Apa yang dimaksud dengan Reservoir (DAM)

Reservoir merupakan stablecoin dengan imbal hasil multiagunan yang didukung oleh RWA dan strategi onchain (surat perbendaharaan negara, pinjaman onchain dengan agunan berlebih, strategi suku bunga pendanaan). Reservoir merupakan stablecoin dengan imbal hasil multiagunan yang didukung oleh RWA dan strategi onchain (surat perbendaharaan negara, pinjaman onchain dengan agunan berlebih, strategi suku bunga pendanaan).

Reservoir tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Reservoir Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Reservoir di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Reservoir dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Reservoir (USD)

Berapa nilai Reservoir (DAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Reservoir (DAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reservoir.

Cek prediksi harga Reservoir sekarang!

Tokenomi Reservoir (DAM)

Memahami tokenomi Reservoir (DAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DAM sekarang!

Cara membeli Reservoir (DAM)

Ingin mengetahui cara membeli Reservoir? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Reservoir di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DAM ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Reservoir

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Reservoir, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Reservoir Berapa nilai Reservoir (DAM) hari ini? Harga live DAM dalam USD adalah 0.03457 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DAM ke USD saat ini? $ 0.03457 . Cobalah Harga DAM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Reservoir? Kapitalisasi pasar DAM adalah $ 6.91M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DAM? Suplai beredar DAM adalah 199.99M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DAM? DAM mencapai harga ATH sebesar 0.16520038956968847 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DAM? DAM mencapai harga ATL 0.016159045521479846 USD . Berapa volume perdagangan DAM? Volume perdagangan 24 jam live DAM adalah $ 396.62K USD . Akankah harga DAM naik lebih tinggi tahun ini? DAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Reservoir (DAM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi