BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Memento hari ini adalah 0.22895 USD. Lacak informasi harga aktual DEXTF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEXTF dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Memento hari ini adalah 0.22895 USD. Lacak informasi harga aktual DEXTF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEXTF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DEXTF

Info Harga DEXTF

Penjelasan DEXTF

Whitepaper DEXTF

Situs Web Resmi DEXTF

Tokenomi DEXTF

Prakiraan Harga DEXTF

Riwayat DEXTF

Panduan Membeli DEXTF

Konverter DEXTF ke Mata Uang Fiat

Spot DEXTF

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Memento

Harga Memento(DEXTF)

Harga Live 1 DEXTF ke USD:

$0.22895
$0.22895$0.22895
+0.37%1D
USD
Grafik Harga Live Memento (DEXTF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:33 (UTC+8)

Informasi Harga Memento (DEXTF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.19041
$ 0.19041$ 0.19041
Low 24 Jam
$ 0.236
$ 0.236$ 0.236
High 24 Jam

$ 0.19041
$ 0.19041$ 0.19041

$ 0.236
$ 0.236$ 0.236

$ 63.853741075623304
$ 63.853741075623304$ 63.853741075623304

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

+0.37%

+36.81%

+36.81%

Harga aktual Memento (DEXTF) adalah $ 0.22895. Selama 24 jam terakhir, DEXTF diperdagangkan antara low $ 0.19041 dan high $ 0.236, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEXTF adalah $ 63.853741075623304, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEXTF telah berubah sebesar -0.67% selama 1 jam terakhir, +0.37% selama 24 jam, dan +36.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Memento (DEXTF)

No.3991

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 119.00K
$ 119.00K$ 119.00K

$ 22.90M
$ 22.90M$ 22.90M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,976,468.1665991
99,976,468.1665991 99,976,468.1665991

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Memento saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 119.00K. Suplai beredar DEXTF adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 99976468.1665991. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.90M.

Riwayat Harga Memento (DEXTF) USD

Pantau perubahan harga Memento untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000844+0.37%
30 Days$ +0.14162+162.16%
60 Hari$ +0.11895+108.13%
90 Hari$ +0.1012+79.21%
Perubahan Harga Memento Hari Ini

Hari ini, DEXTF tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000844 (+0.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Memento 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.14162 (+162.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Memento 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DEXTF terlihat mengalami perubahan $ +0.11895 (+108.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Memento 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1012 (+79.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Memento (DEXTF)?

Lihat halaman Riwayat Harga Memento sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Memento (DEXTF)

DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).

Memento tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Memento Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DEXTF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Memento di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Memento dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Memento (USD)

Berapa nilai Memento (DEXTF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Memento (DEXTF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Memento.

Cek prediksi harga Memento sekarang!

Tokenomi Memento (DEXTF)

Memahami tokenomi Memento (DEXTF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEXTF sekarang!

Cara membeli Memento (DEXTF)

Ingin mengetahui cara membeli Memento? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Memento di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEXTF ke Mata Uang Lokal

1 Memento(DEXTF) ke VND
6,024.81925
1 Memento(DEXTF) ke AUD
A$0.352583
1 Memento(DEXTF) ke GBP
0.174002
1 Memento(DEXTF) ke EUR
0.196897
1 Memento(DEXTF) ke USD
$0.22895
1 Memento(DEXTF) ke MYR
RM0.957011
1 Memento(DEXTF) ke TRY
9.638795
1 Memento(DEXTF) ke JPY
¥35.02935
1 Memento(DEXTF) ke ARS
ARS$332.2911615
1 Memento(DEXTF) ke RUB
18.599898
1 Memento(DEXTF) ke INR
20.3009965
1 Memento(DEXTF) ke IDR
Rp3,815.831807
1 Memento(DEXTF) ke PHP
13.5149185
1 Memento(DEXTF) ke EGP
￡E.10.8270455
1 Memento(DEXTF) ke BRL
R$1.222593
1 Memento(DEXTF) ke CAD
C$0.3228195
1 Memento(DEXTF) ke BDT
27.9341895
1 Memento(DEXTF) ke NGN
329.422418
1 Memento(DEXTF) ke COP
$877.2013195
1 Memento(DEXTF) ke ZAR
R.3.974572
1 Memento(DEXTF) ke UAH
9.629637
1 Memento(DEXTF) ke TZS
T.Sh.562.53015
1 Memento(DEXTF) ke VES
Bs51.05585
1 Memento(DEXTF) ke CLP
$215.6709
1 Memento(DEXTF) ke PKR
Rs64.710428
1 Memento(DEXTF) ke KZT
120.4345685
1 Memento(DEXTF) ke THB
฿7.41798
1 Memento(DEXTF) ke TWD
NT$7.0951605
1 Memento(DEXTF) ke AED
د.إ0.8402465
1 Memento(DEXTF) ke CHF
Fr0.18316
1 Memento(DEXTF) ke HKD
HK$1.7789415
1 Memento(DEXTF) ke AMD
֏87.55048
1 Memento(DEXTF) ke MAD
.د.م2.1315245
1 Memento(DEXTF) ke MXN
$4.2516015
1 Memento(DEXTF) ke SAR
ريال0.8585625
1 Memento(DEXTF) ke ETB
Br35.1415355
1 Memento(DEXTF) ke KES
KSh29.566603
1 Memento(DEXTF) ke JOD
د.أ0.16232555
1 Memento(DEXTF) ke PLN
0.8402465
1 Memento(DEXTF) ke RON
лв1.00738
1 Memento(DEXTF) ke SEK
kr2.188762
1 Memento(DEXTF) ke BGN
лв0.3869255
1 Memento(DEXTF) ke HUF
Ft76.5448535
1 Memento(DEXTF) ke CZK
4.8239765
1 Memento(DEXTF) ke KWD
د.ك0.0700587
1 Memento(DEXTF) ke ILS
0.7486665
1 Memento(DEXTF) ke BOB
Bs1.579755
1 Memento(DEXTF) ke AZN
0.389215
1 Memento(DEXTF) ke TJS
SM2.110919
1 Memento(DEXTF) ke GEL
0.6204545
1 Memento(DEXTF) ke AOA
Kz208.89398
1 Memento(DEXTF) ke BHD
.د.ب0.0860852
1 Memento(DEXTF) ke BMD
$0.22895
1 Memento(DEXTF) ke DKK
kr1.479017
1 Memento(DEXTF) ke HNL
L6.016806
1 Memento(DEXTF) ke MUR
10.5317
1 Memento(DEXTF) ke NAD
$3.9768615
1 Memento(DEXTF) ke NOK
kr2.33529
1 Memento(DEXTF) ke NZD
$0.4052415
1 Memento(DEXTF) ke PAB
B/.0.22895
1 Memento(DEXTF) ke PGK
K0.9776165
1 Memento(DEXTF) ke QAR
ر.ق0.833378
1 Memento(DEXTF) ke RSD
дин.23.238425
1 Memento(DEXTF) ke UZS
soʻm2,725.594802
1 Memento(DEXTF) ke ALL
L19.2020365
1 Memento(DEXTF) ke ANG
ƒ0.4098205
1 Memento(DEXTF) ke AWG
ƒ0.41211
1 Memento(DEXTF) ke BBD
$0.4579
1 Memento(DEXTF) ke BAM
KM0.3869255
1 Memento(DEXTF) ke BIF
Fr675.17355
1 Memento(DEXTF) ke BND
$0.297635
1 Memento(DEXTF) ke BSD
$0.22895
1 Memento(DEXTF) ke JMD
$36.7121325
1 Memento(DEXTF) ke KHR
919.476937
1 Memento(DEXTF) ke KMF
Fr97.76165
1 Memento(DEXTF) ke LAK
4,977.1738135
1 Memento(DEXTF) ke LKR
රු69.7999865
1 Memento(DEXTF) ke MDL
L3.9173345
1 Memento(DEXTF) ke MGA
Ar1,031.305275
1 Memento(DEXTF) ke MOP
P1.8316
1 Memento(DEXTF) ke MVR
3.52583
1 Memento(DEXTF) ke MWK
MK396.793245
1 Memento(DEXTF) ke MZN
MT14.6413525
1 Memento(DEXTF) ke NPR
रु32.442215
1 Memento(DEXTF) ke PYG
1,623.7134
1 Memento(DEXTF) ke RWF
Fr332.66435
1 Memento(DEXTF) ke SBD
$1.881969
1 Memento(DEXTF) ke SCR
3.447987
1 Memento(DEXTF) ke SRD
$8.814575
1 Memento(DEXTF) ke SVC
$2.001023
1 Memento(DEXTF) ke SZL
L3.9722825
1 Memento(DEXTF) ke TMT
m0.801325
1 Memento(DEXTF) ke TND
د.ت0.67746305
1 Memento(DEXTF) ke TTD
$1.5499915
1 Memento(DEXTF) ke UGX
Sh800.4092
1 Memento(DEXTF) ke XAF
Fr130.0436
1 Memento(DEXTF) ke XCD
$0.618165
1 Memento(DEXTF) ke XOF
Fr130.0436
1 Memento(DEXTF) ke XPF
Fr23.58185
1 Memento(DEXTF) ke BWP
P3.0793775
1 Memento(DEXTF) ke BZD
$0.4601895
1 Memento(DEXTF) ke CVE
$21.942568
1 Memento(DEXTF) ke DJF
Fr40.7531
1 Memento(DEXTF) ke DOP
$14.721485
1 Memento(DEXTF) ke DZD
د.ج29.891712
1 Memento(DEXTF) ke FJD
$0.522006
1 Memento(DEXTF) ke GNF
Fr1,990.72025
1 Memento(DEXTF) ke GTQ
Q1.753757
1 Memento(DEXTF) ke GYD
$47.887182
1 Memento(DEXTF) ke ISK
kr28.8477

Sumber Daya Memento

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Memento, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Memento
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Memento

Berapa nilai Memento (DEXTF) hari ini?
Harga live DEXTF dalam USD adalah 0.22895 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEXTF ke USD saat ini?
Harga DEXTF ke USD saat ini adalah $ 0.22895. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Memento?
Kapitalisasi pasar DEXTF adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEXTF?
Suplai beredar DEXTF adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEXTF?
DEXTF mencapai harga ATH sebesar 63.853741075623304 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEXTF?
DEXTF mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DEXTF?
Volume perdagangan 24 jam live DEXTF adalah $ 119.00K USD.
Akankah harga DEXTF naik lebih tinggi tahun ini?
DEXTF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEXTF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Memento (DEXTF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DEXTF ke USD

Jumlah

DEXTF
DEXTF
USD
USD

1 DEXTF = 0.22895 USD

Perdagangkan DEXTF

DEXTF/USDT
$0.22895
$0.22895$0.22895
+0.34%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,700.66
$100,700.66$100,700.66

-1.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.31
$3,307.31$3,307.31

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0782
$1.0782$1.0782

+25.66%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,700.66
$100,700.66$100,700.66

-1.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.31
$3,307.31$3,307.31

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2003
$2.2003$2.2003

-1.53%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0025
$1.0025$1.0025

-1.33%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004041
$0.0004041$0.0004041

+169.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014729
$0.014729$0.014729

+1,372.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.593
$4.593$4.593

+359.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004743
$0.004743$0.004743

+122.25%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002339
$0.0000002339$0.0000002339

+55.93%