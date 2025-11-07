BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Cronos hari ini adalah 0.12136 USD. Lacak informasi harga aktual CRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Cronos hari ini adalah 0.12136 USD. Lacak informasi harga aktual CRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CRO

Info Harga CRO

Penjelasan CRO

Whitepaper CRO

Situs Web Resmi CRO

Tokenomi CRO

Prakiraan Harga CRO

Riwayat CRO

Panduan Membeli CRO

Konverter CRO ke Mata Uang Fiat

Spot CRO

Futures USDT-M CRO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Cronos

Harga Cronos(CRO)

Harga Live 1 CRO ke USD:

$0.12133
$0.12133$0.12133
-0.35%1D
USD
Grafik Harga Live Cronos (CRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:23:51 (UTC+8)

Informasi Harga Cronos (CRO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.11979
$ 0.11979$ 0.11979
Low 24 Jam
$ 0.12625
$ 0.12625$ 0.12625
High 24 Jam

$ 0.11979
$ 0.11979$ 0.11979

$ 0.12625
$ 0.12625$ 0.12625

$ 0.9698063798210235
$ 0.9698063798210235$ 0.9698063798210235

$ 0.0114866815226
$ 0.0114866815226$ 0.0114866815226

-0.98%

-0.35%

-14.87%

-14.87%

Harga aktual Cronos (CRO) adalah $ 0.12136. Selama 24 jam terakhir, CRO diperdagangkan antara low $ 0.11979 dan high $ 0.12625, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRO adalah $ 0.9698063798210235, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0114866815226.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRO telah berubah sebesar -0.98% selama 1 jam terakhir, -0.35% selama 24 jam, dan -14.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cronos (CRO)

No.26

$ 4.38B
$ 4.38B$ 4.38B

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 12.14B
$ 12.14B$ 12.14B

36.10B
36.10B 36.10B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

98,134,068,409.4683
98,134,068,409.4683 98,134,068,409.4683

36.10%

0.12%

ETH

Kapitalisasi Pasar Cronos saat ini adalah $ 4.38B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.02M. Suplai beredar CRO adalah 36.10B, dan total suplainya sebesar 98134068409.4683. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.14B.

Riwayat Harga Cronos (CRO) USD

Pantau perubahan harga Cronos untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004261-0.35%
30 Days$ -0.07497-38.19%
60 Hari$ -0.13996-53.56%
90 Hari$ -0.03358-21.68%
Perubahan Harga Cronos Hari Ini

Hari ini, CRO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0004261 (-0.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cronos 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07497 (-38.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cronos 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CRO terlihat mengalami perubahan $ -0.13996 (-53.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cronos 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03358 (-21.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cronos (CRO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cronos sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cronos (CRO)

Crypto.com didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan mempercepat transisi dunia ke cryptocurrency. Produk utama meliputi: Aplikasi Dompet & Kartu Crypto.com, tempat untuk membeli, menjual, dan membayar dengan kripto, Kartu Visa MCO, kartu logam tanpa biaya tahunan, dan Rantai Crypto.com, yang kabarnya memungkinkan pengguna untuk bayar dan dibayar di crypto, di mana saja, gratis. Crypto.com berkantor pusat di Hong Kong dengan ukuran tim 120+. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.crypto.com

Cronos tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cronos Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cronos di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cronos dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cronos (USD)

Berapa nilai Cronos (CRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cronos (CRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cronos.

Cek prediksi harga Cronos sekarang!

Tokenomi Cronos (CRO)

Memahami tokenomi Cronos (CRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRO sekarang!

Cara membeli Cronos (CRO)

Ingin mengetahui cara membeli Cronos? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cronos di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CRO ke Mata Uang Lokal

1 Cronos(CRO) ke VND
3,193.5884
1 Cronos(CRO) ke AUD
A$0.1868944
1 Cronos(CRO) ke GBP
0.0922336
1 Cronos(CRO) ke EUR
0.1043696
1 Cronos(CRO) ke USD
$0.12136
1 Cronos(CRO) ke MYR
RM0.5072848
1 Cronos(CRO) ke TRY
5.109256
1 Cronos(CRO) ke JPY
¥18.56808
1 Cronos(CRO) ke ARS
ARS$176.1382632
1 Cronos(CRO) ke RUB
9.8592864
1 Cronos(CRO) ke INR
10.7609912
1 Cronos(CRO) ke IDR
Rp2,022.6658576
1 Cronos(CRO) ke PHP
7.1638808
1 Cronos(CRO) ke EGP
￡E.5.7391144
1 Cronos(CRO) ke BRL
R$0.6480624
1 Cronos(CRO) ke CAD
C$0.1711176
1 Cronos(CRO) ke BDT
14.8071336
1 Cronos(CRO) ke NGN
174.6176224
1 Cronos(CRO) ke COP
$464.9799176
1 Cronos(CRO) ke ZAR
R.2.1080232
1 Cronos(CRO) ke UAH
5.1044016
1 Cronos(CRO) ke TZS
T.Sh.298.18152
1 Cronos(CRO) ke VES
Bs27.06328
1 Cronos(CRO) ke CLP
$114.32112
1 Cronos(CRO) ke PKR
Rs34.3011904
1 Cronos(CRO) ke KZT
63.8390008
1 Cronos(CRO) ke THB
฿3.932064
1 Cronos(CRO) ke TWD
NT$3.7609464
1 Cronos(CRO) ke AED
د.إ0.4453912
1 Cronos(CRO) ke CHF
Fr0.097088
1 Cronos(CRO) ke HKD
HK$0.9429672
1 Cronos(CRO) ke AMD
֏46.408064
1 Cronos(CRO) ke MAD
.د.م1.1298616
1 Cronos(CRO) ke MXN
$2.2536552
1 Cronos(CRO) ke SAR
ريال0.4551
1 Cronos(CRO) ke ETB
Br18.6275464
1 Cronos(CRO) ke KES
KSh15.6724304
1 Cronos(CRO) ke JOD
د.أ0.08604424
1 Cronos(CRO) ke PLN
0.4466048
1 Cronos(CRO) ke RON
лв0.533984
1 Cronos(CRO) ke SEK
kr1.1602016
1 Cronos(CRO) ke BGN
лв0.2050984
1 Cronos(CRO) ke HUF
Ft40.5742888
1 Cronos(CRO) ke CZK
2.5570552
1 Cronos(CRO) ke KWD
د.ك0.03713616
1 Cronos(CRO) ke ILS
0.3968472
1 Cronos(CRO) ke BOB
Bs0.837384
1 Cronos(CRO) ke AZN
0.206312
1 Cronos(CRO) ke TJS
SM1.1189392
1 Cronos(CRO) ke GEL
0.3288856
1 Cronos(CRO) ke AOA
Kz110.728864
1 Cronos(CRO) ke BHD
.د.ب0.04563136
1 Cronos(CRO) ke BMD
$0.12136
1 Cronos(CRO) ke DKK
kr0.7839856
1 Cronos(CRO) ke HNL
L3.1893408
1 Cronos(CRO) ke MUR
5.58256
1 Cronos(CRO) ke NAD
$2.1080232
1 Cronos(CRO) ke NOK
kr1.237872
1 Cronos(CRO) ke NZD
$0.2148072
1 Cronos(CRO) ke PAB
B/.0.12136
1 Cronos(CRO) ke PGK
K0.5182072
1 Cronos(CRO) ke QAR
ر.ق0.4417504
1 Cronos(CRO) ke RSD
дин.12.31804
1 Cronos(CRO) ke UZS
soʻm1,444.7616736
1 Cronos(CRO) ke ALL
L10.1784632
1 Cronos(CRO) ke ANG
ƒ0.2172344
1 Cronos(CRO) ke AWG
ƒ0.218448
1 Cronos(CRO) ke BBD
$0.24272
1 Cronos(CRO) ke BAM
KM0.2050984
1 Cronos(CRO) ke BIF
Fr357.89064
1 Cronos(CRO) ke BND
$0.157768
1 Cronos(CRO) ke BSD
$0.12136
1 Cronos(CRO) ke JMD
$19.460076
1 Cronos(CRO) ke KHR
487.3890416
1 Cronos(CRO) ke KMF
Fr51.82072
1 Cronos(CRO) ke LAK
2,638.2608168
1 Cronos(CRO) ke LKR
රු36.9990232
1 Cronos(CRO) ke MDL
L2.0764696
1 Cronos(CRO) ke MGA
Ar546.66612
1 Cronos(CRO) ke MOP
P0.97088
1 Cronos(CRO) ke MVR
1.868944
1 Cronos(CRO) ke MWK
MK210.329016
1 Cronos(CRO) ke MZN
MT7.760972
1 Cronos(CRO) ke NPR
रु17.196712
1 Cronos(CRO) ke PYG
860.68512
1 Cronos(CRO) ke RWF
Fr176.33608
1 Cronos(CRO) ke SBD
$0.9975792
1 Cronos(CRO) ke SCR
1.6905448
1 Cronos(CRO) ke SRD
$4.67236
1 Cronos(CRO) ke SVC
$1.0606864
1 Cronos(CRO) ke SZL
L2.105596
1 Cronos(CRO) ke TMT
m0.42476
1 Cronos(CRO) ke TND
د.ت0.35910424
1 Cronos(CRO) ke TTD
$0.8216072
1 Cronos(CRO) ke UGX
Sh424.27456
1 Cronos(CRO) ke XAF
Fr68.93248
1 Cronos(CRO) ke XCD
$0.327672
1 Cronos(CRO) ke XOF
Fr68.93248
1 Cronos(CRO) ke XPF
Fr12.50008
1 Cronos(CRO) ke BWP
P1.632292
1 Cronos(CRO) ke BZD
$0.2439336
1 Cronos(CRO) ke CVE
$11.6311424
1 Cronos(CRO) ke DJF
Fr21.60208
1 Cronos(CRO) ke DOP
$7.803448
1 Cronos(CRO) ke DZD
د.ج15.8326256
1 Cronos(CRO) ke FJD
$0.2767008
1 Cronos(CRO) ke GNF
Fr1,055.2252
1 Cronos(CRO) ke GTQ
Q0.9296176
1 Cronos(CRO) ke GYD
$25.3836576
1 Cronos(CRO) ke ISK
kr15.29136

Sumber Daya Cronos

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cronos, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cronos
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cronos

Berapa nilai Cronos (CRO) hari ini?
Harga live CRO dalam USD adalah 0.12136 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRO ke USD saat ini?
Harga CRO ke USD saat ini adalah $ 0.12136. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cronos?
Kapitalisasi pasar CRO adalah $ 4.38B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRO?
Suplai beredar CRO adalah 36.10B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRO?
CRO mencapai harga ATH sebesar 0.9698063798210235 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRO?
CRO mencapai harga ATL 0.0114866815226 USD.
Berapa volume perdagangan CRO?
Volume perdagangan 24 jam live CRO adalah $ 1.02M USD.
Akankah harga CRO naik lebih tinggi tahun ini?
CRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:23:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cronos (CRO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CRO ke USD

Jumlah

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0.12136 USD

Perdagangkan CRO

CRO/USDT
$0.12133
$0.12133$0.12133
-0.31%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,612.47
$100,612.47$100,612.47

-1.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.17
$3,300.17$3,300.17

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.12
$155.12$155.12

-0.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0589
$1.0589$1.0589

+23.41%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,612.47
$100,612.47$100,612.47

-1.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.17
$3,300.17$3,300.17

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.12
$155.12$155.12

-0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2020
$2.2020$2.2020

-1.45%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0007
$1.0007$1.0007

-1.51%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004058
$0.0004058$0.0004058

+170.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016215
$0.016215$0.016215

+1,521.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.500
$4.500$4.500

+350.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004506
$0.004506$0.004506

+111.15%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002287
$0.0000002287$0.0000002287

+52.46%