Harga live DevvE hari ini adalah 0.3675 USD. Lacak informasi harga aktual DEVVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEVVE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DEVVE

Info Harga DEVVE

Penjelasan DEVVE

Whitepaper DEVVE

Situs Web Resmi DEVVE

Tokenomi DEVVE

Prakiraan Harga DEVVE

Riwayat DEVVE

Panduan Membeli DEVVE

Konverter DEVVE ke Mata Uang Fiat

Spot DEVVE

Futures USDT-M DEVVE

Logo DevvE

Harga DevvE(DEVVE)

Harga Live 1 DEVVE ke USD:

$0.3658
$0.3658$0.3658
+5.47%1D
USD
Grafik Harga Live DevvE (DEVVE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:18 (UTC+8)

Informasi Harga DevvE (DEVVE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3351
$ 0.3351$ 0.3351
Low 24 Jam
$ 0.3934
$ 0.3934$ 0.3934
High 24 Jam

$ 0.3351
$ 0.3351$ 0.3351

$ 0.3934
$ 0.3934$ 0.3934

$ 2.138329606241538
$ 2.138329606241538$ 2.138329606241538

$ 0.1363905146686964
$ 0.1363905146686964$ 0.1363905146686964

+3.63%

+5.47%

+1.57%

+1.57%

Harga aktual DevvE (DEVVE) adalah $ 0.3675. Selama 24 jam terakhir, DEVVE diperdagangkan antara low $ 0.3351 dan high $ 0.3934, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEVVE adalah $ 2.138329606241538, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1363905146686964.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEVVE telah berubah sebesar +3.63% selama 1 jam terakhir, +5.47% selama 24 jam, dan +1.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DevvE (DEVVE)

No.625

$ 35.43M
$ 35.43M$ 35.43M

$ 124.87K
$ 124.87K$ 124.87K

$ 110.25M
$ 110.25M$ 110.25M

96.40M
96.40M 96.40M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

32.13%

ETH

Kapitalisasi Pasar DevvE saat ini adalah $ 35.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 124.87K. Suplai beredar DEVVE adalah 96.40M, dan total suplainya sebesar 120000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.25M.

Riwayat Harga DevvE (DEVVE) USD

Pantau perubahan harga DevvE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.018972+5.47%
30 Days$ -0.0936-20.30%
60 Hari$ -0.0801-17.90%
90 Hari$ -0.15-28.99%
Perubahan Harga DevvE Hari Ini

Hari ini, DEVVE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.018972 (+5.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DevvE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0936 (-20.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DevvE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DEVVE terlihat mengalami perubahan $ -0.0801 (-17.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DevvE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.15 (-28.99%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DevvE (DEVVE)?

Lihat halaman Riwayat Harga DevvE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DevvE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DEVVE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DevvE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DevvE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DevvE (USD)

Berapa nilai DevvE (DEVVE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DevvE (DEVVE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DevvE.

Cek prediksi harga DevvE sekarang!

Tokenomi DevvE (DEVVE)

Memahami tokenomi DevvE (DEVVE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEVVE sekarang!

Cara membeli DevvE (DEVVE)

Ingin mengetahui cara membeli DevvE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DevvE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEVVE ke Mata Uang Lokal

1 DevvE(DEVVE) ke VND
9,670.7625
1 DevvE(DEVVE) ke AUD
A$0.56595
1 DevvE(DEVVE) ke GBP
0.2793
1 DevvE(DEVVE) ke EUR
0.31605
1 DevvE(DEVVE) ke USD
$0.3675
1 DevvE(DEVVE) ke MYR
RM1.53615
1 DevvE(DEVVE) ke TRY
15.47175
1 DevvE(DEVVE) ke JPY
¥56.2275
1 DevvE(DEVVE) ke ARS
ARS$533.378475
1 DevvE(DEVVE) ke RUB
29.8557
1 DevvE(DEVVE) ke INR
32.586225
1 DevvE(DEVVE) ke IDR
Rp6,124.99755
1 DevvE(DEVVE) ke PHP
21.693525
1 DevvE(DEVVE) ke EGP
￡E.17.379075
1 DevvE(DEVVE) ke BRL
R$1.96245
1 DevvE(DEVVE) ke CAD
C$0.518175
1 DevvE(DEVVE) ke BDT
44.838675
1 DevvE(DEVVE) ke NGN
528.7737
1 DevvE(DEVVE) ke COP
$1,408.043175
1 DevvE(DEVVE) ke ZAR
R.6.3798
1 DevvE(DEVVE) ke UAH
15.45705
1 DevvE(DEVVE) ke TZS
T.Sh.902.9475
1 DevvE(DEVVE) ke VES
Bs81.9525
1 DevvE(DEVVE) ke CLP
$346.185
1 DevvE(DEVVE) ke PKR
Rs103.8702
1 DevvE(DEVVE) ke KZT
193.316025
1 DevvE(DEVVE) ke THB
฿11.907
1 DevvE(DEVVE) ke TWD
NT$11.388825
1 DevvE(DEVVE) ke AED
د.إ1.348725
1 DevvE(DEVVE) ke CHF
Fr0.294
1 DevvE(DEVVE) ke HKD
HK$2.855475
1 DevvE(DEVVE) ke AMD
֏140.532
1 DevvE(DEVVE) ke MAD
.د.م3.421425
1 DevvE(DEVVE) ke MXN
$6.824475
1 DevvE(DEVVE) ke SAR
ريال1.378125
1 DevvE(DEVVE) ke ETB
Br56.407575
1 DevvE(DEVVE) ke KES
KSh47.45895
1 DevvE(DEVVE) ke JOD
د.أ0.2605575
1 DevvE(DEVVE) ke PLN
1.348725
1 DevvE(DEVVE) ke RON
лв1.617
1 DevvE(DEVVE) ke SEK
kr3.5133
1 DevvE(DEVVE) ke BGN
лв0.621075
1 DevvE(DEVVE) ke HUF
Ft122.866275
1 DevvE(DEVVE) ke CZK
7.743225
1 DevvE(DEVVE) ke KWD
د.ك0.112455
1 DevvE(DEVVE) ke ILS
1.201725
1 DevvE(DEVVE) ke BOB
Bs2.53575
1 DevvE(DEVVE) ke AZN
0.62475
1 DevvE(DEVVE) ke TJS
SM3.38835
1 DevvE(DEVVE) ke GEL
0.995925
1 DevvE(DEVVE) ke AOA
Kz335.307
1 DevvE(DEVVE) ke BHD
.د.ب0.13818
1 DevvE(DEVVE) ke BMD
$0.3675
1 DevvE(DEVVE) ke DKK
kr2.37405
1 DevvE(DEVVE) ke HNL
L9.6579
1 DevvE(DEVVE) ke MUR
16.905
1 DevvE(DEVVE) ke NAD
$6.383475
1 DevvE(DEVVE) ke NOK
kr3.7485
1 DevvE(DEVVE) ke NZD
$0.650475
1 DevvE(DEVVE) ke PAB
B/.0.3675
1 DevvE(DEVVE) ke PGK
K1.569225
1 DevvE(DEVVE) ke QAR
ر.ق1.3377
1 DevvE(DEVVE) ke RSD
дин.37.30125
1 DevvE(DEVVE) ke UZS
soʻm4,374.9993
1 DevvE(DEVVE) ke ALL
L30.822225
1 DevvE(DEVVE) ke ANG
ƒ0.657825
1 DevvE(DEVVE) ke AWG
ƒ0.6615
1 DevvE(DEVVE) ke BBD
$0.735
1 DevvE(DEVVE) ke BAM
KM0.621075
1 DevvE(DEVVE) ke BIF
Fr1,083.7575
1 DevvE(DEVVE) ke BND
$0.47775
1 DevvE(DEVVE) ke BSD
$0.3675
1 DevvE(DEVVE) ke JMD
$58.928625
1 DevvE(DEVVE) ke KHR
1,475.90205
1 DevvE(DEVVE) ke KMF
Fr156.9225
1 DevvE(DEVVE) ke LAK
7,989.130275
1 DevvE(DEVVE) ke LKR
රු112.039725
1 DevvE(DEVVE) ke MDL
L6.287925
1 DevvE(DEVVE) ke MGA
Ar1,655.40375
1 DevvE(DEVVE) ke MOP
P2.94
1 DevvE(DEVVE) ke MVR
5.6595
1 DevvE(DEVVE) ke MWK
MK636.91425
1 DevvE(DEVVE) ke MZN
MT23.501625
1 DevvE(DEVVE) ke NPR
रु52.07475
1 DevvE(DEVVE) ke PYG
2,606.31
1 DevvE(DEVVE) ke RWF
Fr533.9775
1 DevvE(DEVVE) ke SBD
$3.02085
1 DevvE(DEVVE) ke SCR
5.53455
1 DevvE(DEVVE) ke SRD
$14.14875
1 DevvE(DEVVE) ke SVC
$3.21195
1 DevvE(DEVVE) ke SZL
L6.376125
1 DevvE(DEVVE) ke TMT
m1.28625
1 DevvE(DEVVE) ke TND
د.ت1.0874325
1 DevvE(DEVVE) ke TTD
$2.487975
1 DevvE(DEVVE) ke UGX
Sh1,284.78
1 DevvE(DEVVE) ke XAF
Fr208.74
1 DevvE(DEVVE) ke XCD
$0.99225
1 DevvE(DEVVE) ke XOF
Fr208.74
1 DevvE(DEVVE) ke XPF
Fr37.8525
1 DevvE(DEVVE) ke BWP
P4.942875
1 DevvE(DEVVE) ke BZD
$0.738675
1 DevvE(DEVVE) ke CVE
$35.2212
1 DevvE(DEVVE) ke DJF
Fr65.415
1 DevvE(DEVVE) ke DOP
$23.63025
1 DevvE(DEVVE) ke DZD
د.ج47.9808
1 DevvE(DEVVE) ke FJD
$0.8379
1 DevvE(DEVVE) ke GNF
Fr3,195.4125
1 DevvE(DEVVE) ke GTQ
Q2.81505
1 DevvE(DEVVE) ke GYD
$76.8663
1 DevvE(DEVVE) ke ISK
kr46.305

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DevvE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DevvE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DevvE

Berapa nilai DevvE (DEVVE) hari ini?
Harga live DEVVE dalam USD adalah 0.3675 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEVVE ke USD saat ini?
Harga DEVVE ke USD saat ini adalah $ 0.3675. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DevvE?
Kapitalisasi pasar DEVVE adalah $ 35.43M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEVVE?
Suplai beredar DEVVE adalah 96.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEVVE?
DEVVE mencapai harga ATH sebesar 2.138329606241538 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEVVE?
DEVVE mencapai harga ATL 0.1363905146686964 USD.
Berapa volume perdagangan DEVVE?
Volume perdagangan 24 jam live DEVVE adalah $ 124.87K USD.
Akankah harga DEVVE naik lebih tinggi tahun ini?
DEVVE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEVVE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DevvE (DEVVE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DEVVE ke USD

Jumlah

DEVVE
DEVVE
USD
USD

1 DEVVE = 0.3675 USD

Perdagangkan DEVVE

DEVVE/USDT
$0.3658
$0.3658$0.3658
+5.41%

