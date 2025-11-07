Apa yang dimaksud dengan Cronos (CRO)

Crypto.com didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan mempercepat transisi dunia ke cryptocurrency. Produk utama meliputi: Aplikasi Dompet & Kartu Crypto.com, tempat untuk membeli, menjual, dan membayar dengan kripto, Kartu Visa MCO, kartu logam tanpa biaya tahunan, dan Rantai Crypto.com, yang kabarnya memungkinkan pengguna untuk bayar dan dibayar di crypto, di mana saja, gratis. Crypto.com berkantor pusat di Hong Kong dengan ukuran tim 120+. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.crypto.com

Prediksi Harga Cronos (USD)

Tokenomi Cronos (CRO)

Memahami tokenomi Cronos (CRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRO sekarang!

Cara membeli Cronos (CRO)

Sumber Daya Cronos

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cronos, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cronos Berapa nilai Cronos (CRO) hari ini? Harga live CRO dalam USD adalah 0.12136 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CRO ke USD saat ini? $ 0.12136 . Cobalah Harga CRO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Cronos? Kapitalisasi pasar CRO adalah $ 4.38B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CRO? Suplai beredar CRO adalah 36.10B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CRO? CRO mencapai harga ATH sebesar 0.9698063798210235 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CRO? CRO mencapai harga ATL 0.0114866815226 USD . Berapa volume perdagangan CRO? Volume perdagangan 24 jam live CRO adalah $ 1.02M USD . Akankah harga CRO naik lebih tinggi tahun ini? CRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

