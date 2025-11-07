Apa yang dimaksud dengan DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

Prediksi Harga DevvE (USD)

Berapa nilai DevvE (DEVVE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DevvE (DEVVE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DevvE.

Tokenomi DevvE (DEVVE)

Memahami tokenomi DevvE (DEVVE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEVVE sekarang!

Cara membeli DevvE (DEVVE)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DevvE Berapa nilai DevvE (DEVVE) hari ini? Harga live DEVVE dalam USD adalah 0.3675 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DEVVE ke USD saat ini? $ 0.3675 . Cobalah Harga DEVVE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DevvE? Kapitalisasi pasar DEVVE adalah $ 35.43M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DEVVE? Suplai beredar DEVVE adalah 96.40M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DEVVE? DEVVE mencapai harga ATH sebesar 2.138329606241538 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DEVVE? DEVVE mencapai harga ATL 0.1363905146686964 USD . Berapa volume perdagangan DEVVE? Volume perdagangan 24 jam live DEVVE adalah $ 124.87K USD . Akankah harga DEVVE naik lebih tinggi tahun ini? DEVVE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEVVE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

