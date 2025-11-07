BursaDEX+
Harga live Calgo hari ini adalah 0.01956 USD. Lacak informasi harga aktual CLGO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLGO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Calgo(CLGO)

Harga Live 1 CLGO ke USD:

$0.01956
$0.01956$0.01956
+28.51%1D
USD
Grafik Harga Live Calgo (CLGO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:27:25 (UTC+8)

Informasi Harga Calgo (CLGO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01267
$ 0.01267$ 0.01267
Low 24 Jam
$ 0.02255
$ 0.02255$ 0.02255
High 24 Jam

$ 0.01267
$ 0.01267$ 0.01267

$ 0.02255
$ 0.02255$ 0.02255

--
----

--
----

+27.67%

+28.51%

-26.88%

-26.88%

Harga aktual Calgo (CLGO) adalah $ 0.01956. Selama 24 jam terakhir, CLGO diperdagangkan antara low $ 0.01267 dan high $ 0.02255, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLGO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLGO telah berubah sebesar +27.67% selama 1 jam terakhir, +28.51% selama 24 jam, dan -26.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Calgo (CLGO)

--
----

$ 8.50K
$ 8.50K$ 8.50K

$ 19.56M
$ 19.56M$ 19.56M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Calgo saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.50K. Suplai beredar CLGO adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.56M.

Riwayat Harga Calgo (CLGO) USD

Pantau perubahan harga Calgo untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0043394+28.51%
30 Days$ +0.00262+15.46%
60 Hari$ +0.0091+86.99%
90 Hari$ +0.00002+0.10%
Perubahan Harga Calgo Hari Ini

Hari ini, CLGO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0043394 (+28.51%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Calgo 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00262 (+15.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Calgo 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CLGO terlihat mengalami perubahan $ +0.0091 (+86.99%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Calgo 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00002 (+0.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Calgo (CLGO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Calgo sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Calgo (CLGO)

The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market.

Calgo tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Calgo Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CLGO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Calgo di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Calgo dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Calgo (USD)

Berapa nilai Calgo (CLGO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Calgo (CLGO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Calgo.

Tokenomi Calgo (CLGO)

Memahami tokenomi Calgo (CLGO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLGO sekarang!

Cara membeli Calgo (CLGO)

Ingin mengetahui cara membeli Calgo? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Calgo di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CLGO ke Mata Uang Lokal

1 Calgo(CLGO) ke VND
514.7214
1 Calgo(CLGO) ke AUD
A$0.0301224
1 Calgo(CLGO) ke GBP
0.0148656
1 Calgo(CLGO) ke EUR
0.0168216
1 Calgo(CLGO) ke USD
$0.01956
1 Calgo(CLGO) ke MYR
RM0.0817608
1 Calgo(CLGO) ke TRY
0.8252364
1 Calgo(CLGO) ke JPY
¥2.97312
1 Calgo(CLGO) ke ARS
ARS$28.3887972
1 Calgo(CLGO) ke RUB
1.5890544
1 Calgo(CLGO) ke INR
1.7343852
1 Calgo(CLGO) ke IDR
Rp325.9998696
1 Calgo(CLGO) ke PHP
1.1526708
1 Calgo(CLGO) ke EGP
￡E.0.925188
1 Calgo(CLGO) ke BRL
R$0.104646
1 Calgo(CLGO) ke CAD
C$0.0275796
1 Calgo(CLGO) ke BDT
2.3865156
1 Calgo(CLGO) ke NGN
28.1437104
1 Calgo(CLGO) ke COP
$74.9423796
1 Calgo(CLGO) ke ZAR
R.0.3397572
1 Calgo(CLGO) ke UAH
0.8226936
1 Calgo(CLGO) ke TZS
T.Sh.48.05892
1 Calgo(CLGO) ke VES
Bs4.44012
1 Calgo(CLGO) ke CLP
$18.44508
1 Calgo(CLGO) ke PKR
Rs5.5284384
1 Calgo(CLGO) ke KZT
10.2891468
1 Calgo(CLGO) ke THB
฿0.633744
1 Calgo(CLGO) ke TWD
NT$0.6061644
1 Calgo(CLGO) ke AED
د.إ0.0717852
1 Calgo(CLGO) ke CHF
Fr0.015648
1 Calgo(CLGO) ke HKD
HK$0.1519812
1 Calgo(CLGO) ke AMD
֏7.479744
1 Calgo(CLGO) ke MAD
.د.م0.181908
1 Calgo(CLGO) ke MXN
$0.3632292
1 Calgo(CLGO) ke SAR
ريال0.07335
1 Calgo(CLGO) ke ETB
Br3.0100884
1 Calgo(CLGO) ke KES
KSh2.5263696
1 Calgo(CLGO) ke JOD
د.أ0.01386804
1 Calgo(CLGO) ke PLN
0.0719808
1 Calgo(CLGO) ke RON
лв0.086064
1 Calgo(CLGO) ke SEK
kr0.1871892
1 Calgo(CLGO) ke BGN
лв0.0330564
1 Calgo(CLGO) ke HUF
Ft6.5416464
1 Calgo(CLGO) ke CZK
0.4121292
1 Calgo(CLGO) ke KWD
د.ك0.00598536
1 Calgo(CLGO) ke ILS
0.0639612
1 Calgo(CLGO) ke BOB
Bs0.134964
1 Calgo(CLGO) ke AZN
0.033252
1 Calgo(CLGO) ke TJS
SM0.1803432
1 Calgo(CLGO) ke GEL
0.0530076
1 Calgo(CLGO) ke AOA
Kz17.9285004
1 Calgo(CLGO) ke BHD
.د.ب0.00735456
1 Calgo(CLGO) ke BMD
$0.01956
1 Calgo(CLGO) ke DKK
kr0.1263576
1 Calgo(CLGO) ke HNL
L0.5152104
1 Calgo(CLGO) ke MUR
0.89976
1 Calgo(CLGO) ke NAD
$0.3397572
1 Calgo(CLGO) ke NOK
kr0.1993164
1 Calgo(CLGO) ke NZD
$0.0346212
1 Calgo(CLGO) ke PAB
B/.0.01956
1 Calgo(CLGO) ke PGK
K0.082152
1 Calgo(CLGO) ke QAR
ر.ق0.0711984
1 Calgo(CLGO) ke RSD
дин.1.9857312
1 Calgo(CLGO) ke UZS
soʻm235.6625964
1 Calgo(CLGO) ke ALL
L1.640106
1 Calgo(CLGO) ke ANG
ƒ0.0350124
1 Calgo(CLGO) ke AWG
ƒ0.035208
1 Calgo(CLGO) ke BBD
$0.03912
1 Calgo(CLGO) ke BAM
KM0.0330564
1 Calgo(CLGO) ke BIF
Fr57.68244
1 Calgo(CLGO) ke BND
$0.025428
1 Calgo(CLGO) ke BSD
$0.01956
1 Calgo(CLGO) ke JMD
$3.136446
1 Calgo(CLGO) ke KHR
78.5541336
1 Calgo(CLGO) ke KMF
Fr8.2152
1 Calgo(CLGO) ke LAK
425.2173828
1 Calgo(CLGO) ke LKR
රු5.9632572
1 Calgo(CLGO) ke MDL
L0.33252
1 Calgo(CLGO) ke MGA
Ar88.10802
1 Calgo(CLGO) ke MOP
P0.15648
1 Calgo(CLGO) ke MVR
0.301224
1 Calgo(CLGO) ke MWK
MK33.9583116
1 Calgo(CLGO) ke MZN
MT1.250862
1 Calgo(CLGO) ke NPR
रु2.771652
1 Calgo(CLGO) ke PYG
138.71952
1 Calgo(CLGO) ke RWF
Fr28.38156
1 Calgo(CLGO) ke SBD
$0.1609788
1 Calgo(CLGO) ke SCR
0.2822508
1 Calgo(CLGO) ke SRD
$0.75306
1 Calgo(CLGO) ke SVC
$0.1709544
1 Calgo(CLGO) ke SZL
L0.3395616
1 Calgo(CLGO) ke TMT
m0.06846
1 Calgo(CLGO) ke TND
د.ت0.05787804
1 Calgo(CLGO) ke TTD
$0.1324212
1 Calgo(CLGO) ke UGX
Sh68.38176
1 Calgo(CLGO) ke XAF
Fr11.11008
1 Calgo(CLGO) ke XCD
$0.052812
1 Calgo(CLGO) ke XOF
Fr11.11008
1 Calgo(CLGO) ke XPF
Fr2.01468
1 Calgo(CLGO) ke BWP
P0.263082
1 Calgo(CLGO) ke BZD
$0.0393156
1 Calgo(CLGO) ke CVE
$1.8746304
1 Calgo(CLGO) ke DJF
Fr3.46212
1 Calgo(CLGO) ke DOP
$1.2579036
1 Calgo(CLGO) ke DZD
د.ج2.5537536
1 Calgo(CLGO) ke FJD
$0.0445968
1 Calgo(CLGO) ke GNF
Fr170.0742
1 Calgo(CLGO) ke GTQ
Q0.1498296
1 Calgo(CLGO) ke GYD
$4.0911696
1 Calgo(CLGO) ke ISK
kr2.46456

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Calgo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Calgo
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Calgo

Berapa nilai Calgo (CLGO) hari ini?
Harga live CLGO dalam USD adalah 0.01956 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLGO ke USD saat ini?
Harga CLGO ke USD saat ini adalah $ 0.01956. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Calgo?
Kapitalisasi pasar CLGO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLGO?
Suplai beredar CLGO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLGO?
CLGO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLGO?
CLGO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan CLGO?
Volume perdagangan 24 jam live CLGO adalah $ 8.50K USD.
Akankah harga CLGO naik lebih tinggi tahun ini?
CLGO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLGO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Calgo (CLGO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

