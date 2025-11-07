BursaDEX+
Harga live DeFinity Markets hari ini adalah 0.01662 USD. Lacak informasi harga aktual DEFX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEFX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DEFX

Info Harga DEFX

Penjelasan DEFX

Whitepaper DEFX

Situs Web Resmi DEFX

Tokenomi DEFX

Prakiraan Harga DEFX

Riwayat DEFX

Panduan Membeli DEFX

Konverter DEFX ke Mata Uang Fiat

Spot DEFX

Prapasar

Earn

Berita

Blog

Learn

Logo DeFinity Markets

Harga DeFinity Markets(DEFX)

Harga Live 1 DEFX ke USD:

$0.01662
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live DeFinity Markets (DEFX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:26:43 (UTC+8)

Informasi Harga DeFinity Markets (DEFX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01405
Low 24 Jam
$ 0.01669
High 24 Jam

$ 0.01405
$ 0.01669
$ 1.7922645368044652
$ 0.001196147812766748
0.00%

0.00%

-4.54%

-4.54%

Harga aktual DeFinity Markets (DEFX) adalah $ 0.01662. Selama 24 jam terakhir, DEFX diperdagangkan antara low $ 0.01405 dan high $ 0.01669, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEFX adalah $ 1.7922645368044652, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001196147812766748.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEFX telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -4.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DeFinity Markets (DEFX)

No.6597

$ 0.00
$ 308.11
$ 2.85M
0.00
171,516,755
0
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar DeFinity Markets saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 308.11. Suplai beredar DEFX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.85M.

Riwayat Harga DeFinity Markets (DEFX) USD

Pantau perubahan harga DeFinity Markets untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00658-28.37%
60 Hari$ -0.007-29.64%
90 Hari$ -0.01601-49.07%
Perubahan Harga DeFinity Markets Hari Ini

Hari ini, DEFX tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DeFinity Markets 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00658 (-28.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DeFinity Markets 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DEFX terlihat mengalami perubahan $ -0.007 (-29.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DeFinity Markets 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01601 (-49.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DeFinity Markets (DEFX)?

Lihat halaman Riwayat Harga DeFinity Markets sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

DeFinity Markets tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DeFinity Markets Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DEFX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DeFinity Markets di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DeFinity Markets dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DeFinity Markets (USD)

Berapa nilai DeFinity Markets (DEFX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DeFinity Markets (DEFX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeFinity Markets.

Cek prediksi harga DeFinity Markets sekarang!

Tokenomi DeFinity Markets (DEFX)

Memahami tokenomi DeFinity Markets (DEFX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEFX sekarang!

Cara membeli DeFinity Markets (DEFX)

Ingin mengetahui cara membeli DeFinity Markets? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DeFinity Markets di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEFX ke Mata Uang Lokal

1 DeFinity Markets(DEFX) ke VND
437.3553
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AUD
A$0.0255948
1 DeFinity Markets(DEFX) ke GBP
0.0126312
1 DeFinity Markets(DEFX) ke EUR
0.0142932
1 DeFinity Markets(DEFX) ke USD
$0.01662
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MYR
RM0.0694716
1 DeFinity Markets(DEFX) ke TRY
0.699702
1 DeFinity Markets(DEFX) ke JPY
¥2.54286
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ARS
ARS$24.1217694
1 DeFinity Markets(DEFX) ke RUB
1.3502088
1 DeFinity Markets(DEFX) ke INR
1.4736954
1 DeFinity Markets(DEFX) ke IDR
Rp276.9998892
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PHP
0.9810786
1 DeFinity Markets(DEFX) ke EGP
￡E.0.7859598
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BRL
R$0.0887508
1 DeFinity Markets(DEFX) ke CAD
C$0.0234342
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BDT
2.0278062
1 DeFinity Markets(DEFX) ke NGN
23.9135208
1 DeFinity Markets(DEFX) ke COP
$63.6780342
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ZAR
R.0.2885232
1 DeFinity Markets(DEFX) ke UAH
0.6990372
1 DeFinity Markets(DEFX) ke TZS
T.Sh.40.83534
1 DeFinity Markets(DEFX) ke VES
Bs3.70626
1 DeFinity Markets(DEFX) ke CLP
$15.65604
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PKR
Rs4.6974768
1 DeFinity Markets(DEFX) ke KZT
8.7426186
1 DeFinity Markets(DEFX) ke THB
฿0.538488
1 DeFinity Markets(DEFX) ke TWD
NT$0.5150538
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AED
د.إ0.0609954
1 DeFinity Markets(DEFX) ke CHF
Fr0.013296
1 DeFinity Markets(DEFX) ke HKD
HK$0.1291374
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AMD
֏6.355488
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MAD
.د.م0.1547322
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MXN
$0.3086334
1 DeFinity Markets(DEFX) ke SAR
ريال0.062325
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ETB
Br2.5510038
1 DeFinity Markets(DEFX) ke KES
KSh2.1463068
1 DeFinity Markets(DEFX) ke JOD
د.أ0.01178358
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PLN
0.0609954
1 DeFinity Markets(DEFX) ke RON
лв0.073128
1 DeFinity Markets(DEFX) ke SEK
kr0.1588872
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BGN
лв0.0280878
1 DeFinity Markets(DEFX) ke HUF
Ft5.5565646
1 DeFinity Markets(DEFX) ke CZK
0.3501834
1 DeFinity Markets(DEFX) ke KWD
د.ك0.00508572
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ILS
0.0543474
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BOB
Bs0.114678
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AZN
0.028254
1 DeFinity Markets(DEFX) ke TJS
SM0.1532364
1 DeFinity Markets(DEFX) ke GEL
0.0450402
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AOA
Kz15.164088
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BHD
.د.ب0.00624912
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BMD
$0.01662
1 DeFinity Markets(DEFX) ke DKK
kr0.1073652
1 DeFinity Markets(DEFX) ke HNL
L0.4367736
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MUR
0.76452
1 DeFinity Markets(DEFX) ke NAD
$0.2886894
1 DeFinity Markets(DEFX) ke NOK
kr0.169524
1 DeFinity Markets(DEFX) ke NZD
$0.0294174
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PAB
B/.0.01662
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PGK
K0.0709674
1 DeFinity Markets(DEFX) ke QAR
ر.ق0.0604968
1 DeFinity Markets(DEFX) ke RSD
дин.1.68693
1 DeFinity Markets(DEFX) ke UZS
soʻm197.8571112
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ALL
L1.3939194
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ANG
ƒ0.0297498
1 DeFinity Markets(DEFX) ke AWG
ƒ0.029916
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BBD
$0.03324
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BAM
KM0.0280878
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BIF
Fr49.01238
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BND
$0.021606
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BSD
$0.01662
1 DeFinity Markets(DEFX) ke JMD
$2.665017
1 DeFinity Markets(DEFX) ke KHR
66.7469172
1 DeFinity Markets(DEFX) ke KMF
Fr7.09674
1 DeFinity Markets(DEFX) ke LAK
361.3043406
1 DeFinity Markets(DEFX) ke LKR
රු5.0669394
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MDL
L0.2843682
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MGA
Ar74.86479
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MOP
P0.13296
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MVR
0.255948
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MWK
MK28.804122
1 DeFinity Markets(DEFX) ke MZN
MT1.062849
1 DeFinity Markets(DEFX) ke NPR
रु2.355054
1 DeFinity Markets(DEFX) ke PYG
117.86904
1 DeFinity Markets(DEFX) ke RWF
Fr24.14886
1 DeFinity Markets(DEFX) ke SBD
$0.1366164
1 DeFinity Markets(DEFX) ke SCR
0.2502972
1 DeFinity Markets(DEFX) ke SRD
$0.63987
1 DeFinity Markets(DEFX) ke SVC
$0.1452588
1 DeFinity Markets(DEFX) ke SZL
L0.288357
1 DeFinity Markets(DEFX) ke TMT
m0.05817
1 DeFinity Markets(DEFX) ke TND
د.ت0.04917858
1 DeFinity Markets(DEFX) ke TTD
$0.1125174
1 DeFinity Markets(DEFX) ke UGX
Sh58.10352
1 DeFinity Markets(DEFX) ke XAF
Fr9.44016
1 DeFinity Markets(DEFX) ke XCD
$0.044874
1 DeFinity Markets(DEFX) ke XOF
Fr9.44016
1 DeFinity Markets(DEFX) ke XPF
Fr1.71186
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BWP
P0.223539
1 DeFinity Markets(DEFX) ke BZD
$0.0334062
1 DeFinity Markets(DEFX) ke CVE
$1.5928608
1 DeFinity Markets(DEFX) ke DJF
Fr2.95836
1 DeFinity Markets(DEFX) ke DOP
$1.068666
1 DeFinity Markets(DEFX) ke DZD
د.ج2.1699072
1 DeFinity Markets(DEFX) ke FJD
$0.0378936
1 DeFinity Markets(DEFX) ke GNF
Fr144.5109
1 DeFinity Markets(DEFX) ke GTQ
Q0.1273092
1 DeFinity Markets(DEFX) ke GYD
$3.4762392
1 DeFinity Markets(DEFX) ke ISK
kr2.09412

Sumber Daya DeFinity Markets

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DeFinity Markets, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DeFinity Markets
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DeFinity Markets

Berapa nilai DeFinity Markets (DEFX) hari ini?
Harga live DEFX dalam USD adalah 0.01662 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEFX ke USD saat ini?
Harga DEFX ke USD saat ini adalah $ 0.01662. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DeFinity Markets?
Kapitalisasi pasar DEFX adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEFX?
Suplai beredar DEFX adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEFX?
DEFX mencapai harga ATH sebesar 1.7922645368044652 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEFX?
DEFX mencapai harga ATL 0.001196147812766748 USD.
Berapa volume perdagangan DEFX?
Volume perdagangan 24 jam live DEFX adalah $ 308.11 USD.
Akankah harga DEFX naik lebih tinggi tahun ini?
DEFX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEFX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:26:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DeFinity Markets (DEFX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DEFX ke USD

Jumlah

DEFX
DEFX
USD
USD

1 DEFX = 0.01662 USD

Perdagangkan DEFX

DEFX/USDT
$0.01662
0.00%

