Harga live Nervos Network hari ini adalah 0.0031 USD. Lacak informasi harga aktual CKB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CKB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CKB

Info Harga CKB

Penjelasan CKB

Whitepaper CKB

Situs Web Resmi CKB

Tokenomi CKB

Prakiraan Harga CKB

Riwayat CKB

Panduan Membeli CKB

Konverter CKB ke Mata Uang Fiat

Spot CKB

Futures USDT-M CKB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nervos Network

Harga Nervos Network(CKB)

Harga Live 1 CKB ke USD:

$0.003105
+3.91%1D
USD
Grafik Harga Live Nervos Network (CKB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:33:40 (UTC+8)

Informasi Harga Nervos Network (CKB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002937
Low 24 Jam
$ 0.003126
High 24 Jam

$ 0.002937
$ 0.003126
$ 0.04412336
$ 0.001796930830613934
+0.38%

+3.91%

-1.78%

-1.78%

Harga aktual Nervos Network (CKB) adalah $ 0.0031. Selama 24 jam terakhir, CKB diperdagangkan antara low $ 0.002937 dan high $ 0.003126, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCKB adalah $ 0.04412336, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001796930830613934.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CKB telah berubah sebesar +0.38% selama 1 jam terakhir, +3.91% selama 24 jam, dan -1.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nervos Network (CKB)

No.242

$ 147.53M
$ 288.97K
$ 149.88M
47.59B
--
48,348,046,100.78604
2019-11-14 00:00:00

$ 0.01
NONE

Kapitalisasi Pasar Nervos Network saat ini adalah $ 147.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 288.97K. Suplai beredar CKB adalah 47.59B, dan total suplainya sebesar 48348046100.78604. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 149.88M.

Riwayat Harga Nervos Network (CKB) USD

Pantau perubahan harga Nervos Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011684+3.91%
30 Days$ -0.001152-27.10%
60 Hari$ -0.001836-37.20%
90 Hari$ -0.002782-47.30%
Perubahan Harga Nervos Network Hari Ini

Hari ini, CKB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00011684 (+3.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nervos Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001152 (-27.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nervos Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CKB terlihat mengalami perubahan $ -0.001836 (-37.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nervos Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002782 (-47.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nervos Network (CKB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nervos Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nervos Network (CKB)

"Jaringan Nervos adalah ekosistem blockchain publik open source dan kumpulan protokol yang memecahkan tantangan terbesar yang dihadapi blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum saat ini. Nervos CKB (Basis Pengetahuan Umum) adalah lapisan 1, bukti kerja protokol blockchain publik dari Jaringan Nervos. Ini memungkinkan aset kripto apa pun untuk disimpan dengan keamanan, kekekalan, dan sifat tanpa izin dari Bitcoin sambil mengaktifkan kontrak pintar, penskalaan lapisan 2, dan menangkap total nilai jaringan melalui desain ekonomi kripto ""penyimpanan nilai"" dan token asli, CKByte ."

Nervos Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nervos Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CKB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nervos Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nervos Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nervos Network (USD)

Berapa nilai Nervos Network (CKB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nervos Network (CKB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nervos Network.

Cek prediksi harga Nervos Network sekarang!

Tokenomi Nervos Network (CKB)

Memahami tokenomi Nervos Network (CKB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CKB sekarang!

Cara membeli Nervos Network (CKB)

Ingin mengetahui cara membeli Nervos Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nervos Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CKB ke Mata Uang Lokal

1 Nervos Network(CKB) ke VND
81.5765
1 Nervos Network(CKB) ke AUD
A$0.004774
1 Nervos Network(CKB) ke GBP
0.002356
1 Nervos Network(CKB) ke EUR
0.002666
1 Nervos Network(CKB) ke USD
$0.0031
1 Nervos Network(CKB) ke MYR
RM0.012927
1 Nervos Network(CKB) ke TRY
0.13082
1 Nervos Network(CKB) ke JPY
¥0.4743
1 Nervos Network(CKB) ke ARS
ARS$4.499247
1 Nervos Network(CKB) ke RUB
0.251875
1 Nervos Network(CKB) ke INR
0.274877
1 Nervos Network(CKB) ke IDR
Rp51.666646
1 Nervos Network(CKB) ke PHP
0.182962
1 Nervos Network(CKB) ke EGP
￡E.0.146599
1 Nervos Network(CKB) ke BRL
R$0.016585
1 Nervos Network(CKB) ke CAD
C$0.004371
1 Nervos Network(CKB) ke BDT
0.378231
1 Nervos Network(CKB) ke NGN
4.460404
1 Nervos Network(CKB) ke COP
$11.877371
1 Nervos Network(CKB) ke ZAR
R.0.053847
1 Nervos Network(CKB) ke UAH
0.130386
1 Nervos Network(CKB) ke TZS
T.Sh.7.6167
1 Nervos Network(CKB) ke VES
Bs0.7037
1 Nervos Network(CKB) ke CLP
$2.9233
1 Nervos Network(CKB) ke PKR
Rs0.876184
1 Nervos Network(CKB) ke KZT
1.630693
1 Nervos Network(CKB) ke THB
฿0.100378
1 Nervos Network(CKB) ke TWD
NT$0.096038
1 Nervos Network(CKB) ke AED
د.إ0.011377
1 Nervos Network(CKB) ke CHF
Fr0.00248
1 Nervos Network(CKB) ke HKD
HK$0.024087
1 Nervos Network(CKB) ke AMD
֏1.18544
1 Nervos Network(CKB) ke MAD
.د.م0.02883
1 Nervos Network(CKB) ke MXN
$0.057598
1 Nervos Network(CKB) ke SAR
ريال0.011625
1 Nervos Network(CKB) ke ETB
Br0.477059
1 Nervos Network(CKB) ke KES
KSh0.400334
1 Nervos Network(CKB) ke JOD
د.أ0.0021979
1 Nervos Network(CKB) ke PLN
0.011408
1 Nervos Network(CKB) ke RON
лв0.01364
1 Nervos Network(CKB) ke SEK
kr0.029667
1 Nervos Network(CKB) ke BGN
лв0.005239
1 Nervos Network(CKB) ke HUF
Ft1.037818
1 Nervos Network(CKB) ke CZK
0.065379
1 Nervos Network(CKB) ke KWD
د.ك0.0009486
1 Nervos Network(CKB) ke ILS
0.010137
1 Nervos Network(CKB) ke BOB
Bs0.02139
1 Nervos Network(CKB) ke AZN
0.00527
1 Nervos Network(CKB) ke TJS
SM0.028582
1 Nervos Network(CKB) ke GEL
0.008401
1 Nervos Network(CKB) ke AOA
Kz2.841429
1 Nervos Network(CKB) ke BHD
.د.ب0.0011687
1 Nervos Network(CKB) ke BMD
$0.0031
1 Nervos Network(CKB) ke DKK
kr0.020057
1 Nervos Network(CKB) ke HNL
L0.081654
1 Nervos Network(CKB) ke MUR
0.142414
1 Nervos Network(CKB) ke NAD
$0.053847
1 Nervos Network(CKB) ke NOK
kr0.031589
1 Nervos Network(CKB) ke NZD
$0.005487
1 Nervos Network(CKB) ke PAB
B/.0.0031
1 Nervos Network(CKB) ke PGK
K0.01302
1 Nervos Network(CKB) ke QAR
ر.ق0.011284
1 Nervos Network(CKB) ke RSD
дин.0.314898
1 Nervos Network(CKB) ke UZS
soʻm37.349389
1 Nervos Network(CKB) ke ALL
L0.259935
1 Nervos Network(CKB) ke ANG
ƒ0.005549
1 Nervos Network(CKB) ke AWG
ƒ0.00558
1 Nervos Network(CKB) ke BBD
$0.0062
1 Nervos Network(CKB) ke BAM
KM0.005239
1 Nervos Network(CKB) ke BIF
Fr9.1419
1 Nervos Network(CKB) ke BND
$0.00403
1 Nervos Network(CKB) ke BSD
$0.0031
1 Nervos Network(CKB) ke JMD
$0.497085
1 Nervos Network(CKB) ke KHR
12.449786
1 Nervos Network(CKB) ke KMF
Fr1.302
1 Nervos Network(CKB) ke LAK
67.391303
1 Nervos Network(CKB) ke LKR
රු0.945097
1 Nervos Network(CKB) ke MDL
L0.0527
1 Nervos Network(CKB) ke MGA
Ar13.96395
1 Nervos Network(CKB) ke MOP
P0.0248
1 Nervos Network(CKB) ke MVR
0.04774
1 Nervos Network(CKB) ke MWK
MK5.381941
1 Nervos Network(CKB) ke MZN
MT0.198245
1 Nervos Network(CKB) ke NPR
रु0.43927
1 Nervos Network(CKB) ke PYG
21.9852
1 Nervos Network(CKB) ke RWF
Fr4.4981
1 Nervos Network(CKB) ke SBD
$0.025513
1 Nervos Network(CKB) ke SCR
0.0434
1 Nervos Network(CKB) ke SRD
$0.11935
1 Nervos Network(CKB) ke SVC
$0.027094
1 Nervos Network(CKB) ke SZL
L0.053816
1 Nervos Network(CKB) ke TMT
m0.01085
1 Nervos Network(CKB) ke TND
د.ت0.0091729
1 Nervos Network(CKB) ke TTD
$0.020987
1 Nervos Network(CKB) ke UGX
Sh10.8376
1 Nervos Network(CKB) ke XAF
Fr1.7608
1 Nervos Network(CKB) ke XCD
$0.00837
1 Nervos Network(CKB) ke XOF
Fr1.7608
1 Nervos Network(CKB) ke XPF
Fr0.3193
1 Nervos Network(CKB) ke BWP
P0.041695
1 Nervos Network(CKB) ke BZD
$0.006231
1 Nervos Network(CKB) ke CVE
$0.297104
1 Nervos Network(CKB) ke DJF
Fr0.5487
1 Nervos Network(CKB) ke DOP
$0.199361
1 Nervos Network(CKB) ke DZD
د.ج0.404426
1 Nervos Network(CKB) ke FJD
$0.007068
1 Nervos Network(CKB) ke GNF
Fr26.9545
1 Nervos Network(CKB) ke GTQ
Q0.023746
1 Nervos Network(CKB) ke GYD
$0.648396
1 Nervos Network(CKB) ke ISK
kr0.3906

Sumber Daya Nervos Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nervos Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nervos Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nervos Network

Berapa nilai Nervos Network (CKB) hari ini?
Harga live CKB dalam USD adalah 0.0031 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CKB ke USD saat ini?
Harga CKB ke USD saat ini adalah $ 0.0031. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nervos Network?
Kapitalisasi pasar CKB adalah $ 147.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CKB?
Suplai beredar CKB adalah 47.59B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CKB?
CKB mencapai harga ATH sebesar 0.04412336 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CKB?
CKB mencapai harga ATL 0.001796930830613934 USD.
Berapa volume perdagangan CKB?
Volume perdagangan 24 jam live CKB adalah $ 288.97K USD.
Akankah harga CKB naik lebih tinggi tahun ini?
CKB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CKB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Nervos Network (CKB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

