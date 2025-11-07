Apa yang dimaksud dengan DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DeFinity Markets Berapa nilai DeFinity Markets (DEFX) hari ini? Harga live DEFX dalam USD adalah 0.01662 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DEFX ke USD saat ini? $ 0.01662 . Cobalah Harga DEFX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DeFinity Markets? Kapitalisasi pasar DEFX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DEFX? Suplai beredar DEFX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DEFX? DEFX mencapai harga ATH sebesar 1.7922645368044652 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DEFX? DEFX mencapai harga ATL 0.001196147812766748 USD . Berapa volume perdagangan DEFX? Volume perdagangan 24 jam live DEFX adalah $ 308.11 USD . Akankah harga DEFX naik lebih tinggi tahun ini? DEFX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEFX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DeFinity Markets (DEFX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

