Harga live Bazaars hari ini adalah 39.75 USD. Lacak informasi harga aktual BZR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BZR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Bazaars(BZR)

Harga Live 1 BZR ke USD:

$39.78
$39.78$39.78
+0.45%1D
USD
Grafik Harga Live Bazaars (BZR)
Informasi Harga Bazaars (BZR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 38.958
$ 38.958$ 38.958
Low 24 Jam
$ 41.465
$ 41.465$ 41.465
High 24 Jam

$ 38.958
$ 38.958$ 38.958

$ 41.465
$ 41.465$ 41.465

$ 59.32241864458968
$ 59.32241864458968$ 59.32241864458968

$ 0.4699371577628876
$ 0.4699371577628876$ 0.4699371577628876

-0.13%

+0.45%

-12.47%

-12.47%

Harga aktual Bazaars (BZR) adalah $ 39.75. Selama 24 jam terakhir, BZR diperdagangkan antara low $ 38.958 dan high $ 41.465, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBZR adalah $ 59.32241864458968, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.4699371577628876.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BZR telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, +0.45% selama 24 jam, dan -12.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bazaars (BZR)

No.3805

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 503.56K
$ 503.56K$ 503.56K

$ 22.08B
$ 22.08B$ 22.08B

0.00
0.00 0.00

555,555,555.5555556
555,555,555.5555556 555,555,555.5555556

555,555,555
555,555,555 555,555,555

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Bazaars saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 503.56K. Suplai beredar BZR adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 555555555. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.08B.

Riwayat Harga Bazaars (BZR) USD

Pantau perubahan harga Bazaars untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.17821+0.45%
30 Days$ -13.622-25.53%
60 Hari$ -11.924-23.08%
90 Hari$ -16.373-29.18%
Perubahan Harga Bazaars Hari Ini

Hari ini, BZR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.17821 (+0.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bazaars 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -13.622 (-25.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bazaars 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BZR terlihat mengalami perubahan $ -11.924 (-23.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bazaars 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -16.373 (-29.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bazaars (BZR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bazaars sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bazaars (BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

Bazaars tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bazaars Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BZR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bazaars di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bazaars dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bazaars (USD)

Berapa nilai Bazaars (BZR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bazaars (BZR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bazaars.

Cek prediksi harga Bazaars sekarang!

Tokenomi Bazaars (BZR)

Memahami tokenomi Bazaars (BZR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BZR sekarang!

Cara membeli Bazaars (BZR)

Ingin mengetahui cara membeli Bazaars? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bazaars di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BZR ke Mata Uang Lokal

1 Bazaars(BZR) ke VND
1,046,021.25
1 Bazaars(BZR) ke AUD
A$61.215
1 Bazaars(BZR) ke GBP
30.21
1 Bazaars(BZR) ke EUR
34.185
1 Bazaars(BZR) ke USD
$39.75
1 Bazaars(BZR) ke MYR
RM166.155
1 Bazaars(BZR) ke TRY
1,677.0525
1 Bazaars(BZR) ke JPY
¥6,042
1 Bazaars(BZR) ke ARS
ARS$57,691.9575
1 Bazaars(BZR) ke RUB
3,229.29
1 Bazaars(BZR) ke INR
3,524.6325
1 Bazaars(BZR) ke IDR
Rp662,499.735
1 Bazaars(BZR) ke PHP
2,346.045
1 Bazaars(BZR) ke EGP
￡E.1,880.175
1 Bazaars(BZR) ke BRL
R$212.6625
1 Bazaars(BZR) ke CAD
C$56.0475
1 Bazaars(BZR) ke BDT
4,849.8975
1 Bazaars(BZR) ke NGN
57,193.89
1 Bazaars(BZR) ke COP
$152,298.5475
1 Bazaars(BZR) ke ZAR
R.690.855
1 Bazaars(BZR) ke UAH
1,671.885
1 Bazaars(BZR) ke TZS
T.Sh.97,665.75
1 Bazaars(BZR) ke VES
Bs9,023.25
1 Bazaars(BZR) ke CLP
$37,484.25
1 Bazaars(BZR) ke PKR
Rs11,234.94
1 Bazaars(BZR) ke KZT
20,909.6925
1 Bazaars(BZR) ke THB
฿1,287.5025
1 Bazaars(BZR) ke TWD
NT$1,231.8525
1 Bazaars(BZR) ke AED
د.إ145.8825
1 Bazaars(BZR) ke CHF
Fr31.8
1 Bazaars(BZR) ke HKD
HK$308.8575
1 Bazaars(BZR) ke AMD
֏15,200.4
1 Bazaars(BZR) ke MAD
.د.م369.675
1 Bazaars(BZR) ke MXN
$738.555
1 Bazaars(BZR) ke SAR
ريال149.0625
1 Bazaars(BZR) ke ETB
Br6,117.1275
1 Bazaars(BZR) ke KES
KSh5,134.11
1 Bazaars(BZR) ke JOD
د.أ28.18275
1 Bazaars(BZR) ke PLN
146.28
1 Bazaars(BZR) ke RON
лв174.9
1 Bazaars(BZR) ke SEK
kr380.01
1 Bazaars(BZR) ke BGN
лв67.1775
1 Bazaars(BZR) ke HUF
Ft13,289.6175
1 Bazaars(BZR) ke CZK
837.5325
1 Bazaars(BZR) ke KWD
د.ك12.1635
1 Bazaars(BZR) ke ILS
129.9825
1 Bazaars(BZR) ke BOB
Bs274.275
1 Bazaars(BZR) ke AZN
67.575
1 Bazaars(BZR) ke TJS
SM366.495
1 Bazaars(BZR) ke GEL
107.7225
1 Bazaars(BZR) ke AOA
Kz36,434.4525
1 Bazaars(BZR) ke BHD
.د.ب14.98575
1 Bazaars(BZR) ke BMD
$39.75
1 Bazaars(BZR) ke DKK
kr256.785
1 Bazaars(BZR) ke HNL
L1,047.015
1 Bazaars(BZR) ke MUR
1,828.5
1 Bazaars(BZR) ke NAD
$690.4575
1 Bazaars(BZR) ke NOK
kr405.0525
1 Bazaars(BZR) ke NZD
$70.3575
1 Bazaars(BZR) ke PAB
B/.39.75
1 Bazaars(BZR) ke PGK
K166.95
1 Bazaars(BZR) ke QAR
ر.ق144.69
1 Bazaars(BZR) ke RSD
дин.4,034.625
1 Bazaars(BZR) ke UZS
soʻm478,915.5525
1 Bazaars(BZR) ke ALL
L3,333.0375
1 Bazaars(BZR) ke ANG
ƒ71.1525
1 Bazaars(BZR) ke AWG
ƒ71.55
1 Bazaars(BZR) ke BBD
$79.5
1 Bazaars(BZR) ke BAM
KM67.1775
1 Bazaars(BZR) ke BIF
Fr117,222.75
1 Bazaars(BZR) ke BND
$51.675
1 Bazaars(BZR) ke BSD
$39.75
1 Bazaars(BZR) ke JMD
$6,373.9125
1 Bazaars(BZR) ke KHR
159,638.385
1 Bazaars(BZR) ke KMF
Fr16,695
1 Bazaars(BZR) ke LAK
864,130.4175
1 Bazaars(BZR) ke LKR
රු12,118.5825
1 Bazaars(BZR) ke MDL
L675.75
1 Bazaars(BZR) ke MGA
Ar179,053.875
1 Bazaars(BZR) ke MOP
P318
1 Bazaars(BZR) ke MVR
612.15
1 Bazaars(BZR) ke MWK
MK69,010.3725
1 Bazaars(BZR) ke MZN
MT2,542.0125
1 Bazaars(BZR) ke NPR
रु5,632.575
1 Bazaars(BZR) ke PYG
281,907
1 Bazaars(BZR) ke RWF
Fr57,677.25
1 Bazaars(BZR) ke SBD
$327.1425
1 Bazaars(BZR) ke SCR
598.2375
1 Bazaars(BZR) ke SRD
$1,530.375
1 Bazaars(BZR) ke SVC
$347.415
1 Bazaars(BZR) ke SZL
L690.06
1 Bazaars(BZR) ke TMT
m139.125
1 Bazaars(BZR) ke TND
د.ت117.62025
1 Bazaars(BZR) ke TTD
$269.1075
1 Bazaars(BZR) ke UGX
Sh138,966
1 Bazaars(BZR) ke XAF
Fr22,538.25
1 Bazaars(BZR) ke XCD
$107.325
1 Bazaars(BZR) ke XOF
Fr22,538.25
1 Bazaars(BZR) ke XPF
Fr4,094.25
1 Bazaars(BZR) ke BWP
P534.6375
1 Bazaars(BZR) ke BZD
$79.8975
1 Bazaars(BZR) ke CVE
$3,809.64
1 Bazaars(BZR) ke DJF
Fr7,035.75
1 Bazaars(BZR) ke DOP
$2,556.3225
1 Bazaars(BZR) ke DZD
د.ج5,186.58
1 Bazaars(BZR) ke FJD
$90.63
1 Bazaars(BZR) ke GNF
Fr345,626.25
1 Bazaars(BZR) ke GTQ
Q304.485
1 Bazaars(BZR) ke GYD
$8,314.11
1 Bazaars(BZR) ke ISK
kr5,008.5

Sumber Daya Bazaars

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bazaars, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bazaars
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bazaars

Berapa nilai Bazaars (BZR) hari ini?
Harga live BZR dalam USD adalah 39.75 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BZR ke USD saat ini?
Harga BZR ke USD saat ini adalah $ 39.75. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bazaars?
Kapitalisasi pasar BZR adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BZR?
Suplai beredar BZR adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BZR?
BZR mencapai harga ATH sebesar 59.32241864458968 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BZR?
BZR mencapai harga ATL 0.4699371577628876 USD.
Berapa volume perdagangan BZR?
Volume perdagangan 24 jam live BZR adalah $ 503.56K USD.
Akankah harga BZR naik lebih tinggi tahun ini?
BZR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BZR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bazaars (BZR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

