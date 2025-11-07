BursaDEX+
Harga live Chintai Network hari ini adalah 0.04691 USD. Lacak informasi harga aktual CHEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHEX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Chintai Network

Harga Chintai Network(CHEX)

Harga Live 1 CHEX ke USD:

$0.04694
$0.04694$0.04694
+1.25%1D
USD
Grafik Harga Live Chintai Network (CHEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:21:29 (UTC+8)

Informasi Harga Chintai Network (CHEX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04566
$ 0.04566$ 0.04566
Low 24 Jam
$ 0.05146
$ 0.05146$ 0.05146
High 24 Jam

$ 0.04566
$ 0.04566$ 0.04566

$ 0.05146
$ 0.05146$ 0.05146

$ 0.8025739225864136
$ 0.8025739225864136$ 0.8025739225864136

$ 0.00274259
$ 0.00274259$ 0.00274259

-0.47%

+1.25%

-4.68%

-4.68%

Harga aktual Chintai Network (CHEX) adalah $ 0.04691. Selama 24 jam terakhir, CHEX diperdagangkan antara low $ 0.04566 dan high $ 0.05146, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHEX adalah $ 0.8025739225864136, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00274259.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHEX telah berubah sebesar -0.47% selama 1 jam terakhir, +1.25% selama 24 jam, dan -4.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chintai Network (CHEX)

No.474

$ 46.86M
$ 46.86M$ 46.86M

$ 93.02K
$ 93.02K$ 93.02K

$ 46.86M
$ 46.86M$ 46.86M

998.92M
998.92M 998.92M

998,921,890.2140747
998,921,890.2140747 998,921,890.2140747

ETH

Kapitalisasi Pasar Chintai Network saat ini adalah $ 46.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 93.02K. Suplai beredar CHEX adalah 998.92M, dan total suplainya sebesar 998921890.2140747. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.86M.

Riwayat Harga Chintai Network (CHEX) USD

Pantau perubahan harga Chintai Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005795+1.25%
30 Days$ -0.02917-38.35%
60 Hari$ -0.07909-62.77%
90 Hari$ -0.04018-46.14%
Perubahan Harga Chintai Network Hari Ini

Hari ini, CHEX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005795 (+1.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Chintai Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02917 (-38.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Chintai Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CHEX terlihat mengalami perubahan $ -0.07909 (-62.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Chintai Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04018 (-46.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Chintai Network (CHEX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Chintai Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Chintai Network (CHEX)

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Chintai Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Chintai Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CHEX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Chintai Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Chintai Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Chintai Network (USD)

Berapa nilai Chintai Network (CHEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chintai Network (CHEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chintai Network.

Cek prediksi harga Chintai Network sekarang!

Tokenomi Chintai Network (CHEX)

Memahami tokenomi Chintai Network (CHEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHEX sekarang!

Cara membeli Chintai Network (CHEX)

Ingin mengetahui cara membeli Chintai Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Chintai Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CHEX ke Mata Uang Lokal

1 Chintai Network(CHEX) ke VND
1,234.43665
1 Chintai Network(CHEX) ke AUD
A$0.0722414
1 Chintai Network(CHEX) ke GBP
0.0356516
1 Chintai Network(CHEX) ke EUR
0.0403426
1 Chintai Network(CHEX) ke USD
$0.04691
1 Chintai Network(CHEX) ke MYR
RM0.1960838
1 Chintai Network(CHEX) ke TRY
1.974911
1 Chintai Network(CHEX) ke JPY
¥7.17723
1 Chintai Network(CHEX) ke ARS
ARS$68.0837667
1 Chintai Network(CHEX) ke RUB
3.8109684
1 Chintai Network(CHEX) ke INR
4.1590406
1 Chintai Network(CHEX) ke IDR
Rp781.8330206
1 Chintai Network(CHEX) ke PHP
2.7672209
1 Chintai Network(CHEX) ke EGP
￡E.2.218843
1 Chintai Network(CHEX) ke BRL
R$0.2509685
1 Chintai Network(CHEX) ke CAD
C$0.0661431
1 Chintai Network(CHEX) ke BDT
5.7234891
1 Chintai Network(CHEX) ke NGN
67.4959844
1 Chintai Network(CHEX) ke COP
$179.7314431
1 Chintai Network(CHEX) ke ZAR
R.0.8148267
1 Chintai Network(CHEX) ke UAH
1.9730346
1 Chintai Network(CHEX) ke TZS
T.Sh.115.25787
1 Chintai Network(CHEX) ke VES
Bs10.46093
1 Chintai Network(CHEX) ke CLP
$44.18922
1 Chintai Network(CHEX) ke PKR
Rs13.2586424
1 Chintai Network(CHEX) ke KZT
24.6760673
1 Chintai Network(CHEX) ke THB
฿1.519884
1 Chintai Network(CHEX) ke TWD
NT$1.4532718
1 Chintai Network(CHEX) ke AED
د.إ0.1721597
1 Chintai Network(CHEX) ke CHF
Fr0.037528
1 Chintai Network(CHEX) ke HKD
HK$0.3644907
1 Chintai Network(CHEX) ke AMD
֏17.938384
1 Chintai Network(CHEX) ke MAD
.د.م0.4367321
1 Chintai Network(CHEX) ke MXN
$0.8711187
1 Chintai Network(CHEX) ke SAR
ريال0.1759125
1 Chintai Network(CHEX) ke ETB
Br7.2002159
1 Chintai Network(CHEX) ke KES
KSh6.0579574
1 Chintai Network(CHEX) ke JOD
د.أ0.03325919
1 Chintai Network(CHEX) ke PLN
0.1726288
1 Chintai Network(CHEX) ke RON
лв0.206404
1 Chintai Network(CHEX) ke SEK
kr0.4484596
1 Chintai Network(CHEX) ke BGN
лв0.0792779
1 Chintai Network(CHEX) ke HUF
Ft15.6834203
1 Chintai Network(CHEX) ke CZK
0.9883937
1 Chintai Network(CHEX) ke KWD
د.ك0.01435446
1 Chintai Network(CHEX) ke ILS
0.1533957
1 Chintai Network(CHEX) ke BOB
Bs0.323679
1 Chintai Network(CHEX) ke AZN
0.079747
1 Chintai Network(CHEX) ke TJS
SM0.4325102
1 Chintai Network(CHEX) ke GEL
0.1271261
1 Chintai Network(CHEX) ke AOA
Kz42.800684
1 Chintai Network(CHEX) ke BHD
.د.ب0.01763816
1 Chintai Network(CHEX) ke BMD
$0.04691
1 Chintai Network(CHEX) ke DKK
kr0.3030386
1 Chintai Network(CHEX) ke HNL
L1.2327948
1 Chintai Network(CHEX) ke MUR
2.15786
1 Chintai Network(CHEX) ke NAD
$0.8148267
1 Chintai Network(CHEX) ke NOK
kr0.478482
1 Chintai Network(CHEX) ke NZD
$0.0830307
1 Chintai Network(CHEX) ke PAB
B/.0.04691
1 Chintai Network(CHEX) ke PGK
K0.2003057
1 Chintai Network(CHEX) ke QAR
ر.ق0.1707524
1 Chintai Network(CHEX) ke RSD
дин.4.761365
1 Chintai Network(CHEX) ke UZS
soʻm558.4522916
1 Chintai Network(CHEX) ke ALL
L3.9343417
1 Chintai Network(CHEX) ke ANG
ƒ0.0839689
1 Chintai Network(CHEX) ke AWG
ƒ0.084438
1 Chintai Network(CHEX) ke BBD
$0.09382
1 Chintai Network(CHEX) ke BAM
KM0.0792779
1 Chintai Network(CHEX) ke BIF
Fr138.33759
1 Chintai Network(CHEX) ke BND
$0.060983
1 Chintai Network(CHEX) ke BSD
$0.04691
1 Chintai Network(CHEX) ke JMD
$7.5220185
1 Chintai Network(CHEX) ke KHR
188.3933746
1 Chintai Network(CHEX) ke KMF
Fr20.03057
1 Chintai Network(CHEX) ke LAK
1,019.7825883
1 Chintai Network(CHEX) ke LKR
රු14.3014517
1 Chintai Network(CHEX) ke MDL
L0.8026301
1 Chintai Network(CHEX) ke MGA
Ar211.306095
1 Chintai Network(CHEX) ke MOP
P0.37528
1 Chintai Network(CHEX) ke MVR
0.722414
1 Chintai Network(CHEX) ke MWK
MK81.299721
1 Chintai Network(CHEX) ke MZN
MT2.9998945
1 Chintai Network(CHEX) ke NPR
रु6.647147
1 Chintai Network(CHEX) ke PYG
332.68572
1 Chintai Network(CHEX) ke RWF
Fr68.16023
1 Chintai Network(CHEX) ke SBD
$0.3856002
1 Chintai Network(CHEX) ke SCR
0.6534563
1 Chintai Network(CHEX) ke SRD
$1.806035
1 Chintai Network(CHEX) ke SVC
$0.4099934
1 Chintai Network(CHEX) ke SZL
L0.8138885
1 Chintai Network(CHEX) ke TMT
m0.164185
1 Chintai Network(CHEX) ke TND
د.ت0.13880669
1 Chintai Network(CHEX) ke TTD
$0.3175807
1 Chintai Network(CHEX) ke UGX
Sh163.99736
1 Chintai Network(CHEX) ke XAF
Fr26.64488
1 Chintai Network(CHEX) ke XCD
$0.126657
1 Chintai Network(CHEX) ke XOF
Fr26.64488
1 Chintai Network(CHEX) ke XPF
Fr4.83173
1 Chintai Network(CHEX) ke BWP
P0.6309395
1 Chintai Network(CHEX) ke BZD
$0.0942891
1 Chintai Network(CHEX) ke CVE
$4.4958544
1 Chintai Network(CHEX) ke DJF
Fr8.34998
1 Chintai Network(CHEX) ke DOP
$3.016313
1 Chintai Network(CHEX) ke DZD
د.ج6.1198786
1 Chintai Network(CHEX) ke FJD
$0.1069548
1 Chintai Network(CHEX) ke GNF
Fr407.88245
1 Chintai Network(CHEX) ke GTQ
Q0.3593306
1 Chintai Network(CHEX) ke GYD
$9.8116956
1 Chintai Network(CHEX) ke ISK
kr5.91066

Sumber Daya Chintai Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Chintai Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Chintai Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chintai Network

Berapa nilai Chintai Network (CHEX) hari ini?
Harga live CHEX dalam USD adalah 0.04691 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHEX ke USD saat ini?
Harga CHEX ke USD saat ini adalah $ 0.04691. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chintai Network?
Kapitalisasi pasar CHEX adalah $ 46.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHEX?
Suplai beredar CHEX adalah 998.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHEX?
CHEX mencapai harga ATH sebesar 0.8025739225864136 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHEX?
CHEX mencapai harga ATL 0.00274259 USD.
Berapa volume perdagangan CHEX?
Volume perdagangan 24 jam live CHEX adalah $ 93.02K USD.
Akankah harga CHEX naik lebih tinggi tahun ini?
CHEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:21:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Chintai Network (CHEX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

