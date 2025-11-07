BursaDEX+
Harga live Cellframe hari ini adalah 0.1493 USD. Lacak informasi harga aktual CELL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CELL dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.1493
-0.99%1D
Grafik Harga Live Cellframe (CELL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:50 (UTC+8)

Informasi Harga Cellframe (CELL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1456
Low 24 Jam
$ 0.1532
High 24 Jam

$ 0.1456
$ 0.1532
$ 13.189931682469501
$ 0.12761940186248863
+0.87%

-0.99%

-16.18%

-16.18%

Harga aktual Cellframe (CELL) adalah $ 0.1493. Selama 24 jam terakhir, CELL diperdagangkan antara low $ 0.1456 dan high $ 0.1532, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCELL adalah $ 13.189931682469501, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12761940186248863.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CELL telah berubah sebesar +0.87% selama 1 jam terakhir, -0.99% selama 24 jam, dan -16.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cellframe (CELL)

No.1460

$ 4.27M
$ 128.98K
$ 4.52M
28.60M
30,300,000
32,559,591
94.38%

ETH

Kapitalisasi Pasar Cellframe saat ini adalah $ 4.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 128.98K. Suplai beredar CELL adalah 28.60M, dan total suplainya sebesar 32559591. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.52M.

Riwayat Harga Cellframe (CELL) USD

Pantau perubahan harga Cellframe untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001493-0.99%
30 Days$ -0.0708-32.17%
60 Hari$ -0.068-31.30%
90 Hari$ -0.1952-56.67%
Perubahan Harga Cellframe Hari Ini

Hari ini, CELL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001493 (-0.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cellframe 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0708 (-32.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cellframe 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CELL terlihat mengalami perubahan $ -0.068 (-31.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cellframe 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1952 (-56.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cellframe (CELL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cellframe sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cellframe (CELL)

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Cellframe tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cellframe Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CELL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cellframe di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cellframe dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cellframe (USD)

Berapa nilai Cellframe (CELL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cellframe (CELL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cellframe.

Cek prediksi harga Cellframe sekarang!

Tokenomi Cellframe (CELL)

Memahami tokenomi Cellframe (CELL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CELL sekarang!

Cara membeli Cellframe (CELL)

Ingin mengetahui cara membeli Cellframe? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cellframe di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CELL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Cellframe

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cellframe, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cellframe
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cellframe

Berapa nilai Cellframe (CELL) hari ini?
Harga live CELL dalam USD adalah 0.1493 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CELL ke USD saat ini?
Harga CELL ke USD saat ini adalah $ 0.1493. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cellframe?
Kapitalisasi pasar CELL adalah $ 4.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CELL?
Suplai beredar CELL adalah 28.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CELL?
CELL mencapai harga ATH sebesar 13.189931682469501 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CELL?
CELL mencapai harga ATL 0.12761940186248863 USD.
Berapa volume perdagangan CELL?
Volume perdagangan 24 jam live CELL adalah $ 128.98K USD.
Akankah harga CELL naik lebih tinggi tahun ini?
CELL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CELL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

