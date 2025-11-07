BursaDEX+
Harga live Coupon Assets hari ini adalah 0.33187 USD. Lacak informasi harga aktual CA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CA

Info Harga CA

Penjelasan CA

Whitepaper CA

Situs Web Resmi CA

Tokenomi CA

Prakiraan Harga CA

Riwayat CA

Panduan Membeli CA

Konverter CA ke Mata Uang Fiat

Spot CA

Futures USDT-M CA

Logo Coupon Assets

Harga Coupon Assets(CA)

Harga Live 1 CA ke USD:

$0.33181
-0.47%1D
USD
Grafik Harga Live Coupon Assets (CA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:36 (UTC+8)

Informasi Harga Coupon Assets (CA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.33159
Low 24 Jam
$ 0.33969
High 24 Jam

$ 0.33159
$ 0.33969
$ 1.7091320800046876
$ 0.1615430304068605
-0.12%

-0.47%

-12.66%

-12.66%

Harga aktual Coupon Assets (CA) adalah $ 0.33187. Selama 24 jam terakhir, CA diperdagangkan antara low $ 0.33159 dan high $ 0.33969, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCA adalah $ 1.7091320800046876, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1615430304068605.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CA telah berubah sebesar -0.12% selama 1 jam terakhir, -0.47% selama 24 jam, dan -12.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Coupon Assets (CA)

No.1578

$ 3.21M
$ 70.99K
$ 89.60M
9.67M
270,000,000
270,000,000
3.58%

ETH

Kapitalisasi Pasar Coupon Assets saat ini adalah $ 3.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 70.99K. Suplai beredar CA adalah 9.67M, dan total suplainya sebesar 270000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 89.60M.

Riwayat Harga Coupon Assets (CA) USD

Pantau perubahan harga Coupon Assets untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0015669-0.47%
30 Days$ -0.22443-40.35%
60 Hari$ -0.08923-21.19%
90 Hari$ -0.09663-22.56%
Perubahan Harga Coupon Assets Hari Ini

Hari ini, CA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0015669 (-0.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Coupon Assets 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.22443 (-40.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Coupon Assets 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CA terlihat mengalami perubahan $ -0.08923 (-21.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Coupon Assets 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.09663 (-22.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Coupon Assets (CA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Coupon Assets sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Coupon Assets (CA)

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Coupon Assets tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Coupon Assets Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Coupon Assets di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Coupon Assets dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Coupon Assets (USD)

Berapa nilai Coupon Assets (CA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Coupon Assets (CA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coupon Assets.

Cek prediksi harga Coupon Assets sekarang!

Tokenomi Coupon Assets (CA)

Memahami tokenomi Coupon Assets (CA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CA sekarang!

Cara membeli Coupon Assets (CA)

Ingin mengetahui cara membeli Coupon Assets? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Coupon Assets di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CA ke Mata Uang Lokal

1 Coupon Assets(CA) ke VND
8,733.15905
1 Coupon Assets(CA) ke AUD
A$0.5110798
1 Coupon Assets(CA) ke GBP
0.2522212
1 Coupon Assets(CA) ke EUR
0.2854082
1 Coupon Assets(CA) ke USD
$0.33187
1 Coupon Assets(CA) ke MYR
RM1.3838979
1 Coupon Assets(CA) ke TRY
14.004914
1 Coupon Assets(CA) ke JPY
¥50.77611
1 Coupon Assets(CA) ke ARS
ARS$481.6661619
1 Coupon Assets(CA) ke RUB
26.9644375
1 Coupon Assets(CA) ke INR
29.4269129
1 Coupon Assets(CA) ke IDR
Rp5,531.1644542
1 Coupon Assets(CA) ke PHP
19.5869674
1 Coupon Assets(CA) ke EGP
￡E.15.6941323
1 Coupon Assets(CA) ke BRL
R$1.7755045
1 Coupon Assets(CA) ke CAD
C$0.4679367
1 Coupon Assets(CA) ke BDT
40.4914587
1 Coupon Assets(CA) ke NGN
477.5078308
1 Coupon Assets(CA) ke COP
$1,271.5300367
1 Coupon Assets(CA) ke ZAR
R.5.7645819
1 Coupon Assets(CA) ke UAH
13.9584522
1 Coupon Assets(CA) ke TZS
T.Sh.815.40459
1 Coupon Assets(CA) ke VES
Bs75.33449
1 Coupon Assets(CA) ke CLP
$312.95341
1 Coupon Assets(CA) ke PKR
Rs93.7997368
1 Coupon Assets(CA) ke KZT
174.5735761
1 Coupon Assets(CA) ke THB
฿10.7459506
1 Coupon Assets(CA) ke TWD
NT$10.2813326
1 Coupon Assets(CA) ke AED
د.إ1.2179629
1 Coupon Assets(CA) ke CHF
Fr0.265496
1 Coupon Assets(CA) ke HKD
HK$2.5786299
1 Coupon Assets(CA) ke AMD
֏126.907088
1 Coupon Assets(CA) ke MAD
.د.م3.086391
1 Coupon Assets(CA) ke MXN
$6.1628259
1 Coupon Assets(CA) ke SAR
ريال1.2445125
1 Coupon Assets(CA) ke ETB
Br51.0714743
1 Coupon Assets(CA) ke KES
KSh42.8576918
1 Coupon Assets(CA) ke JOD
د.أ0.23529583
1 Coupon Assets(CA) ke PLN
1.2212816
1 Coupon Assets(CA) ke RON
лв1.460228
1 Coupon Assets(CA) ke SEK
kr3.1759959
1 Coupon Assets(CA) ke BGN
лв0.5608603
1 Coupon Assets(CA) ke HUF
Ft111.1034386
1 Coupon Assets(CA) ke CZK
6.9991383
1 Coupon Assets(CA) ke KWD
د.ك0.10155222
1 Coupon Assets(CA) ke ILS
1.0852149
1 Coupon Assets(CA) ke BOB
Bs2.289903
1 Coupon Assets(CA) ke AZN
0.564179
1 Coupon Assets(CA) ke TJS
SM3.0598414
1 Coupon Assets(CA) ke GEL
0.8993677
1 Coupon Assets(CA) ke AOA
Kz304.1887233
1 Coupon Assets(CA) ke BHD
.د.ب0.12511499
1 Coupon Assets(CA) ke BMD
$0.33187
1 Coupon Assets(CA) ke DKK
kr2.1471989
1 Coupon Assets(CA) ke HNL
L8.7414558
1 Coupon Assets(CA) ke MUR
15.2461078
1 Coupon Assets(CA) ke NAD
$5.7645819
1 Coupon Assets(CA) ke NOK
kr3.3817553
1 Coupon Assets(CA) ke NZD
$0.5874099
1 Coupon Assets(CA) ke PAB
B/.0.33187
1 Coupon Assets(CA) ke PGK
K1.393854
1 Coupon Assets(CA) ke QAR
ر.ق1.2080068
1 Coupon Assets(CA) ke RSD
дин.33.7113546
1 Coupon Assets(CA) ke UZS
soʻm3,998.4328153
1 Coupon Assets(CA) ke ALL
L27.8272995
1 Coupon Assets(CA) ke ANG
ƒ0.5940473
1 Coupon Assets(CA) ke AWG
ƒ0.597366
1 Coupon Assets(CA) ke BBD
$0.66374
1 Coupon Assets(CA) ke BAM
KM0.5608603
1 Coupon Assets(CA) ke BIF
Fr978.68463
1 Coupon Assets(CA) ke BND
$0.431431
1 Coupon Assets(CA) ke BSD
$0.33187
1 Coupon Assets(CA) ke JMD
$53.2153545
1 Coupon Assets(CA) ke KHR
1,332.8098322
1 Coupon Assets(CA) ke KMF
Fr139.3854
1 Coupon Assets(CA) ke LAK
7,214.5650731
1 Coupon Assets(CA) ke LKR
රු101.1772069
1 Coupon Assets(CA) ke MDL
L5.64179
1 Coupon Assets(CA) ke MGA
Ar1,494.908415
1 Coupon Assets(CA) ke MOP
P2.65496
1 Coupon Assets(CA) ke MVR
5.110798
1 Coupon Assets(CA) ke MWK
MK576.1628257
1 Coupon Assets(CA) ke MZN
MT21.2230865
1 Coupon Assets(CA) ke NPR
रु47.025979
1 Coupon Assets(CA) ke PYG
2,353.62204
1 Coupon Assets(CA) ke RWF
Fr481.54337
1 Coupon Assets(CA) ke SBD
$2.7312901
1 Coupon Assets(CA) ke SCR
4.64618
1 Coupon Assets(CA) ke SRD
$12.776995
1 Coupon Assets(CA) ke SVC
$2.9005438
1 Coupon Assets(CA) ke SZL
L5.7612632
1 Coupon Assets(CA) ke TMT
m1.161545
1 Coupon Assets(CA) ke TND
د.ت0.98200333
1 Coupon Assets(CA) ke TTD
$2.2467599
1 Coupon Assets(CA) ke UGX
Sh1,160.21752
1 Coupon Assets(CA) ke XAF
Fr188.50216
1 Coupon Assets(CA) ke XCD
$0.896049
1 Coupon Assets(CA) ke XOF
Fr188.50216
1 Coupon Assets(CA) ke XPF
Fr34.18261
1 Coupon Assets(CA) ke BWP
P4.4636515
1 Coupon Assets(CA) ke BZD
$0.6670587
1 Coupon Assets(CA) ke CVE
$31.8064208
1 Coupon Assets(CA) ke DJF
Fr58.74099
1 Coupon Assets(CA) ke DOP
$21.3425597
1 Coupon Assets(CA) ke DZD
د.ج43.2957602
1 Coupon Assets(CA) ke FJD
$0.7566636
1 Coupon Assets(CA) ke GNF
Fr2,885.60965
1 Coupon Assets(CA) ke GTQ
Q2.5421242
1 Coupon Assets(CA) ke GYD
$69.4139292
1 Coupon Assets(CA) ke ISK
kr41.81562

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Coupon Assets

Berapa nilai Coupon Assets (CA) hari ini?
Harga live CA dalam USD adalah 0.33187 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CA ke USD saat ini?
Harga CA ke USD saat ini adalah $ 0.33187. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Coupon Assets?
Kapitalisasi pasar CA adalah $ 3.21M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CA?
Suplai beredar CA adalah 9.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CA?
CA mencapai harga ATH sebesar 1.7091320800046876 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CA?
CA mencapai harga ATL 0.1615430304068605 USD.
Berapa volume perdagangan CA?
Volume perdagangan 24 jam live CA adalah $ 70.99K USD.
Akankah harga CA naik lebih tinggi tahun ini?
CA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CA ke USD

Jumlah

CA
CA
USD
USD

1 CA = 0.33187 USD

Perdagangkan CA

CA/USDT
$0.33181
-0.47%

