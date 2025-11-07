Apa yang dimaksud dengan DexCheck (DCK)

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

Tokenomi DexCheck (DCK)

Memahami tokenomi DexCheck (DCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DCK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DexCheck Berapa nilai DexCheck (DCK) hari ini? Harga live DCK dalam USD adalah 0.002979 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DCK ke USD saat ini? $ 0.002979 . Cobalah Harga DCK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DexCheck? Kapitalisasi pasar DCK adalah $ 2.02M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DCK? Suplai beredar DCK adalah 678.22M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DCK? DCK mencapai harga ATH sebesar 0.1835686222895271 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DCK? DCK mencapai harga ATL 0.002850502507517783 USD . Berapa volume perdagangan DCK? Volume perdagangan 24 jam live DCK adalah $ 7.30K USD . Akankah harga DCK naik lebih tinggi tahun ini? DCK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DCK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DexCheck (DCK)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

