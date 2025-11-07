BursaDEX+
Harga live Roboton hari ini adalah 0.005752 USD. Lacak informasi harga aktual DCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DCT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DCT

Info Harga DCT

Penjelasan DCT

Situs Web Resmi DCT

Tokenomi DCT

Prakiraan Harga DCT

Riwayat DCT

Panduan Membeli DCT

Konverter DCT ke Mata Uang Fiat

Spot DCT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Roboton

Harga Roboton(DCT)

Harga Live 1 DCT ke USD:

$0.005752
$0.005752$0.005752
+0.47%1D
USD
Grafik Harga Live Roboton (DCT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:30:25 (UTC+8)

Informasi Harga Roboton (DCT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005687
$ 0.005687$ 0.005687
Low 24 Jam
$ 0.005753
$ 0.005753$ 0.005753
High 24 Jam

$ 0.005687
$ 0.005687$ 0.005687

$ 0.005753
$ 0.005753$ 0.005753

--
----

--
----

+0.62%

+0.47%

+8.40%

+8.40%

Harga aktual Roboton (DCT) adalah $ 0.005752. Selama 24 jam terakhir, DCT diperdagangkan antara low $ 0.005687 dan high $ 0.005753, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDCT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DCT telah berubah sebesar +0.62% selama 1 jam terakhir, +0.47% selama 24 jam, dan +8.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Roboton (DCT)

--
----

$ 82.08K
$ 82.08K$ 82.08K

$ 287.60M
$ 287.60M$ 287.60M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

TRX

Kapitalisasi Pasar Roboton saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 82.08K. Suplai beredar DCT adalah --, dan total suplainya sebesar 50000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 287.60M.

Riwayat Harga Roboton (DCT) USD

Pantau perubahan harga Roboton untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00002691+0.47%
30 Days$ -0.000053-0.92%
60 Hari$ +0.000257+4.67%
90 Hari$ +0.000086+1.51%
Perubahan Harga Roboton Hari Ini

Hari ini, DCT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00002691 (+0.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Roboton 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000053 (-0.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Roboton 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DCT terlihat mengalami perubahan $ +0.000257 (+4.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Roboton 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000086 (+1.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Roboton (DCT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Roboton sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Roboton (DCT)

Roboton adalah aplikasi mini meme hibrida yang diperkenalkan oleh DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA yang menyediakan fitur tap-to-earn, permainan PVP, dan fitur penghasilan lainnya bagi pengguna. Menjangkau ratusan ribu pengguna dari ekosistem Ton, proyek ini berupaya mencapai pertumbuhan lebih lanjut dengan beralih ke ekosistem Tron.

Roboton tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Roboton Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DCT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Roboton di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Roboton dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Roboton (USD)

Berapa nilai Roboton (DCT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Roboton (DCT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Roboton.

Cek prediksi harga Roboton sekarang!

Tokenomi Roboton (DCT)

Memahami tokenomi Roboton (DCT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DCT sekarang!

Cara membeli Roboton (DCT)

Ingin mengetahui cara membeli Roboton? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Roboton di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DCT ke Mata Uang Lokal

1 Roboton(DCT) ke VND
151.36388
1 Roboton(DCT) ke AUD
A$0.00885808
1 Roboton(DCT) ke GBP
0.00437152
1 Roboton(DCT) ke EUR
0.00494672
1 Roboton(DCT) ke USD
$0.005752
1 Roboton(DCT) ke MYR
RM0.02404336
1 Roboton(DCT) ke TRY
0.24267688
1 Roboton(DCT) ke JPY
¥0.874304
1 Roboton(DCT) ke ARS
ARS$8.34828024
1 Roboton(DCT) ke RUB
0.46729248
1 Roboton(DCT) ke INR
0.51002984
1 Roboton(DCT) ke IDR
Rp95.86662832
1 Roboton(DCT) ke PHP
0.33913792
1 Roboton(DCT) ke EGP
￡E.0.2720696
1 Roboton(DCT) ke BRL
R$0.0307732
1 Roboton(DCT) ke CAD
C$0.00811032
1 Roboton(DCT) ke BDT
0.70180152
1 Roboton(DCT) ke NGN
8.27620768
1 Roboton(DCT) ke COP
$22.03827032
1 Roboton(DCT) ke ZAR
R.0.09991224
1 Roboton(DCT) ke UAH
0.24192912
1 Roboton(DCT) ke TZS
T.Sh.14.132664
1 Roboton(DCT) ke VES
Bs1.305704
1 Roboton(DCT) ke CLP
$5.424136
1 Roboton(DCT) ke PKR
Rs1.62574528
1 Roboton(DCT) ke KZT
3.02572456
1 Roboton(DCT) ke THB
฿0.18624976
1 Roboton(DCT) ke TWD
NT$0.17825448
1 Roboton(DCT) ke AED
د.إ0.02110984
1 Roboton(DCT) ke CHF
Fr0.0046016
1 Roboton(DCT) ke HKD
HK$0.04469304
1 Roboton(DCT) ke AMD
֏2.1995648
1 Roboton(DCT) ke MAD
.د.م0.0534936
1 Roboton(DCT) ke MXN
$0.10681464
1 Roboton(DCT) ke SAR
ريال0.02157
1 Roboton(DCT) ke ETB
Br0.88517528
1 Roboton(DCT) ke KES
KSh0.74292832
1 Roboton(DCT) ke JOD
د.أ0.004078168
1 Roboton(DCT) ke PLN
0.02116736
1 Roboton(DCT) ke RON
лв0.0253088
1 Roboton(DCT) ke SEK
kr0.05504664
1 Roboton(DCT) ke BGN
лв0.00972088
1 Roboton(DCT) ke HUF
Ft1.92369888
1 Roboton(DCT) ke CZK
0.12119464
1 Roboton(DCT) ke KWD
د.ك0.001760112
1 Roboton(DCT) ke ILS
0.01880904
1 Roboton(DCT) ke BOB
Bs0.0396888
1 Roboton(DCT) ke AZN
0.0097784
1 Roboton(DCT) ke TJS
SM0.05303344
1 Roboton(DCT) ke GEL
0.01558792
1 Roboton(DCT) ke AOA
Kz5.27222568
1 Roboton(DCT) ke BHD
.د.ب0.002162752
1 Roboton(DCT) ke BMD
$0.005752
1 Roboton(DCT) ke DKK
kr0.03715792
1 Roboton(DCT) ke HNL
L0.15150768
1 Roboton(DCT) ke MUR
0.264592
1 Roboton(DCT) ke NAD
$0.09991224
1 Roboton(DCT) ke NOK
kr0.05861288
1 Roboton(DCT) ke NZD
$0.01018104
1 Roboton(DCT) ke PAB
B/.0.005752
1 Roboton(DCT) ke PGK
K0.0241584
1 Roboton(DCT) ke QAR
ر.ق0.02093728
1 Roboton(DCT) ke RSD
дин.0.58394304
1 Roboton(DCT) ke UZS
soʻm69.30118888
1 Roboton(DCT) ke ALL
L0.4823052
1 Roboton(DCT) ke ANG
ƒ0.01029608
1 Roboton(DCT) ke AWG
ƒ0.0103536
1 Roboton(DCT) ke BBD
$0.011504
1 Roboton(DCT) ke BAM
KM0.00972088
1 Roboton(DCT) ke BIF
Fr16.962648
1 Roboton(DCT) ke BND
$0.0074776
1 Roboton(DCT) ke BSD
$0.005752
1 Roboton(DCT) ke JMD
$0.9223332
1 Roboton(DCT) ke KHR
23.10037712
1 Roboton(DCT) ke KMF
Fr2.41584
1 Roboton(DCT) ke LAK
125.04347576
1 Roboton(DCT) ke LKR
රු1.75361224
1 Roboton(DCT) ke MDL
L0.097784
1 Roboton(DCT) ke MGA
Ar25.909884
1 Roboton(DCT) ke MOP
P0.046016
1 Roboton(DCT) ke MVR
0.0885808
1 Roboton(DCT) ke MWK
MK9.98610472
1 Roboton(DCT) ke MZN
MT0.3678404
1 Roboton(DCT) ke NPR
रु0.8150584
1 Roboton(DCT) ke PYG
40.793184
1 Roboton(DCT) ke RWF
Fr8.346152
1 Roboton(DCT) ke SBD
$0.04733896
1 Roboton(DCT) ke SCR
0.08300136
1 Roboton(DCT) ke SRD
$0.221452
1 Roboton(DCT) ke SVC
$0.05027248
1 Roboton(DCT) ke SZL
L0.09985472
1 Roboton(DCT) ke TMT
m0.020132
1 Roboton(DCT) ke TND
د.ت0.017020168
1 Roboton(DCT) ke TTD
$0.03894104
1 Roboton(DCT) ke UGX
Sh20.108992
1 Roboton(DCT) ke XAF
Fr3.267136
1 Roboton(DCT) ke XCD
$0.0155304
1 Roboton(DCT) ke XOF
Fr3.267136
1 Roboton(DCT) ke XPF
Fr0.592456
1 Roboton(DCT) ke BWP
P0.0773644
1 Roboton(DCT) ke BZD
$0.01156152
1 Roboton(DCT) ke CVE
$0.55127168
1 Roboton(DCT) ke DJF
Fr1.018104
1 Roboton(DCT) ke DOP
$0.36991112
1 Roboton(DCT) ke DZD
د.ج0.75098112
1 Roboton(DCT) ke FJD
$0.01311456
1 Roboton(DCT) ke GNF
Fr50.01364
1 Roboton(DCT) ke GTQ
Q0.04406032
1 Roboton(DCT) ke GYD
$1.20308832
1 Roboton(DCT) ke ISK
kr0.724752

Sumber Daya Roboton

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Roboton, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Roboton
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Roboton

Berapa nilai Roboton (DCT) hari ini?
Harga live DCT dalam USD adalah 0.005752 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DCT ke USD saat ini?
Harga DCT ke USD saat ini adalah $ 0.005752. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Roboton?
Kapitalisasi pasar DCT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DCT?
Suplai beredar DCT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DCT?
DCT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DCT?
DCT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan DCT?
Volume perdagangan 24 jam live DCT adalah $ 82.08K USD.
Akankah harga DCT naik lebih tinggi tahun ini?
DCT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DCT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

