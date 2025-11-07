Apa yang dimaksud dengan Nervos Network (CKB)

"Jaringan Nervos adalah ekosistem blockchain publik open source dan kumpulan protokol yang memecahkan tantangan terbesar yang dihadapi blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum saat ini. Nervos CKB (Basis Pengetahuan Umum) adalah lapisan 1, bukti kerja protokol blockchain publik dari Jaringan Nervos. Ini memungkinkan aset kripto apa pun untuk disimpan dengan keamanan, kekekalan, dan sifat tanpa izin dari Bitcoin sambil mengaktifkan kontrak pintar, penskalaan lapisan 2, dan menangkap total nilai jaringan melalui desain ekonomi kripto ""penyimpanan nilai"" dan token asli, CKByte ."

Prediksi Harga Nervos Network (USD)

Berapa nilai Nervos Network (CKB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nervos Network (CKB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nervos Network.

Cek prediksi harga Nervos Network sekarang!

Tokenomi Nervos Network (CKB)

Memahami tokenomi Nervos Network (CKB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CKB sekarang!

Sumber Daya Nervos Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nervos Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nervos Network Berapa nilai Nervos Network (CKB) hari ini? Harga live CKB dalam USD adalah 0.0031 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CKB ke USD saat ini? $ 0.0031 . Cobalah Harga CKB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nervos Network? Kapitalisasi pasar CKB adalah $ 147.53M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CKB? Suplai beredar CKB adalah 47.59B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CKB? CKB mencapai harga ATH sebesar 0.04412336 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CKB? CKB mencapai harga ATL 0.001796930830613934 USD . Berapa volume perdagangan CKB? Volume perdagangan 24 jam live CKB adalah $ 288.97K USD . Akankah harga CKB naik lebih tinggi tahun ini? CKB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CKB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

