.9678058
1 BoxBet(BXBT) ke KMF
Fr6.4806
1 BoxBet(BXBT) ke LAK
335.4347759
1 BoxBet(BXBT) ke LKR
රු4.7041441
1 BoxBet(BXBT) ke MDL
L0.26231
1 BoxBet(BXBT) ke MGA
Ar69.504435
1 BoxBet(BXBT) ke MOP
P0.12344
1 BoxBet(BXBT) ke MVR
0.237622
1 BoxBet(BXBT) ke MWK
MK26.7881773
1 BoxBet(BXBT) ke MZN
MT0.9867485
1 BoxBet(BXBT) ke NPR
रु2.186431
1 BoxBet(BXBT) ke PYG
109.42956
1 BoxBet(BXBT) ke RWF
Fr22.38893
1 BoxBet(BXBT) ke SBD
$0.1269889
1 BoxBet(BXBT) ke SCR
0.21602
1 BoxBet(BXBT) ke SRD
$0.594055
1 BoxBet(BXBT) ke SVC
$0.1348582
1 BoxBet(BXBT) ke SZL
L0.2678648
1 BoxBet(BXBT) ke TMT
m0.054005
1 BoxBet(BXBT) ke TND
د.ت0.04565737
1 BoxBet(BXBT) ke TTD
$0.1044611
1 BoxBet(BXBT) ke UGX
Sh53.94328
1 BoxBet(BXBT) ke XAF
Fr8.76424
1 BoxBet(BXBT) ke XCD
$0.041661
1 BoxBet(BXBT) ke XOF
Fr8.76424
1 BoxBet(BXBT) ke XPF
Fr1.58929
1 BoxBet(BXBT) ke BWP
P0.2075335
1 BoxBet(BXBT) ke BZD
$0.0310143
1 BoxBet(BXBT) ke CVE
$1.4788112
1 BoxBet(BXBT) ke DJF
Fr2.73111
1 BoxBet(BXBT) ke DOP
$0.9923033
1 BoxBet(BXBT) ke DZD
د.ج2.0129978
1 BoxBet(BXBT) ke FJD
$0.0351804
1 BoxBet(BXBT) ke GNF
Fr134.16385
1 BoxBet(BXBT) ke GTQ
Q0.1181938
1 BoxBet(BXBT) ke GYD
$3.2273388
1 BoxBet(BXBT) ke ISK
kr1.94418

Sumber Daya BoxBet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BoxBet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BoxBet
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BoxBet

Berapa nilai BoxBet (BXBT) hari ini?
Harga live BXBT dalam USD adalah 0.01543 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BXBT ke USD saat ini?
Harga BXBT ke USD saat ini adalah $ 0.01543. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BoxBet?
Kapitalisasi pasar BXBT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BXBT?
Suplai beredar BXBT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BXBT?
BXBT mencapai harga ATH sebesar 0.26953543762941407 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BXBT?
BXBT mencapai harga ATL 0.000147539917865889 USD.
Berapa volume perdagangan BXBT?
Volume perdagangan 24 jam live BXBT adalah $ 71.36K USD.
Akankah harga BXBT naik lebih tinggi tahun ini?
BXBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BXBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BoxBet (BXBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

