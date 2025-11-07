BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Reservoir hari ini adalah 0.03457 USD. Lacak informasi harga aktual DAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DAM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Reservoir hari ini adalah 0.03457 USD. Lacak informasi harga aktual DAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DAM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DAM

Info Harga DAM

Penjelasan DAM

Whitepaper DAM

Situs Web Resmi DAM

Tokenomi DAM

Prakiraan Harga DAM

Riwayat DAM

Panduan Membeli DAM

Konverter DAM ke Mata Uang Fiat

Spot DAM

Futures USDT-M DAM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Reservoir

Harga Reservoir(DAM)

Harga Live 1 DAM ke USD:

$0.03457
$0.03457$0.03457
+4.31%1D
USD
Grafik Harga Live Reservoir (DAM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:25:33 (UTC+8)

Informasi Harga Reservoir (DAM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03148
$ 0.03148$ 0.03148
Low 24 Jam
$ 0.03642
$ 0.03642$ 0.03642
High 24 Jam

$ 0.03148
$ 0.03148$ 0.03148

$ 0.03642
$ 0.03642$ 0.03642

$ 0.16520038956968847
$ 0.16520038956968847$ 0.16520038956968847

$ 0.016159045521479846
$ 0.016159045521479846$ 0.016159045521479846

+0.64%

+4.31%

-6.29%

-6.29%

Harga aktual Reservoir (DAM) adalah $ 0.03457. Selama 24 jam terakhir, DAM diperdagangkan antara low $ 0.03148 dan high $ 0.03642, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDAM adalah $ 0.16520038956968847, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.016159045521479846.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DAM telah berubah sebesar +0.64% selama 1 jam terakhir, +4.31% selama 24 jam, dan -6.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Reservoir (DAM)

No.1243

$ 6.91M
$ 6.91M$ 6.91M

$ 396.62K
$ 396.62K$ 396.62K

$ 34.57M
$ 34.57M$ 34.57M

199.99M
199.99M 199.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.99%

BSC

Kapitalisasi Pasar Reservoir saat ini adalah $ 6.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 396.62K. Suplai beredar DAM adalah 199.99M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.57M.

Riwayat Harga Reservoir (DAM) USD

Pantau perubahan harga Reservoir untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0014284+4.31%
30 Days$ -0.03452-49.97%
60 Hari$ -0.0169-32.84%
90 Hari$ +0.00337+10.80%
Perubahan Harga Reservoir Hari Ini

Hari ini, DAM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0014284 (+4.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Reservoir 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03452 (-49.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Reservoir 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DAM terlihat mengalami perubahan $ -0.0169 (-32.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Reservoir 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00337 (+10.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Reservoir (DAM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Reservoir sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Reservoir (DAM)

Reservoir merupakan stablecoin dengan imbal hasil multiagunan yang didukung oleh RWA dan strategi onchain (surat perbendaharaan negara, pinjaman onchain dengan agunan berlebih, strategi suku bunga pendanaan).

Reservoir tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Reservoir Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Reservoir di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Reservoir dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Reservoir (USD)

Berapa nilai Reservoir (DAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Reservoir (DAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reservoir.

Cek prediksi harga Reservoir sekarang!

Tokenomi Reservoir (DAM)

Memahami tokenomi Reservoir (DAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DAM sekarang!

Cara membeli Reservoir (DAM)

Ingin mengetahui cara membeli Reservoir? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Reservoir di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DAM ke Mata Uang Lokal

1 Reservoir(DAM) ke VND
909.70955
1 Reservoir(DAM) ke AUD
A$0.0532378
1 Reservoir(DAM) ke GBP
0.0262732
1 Reservoir(DAM) ke EUR
0.0297302
1 Reservoir(DAM) ke USD
$0.03457
1 Reservoir(DAM) ke MYR
RM0.1445026
1 Reservoir(DAM) ke TRY
1.455397
1 Reservoir(DAM) ke JPY
¥5.28921
1 Reservoir(DAM) ke ARS
ARS$50.1738609
1 Reservoir(DAM) ke RUB
2.8084668
1 Reservoir(DAM) ke INR
3.0653219
1 Reservoir(DAM) ke IDR
Rp576.1664362
1 Reservoir(DAM) ke PHP
2.0406671
1 Reservoir(DAM) ke EGP
￡E.1.6348153
1 Reservoir(DAM) ke BRL
R$0.1846038
1 Reservoir(DAM) ke CAD
C$0.0487437
1 Reservoir(DAM) ke BDT
4.2178857
1 Reservoir(DAM) ke NGN
49.7406988
1 Reservoir(DAM) ke COP
$132.4518437
1 Reservoir(DAM) ke ZAR
R.0.6001352
1 Reservoir(DAM) ke UAH
1.4540142
1 Reservoir(DAM) ke TZS
T.Sh.84.93849
1 Reservoir(DAM) ke VES
Bs7.70911
1 Reservoir(DAM) ke CLP
$32.56494
1 Reservoir(DAM) ke PKR
Rs9.7708648
1 Reservoir(DAM) ke KZT
18.1848571
1 Reservoir(DAM) ke THB
฿1.120068
1 Reservoir(DAM) ke TWD
NT$1.0713243
1 Reservoir(DAM) ke AED
د.إ0.1268719
1 Reservoir(DAM) ke CHF
Fr0.027656
1 Reservoir(DAM) ke HKD
HK$0.2686089
1 Reservoir(DAM) ke AMD
֏13.219568
1 Reservoir(DAM) ke MAD
.د.م0.3218467
1 Reservoir(DAM) ke MXN
$0.6419649
1 Reservoir(DAM) ke SAR
ريال0.1296375
1 Reservoir(DAM) ke ETB
Br5.3061493
1 Reservoir(DAM) ke KES
KSh4.4643698
1 Reservoir(DAM) ke JOD
د.أ0.02451013
1 Reservoir(DAM) ke PLN
0.1268719
1 Reservoir(DAM) ke RON
лв0.152108
1 Reservoir(DAM) ke SEK
kr0.3304892
1 Reservoir(DAM) ke BGN
лв0.0584233
1 Reservoir(DAM) ke HUF
Ft11.5577881
1 Reservoir(DAM) ke CZK
0.7283899
1 Reservoir(DAM) ke KWD
د.ك0.01057842
1 Reservoir(DAM) ke ILS
0.1130439
1 Reservoir(DAM) ke BOB
Bs0.238533
1 Reservoir(DAM) ke AZN
0.058769
1 Reservoir(DAM) ke TJS
SM0.3187354
1 Reservoir(DAM) ke GEL
0.0936847
1 Reservoir(DAM) ke AOA
Kz31.541668
1 Reservoir(DAM) ke BHD
.د.ب0.01299832
1 Reservoir(DAM) ke BMD
$0.03457
1 Reservoir(DAM) ke DKK
kr0.2233222
1 Reservoir(DAM) ke HNL
L0.9084996
1 Reservoir(DAM) ke MUR
1.59022
1 Reservoir(DAM) ke NAD
$0.6004809
1 Reservoir(DAM) ke NOK
kr0.352614
1 Reservoir(DAM) ke NZD
$0.0611889
1 Reservoir(DAM) ke PAB
B/.0.03457
1 Reservoir(DAM) ke PGK
K0.1476139
1 Reservoir(DAM) ke QAR
ر.ق0.1258348
1 Reservoir(DAM) ke RSD
дин.3.508855
1 Reservoir(DAM) ke UZS
soʻm411.5475532
1 Reservoir(DAM) ke ALL
L2.8993859
1 Reservoir(DAM) ke ANG
ƒ0.0618803
1 Reservoir(DAM) ke AWG
ƒ0.062226
1 Reservoir(DAM) ke BBD
$0.06914
1 Reservoir(DAM) ke BAM
KM0.0584233
1 Reservoir(DAM) ke BIF
Fr101.94693
1 Reservoir(DAM) ke BND
$0.044941
1 Reservoir(DAM) ke BSD
$0.03457
1 Reservoir(DAM) ke JMD
$5.5432995
1 Reservoir(DAM) ke KHR
138.8351942
1 Reservoir(DAM) ke KMF
Fr14.76139
1 Reservoir(DAM) ke LAK
751.5217241
1 Reservoir(DAM) ke LKR
රු10.5393559
1 Reservoir(DAM) ke MDL
L0.5914927
1 Reservoir(DAM) ke MGA
Ar155.720565
1 Reservoir(DAM) ke MOP
P0.27656
1 Reservoir(DAM) ke MVR
0.532378
1 Reservoir(DAM) ke MWK
MK59.913267
1 Reservoir(DAM) ke MZN
MT2.2107515
1 Reservoir(DAM) ke NPR
रु4.898569
1 Reservoir(DAM) ke PYG
245.17044
1 Reservoir(DAM) ke RWF
Fr50.23021
1 Reservoir(DAM) ke SBD
$0.2841654
1 Reservoir(DAM) ke SCR
0.4815601
1 Reservoir(DAM) ke SRD
$1.330945
1 Reservoir(DAM) ke SVC
$0.3021418
1 Reservoir(DAM) ke SZL
L0.5997895
1 Reservoir(DAM) ke TMT
m0.120995
1 Reservoir(DAM) ke TND
د.ت0.10229263
1 Reservoir(DAM) ke TTD
$0.2340389
1 Reservoir(DAM) ke UGX
Sh120.85672
1 Reservoir(DAM) ke XAF
Fr19.63576
1 Reservoir(DAM) ke XCD
$0.093339
1 Reservoir(DAM) ke XOF
Fr19.63576
1 Reservoir(DAM) ke XPF
Fr3.56071
1 Reservoir(DAM) ke BWP
P0.4649665
1 Reservoir(DAM) ke BZD
$0.0694857
1 Reservoir(DAM) ke CVE
$3.3131888
1 Reservoir(DAM) ke DJF
Fr6.15346
1 Reservoir(DAM) ke DOP
$2.222851
1 Reservoir(DAM) ke DZD
د.ج4.5100022
1 Reservoir(DAM) ke FJD
$0.0788196
1 Reservoir(DAM) ke GNF
Fr300.58615
1 Reservoir(DAM) ke GTQ
Q0.2648062
1 Reservoir(DAM) ke GYD
$7.2306612
1 Reservoir(DAM) ke ISK
kr4.35582

Sumber Daya Reservoir

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Reservoir, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Reservoir
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Reservoir

Berapa nilai Reservoir (DAM) hari ini?
Harga live DAM dalam USD adalah 0.03457 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DAM ke USD saat ini?
Harga DAM ke USD saat ini adalah $ 0.03457. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Reservoir?
Kapitalisasi pasar DAM adalah $ 6.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DAM?
Suplai beredar DAM adalah 199.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DAM?
DAM mencapai harga ATH sebesar 0.16520038956968847 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DAM?
DAM mencapai harga ATL 0.016159045521479846 USD.
Berapa volume perdagangan DAM?
Volume perdagangan 24 jam live DAM adalah $ 396.62K USD.
Akankah harga DAM naik lebih tinggi tahun ini?
DAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:25:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Reservoir (DAM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DAM ke USD

Jumlah

DAM
DAM
USD
USD

1 DAM = 0.03456 USD

Perdagangkan DAM

DAM/USDT
$0.03457
$0.03457$0.03457
+4.03%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,684.09
$100,684.09$100,684.09

-1.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.07
$3,306.07$3,306.07

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.27
$155.27$155.27

-0.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0670
$1.0670$1.0670

+24.35%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,684.09
$100,684.09$100,684.09

-1.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.07
$3,306.07$3,306.07

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.27
$155.27$155.27

-0.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2024
$2.2024$2.2024

-1.43%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0046
$1.0046$1.0046

-1.13%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1164
$0.1164$0.1164

+132.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004059
$0.0004059$0.0004059

+170.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014430
$0.014430$0.014430

+1,343.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.543
$4.543$4.543

+354.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1164
$0.1164$0.1164

+132.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004900
$0.004900$0.004900

+129.61%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002307
$0.0000002307$0.0000002307

+53.80%