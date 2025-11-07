BursaDEX+
Harga live Simons Cat hari ini adalah 0.000004102 USD. Lacak informasi harga aktual CAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Simons Cat hari ini adalah 0.000004102 USD. Lacak informasi harga aktual CAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CAT

Info Harga CAT

Penjelasan CAT

Whitepaper CAT

Situs Web Resmi CAT

Tokenomi CAT

Prakiraan Harga CAT

Riwayat CAT

Panduan Membeli CAT

Konverter CAT ke Mata Uang Fiat

Spot CAT

Futures USDT-M CAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Simons Cat

Harga Simons Cat(CAT)

Harga Live 1 CAT ke USD:

$0.000004109
+1.60%1D
USD
Grafik Harga Live Simons Cat (CAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:18:14 (UTC+8)

Informasi Harga Simons Cat (CAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000003987
Low 24 Jam
$ 0.000004268
High 24 Jam

$ 0.000003987
$ 0.000004268
$ 0.000068714136044313
$ 0.000003169497189615
-0.80%

+1.60%

-17.55%

-17.55%

Harga aktual Simons Cat (CAT) adalah $ 0.000004102. Selama 24 jam terakhir, CAT diperdagangkan antara low $ 0.000003987 dan high $ 0.000004268, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAT adalah $ 0.000068714136044313, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000003169497189615.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAT telah berubah sebesar -0.80% selama 1 jam terakhir, +1.60% selama 24 jam, dan -17.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Simons Cat (CAT)

No.638

$ 30.86M
$ 171.99K
$ 36.92M
7.52T
9,000,000,000,000
8,098,241,936,183.485
83.59%

BSC

Kapitalisasi Pasar Simons Cat saat ini adalah $ 30.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 171.99K. Suplai beredar CAT adalah 7.52T, dan total suplainya sebesar 8098241936183.485. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.92M.

Riwayat Harga Simons Cat (CAT) USD

Pantau perubahan harga Simons Cat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000006471+1.60%
30 Days$ -0.000004434-51.95%
60 Hari$ -0.00000323-44.06%
90 Hari$ -0.000005499-57.28%
Perubahan Harga Simons Cat Hari Ini

Hari ini, CAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000006471 (+1.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Simons Cat 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000004434 (-51.95%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Simons Cat 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CAT terlihat mengalami perubahan $ -0.00000323 (-44.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Simons Cat 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000005499 (-57.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Simons Cat (CAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Simons Cat sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Simons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Simons Cat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Simons Cat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Simons Cat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Simons Cat (USD)

Berapa nilai Simons Cat (CAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Simons Cat (CAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Simons Cat.

Cek prediksi harga Simons Cat sekarang!

Tokenomi Simons Cat (CAT)

Memahami tokenomi Simons Cat (CAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAT sekarang!

Cara membeli Simons Cat (CAT)

Ingin mengetahui cara membeli Simons Cat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Simons Cat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CAT ke Mata Uang Lokal

1 Simons Cat(CAT) ke VND
0.10794413
1 Simons Cat(CAT) ke AUD
A$0.00000631708
1 Simons Cat(CAT) ke GBP
0.00000311752
1 Simons Cat(CAT) ke EUR
0.00000352772
1 Simons Cat(CAT) ke USD
$0.000004102
1 Simons Cat(CAT) ke MYR
RM0.00001714636
1 Simons Cat(CAT) ke TRY
0.00017306338
1 Simons Cat(CAT) ke JPY
¥0.000623504
1 Simons Cat(CAT) ke ARS
ARS$0.00595351974
1 Simons Cat(CAT) ke RUB
0.00033324648
1 Simons Cat(CAT) ke INR
0.00036372434
1 Simons Cat(CAT) ke IDR
Rp0.06836663932
1 Simons Cat(CAT) ke PHP
0.00024210004
1 Simons Cat(CAT) ke EGP
￡E.0.0001940246
1 Simons Cat(CAT) ke BRL
R$0.0000219457
1 Simons Cat(CAT) ke CAD
C$0.00000578382
1 Simons Cat(CAT) ke BDT
0.00050048502
1 Simons Cat(CAT) ke NGN
0.00590212168
1 Simons Cat(CAT) ke COP
$0.01571644382
1 Simons Cat(CAT) ke ZAR
R.0.00007129276
1 Simons Cat(CAT) ke UAH
0.00017253012
1 Simons Cat(CAT) ke TZS
T.Sh.0.010078614
1 Simons Cat(CAT) ke VES
Bs0.000931154
1 Simons Cat(CAT) ke CLP
$0.003868186
1 Simons Cat(CAT) ke PKR
Rs0.00115938928
1 Simons Cat(CAT) ke KZT
0.00215777506
1 Simons Cat(CAT) ke THB
฿0.00013286378
1 Simons Cat(CAT) ke TWD
NT$0.00012712098
1 Simons Cat(CAT) ke AED
د.إ0.00001505434
1 Simons Cat(CAT) ke CHF
Fr0.0000032816
1 Simons Cat(CAT) ke HKD
HK$0.00003187254
1 Simons Cat(CAT) ke AMD
֏0.0015686048
1 Simons Cat(CAT) ke MAD
.د.م0.0000381486
1 Simons Cat(CAT) ke MXN
$0.00007621516
1 Simons Cat(CAT) ke SAR
ريال0.0000153825
1 Simons Cat(CAT) ke ETB
Br0.00063125678
1 Simons Cat(CAT) ke KES
KSh0.00052981432
1 Simons Cat(CAT) ke JOD
د.أ0.000002908318
1 Simons Cat(CAT) ke PLN
0.00001509536
1 Simons Cat(CAT) ke RON
лв0.0000180488
1 Simons Cat(CAT) ke SEK
kr0.00003921512
1 Simons Cat(CAT) ke BGN
лв0.00000693238
1 Simons Cat(CAT) ke HUF
Ft0.00137142166
1 Simons Cat(CAT) ke CZK
0.00008642914
1 Simons Cat(CAT) ke KWD
د.ك0.000001255212
1 Simons Cat(CAT) ke ILS
0.00001341354
1 Simons Cat(CAT) ke BOB
Bs0.0000283038
1 Simons Cat(CAT) ke AZN
0.0000069734
1 Simons Cat(CAT) ke TJS
SM0.00003782044
1 Simons Cat(CAT) ke GEL
0.00001111642
1 Simons Cat(CAT) ke AOA
Kz0.00375985218
1 Simons Cat(CAT) ke BHD
.د.ب0.000001546454
1 Simons Cat(CAT) ke BMD
$0.000004102
1 Simons Cat(CAT) ke DKK
kr0.00002649892
1 Simons Cat(CAT) ke HNL
L0.00010804668
1 Simons Cat(CAT) ke MUR
0.000188692
1 Simons Cat(CAT) ke NAD
$0.00007125174
1 Simons Cat(CAT) ke NOK
kr0.00004179938
1 Simons Cat(CAT) ke NZD
$0.00000726054
1 Simons Cat(CAT) ke PAB
B/.0.000004102
1 Simons Cat(CAT) ke PGK
K0.0000172284
1 Simons Cat(CAT) ke QAR
ر.ق0.00001493128
1 Simons Cat(CAT) ke RSD
дин.0.000416353
1 Simons Cat(CAT) ke UZS
soʻm0.04942167538
1 Simons Cat(CAT) ke ALL
L0.0003439527
1 Simons Cat(CAT) ke ANG
ƒ0.00000734258
1 Simons Cat(CAT) ke AWG
ƒ0.0000073836
1 Simons Cat(CAT) ke BBD
$0.000008204
1 Simons Cat(CAT) ke BAM
KM0.00000693238
1 Simons Cat(CAT) ke BIF
Fr0.012096798
1 Simons Cat(CAT) ke BND
$0.0000053326
1 Simons Cat(CAT) ke BSD
$0.000004102
1 Simons Cat(CAT) ke JMD
$0.0006577557
1 Simons Cat(CAT) ke KHR
0.01647387812
1 Simons Cat(CAT) ke KMF
Fr0.00172284
1 Simons Cat(CAT) ke LAK
0.08917391126
1 Simons Cat(CAT) ke LKR
රු0.00125057674
1 Simons Cat(CAT) ke MDL
L0.000069734
1 Simons Cat(CAT) ke MGA
Ar0.018477459
1 Simons Cat(CAT) ke MOP
P0.000032816
1 Simons Cat(CAT) ke MVR
0.0000631708
1 Simons Cat(CAT) ke MWK
MK0.00712152322
1 Simons Cat(CAT) ke MZN
MT0.0002623229
1 Simons Cat(CAT) ke NPR
रु0.0005812534
1 Simons Cat(CAT) ke PYG
0.029091384
1 Simons Cat(CAT) ke RWF
Fr0.005952002
1 Simons Cat(CAT) ke SBD
$0.00003375946
1 Simons Cat(CAT) ke SCR
0.0000617351
1 Simons Cat(CAT) ke SRD
$0.000157927
1 Simons Cat(CAT) ke SVC
$0.00003585148
1 Simons Cat(CAT) ke SZL
L0.00007121072
1 Simons Cat(CAT) ke TMT
m0.000014357
1 Simons Cat(CAT) ke TND
د.ت0.000012137818
1 Simons Cat(CAT) ke TTD
$0.00002777054
1 Simons Cat(CAT) ke UGX
Sh0.014340592
1 Simons Cat(CAT) ke XAF
Fr0.002325834
1 Simons Cat(CAT) ke XCD
$0.0000110754
1 Simons Cat(CAT) ke XOF
Fr0.002325834
1 Simons Cat(CAT) ke XPF
Fr0.000422506
1 Simons Cat(CAT) ke BWP
P0.0000551719
1 Simons Cat(CAT) ke BZD
$0.00000824502
1 Simons Cat(CAT) ke CVE
$0.00039313568
1 Simons Cat(CAT) ke DJF
Fr0.000726054
1 Simons Cat(CAT) ke DOP
$0.00026379962
1 Simons Cat(CAT) ke DZD
د.ج0.00053522896
1 Simons Cat(CAT) ke FJD
$0.00000935256
1 Simons Cat(CAT) ke GNF
Fr0.03566689
1 Simons Cat(CAT) ke GTQ
Q0.00003142132
1 Simons Cat(CAT) ke GYD
$0.00085797432
1 Simons Cat(CAT) ke ISK
kr0.000516852

Sumber Daya Simons Cat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Simons Cat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Simons Cat
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Simons Cat

Berapa nilai Simons Cat (CAT) hari ini?
Harga live CAT dalam USD adalah 0.000004102 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAT ke USD saat ini?
Harga CAT ke USD saat ini adalah $ 0.000004102. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Simons Cat?
Kapitalisasi pasar CAT adalah $ 30.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAT?
Suplai beredar CAT adalah 7.52T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAT?
CAT mencapai harga ATH sebesar 0.000068714136044313 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAT?
CAT mencapai harga ATL 0.000003169497189615 USD.
Berapa volume perdagangan CAT?
Volume perdagangan 24 jam live CAT adalah $ 171.99K USD.
Akankah harga CAT naik lebih tinggi tahun ini?
CAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Simons Cat (CAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CAT ke USD

Jumlah

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0.000004102 USD

Perdagangkan CAT

CAT/USDT
$0.000004109
+1.65%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

